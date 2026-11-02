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Alex Freeman 1-1GOAL

‘Menggiring bola bak dewa’: Kebangkitan luar biasa Alex Freeman memicu rumor transfer Manchester City dan Manchester United saat bintang Villarreal dan timnas putra Amerika Serikat itu bersiap menghadapi ujian melawan PSG

Bek timnas Amerika Serikat itu menarik minat klub-klub Liga Primer Inggris setelah tampil mengesankan di Spanyol. Kini, ia bisa menghadapi ujian terberatnya sejauh ini saat melawan PSG, juara bertahan Liga Champions, pada Selasa.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Hiperbola punya tempat dalam liputan olahraga. Begitu pula metafora. Belakangan, keduanya digunakan untuk menggambarkan Alex Freeman.

    Salah satu media, ElGolDigital, melontarkan pujian besar setelah kemenangan derbi atas Valencia baru-baru ini. Media itu menyebut Freeman “bertahan seperti titan dan menggiring bola seperti dewa”. Akun media sosial Villarreal pun ikut bersenang-senang, menjulukinya “monster fisik” yang “ringan seperti sepeda motor, bertenaga seperti truk”. Pujian itu terbilang tak biasa, tetapi terus berdatangan untuk Freeman, yang penampilannya memang layak mendapatkannya.

    Potensi bek tim nasional Amerika Serikat itu selalu mudah terlihat berkat kemampuannya di kedua sisi lapangan. Namun, seperti diungkapkan dengan begitu fasih dalam unggahan-unggahan tersebut, potensi itu kini benar-benar tampak. Bintang Amerika Serikat itu tampil di level tinggi, dan dunia mulai memperhatikannya. Rumor transfer bahkan sudah beredar kurang dari setahun setelah ia tiba di Villarreal. Saat ini, segala hal di sekitar Freeman tampaknya bergerak dengan kecepatan luar biasa.

    Namun, ujian yang lebih besar menanti bek berusia 22 tahun itu. Pada Selasa, Villarreal akan menghadapi tim terbaik di dunia, Paris Saint-Germain. Mengatakan bahwa laga ini akan sulit rasanya masih kurang. Salah satu pertanyaan besarnya, setidaknya dari sudut pandang Amerika Serikat, adalah seberapa sulit laga itu bagi Freeman. Jika mampu menghadapi PSG, Anda mampu menghadapi siapa pun. Jika mampu bermain bersama tim terbaik di dunia, mungkin sebutan “titan” bukan sekadar lelucon.

    Sejauh ini, Freeman telah melewati setiap ujian. Ia melesat melalui MLS Next Pro dan MLS. Kini, ia tampak semakin nyaman bersama Villarreal dan tim nasional Amerika Serikat setiap kali turun ke lapangan. Jadi, apa berikutnya bagi Freeman? Itulah pertanyaan besarnya, bukan?

  • Tumbuh dan naik level bersama Villarreal

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman tampil mengesankan saat menghadapi Real Madrid dan mencetak gol ke gawang Valencia sejak bergabung dengan Villarreal dari Orlando pada Januari.

    Ketika Freeman memutuskan meninggalkan Orlando untuk bergabung dengan Villarreal pada Januari, ia punya tujuan yang jelas. Keunggulan fisiknya sudah terlihat, tetapi untuk mencapai level elite, ia perlu mengasah kemampuan teknisnya. Villarreal memberinya kesempatan untuk melakukan itu sembari bermain di level tinggi, baik di La Liga maupun Liga Champions.

    Keputusan itu juga memaksanya keluar dari zona nyaman dalam berbagai hal.

    "Ketika Anda pergi ke tempat seperti ini, Anda pasti punya, bukan keraguan, melainkan pertanyaan," katanya kepada GOAL pada April. "Ini soal mengutamakan diri sendiri dan berani mengambil risiko, bukan? Anda tidak hanya ingin menjadi pemain yang lebih baik, tetapi juga pribadi yang lebih baik. Saya pindah begitu jauh dari rumah. Sekarang saya harus benar-benar menjadi dewasa, bukan? Saya tidak bisa lagi menjadi anak-anak. Saya tidak bisa lagi diperlakukan seperti anak-anak."

