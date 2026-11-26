Bagi tim nasional wanita AS, hitungannya sederhana: kalahkan El Salvador dan amankan tempat di Piala Dunia musim panas mendatang.

Tim asuhan Emma Hayes mengawali kiprahnya di Kejuaraan CONCACAF Wanita dengan laga perempat final pada Jumat di Mansfield, Texas. Kemenangan akan memastikan kelolosan ke Brasil 2027. Keempat pemenang perempat final akan langsung melaju ke Piala Dunia, sehingga AS berpeluang menuntaskan prioritas utamanya pada laga pembuka.

Laga persahabatan melawan Spanyol, Brasil, dan Jepang telah menjadi ujian berharga, membantu Hayes menilai para pemainnya dan menyempurnakan pendekatannya. Kini tantangannya adalah menerapkan pelajaran itu dalam pertandingan yang menentukan kelolosan.

Skuad Hayes yang berisi 23 pemain memadukan pemain berpengalaman di level internasional dengan pendatang baru di ajang ini, termasuk bek Evelyn Shores yang belum pernah tampil untuk timnas senior. Ia baru menjadi pemain kedua yang masuk skuad kualifikasi Piala Dunia AS sebelum menjalani debut internasional seniornya.

Sementara itu, El Salvador akan menjalani debut turnamen sekaligus pertemuan pertamanya dengan USWNT setelah melewati kualifikasi dengan hasil sempurna. El Salvador memuncaki Grup F dengan tiga kemenangan atas Honduras, Barbados, serta Trinidad dan Tobago, mencetak 18 gol tanpa kebobolan.

Jadi, apa yang harus dilakukan AS untuk mengamankan tempat di Brasil? GOAL menguraikan lima kuncinya.