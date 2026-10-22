Mengapa WSL Inggris menjadi “rumah kedua” bagi talenta Australia dan bagaimana hal itu membantu Matildas mencapai level baru

Clare Wheeler, gelandang Everton yang telah mencatatkan 46 penampilan bersama timnas Australia, baru berusia 15 tahun ketika mendapat kesempatan pertamanya bermain di level senior bersama Newcastle Jets di A-League. Pada tahun yang sama, NWSL mulai bergulir dan sejumlah pemain terbaik Australia hijrah ke Amerika Serikat, termasuk Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon, dan Emily van Egmond.

Selama delapan tahun berikutnya, Wheeler menyaksikan dari jauh para bintang terbesar timnas Australia menjalani jadwal yang benar-benar menguras tenaga. Kira-kira dari Maret hingga November, mereka bermain di Amerika Serikat, lalu pulang untuk berlaga di A-League, yang saat itu bernama W-League, hingga Januari atau Februari, bergantung pada jadwal musim dan apakah tim mereka mencapai Grand Final. Setelah itu, mereka kembali ke Amerika Serikat untuk mengulangi siklus yang sama.

“Saya rasa, bagi saya, itu mungkin menjadi penghalang untuk ingin melakukannya, pergi ke Amerika Serikat lalu kembali dan bermain pada musim panas. Anda tidak pernah mendapat jeda antarmusim,” kata Wheeler, yang pertama kali pindah ke luar negeri saat bergabung dengan Fortuna Hjorring di Denmark pada 2021, kepada GOAL sebelumnya. “Tentu saja, ada juga pertandingan internasional di tengah jadwal itu. Karena itulah, untuk kepindahan pertama saya, saya ingin datang ke Eropa agar bisa menjalani satu musim penuh.”

Kennedy, yang kini bermain untuk London City Lionesses, termasuk di antara banyak pemain Australia yang menjalani siklus tanpa henti itu. Mudah dipahami mengapa begitu banyak pemain melakukannya: mereka bisa bermain di liga terbaik dunia saat itu, sekaligus pulang untuk bertemu teman dan keluarga selama beberapa bulan. Namun, seperti kata Kennedy sendiri: “Saya rasa pada akhirnya situasi itu tidak benar-benar bisa dipertahankan.”

A-League terus berkembang dan kini menggelar musim yang durasinya dua kali lebih panjang, sementara tuntutan fisik terhadap para pemain sudah sangat besar. Tak mengherankan jika sebagian besar pemain berupaya “berada dalam situasi yang memungkinkan Anda mendapat jeda pada suatu saat,” seperti dijelaskan Kennedy.

“Dalam pemusatan latihan, pasti ada saat-saat ketika Anda melihat sekeliling dan semua orang tampak kelelahan,” kata Catley pada 2020, setelah bergabung dengan Arsenal dan keluar dari siklus tersebut. “Terus-menerus melakukan perjalanan dari Amerika Serikat, lalu tidak pernah benar-benar mendapat jeda antarmusim, dampaknya pasti menumpuk.

“Saya rasa itu menjadi masalah bagi kami di turnamen-turnamen besar,” tambahnya. “Kami datang dengan skuad lengkap, lalu sejumlah pemain tumbang cukup cepat. Meski dulu tampaknya sepele, saya rasa dalam beberapa tahun terakhir dampaknya benar-benar terasa bagi kami dan tubuh kami.”