    Mengatakan bahwa ia telah menjadi dewasa rasanya masih kurang menggambarkan perkembangannya. Setelah tampil sembilan kali pada fase akhir musim lalu bersama Villarreal, Freeman sudah mencatatkan 14 penampilan musim ini, termasuk di Liga Champions. Villarreal kerap merotasi skuad, tetapi Freeman sering dimainkan dalam laga-laga besar. Ia tampil dalam ketiga pertandingan Villarreal di kompetisi Eropa sejauh ini. Ia juga menjadi starter dan menunjukkan performa yang layak diganjar gelar pemain terbaik pertandingan saat kalah 1-0 dari Real Madrid, sebelum mencetak gol dalam kemenangan derbi atas Valencia yang disebut sebelumnya.

    Statistiknya, terutama di La Liga, menggambarkan perkembangannya. Dalam statistik umpan, ia berada di persentil ke-84 atau lebih tinggi untuk peluang yang diciptakan, umpan yang menembus lini lawan, umpan jauh, jumlah umpan, dan persentase keberhasilan umpan. Ia berada di persentil ke-90 untuk keberhasilan menggiring bola dan duel yang dimenangi. Masih ada aspek pertahanan yang perlu ditingkatkan, tetapi sebuah rangkaian permainan baru-baru ini yang melibatkan bintang Real Madrid, Yan Diomande, menunjukkan bahwa kemampuan atletis Freeman dapat membantunya mengatasi sebagian kekurangan tersebut.

    Ia datang ke Villarreal sebagai pemain yang dikenal berkat kemampuan atletisnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kini permainannya jauh lebih lengkap. Itulah sebabnya rumor transfer sudah berembus meski ia belum lama bermain di La Liga.

  • Tottenham, Manchester City dan Manchester United mengintai?

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    ZUMA Press Wire

    Bursa transfer Januari bisa menjadi periode yang menarik bagi bek asal Amerika itu, karena beberapa klub Liga Primer Inggris tengah memantau situasinya.

    Villarreal dilaporkan membayar sekitar $4 juta untuk merekrut Freeman dari Orlando pada Januari lalu. Rumor yang beredar mengindikasikan bahwa mereka bisa memperoleh kembali uang dalam jumlah jauh lebih besar dari itu, lebih cepat daripada yang diperkirakan kebanyakan orang.

    Menurut Football Insider, Tottenham, Manchester City, dan Manchester United termasuk di antara klub yang tertarik merekrut Freeman. Tottenham, khususnya, melihatnya sebagai pemain yang bisa langsung menggantikan Pedro Porro, yang baru saja menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas ini.

    Klub-klub besar tentu sedang mengamatinya, dan hampir pasti ada pula klub lain yang belum disebutkan yang akan memantaunya. Jika Freeman terus tampil pada levelnya saat ini, tawaran akan berdatangan. Satu-satunya pertanyaan adalah pilihan mana yang paling masuk akal.

    Sementara itu, ada sisi lain dari sepakbola yang juga pasti menjadi fokus Freeman: pertandingan internasional. Seiring dimulainya siklus 2030 ini, tampaknya ia akan menjadi bagian yang sangat penting bagi timnas Amerika Serikat.

  • United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Freeman terus berkembang menjadi pemimpin bersama AS

    Salah satu momen paling berkesan dari kiprah timnas AS di Piala Dunia adalah selebrasi setelah gol Freeman ke gawang Australia. Selebrasi itu sempat terhenti karena peninjauan VAR, tetapi menjadi momen ikonis ketika seluruh pemain timnas AS berlari dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya sambil terus mengejar Freeman.

    Seusai pertandingan itu, pelatih timnas AS Mauricio Pochettino melontarkan pujian kepada Freeman, pemain yang baru pertama kali dipanggilnya setahun sebelumnya untuk Piala Emas.

    "Sulit menjelaskan perkembangan dirinya," kata Pochettino. "Dia sosok yang sangat rendah hati. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia ingin belajar dan selalu mendengarkan. Dia pemain yang sangat menyenangkan untuk diajak bersama, bukan hanya untuk dilatih. Bagi saya, dia pemain luar biasa yang berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik dunia di posisinya."

