Sejak On mengumumkan ekspansi besar-besarannya ke dunia sepak bola, belum ada acara gemerlap atau peluncuran sepatu bola mewah yang menampilkan sosok baru yang menjadi wajah merek tersebut. Sebaliknya, mereka memilih pendekatan sederhana dan membangun kesan misterius seputar produk yang akan datang hingga memicu banyak antusiasme.

Mulanya ada sesi foto yang menampilkan Mbappe, direktur sepak bola mereka sekaligus legenda Arsenal Henry, ikon tenis Roger Federer, dan pemain sensasional Barcelona Sydney Schertenleib, tetapi tanpa sepatu bola. Lokasinya pun jauh dari kesan glamor: laboratorium tempat sepatu itu dibuat dan diuji. Kini, On membawa kita ke balik layar proses pengembangannya.

Sebelumnya, sepatu bola yang masih dalam tahap pengembangan mungkin hanya terlihat di lapangan latihan, jauh dari sorotan lampu dan kamera. Namun, On mengubah hal itu. Mbappe sudah bermain dan mencetak gol dengan sepatu bola On sejak resmi meninggalkan Nike pada September, yakni untuk Prancis saat jeda internasional dan untuk Real Madrid melawan Roma di Liga Champions. Namun, sepatu serbaputih dengan logo On yang minim yang terlihat dikenakannya bukanlah produk akhir.

Produsen asal Swiss itu masih menyebutnya sebagai "prototipe". Hal ini terlihat dari sepatu bola yang dikenakan pemain asal Prancis tersebut saat membela tim nasional, yang mencantumkan nomor seri 'ON-DCPT-KM010', sementara saat kembali bermain untuk klubnya ia mengenakan 'ON-DCPT-KM210'. Mereka mendobrak pakem dengan memperlihatkan proses desain sepatu bola berlangsung di depan mata kita.