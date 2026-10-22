Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

Mengapa WSL Inggris menjadi “rumah kedua” bagi talenta Australia dan bagaimana hal itu membantu Matildas mencapai level baru

Dari Sam Kerr, Steph Catley dan Alanna Kennedy hingga Mary Fowler, Ellie Carpenter dan Kyra Cooney-Cross, kasta tertinggi sepakbola Inggris telah menjadi liga pilihan bagi talenta-talenta terbaik asal Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Sulit dipercaya bahwa tujuh tahun lalu belum ada pemain Australia di Women’s Super League. Kini, kompetisi tersebut dihuni banyak bintang terbesar Matildas, seperti Ellie Carpenter, Steph Catley, dan Mary Fowler. Australia pun menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain terbanyak dalam sejarah WSL, dengan Sam Kerr, Katrina Gorry, dan Mackenzie Arnold juga pernah menjalani periode yang cukup panjang di Inggris.

    Begitu banyaknya pemain Australia di liga tersebut hingga Jack Sharkey, penanggung jawab performa fisik tim nasional, justru berbasis di Inggris. “Sayangnya, saya yang kebagian pindah ke sini,” ujarnya berseloroh, setelah Emily Husband, pelatih asal Inggris yang menjadi asisten pelatih Matildas, menghabiskan beberapa menit bercerita dengan antusias kepada GOAL tentang gaya hidup di Australia.

    Namun, situasinya tidak selalu seperti ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, NWSL, kasta tertinggi sepak bola wanita di Amerika Serikat, menjadi liga luar negeri pilihan para pemain tim nasional Australia, antara lain karena jadwalnya selaras dengan musim A-League di tanah air. Pada Piala Dunia 2019, sebanyak 13 dari 23 anggota skuad bermain untuk klub di Amerika Serikat.

    Namun, keadaan mulai berubah setelah turnamen itu. Kerr pindah ke Chelsea beberapa bulan kemudian, disusul pemain-pemain andalan seperti Catley, Arnold, Caitlin Foord, dan Alanna Kennedy pada tahun berikutnya. Kini, pemain Australia tersebar bukan hanya di WSL, tetapi juga di kasta kedua sepak bola wanita Inggris. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy, dan Leticia McKenna semuanya bermain di WSL 2 dan masuk dalam skuad terbaru Joe Montemurro.

    Lantas, apa yang membuat para pemain Australia berbondong-bondong ke Inggris? Apa dampaknya bagi Matildas? Dan apa artinya bagi sepak bola domestik di Australia?

  • Keliling dunia dan kembali lagi

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    Kennedy adalah salah satu dari banyak pemain timnas putri Australia yang selama beberapa tahun membagi waktu antara Amerika Serikat dan Australia, sesuatu yang sangat lazim sebelum pandemi Covid-19.

    Clare Wheeler, gelandang Everton yang telah mencatatkan 46 penampilan bersama timnas Australia, baru berusia 15 tahun ketika mendapat kesempatan pertamanya bermain di level senior bersama Newcastle Jets di A-League. Pada tahun yang sama, NWSL mulai bergulir dan sejumlah pemain terbaik Australia hijrah ke Amerika Serikat, termasuk Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon, dan Emily van Egmond.

    Selama delapan tahun berikutnya, Wheeler menyaksikan dari jauh para bintang terbesar timnas Australia menjalani jadwal yang benar-benar menguras tenaga. Kira-kira dari Maret hingga November, mereka bermain di Amerika Serikat, lalu pulang untuk berlaga di A-League, yang saat itu bernama W-League, hingga Januari atau Februari, bergantung pada jadwal musim dan apakah tim mereka mencapai Grand Final. Setelah itu, mereka kembali ke Amerika Serikat untuk mengulangi siklus yang sama.

    “Saya rasa, bagi saya, itu mungkin menjadi penghalang untuk ingin melakukannya, pergi ke Amerika Serikat lalu kembali dan bermain pada musim panas. Anda tidak pernah mendapat jeda antarmusim,” kata Wheeler, yang pertama kali pindah ke luar negeri saat bergabung dengan Fortuna Hjorring di Denmark pada 2021, kepada GOAL sebelumnya. “Tentu saja, ada juga pertandingan internasional di tengah jadwal itu. Karena itulah, untuk kepindahan pertama saya, saya ingin datang ke Eropa agar bisa menjalani satu musim penuh.”

