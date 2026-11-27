Stephen Warnock meniti karier melalui akademi Liverpool, bermain hampir 500 kali di level klub, dan membela Inggris.

Namun, saat masih muda, ia pernah terbangun di rumah sakit tanpa tahu mengapa dirinya berada di sana.

Sesaat sebelumnya, ia sedang duduk di depan komputer di sekolah, sibuk mengeklik tetikus. Tahu-tahu ia sudah berada di ranjang rumah sakit, linglung, bingung, dan ketakutan. Teman-temannya yang berada di sana saat itu mengatakan bahwa ia mengalami kejang. Warnock adalah pesepakbola muda menjanjikan yang tidak diketahui memiliki kondisi neurologis apa pun. Lalu, kejadian itu terulang.

Ia menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan: MRI, CT scan, serta kunjungan tak terhitung ke salah satu pusat neurologi terbaik di Inggris. Namun, hasil pemindaiannya normal.

"Kekhawatiran terbesar, dan ini mungkin terdengar aneh, adalah ketika Anda menjalani MRI, lalu keluar dan mereka mengatakan ‘semuanya normal’, Anda justru semakin panik," kata Warnock kepada GOAL.

Warnock hidup dengan epilepsi pada masa kanak-kanak. Ia mengalami kejang selama sekitar tiga tahun sebelum berhenti pada usia 14 tahun. Ia tidak pernah membutuhkan obat, tetapi rasa takut akan mengalami kejang lagi tetap ada.

Ia tidak pernah memberi tahu Liverpool tentang kondisinya. Begitu pula Blackburn, Aston Villa, Leeds, atau enam klub lain yang pernah ia bela. Alasannya, menurutnya, cukup sederhana.

"Ada ketakutan kehilangan peluang berkarier. Jangan salah paham, Anda memang masih anak-anak, tetapi impian Anda adalah bermain sepakbola. Bagaimana jika, misalnya saja, saya dilepas dan mereka hanya berkata, ‘yah, kemampuanmu belum cukup’? Selalu akan ada pertanyaan: apakah itu karena epilepsi?" kata Warnock.

Lebih dari dua dekade kemudian, ketakutan itu masih terasa relevan. Ketidakpastian seputar masa depan Jamal Musiala di Bayern Munich di tengah laporan tentang gangguan kejang yang dialaminya telah membawa ke hadapan publik percakapan yang sejak lama dilakukan banyak pesepakbola secara tertutup.

Bisakah seseorang hidup dengan epilepsi dan tetap menjadi atlet di level tertinggi? Pengalaman Warnock dan orang-orang lain yang berbicara kepada GOAL menunjukkan bahwa epilepsi tidak harus mengakhiri karier. Namun, kurangnya pemahaman tentang kondisi tersebut membuat banyak orang enggan berbicara terbuka mengenai pengalaman mereka.

Jadi, tantangannya bukan sekadar membuktikan bahwa pesepakbola dengan epilepsi dapat bermain di level tertinggi. Tantangannya juga menciptakan lingkungan yang membuat mereka nyaman membicarakannya tanpa takut karier mereka terancam.