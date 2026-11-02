Hiperbola punya tempat dalam liputan olahraga. Begitu pula metafora. Belakangan, keduanya digunakan untuk menggambarkan Alex Freeman.

Salah satu media, ElGolDigital, melontarkan pujian besar setelah kemenangan derbi atas Valencia baru-baru ini. Media itu menyebut Freeman “bertahan seperti titan dan menggiring bola seperti dewa”. Akun media sosial Villarreal pun ikut bersenang-senang, menjulukinya “monster fisik” yang “ringan seperti sepeda motor, bertenaga seperti truk”. Pujian itu terbilang tak biasa, tetapi terus berdatangan untuk Freeman, yang penampilannya memang layak mendapatkannya.

Potensi bek tim nasional Amerika Serikat itu selalu mudah terlihat berkat kemampuannya di kedua sisi lapangan. Namun, seperti diungkapkan dengan begitu fasih dalam unggahan-unggahan tersebut, potensi itu kini benar-benar tampak. Bintang Amerika Serikat itu tampil di level tinggi, dan dunia mulai memperhatikannya. Rumor transfer bahkan sudah beredar kurang dari setahun setelah ia tiba di Villarreal. Saat ini, segala hal di sekitar Freeman tampaknya bergerak dengan kecepatan luar biasa.

Namun, ujian yang lebih besar menanti bek berusia 22 tahun itu. Pada Selasa, Villarreal akan menghadapi tim terbaik di dunia, Paris Saint-Germain. Mengatakan bahwa laga ini akan sulit rasanya masih kurang. Salah satu pertanyaan besarnya, setidaknya dari sudut pandang Amerika Serikat, adalah seberapa sulit laga itu bagi Freeman. Jika mampu menghadapi PSG, Anda mampu menghadapi siapa pun. Jika mampu bermain bersama tim terbaik di dunia, mungkin sebutan “titan” bukan sekadar lelucon.

Sejauh ini, Freeman telah melewati setiap ujian. Ia melesat melalui MLS Next Pro dan MLS. Kini, ia tampak semakin nyaman bersama Villarreal dan tim nasional Amerika Serikat setiap kali turun ke lapangan. Jadi, apa berikutnya bagi Freeman? Itulah pertanyaan besarnya, bukan?