    Kennedy, yang kini bermain untuk London City Lionesses, termasuk di antara banyak pemain Australia yang menjalani siklus tanpa henti itu. Mudah dipahami mengapa begitu banyak pemain melakukannya: mereka bisa bermain di liga terbaik dunia saat itu, sekaligus pulang untuk bertemu teman dan keluarga selama beberapa bulan. Namun, seperti kata Kennedy sendiri: “Saya rasa pada akhirnya situasi itu tidak benar-benar bisa dipertahankan.”

    A-League terus berkembang dan kini menggelar musim yang durasinya dua kali lebih panjang, sementara tuntutan fisik terhadap para pemain sudah sangat besar. Tak mengherankan jika sebagian besar pemain berupaya “berada dalam situasi yang memungkinkan Anda mendapat jeda pada suatu saat,” seperti dijelaskan Kennedy.

    “Dalam pemusatan latihan, pasti ada saat-saat ketika Anda melihat sekeliling dan semua orang tampak kelelahan,” kata Catley pada 2020, setelah bergabung dengan Arsenal dan keluar dari siklus tersebut. “Terus-menerus melakukan perjalanan dari Amerika Serikat, lalu tidak pernah benar-benar mendapat jeda antarmusim, dampaknya pasti menumpuk.

    “Saya rasa itu menjadi masalah bagi kami di turnamen-turnamen besar,” tambahnya. “Kami datang dengan skuad lengkap, lalu sejumlah pemain tumbang cukup cepat. Meski dulu tampaknya sepele, saya rasa dalam beberapa tahun terakhir dampaknya benar-benar terasa bagi kami dan tubuh kami.”

  • 'Rumah kedua'

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Banyak pemain timnas Australia mulai berbondong-bondong bergabung dengan klub-klub WSL setelah Piala Dunia Wanita 2019, dengan transfer Kerr ke Chelsea yang menyita perhatian menjadi salah satu yang pertama dalam gelombang tersebut.

    Dengan A-League yang masih berkembang, para pemain yang ingin memutus siklus tersebut tetapi tetap bermain di level tertinggi bisa bertahan di NWSL atau pindah ke liga di Eropa. Lantas, mengapa begitu banyak yang memilih pergi ke Inggris?

    Salah satu alasannya, musim NWSL 2020 tidak berlangsung secara penuh akibat pandemi Covid-19, sedangkan musim WSL 2020/21 tetap bergulir. Banyak pemain Amerika memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenal liga Inggris dalam waktu singkat, begitu pula beberapa pemain Australia.

    Bagi mereka yang pernah bermain di AS, WSL menawarkan pengalaman berbeda dan tantangan baru yang patut dicoba. Saat itu, menurut Catley, kualitas liga tersebut sudah berkembang hingga “setara dengan Amerika”. Perkembangan itu terus berlanjut dalam enam tahun sejak ia bergabung dengan Arsenal, sehingga kini banyak yang menganggap kompetisi tersebut sebagai liga terbaik di dunia.

    Salah satu faktor utamanya adalah profesionalisme liga, hal yang ingin dirasakan Fowler ketika bergabung dengan Manchester City pada 2022. “Menurut saya, Inggris adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana sepakbola wanita seharusnya dijalankan,” katanya kepada GOAL. “Gaji pemain bagus, liputan media terhadap tim kami bagus, dan perkembangannya berjalan ke arah yang memungkinkan para pemain untuk turut mendukungnya dan merasa bahwa suara kami didengar.

    “Menurut saya, situasinya tidak seperti itu di liga-liga lain. Di Australia pun tidak demikian. Saya rasa, untuk mengembangkan karier, orang-orang ingin pindah ke liga yang terus bergerak maju. Bagi saya pribadi, Inggris memiliki liga terbaik di dunia.”

