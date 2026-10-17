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Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

Mengapa sepatu bola baru Kylian Mbappe masih menjadi misteri saat merek pengguncang pasar On mengubah aturan main

Merek pakaian olahraga penantang asal Swiss ini berhasil menggaet megabintang Real Madrid untuk menjadi wajah ekspansinya ke dunia sepak bola, tetapi kita masih belum tahu seperti apa tampilan sepatu bola barunya.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Saat pertama kali merambah desain sepatu sepak bola, On tidak mengikuti cara-cara konvensional. Memang, merek pakaian olahraga asal Swiss yang menantang para pemain mapan ini telah menggaet megabintang Kylian Mbappe sebagai wajah lini produk sepak bolanya dan melibatkan kompatriotnya yang legendaris, Thierry Henry, di balik layar. Namun, kita masih belum tahu persis seperti apa tampilan sepatu sepak bola pertama On.

    Rupanya, itu memang disengaja. Setelah mengguncang industri yang sangat kompetitif dengan merekrut salah satu pemain terbaik di dunia, On kembali mendobrak kebiasaan pasar dengan mengutamakan inovasi di atas segalanya. Merek ini mendefinisikan ulang cara peluncuran sepatu sepak bola diperkenalkan, melakukan pengujian secara langsung, dan mengajak dunia mengintip proses di balik layar.

  • Masih dalam proses

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mbappe sudah pernah bermain dan mencetak gol dengan mengenakan sepatu bola On, tetapi merek tersebut menyebut sepatu itu sebagai “prototipe”, bukan produk jadi.

    Sejak On mengumumkan ekspansi besar-besarannya ke dunia sepak bola, belum ada acara gemerlap atau peluncuran sepatu bola mewah yang menampilkan sosok baru yang menjadi wajah merek tersebut. Sebaliknya, mereka memilih pendekatan sederhana dan membangun kesan misterius seputar produk yang akan datang hingga memicu banyak antusiasme.

    Mulanya ada sesi foto yang menampilkan Mbappe, direktur sepak bola mereka sekaligus legenda Arsenal Henry, ikon tenis Roger Federer, dan pemain sensasional Barcelona Sydney Schertenleib, tetapi tanpa sepatu bola. Lokasinya pun jauh dari kesan glamor: laboratorium tempat sepatu itu dibuat dan diuji. Kini, On membawa kita ke balik layar proses pengembangannya.

    Sebelumnya, sepatu bola yang masih dalam tahap pengembangan mungkin hanya terlihat di lapangan latihan, jauh dari sorotan lampu dan kamera. Namun, On mengubah hal itu. Mbappe sudah bermain dan mencetak gol dengan sepatu bola On sejak resmi meninggalkan Nike pada September, yakni untuk Prancis saat jeda internasional dan untuk Real Madrid melawan Roma di Liga Champions. Namun, sepatu serbaputih dengan logo On yang minim yang terlihat dikenakannya bukanlah produk akhir.

    Produsen asal Swiss itu masih menyebutnya sebagai "prototipe". Hal ini terlihat dari sepatu bola yang dikenakan pemain asal Prancis tersebut saat membela tim nasional, yang mencantumkan nomor seri 'ON-DCPT-KM010', sementara saat kembali bermain untuk klubnya ia mengenakan 'ON-DCPT-KM210'. Mereka mendobrak pakem dengan memperlihatkan proses desain sepatu bola berlangsung di depan mata kita.

  • “Ada lebih banyak hal di baliknya daripada yang terlihat”

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Meski sepatu itu sudah tampil di lapangan dan disaksikan seluruh dunia, On mengatakan akan terus memperbarui dan menyempurnakan sepatu baru mereka.

    GOAL memahami bahwa sepatu bola yang dikenakan Mbappe merupakan bagian dari proses pengembangan bersama On dengan para pemain. Sepatu tersebut diuji dalam pertandingan untuk menilai performa, kesesuaian ukuran, kemampuan mengunci kaki, dan daya tahannya dalam kondisi bermain sesungguhnya. Masukan dari sang bintang digunakan untuk terus menyempurnakan produk itu.

    Teknologi 'LightSpray' milik On menjadi dasar desain sepatu tersebut. Menurut merek itu, teknologi tersebut "memungkinkan pendekatan yang secara mendasar berbeda dalam pembuatan sepatu", sehingga mereka dapat dengan cepat mengubah konstruksi, bobot, kesesuaian ukuran, dan rasa saat dikenakan untuk mengatasi kendala awal.

    On mengatakan kepada GOAL bahwa versi bertali dan tanpa tali sama-sama sedang diuji, sehingga variasi lain dari prototipe itu mungkin segera terlihat. Nomor seri membantu para perancang melacak berbagai versi selama pengujian, tetapi On menegaskan bahwa tidak ada bagian dari rancangan mereka yang "semata-mata dekoratif". Mereka yang memperhatikan dengan saksama mungkin menemukan bahwa ada "lebih banyak hal di baliknya daripada yang terlihat sekilas".

  • Transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya

    On football boots
    On

    On mengambil langkah yang tidak lazim dengan memberi semua orang akses yang belum pernah ada sebelumnya ke proses desain dan pengembangan mereka yang tengah berlangsung.

    Terus mendobrak tradisi kerahasiaan dalam pembuatan dan peluncuran sepatu sepakbola, On membawa keterbukaannya ke tingkat baru dengan membocorkan proses desainnya sendiri kepada dunia. Dengan memecahkan teka-teki di situs On, menggunakan nomor seri pada purwarupa Mbappe sebagai kata sandi, lalu mengikuti serangkaian langkah tertentu, siapa pun dapat mengakses foto dan rekaman video di balik layar yang memperlihatkan tahapan pengembangan serta berbagai referensinya.

    Akses semacam ini belum pernah ada sebelumnya, sehingga memicu rasa penasaran dan antisipasi menjelang peluncuran resmi yang belum diumumkan. Kesan bahwa semuanya belum rampung justru membuat perilisan yang sudah dekat semakin dinantikan.

  • Menargetkan 2027

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    Meski sepatu baru Mbappe belum tersedia untuk dibeli, GOAL mendapat informasi bahwa sepatu itu akan segera hadir di pasaran. Namun, siapa yang tahu seperti apa tampilannya nanti?

    Bagaimana prototipe itu akan berkembang dan berubah dalam beberapa pekan serta bulan mendatang masih harus dilihat, seiring meningkatnya antusiasme menyambut sepatu bola perdana Mbappe bersama merek yang mendisrupsi pasar tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa kontrak sepuluh tahun pemain asal Prancis itu dengan On akan memberinya lini produk atas namanya sendiri, di samping produk-produk reguler mereka. Ia juga memiliki saham di perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat sejak didirikan 16 tahun lalu itu.

    GOAL memahami bahwa koleksi sepak bola perdana On akan dirilis pada 2027. Sementara itu, fokus mereka tetap pada pengembangan, pengujian, dan penyempurnaan setiap detail bersama Mbappe, Schertenleib, serta pemain aktif lain yang diam-diam telah dikontrak merek asal Swiss tersebut.

    Dikenal sebagai spesialis sepatu lari, On telah mengguncang pasar sepatu bola dengan keberhasilannya menggaet Mbappe dan melibatkannya secara mendalam dalam proses desain. Belum ada tanda-tanda pendekatan itu akan berubah dalam waktu dekat, mengingat mereka mengutamakan inovasi di atas segalanya.