    Pochettino tentu melihat tanda-tanda yang membuatnya terus meyakini hal itu. Dalam pemusatan latihan terbaru, Freeman mulai mengambil peran sebagai pemimpin, di dalam maupun di luar lapangan. Pada usia 22 tahun, ia telah mencatatkan 26 penampilan bersama timnas AS, termasuk beberapa kali menjadi starter di Piala Dunia.

    Ia tampil dalam keempat pertandingan pada pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia, tiga di antaranya sebagai starter, sembari mengemban tanggung jawab lebih besar di posisi bek kanan. Freeman rutin bergerak ke posisi yang lebih maju dibandingkan saat Piala Dunia dan kerap memanfaatkannya dengan baik. Momen terbaiknya datang ketika ia melakukan hal itu saat menghadapi Kanada dan memberi assist untuk gol penentu kemenangan Justin Ellis.

    "Saya rasa saya mulai lebih mengambil peran sebagai pemimpin," kata Freeman selama pemusatan latihan. "Mungkin saya belum terbiasa, tetapi itu terjadi begitu saja karena cara pemusatan latihan ini disusun. Bagi saya, ini sesuatu yang harus saya terima agar saya bisa menjadi orang yang bisa mereka datangi. Sebagai salah satu pemain muda yang sudah berada di sini selama beberapa waktu, mungkin saya termasuk orang pertama yang mereka datangi untuk meminta saran. Saya hanya harus siap dan, kapan pun mereka datang kepada saya, bisa berbicara dengan mereka tentang apa pun yang mereka butuhkan."

    Pada usia 23 tahun, Freeman sudah berbicara dan bermain seperti pemain berpengalaman. Ia harus bermain demikian pada Selasa dalam salah satu ujian terbesar sepanjang kariernya.

  • Peluang untuk mengejutkan juara bertahan Liga Champions

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman bisa kembali mendapat kesempatan menguji kemampuannya melawan tim elite Eropa ketika Villarreal menghadapi PSG, juara bertahan Liga Champions.

    Setelah memenangi trofi besar dalam dua musim terakhir, PSG dengan mudah mengatasi lawan-lawannya musim ini. Baru-baru ini, mereka masing-masing mencetak empat gol ke gawang Manchester City dan Barcelona. Kebanyakan orang akan mengatakan Villarreal tidak punya peluang.

    Namun, pertandingan tetap harus dimainkan, dan Freeman berharap bisa tampil. Ia bermain solid saat menghadapi Real Madrid dan menunjukkan bahwa ia mampu bersaing di level elite tersebut. Jika rumor transfer itu terus beredar, suatu hari nanti ia mungkin akan bermain di level tersebut. Untuk saat ini, ia berada di kubu yang tidak diunggulkan dan berharap bisa membuat kejutan.

    Untuk membuat kejutan, Villarreal harus tampil sempurna. Mulai dari kiper hingga penyerang, semuanya harus berjalan sesuai rencana. Bahkan, kemungkinan besar mereka perlu tampil lebih baik dari itu. Apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan PSG tidak bisa direncanakan.

    Mereka membutuhkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, bahkan mungkin sesuatu yang seolah mendapat restu dewa sepakbola. Kabar baiknya, orang-orang di luar tim percaya Freeman mungkin sosok yang tepat. Jika ia tampil sesuai dengan gambaran itu pada Selasa, mereka harus mulai mencari gambaran baru untuk pemain yang potensinya tampak terus meningkat setiap kali ia bermain.

    "Saya rasa pengalaman bersama tim nasional, serta bermain untuk Orlando dan Villarreal, sedikit banyak membentuk saya," kata Freeman kepada GOAL musim panas ini. "Sebagai pemain, saya tahu bahwa saya bisa bersaing dengan para pemain ini. Saya harus bisa tampil 100 persen ketika masuk ke pertandingan, dengan kesadaran bahwa setiap kali bermain, saya harus memenangi semua duel. Saya harus siap saat menyerang maupun bertahan, dan mengembangkan permainan yang menyeluruh.

    "Bagi saya, pertanyaannya adalah, ‘Bagaimana saya bisa mengembangkan permainan saya secara keseluruhan untuk menjadi bek sayap yang mampu menyerang dan bertahan seperti yang Anda lihat sekarang?’ Saya harus bisa tampil 100 persen di lapangan dan percaya bahwa saya yang terbaik, karena saya tahu kepercayaan diri seperti itulah yang akan membuat saya lebih baik."