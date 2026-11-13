Cristiano Ronaldo selalu bersikeras bahwa ia akan mengambil keputusan yang tepat bagi Portugal saat tiba waktunya pensiun dari sepak bola internasional. "Jika saya merasa tidak lagi memberikan kontribusi apa pun, saya akan menjadi orang pertama yang pergi," ujarnya pada Februari 2024. "Itu bukan keputusan yang sulit diambil." Namun, kenyataannya justru jauh berbeda.

Ronaldo ternyata tidak sanggup mundur, dan orang-orang yang mengenalnya secara pribadi sama sekali tidak terkejut. "Saya rasa dia tidak mampu melakukannya," kata mantan rekan setimnya di Manchester United, Gary Neville, kepada The Overlap enam bulan kemudian, setelah penampilan memalukan Ronaldo di Kejuaraan Eropa di Jerman. "Seorang pemain terkadang tahu kapan harus berhenti, tetapi ada juga pemain yang tidak menyadarinya dan perlu diberi tahu."

Ronaldo jelas termasuk golongan kedua, tetapi pertanyaan Neville adalah, "Siapa yang akan memberitahunya?"

Sejujurnya, meski Jorge Jesus tidak pernah segan menghadapi orang yang dianggapnya keliru, ia bukan sosok yang tampak paling mungkin untuk mengantar megabintang Portugal itu keluar dari kancah internasional. Ronaldo mendukung penunjukan Jesus sebagai pelatih Portugal, bahkan secara terbuka menyebut pria berusia 72 tahun itu sebagai "pilihan yang tepat" untuk menggantikan Roberto Martinez. Ronaldo pun terbukti benar, meski bukan karena alasan yang ia bayangkan.

Meski memasukkan pemain berusia 41 tahun itu ke dalam rencananya, Jesus menolak menjadikannya sosok sentral. Ronaldo mengklaim ada janji yang dilanggar dan kesepakatan mengenai kapan, di mana, serta berapa lama ia akan bermain. Namun, seperti pelatih yang baik, Jesus menentukan susunan pemain dan pergantian berdasarkan situasi pertandingan, sekalipun itu berarti membiarkan pencetak gol terbanyak Portugal tersebut duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Dalam pernyataan sepanjang hampir 2.000 kata, Ronaldo menuduh pelatihnya bersikap "tinggi hati", lalu menetapkan sendiri ketentuan skorsing yang dijatuhkan kepadanya setelah meninggalkan tim nasional sebelum laga Nations League melawan Denmark bulan lalu, serta ketentuan pensiunnya kelak. Namun, ternyata Ronaldo telah melangkah terlalu jauh dan akhirnya harus mengalah, terpaksa mengakhiri karier internasionalnya di tengah musim kompetisi klub.

Meski begitu, terlepas dari kerusakan pada warisannya sendiri, belum lagi dampaknya terhadap penampilan Portugal di tiga turnamen internasional terakhir mereka, Ronaldo akan dirindukan. Seperti disampaikan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), pengaruhnya sejak lama telah menjangkau "jauh melampaui empat garis lapangan".