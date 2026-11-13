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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Mengapa Portugal akan lebih sulit menggantikan Cristiano Ronaldo di luar lapangan daripada di dalam lapangan

Mudah dipahami mengapa pensiunnya sang megabintang dari sepak bola internasional disebut sebagai “tragedi” ekonomi bagi federasi sepak bola negaranya.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Cristiano Ronaldo selalu bersikeras bahwa ia akan mengambil keputusan yang tepat bagi Portugal saat tiba waktunya pensiun dari sepak bola internasional. "Jika saya merasa tidak lagi memberikan kontribusi apa pun, saya akan menjadi orang pertama yang pergi," ujarnya pada Februari 2024. "Itu bukan keputusan yang sulit diambil." Namun, kenyataannya justru jauh berbeda.

    Ronaldo ternyata tidak sanggup mundur, dan orang-orang yang mengenalnya secara pribadi sama sekali tidak terkejut. "Saya rasa dia tidak mampu melakukannya," kata mantan rekan setimnya di Manchester United, Gary Neville, kepada The Overlap enam bulan kemudian, setelah penampilan memalukan Ronaldo di Kejuaraan Eropa di Jerman. "Seorang pemain terkadang tahu kapan harus berhenti, tetapi ada juga pemain yang tidak menyadarinya dan perlu diberi tahu."

    Ronaldo jelas termasuk golongan kedua, tetapi pertanyaan Neville adalah, "Siapa yang akan memberitahunya?"

    Sejujurnya, meski Jorge Jesus tidak pernah segan menghadapi orang yang dianggapnya keliru, ia bukan sosok yang tampak paling mungkin untuk mengantar megabintang Portugal itu keluar dari kancah internasional. Ronaldo mendukung penunjukan Jesus sebagai pelatih Portugal, bahkan secara terbuka menyebut pria berusia 72 tahun itu sebagai "pilihan yang tepat" untuk menggantikan Roberto Martinez. Ronaldo pun terbukti benar, meski bukan karena alasan yang ia bayangkan.

    Meski memasukkan pemain berusia 41 tahun itu ke dalam rencananya, Jesus menolak menjadikannya sosok sentral. Ronaldo mengklaim ada janji yang dilanggar dan kesepakatan mengenai kapan, di mana, serta berapa lama ia akan bermain. Namun, seperti pelatih yang baik, Jesus menentukan susunan pemain dan pergantian berdasarkan situasi pertandingan, sekalipun itu berarti membiarkan pencetak gol terbanyak Portugal tersebut duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

    Dalam pernyataan sepanjang hampir 2.000 kata, Ronaldo menuduh pelatihnya bersikap "tinggi hati", lalu menetapkan sendiri ketentuan skorsing yang dijatuhkan kepadanya setelah meninggalkan tim nasional sebelum laga Nations League melawan Denmark bulan lalu, serta ketentuan pensiunnya kelak. Namun, ternyata Ronaldo telah melangkah terlalu jauh dan akhirnya harus mengalah, terpaksa mengakhiri karier internasionalnya di tengah musim kompetisi klub.

    Meski begitu, terlepas dari kerusakan pada warisannya sendiri, belum lagi dampaknya terhadap penampilan Portugal di tiga turnamen internasional terakhir mereka, Ronaldo akan dirindukan. Seperti disampaikan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), pengaruhnya sejak lama telah menjangkau "jauh melampaui empat garis lapangan".

  • Pemain terbaik Portugal

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Portugal belum pernah meraih trofi internasional besar sebelum kehadiran Ronaldo.

    Menurut Ronaldo, ia siap pensiun dari sepakbola internasional segera setelah Piala Dunia tahun ini, tetapi presiden FPF Pedro Proenca membujuknya untuk mengurungkan niat itu dalam penerbangan pulang tim nasional dari Amerika Serikat. Sejujurnya, cerita itu terdengar sangat masuk akal.

    Setelah para pemain Portugal menjalani turnamen besar ketiga secara beruntun dengan berusaha, tetapi gagal, menopang seorang penyerang tengah yang tak banyak bergerak, jelas bahwa Ronaldo telah menjadi beban yang tak tertanggungkan, meski hanya dari sudut pandang olahraga. Dari segi ekonomi, peraih lima Ballon d'Or itu masih sangat berharga bagi federasi, bahkan lebih dari itu.

    Saat mengungkapkan harapannya agar Ronaldo terus bermain untuk negaranya dalam sebuah acara FPF bulan lalu, Proenca menyebut penyerang Al-Nassr itu sebagai “aset terbesar” yang pernah dihasilkan sepakbola Portugal. Sekalipun pemilihan kata “aset” itu tidak disengaja, sebutan tersebut jelas tepat. Sebab, meski Ronaldo sudah tidak layak mendapat tempat di susunan pemain inti Portugal, ia tetap menjadi pemain paling berharga bagi tim nasional itu dalam arti yang sesungguhnya.

  • “Efek Ronaldo”

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Banyak penggemar muda saat ini tidak mendukung klub sepakbola tertentu, melainkan mengikuti para pemain bintang.

    Ronaldo benar-benar merupakan industri yang bertumpu pada satu orang, merek bernilai miliaran dolar yang direkrut bahkan oleh klub setenar Juventus terutama untuk meningkatkan daya tarik komersial dan jumlah pengikut di media sosial. Langkah itu pun berhasil. Dalam 24 jam setelah transfernya ke Turin pada 2018 diumumkan secara resmi, yakni antara 10 dan 11 Juli, Juve mendapat tambahan 2,2 juta pengikut di internet.