    Bagi sebagian pemain, ada pula alasan budaya. Kennedy beberapa kali berpindah antara WSL dan NWSL selama satu dekade terakhir, tetapi menghabiskan sebagian besar dari enam tahun terakhir di Inggris. “Menurut saya, Inggris sangat mirip dengan Australia, setidaknya orang-orangnya, meski mungkin iklimnya tidak terlalu mirip,” ujarnya sambil tertawa. “Namun, orang-orangnya cukup mirip, sama-sama santai, jadi Inggris terasa lebih seperti rumah bagi saya. Saya senang berada di sini.”

    Banyaknya pemain Australia di liga yang berada di negara berukuran kecil sehingga mudah dijangkau juga membantu, terutama ketika mereka berada sekitar 16.000 kilometer dari rumah. “Kami cenderung lebih sering berkumpul karena berada begitu jauh dari rumah,” kata Wheeler.

    “Punya banyak teman dekat atau orang-orang yang sudah sangat dikenal di sekitar tentu selalu membantu,” Kennedy sependapat. “Itu juga sesuatu yang saya nikmati.”

  • Manfaat besar

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    Dua pencapaian terbaik sepanjang sejarah timnas Australia di turnamen internasional besar diraih dalam beberapa tahun terakhir, yakni pada Olimpiade 2021 dan Piala Dunia 2023.

    Migrasi besar-besaran para pemain Matildas ke Inggris, dan juga Eropa, turut berdampak positif bagi tim nasional Australia. Dahulu, sebagian pemain mungkin memilih tetap di Australia untuk bermain di A-League. Namun, dari tahun ke tahun, semakin banyak pemain pindah ke luar negeri. Di sana, mereka mengenal sepakbola, kepelatihan, dan lingkungan baru yang berkualitas tinggi. Pengalaman itu meningkatkan kemampuan mereka sebagai pemain dan, pada gilirannya, membantu meningkatkan kualitas tim nasional Australia.

    Kini, tidak ada lagi pemain yang terus-menerus menjalani musim kompetisi berturut-turut di AS dan di Australia. Hal itu mengurangi kelelahan dan risiko cedera yang sebelumnya disampaikan Catley.

    “Kita tentu tidak ingin secara aktif mengirim pemain ke luar negeri,” ujar Husband, asisten pelatih Matildas. “Namun, jika itu pada akhirnya mempercepat perkembangan mereka, maka itulah yang terbaik bagi karier mereka agar mereka kemudian dapat membantu tim nasional kita menghasilkan pemain yang lebih baik lagi. Ada sejumlah kompetisi luar biasa [yang bisa mereka ikuti]. Saya rasa tidak ada turnamen yang lebih baik daripada Liga Champions UEFA.”

    Pada 2021, di Olimpiade yang penyelenggaraannya tertunda, Australia mencapai semi-final, yang merupakan pencapaian terbaiknya di turnamen internasional besar. Dari 22 pemain yang dipilih untuk Olimpiade tersebut, 18 bermain di Eropa, termasuk delapan di Inggris. Pada 2023, di Piala Dunia yang digelar di negara sendiri, Matildas menyamai pencapaian itu dalam turnamen yang bersejarah bagi sepakbola wanita di Australia. Dari skuad berisi 23 pemain, 19 berbasis di Eropa, termasuk 11 di WSL.

    “Saat kami berkumpul di tim nasional, kami memiliki begitu banyak pemain berkualitas tinggi. Berada di lingkungan dengan standar tinggi dan berlatih bersama pemain-pemain berkualitas setiap hari jelas membantu,” kata Fowler. “Begitu pula kualitas kepelatihannya. Berada di sekitar pelatih yang benar-benar memahami sepakbola dengan baik, menurut saya, membantu pemain tumbuh dan berkembang dalam karier masing-masing.”

  • Tantangan fisik dan logistik

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    Fowler adalah satu dari 12 pemain timnas putri Australia yang berlaga di WSL, ditambah empat pemain lainnya di WSL 2. Karena itu, tidak mengherankan jika Football Australia memiliki staf bidang performa yang berbasis di Inggris.

    Staf yang mendampingi para pemain ini juga patut mendapat banyak apresiasi. Mereka memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik untuk tampil meski harus menghadapi berbagai tuntutan sebagai warga Australia yang berkarier di luar negeri.

