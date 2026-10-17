Saat pertama kali merambah desain sepatu sepak bola, On tidak mengikuti cara-cara konvensional. Memang, merek pakaian olahraga asal Swiss yang menantang para pemain mapan ini telah menggaet megabintang Kylian Mbappe sebagai wajah lini produk sepak bolanya dan melibatkan kompatriotnya yang legendaris, Thierry Henry, di balik layar. Namun, kita masih belum tahu persis seperti apa tampilan sepatu sepak bola pertama On.
Rupanya, itu memang disengaja. Setelah mengguncang industri yang sangat kompetitif dengan merekrut salah satu pemain terbaik di dunia, On kembali mendobrak kebiasaan pasar dengan mengutamakan inovasi di atas segalanya. Merek ini mendefinisikan ulang cara peluncuran sepatu sepak bola diperkenalkan, melakukan pengujian secara langsung, dan mengajak dunia mengintip proses di balik layar.