    Seperti dijelaskan penulis buku keuangan sepakbola Marco Bellinazzo kepada GOAL, "Efek Ronaldo benar-benar nyata. Semua orang bisa melihatnya. Untuk berkembang secara komersial di tingkat internasional, Anda membutuhkan ikon global seperti Cristiano Ronaldo, yang sangat membantu dalam menghasilkan kesepakatan baru, terutama di Amerika Utara dan Asia."

    Misalnya, enam bulan setelah kedatangannya di Allianz Stadium, Juventus menandatangani kesepakatan sponsor baru yang lebih menguntungkan selama tujuh tahun dengan produsen perlengkapan mereka, adidas, senilai €357 juta (£308 juta/$395 juta), dua kali lipat nilai perjanjian sebelumnya. Lalu, pada November 2019, klub memperpanjang kerja sama dengan sponsor jersei mereka, JEEP, senilai €42 juta (£36,2 juta/$46,4 juta), naik €25 juta dari perjanjian sebelumnya.

    Singkatnya, di era para pemengaruh, memiliki akses ke sosok yang paling berpengaruh tentu menguntungkan. Lagi pula, bahkan para pesepakbola mengikuti jejak Ronaldo. Sekitar enam bulan setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Al-Nassr pada 2022, pemain seperti Karim Benzema dan Neymar pun menyusulnya ke Liga Pro Saudi.

    Tentu saja, Portugal mendapat manfaat luar biasa karena sosok yang bisa dibilang paling terkenal di dunia menjadi wajah tim nasional selama dua dekade. "Mungkin ini terdengar sedikit keras, tetapi dari sudut pandang merek, Ronaldo jauh lebih besar daripada seluruh tim nasional Portugal dan banyak tim lainnya jika digabungkan," kata pakar pemasaran olahraga Daniel Sa kepada kantor berita Lusa setelah Piala Dunia.

    "Kepergiannya akan menjadi sebuah tragedi, karena orang-orang masih belum memahami besarnya perhatian media yang akan hilang. Kami akan merosot dengan sangat cepat. Dialah yang telah memungkinkan mereka menandatangani banyak kontrak dan menghasilkan banyak uang selama lebih dari 20 tahun."

    Dalam hal itu, Ronaldo nyaris tak tergantikan. "Dia sendiri adalah platform komunikasi global," kata Sa kepada EFE setelah pengumuman pensiun tersebut. "Jadi, Portugal bukan hanya kehilangan pemain luar biasa. Portugal juga kehilangan sosok yang paling mampu memperluas jangkauan mereknya di kancah internasional."

  • Ramos siap mengambil peran lebih besar?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos sudah menunjukkan awal yang menjanjikan sebagai ujung tombak Portugal

    Jadi, meski terdengar aneh, Portugal kemungkinan akan lebih mudah mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Ronaldo di lapangan. Kita mungkin sedang membicarakan pencetak gol tersubur dalam sejarah sepakbola internasional, tetapi tanda-tanda awal, meski masih sangat dini, menunjukkan bahwa Portugal tidak akan kesulitan mencetak gol tanpanya.

    Goncalo Ramos jelas bukan Ronaldo. Namun, sejak mencetak hat-trick setelah menggantikan posisi mantan kapten itu dalam kemenangan atas Swiss di Piala Dunia 2022, ia menunjukkan bahwa setidaknya dirinya mampu memimpin lini serang Portugal dengan hasil yang mengesankan.

    Memang, mengingat kepergian Ronaldo diwarnai perselisihan, tekanan terhadap striker AC Milan itu kini akan sangat besar. Namun, semua mata tertuju kepadanya menjelang pertandingan melawan Denmark dan Norwegia bulan lalu, dan Ramos mencetak gol dalam kedua laga tersebut. Dengan demikian, ia telah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sebagai starter, serta empat gol dalam lima penampilan terakhirnya untuk tim nasional. Catatan itu membuat fakta bahwa ia hanya mendapat 34 menit bermain di Piala Dunia terasa semakin tidak masuk akal, sementara Ronaldo sekali lagi gagal membuktikan bahwa dirinya layak menjadi penyerang tengah pilihan utama Portugal.

    Namun, dalam hal tertentu, persoalannya bukan semata berapa banyak gol yang dicetak Ramos, melainkan seberapa baik ia memimpin lini depan. Karena itulah, ketika pembaca harian Portugal A Bola diminta memilih susunan pemain utama pilihan mereka untuk pertandingan melawan Wales bulan lalu, mereka memilihnya ketimbang Ronaldo.

    Mengapa? Karena bahkan publik yang akan selalu berterima kasih kepada Ronaldo atas segala jasanya bagi negaranya menerima bahwa kepentingan satu individu telah terlalu lama didahulukan daripada kebutuhan seluruh tim. Akibatnya, para pemain sayap berbakat dan gelandang luar biasa Portugal tidak memiliki penyerang tengah dengan pergerakan serta energi yang dibutuhkan dalam sepakbola modern untuk membantu mereka mencapai potensi penuh sebagai satu kesatuan lini serang.

    Sama sekali tidak ada jaminan bahwa 'generasi emas' baru Portugal akan meraih trofi besar dalam beberapa tahun mendatang. Namun, yang jelas, peluang mereka kini lebih besar dengan penyerang berusia pertengahan 20-an ketimbang penyerang berusia awal 40-an.

    Jelas, kontribusi Ronaldo bagi sepakbola Portugal tidak boleh dan tidak bisa diremehkan. Mereka mengukir sejarah bersama. Gol-golnya akan dirindukan, begitu pula daya tariknya. Portugal tampaknya tidak akan pernah lagi sepopuler ketika Ronaldo masih bermain, atau menghasilkan keuntungan sebesar saat itu. Namun, meski pensiunnya Ronaldo pasti akan melemahkan nilai merek tim, Portugal sudah terlihat lebih kuat di lapangan.