    Setiap tahun, FIFPRO meneliti beban kerja pemain dan merilis daftar pesepakbola yang paling sering bepergian. Dalam laporan terbarunya untuk musim 2024/25, empat pemain sepakbola wanita yang paling sering bepergian semuanya berasal dari Australia.

    “Sayangnya, kita tidak bisa mengubah letak Australia,” kata Wheeler. “Akan bagus kalau kita bisa,” tambah Husband sambil tertawa. “Saya akan memindahkannya lebih dekat ke Eropa, asalkan iklimnya tetap sama.”

    Meski begitu, segala upaya yang bisa dilakukan untuk membantu para pemain telah dijalankan. Sharkey, penanggung jawab performa fisik timnas putri Australia, berbasis di Inggris “karena lebih mudah berkomunikasi dengan klub dan pemain” dari segi lokasi dan zona waktu. Menjaga hubungan baik dengan klub sangat penting dalam upaya melindungi dan membantu pemain. “Kami menciptakan lingkungan yang memungkinkan kami bekerja sama untuk mendukung kedua pihak, memahami tujuan masing-masing, serta memastikan pemain tidak terjebak di tengah dan menimbulkan konflik,” katanya.

    Ada pula berbagai prosedur saat pemain harus bepergian. “Kami mungkin sudah ahli dalam mengelola perjalanan,” kata Sharkey, yang kini menjalani periode keduanya bekerja bersama timnas putri Australia. “Kami menyediakan legging untuk perjalanan yang dibuat khusus berdasarkan citra 3D tubuh bagian bawah mereka, guna memastikan tekanan yang diberikan tepat selama perjalanan. [Lalu ada] pengaturan paparan cahaya dan kegelapan saat mereka tiba, kapan mereka harus mengonsumsi kafein, kapan mereka harus beraktivitas, kapan mereka harus mengonsumsi melatonin. Semua hal itu kami upayakan menjadi bagian dari dukungan bagi mereka saat tiba [di pemusatan latihan].”

    Semua itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa pendanaan yang besar dan dukungan Football Australia bagi departemen performa dan medis. Sharkey juga menekankan peran departemen riset dan inovasi, serta jaringan ilmu keolahragaan yang kuat di Australia, yang menyediakan “inovasi dan panduan terbaru”.

  • Mencari solusi

    Australia Women 2026
    Getty Images

    Pemusatan latihan Australia pada Oktober digelar di Eropa, dengan laga melawan Jerman di Karlsruhe dan pertandingan menghadapi Haiti di Prancis.

    Meski Australia tidak mungkin dipindahkan begitu saja, federasi belakangan mulai memindahkan lokasi pemusatan latihan Matildas. Ini bukan situasi ideal. Tentu, harapannya adalah memainkan sebanyak mungkin pertandingan di hadapan pendukung sendiri yang begitu mencintai dan mendukung mereka dengan penuh semangat. Namun, menjalani sebagian jeda internasional di Eropa, seperti yang dilakukan tim pada Oktober, membantu mengurangi perjalanan. Pemusatan latihan seperti yang terbaru, yang digelar di Jerman dan Prancis, juga merupakan langkah cerdas mengingat jadwal Matildas pada 2027 mencakup kualifikasi Olimpiade yang harus berlangsung di Asia dan Australia.

    Pemusatan latihan di Eropa bermanfaat karena berbagai alasan, salah satunya yang terpenting adalah waktu. Semua pemain tiba di pemusatan latihan pada Oktober itu pada Senin, sehingga mereka sudah bisa berlatih di lapangan pada Selasa. Seandainya pemusatan latihan tersebut digelar di Australia, para pemain kemungkinan baru akan tiba pada Selasa malam dan mungkin baru bisa berlatih di lapangan pada Kamis, padahal pertandingan kerap dijadwalkan pada Jumat.

    “Anda tahu seperti apa pelatih. Semakin banyak waktu yang kami miliki bersama para pemain dan semakin sering kami bisa mengamati mereka, semakin senang kami. Sebaliknya, semakin sedikit waktu dan kesempatan itu, semakin uring-uringan kami,” kata Husband sambil tertawa. “Bagi kami, datang ke Eropa memberi keuntungan tambahan berupa dua, tiga, atau empat sesi latihan lagi selama satu jeda internasional.”

