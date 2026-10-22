Mengapa WSL Inggris menjadi “rumah kedua” bagi talenta Australia dan bagaimana hal itu membantu Matildas mencapai level baru

Sulit dipercaya bahwa tujuh tahun lalu belum ada pemain Australia di Women’s Super League. Kini, kompetisi tersebut dihuni banyak bintang terbesar Matildas, seperti Ellie Carpenter, Steph Catley, dan Mary Fowler. Australia pun menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain terbanyak dalam sejarah WSL, dengan Sam Kerr, Katrina Gorry, dan Mackenzie Arnold juga pernah menjalani periode yang cukup panjang di Inggris.
Begitu banyaknya pemain Australia di liga tersebut hingga Jack Sharkey, penanggung jawab performa fisik tim nasional, justru berbasis di Inggris. “Sayangnya, saya yang kebagian pindah ke sini,” ujarnya berseloroh, setelah Emily Husband, pelatih asal Inggris yang menjadi asisten pelatih Matildas, menghabiskan beberapa menit bercerita dengan antusias kepada GOAL tentang gaya hidup di Australia.
Namun, situasinya tidak selalu seperti ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, NWSL, kasta tertinggi sepak bola wanita di Amerika Serikat, menjadi liga luar negeri pilihan para pemain tim nasional Australia, antara lain karena jadwalnya selaras dengan musim A-League di tanah air. Pada Piala Dunia 2019, sebanyak 13 dari 23 anggota skuad bermain untuk klub di Amerika Serikat.
Namun, keadaan mulai berubah setelah turnamen itu. Kerr pindah ke Chelsea beberapa bulan kemudian, disusul pemain-pemain andalan seperti Catley, Arnold, Caitlin Foord, dan Alanna Kennedy pada tahun berikutnya. Kini, pemain Australia tersebar bukan hanya di WSL, tetapi juga di kasta kedua sepak bola wanita Inggris. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy, dan Leticia McKenna semuanya bermain di WSL 2 dan masuk dalam skuad terbaru Joe Montemurro.
Lantas, apa yang membuat para pemain Australia berbondong-bondong ke Inggris? Apa dampaknya bagi Matildas? Dan apa artinya bagi sepak bola domestik di Australia?