Membuat seluruh pemerintahan bertekuk lutut: begini Marcus Rashford menunjukkan arti pemberontakan dalam sepakbola

Marcus Rashford dari Manchester United bukan sosok yang langsung terlintas di benak sebagai seorang pemberontak. Namun, pemberontakannya berbeda dari Eric Cantona, Mario Balotelli, atau Stefan Effenberg: bukan lahir dari amarah, melainkan dari sebuah kenangan.

Rashford tumbuh besar di Wythenshawe, kawasan kurang beruntung di Manchester. Ia dibesarkan oleh ibunya, Melanie, yang bekerja keras untuk menghidupi lima anak.

Makan gratis di sekolah dan bantuan pangan sangat penting bagi mereka. Rashford tahu bagaimana rasanya tidak punya cukup uang: "Kadang-kadang tidak ada apa pun untuk dimakan dan kami pergi tidur," tuturnya kepada BBC.