  • Konsekuensi di rumah

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    Sejumlah bintang muda A-League untuk pertama kalinya pindah ke luar negeri pada 2026, termasuk Holly McNamara, peraih Sepatu Emas dua musim berturut-turut yang bergabung dengan Everton.

    Jumlah pemain yang mendapat manfaat dari pemusatan latihan di Eropa itu juga terus bertambah. Hanya dua pemain dalam skuad Oktober yang harus menempuh penerbangan jarak jauh dari Australia. Pasalnya, semakin banyak bintang A-League yang mendapat kesempatan pindah ke luar negeri. Apostolakis, Murphy, McKenna, Tori Tumeth, Leah Davidson, Hana Lowry, dan Holly McNamara, yang semuanya masuk skuad terbaru Montemurro, pindah ke luar negeri untuk pertama kalinya pada 2026.

    Meski tren ini secara umum berdampak positif bagi tim nasional, A-League justru terkena dampak negatifnya. Kini tidak ada lagi pemain Matildas dan bintang internasional yang, pada masa ketika bermain di Amerika Serikat dan Australia sama-sama populer, tidak hanya meningkatkan kualitas liga, tetapi juga menarik lebih banyak perhatian dan penggemar.

    Situasi ini juga terjadi di tengah perselisihan soal gaji antara A-Leagues, baik putra maupun putri, dan para pemainnya. Bintang Chelsea, Carpenter, menyebut situasi itu “mengecewakan” saat pulang ke Australia dalam tur pramusim Chelsea beberapa bulan lalu. “Kita perlu berinvestasi lebih banyak,” katanya kepada wartawan.

    A-League mungkin sulit bersaing dengan WSL, NWSL, dan liga-liga sepak bola putri papan atas lainnya. Namun, liga itu tetap memiliki peran penting sebagai tempat pengembangan generasi Matildas berikutnya. Setiap pemain tim nasional telah menempuh jalur tersebut, dan memastikan jalur itu tetap kuat harus menjadi prioritas.

    “Hal terbesar sekaligus terbaik dari A-League adalah kami memiliki pemain berusia 16 hingga 23 dan 24 tahun yang mendapat kesempatan bermain dengan menit yang luar biasa banyak di level senior,” ujar Husband. Penting untuk mempertahankan hal itu, sehingga masalah-masalah yang masih berlangsung juga perlu diselesaikan.

  • Meningkatkan tim nasional

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Carpenter berharap suatu hari nanti A-League memiliki kemampuan finansial untuk memungkinkan beberapa pemain timnas putri Australia pulang.

    Saat membahas sengketa gaji pada Agustus, Carpenter mengungkapkan harapannya untuk kembali ke Australia dan menutup kariernya di sana ketika karier luar biasanya kelak mendekati akhir. “Semoga keadaan berubah dan semoga lima hingga delapan tahun lagi saya berada di sini, bermain di liga ini dan mengakhiri karier di Australia,” katanya. “Saya berharap itu bisa terwujud dan kita segera melihat lebih banyak pemain timnas Australia kembali ke sini.”

    Namun, untuk saat ini, pemain berusia 26 tahun itu berada di Inggris untuk menunjukkan bakat kelas dunia yang dimilikinya, seperti halnya banyak rekan setimnya di tim nasional, termasuk sejumlah pemain muda berbakat yang berharap bisa mengikuti jejaknya dan menjadi andalan timnas Australia.

    “Saya rasa ambisi dan tekad mereka muncul karena berada di sekitar pemain-pemain yang memperkuat klub besar,” kata Kennedy tentang generasi yang kelak akan menggantikan dirinya, Kerr, Foord, Catley, dan para pemain veteran lain yang telah menjadi ikon di tanah air. “Lalu muncul keinginan, ‘Oh, mungkin saya juga ingin mencobanya’. Tak lama kemudian, mereka pun naik pesawat ke belahan dunia lain. Itulah yang kami butuhkan untuk menjadi tim nasional yang lebih baik.”