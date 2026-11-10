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GFX Marcus Rashford Rebel United

Membuat seluruh pemerintahan bertekuk lutut: begini Marcus Rashford menunjukkan arti pemberontakan dalam sepakbola

Marcus Rashford sejak lama memerangi kemiskinan anak dan ketimpangan sosial. Untuk itu, penyerang Manchester United tersebut menantang pemerintah dan mempertanyakan pandangan yang masih lazim dalam sepak bola: pemain harus hanya memikirkan urusan di lapangan dan tidak ikut campur dalam persoalan sosial. Episode ke-19 serial kami, "Rebel United", didedikasikan untuk sang juara asal Inggris.

Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

  • Marcus Rashford dari Manchester United bukan sosok yang langsung terlintas di benak sebagai seorang pemberontak. Namun, pemberontakannya berbeda dari Eric Cantona, Mario Balotelli, atau Stefan Effenberg: bukan lahir dari amarah, melainkan dari sebuah kenangan.

    Rashford tumbuh besar di Wythenshawe, kawasan kurang beruntung di Manchester. Ia dibesarkan oleh ibunya, Melanie, yang bekerja keras untuk menghidupi lima anak.

    Makan gratis di sekolah dan bantuan pangan sangat penting bagi mereka. Rashford tahu bagaimana rasanya tidak punya cukup uang: "Kadang-kadang tidak ada apa pun untuk dimakan dan kami pergi tidur," tuturnya kepada BBC.

  • Marcus Rashford menulis surat kepada pemerintah

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford memperjuangkan penyediaan makanan sekolah gratis.

    "Ini bukan soal politik, melainkan kemanusiaan"

    Setelah bergabung dengan Manchester United pada 2016, ia bisa saja meninggalkan masa lalunya. Namun, ia justru menjadikannya titik awal perjuangan yang melampaui kepentingan dirinya sendiri.

    Selama pandemi Covid-19 pada 2020, penutupan sekolah di Britania Raya membuat banyak anak dari keluarga berpenghasilan rendah terancam kehilangan makanan gratis. Pemerintah tidak ingin melanjutkan bantuan itu selama musim panas. Bagi Rashford, hal itu tidak dapat diterima: ia tahu betapa pentingnya makanan tersebut.

    Bersama organisasi bantuan pangan FareShare, ia berupaya memastikan anak-anak yang membutuhkan tetap mendapat makanan. Kemudian, ia melangkah lebih jauh. Pada Juni 2020, ia menerbitkan surat terbuka kepada pemerintah yang meminta agar bantuan itu dilanjutkan. Pesannya: "Ini bukan soal politik, melainkan kemanusiaan."

  • Seorang pria berusia 22 tahun melawan Boris Johnson

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 2019 hingga 2022.

    Tekanan itu membuahkan hasil: Perdana Menteri Boris Johnson mengubah keputusannya dan mengumumkan dana bantuan selama musim panas untuk membantu 1,3 juta anak yang mengalami kesulitan.

    Namun, Rashford tidak menyerah. Ketika pemerintah menolak memperluas bantuan lebih lanjut, ia meluncurkan petisi yang ditandatangani lebih dari satu juta orang. Pada November, pemerintah kemudian mengumumkan paket bantuan senilai 400 juta pound sterling (sekitar 450 juta euro saat itu).

    Seorang pesepakbola berusia 22 tahun telah memicu perdebatan politik dan mendorong pemerintah mengubah pendiriannya. Ini bukan sekadar kegiatan amal seperti yang dilakukan atlet-atlet lain: Rashford telah mengubah popularitasnya menjadi tekanan politik.

    Yakin bahwa masih ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan, ia tidak hanya berupaya meredakan keadaan darurat, tetapi juga ingin mengubah akar penyebab kesenjangan sosial.

  • Marcus Rashford membentuk gugus tugas untuk memerangi kemiskinan anak.

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    Dulu, Marcus Rashford menemukan pelarian dalam dunia buku

    "Saya ingin semua anak memiliki kesempatan untuk melarikan diri seperti ini"

    Bersama perusahaan, jaringan supermarket, dan organisasi kemanusiaan, ia mendirikan Child Food Poverty Taskforce untuk memberikan tekanan politik dan mendorong langkah-langkah konkret guna mengatasi kemiskinan anak. Ia kemudian memperluas kiprahnya ke program pemerintah Healthy Start, yang menyediakan kupon untuk membeli susu, buah, dan sayuran bagi keluarga yang memenuhi syarat. Bersama koki televisi Tom Kerridge, Rashford mengampanyekan pentingnya pola makan sehat.

    Masih pada 2020, ia meluncurkan klub buku bersama Macmillan Children’s Books agar anak-anak kurang mampu dapat mengakses karya sastra, sesuatu yang saat kecil tidak selalu mampu ia nikmati. "Mencari perlindungan dalam buku-buku akan membantu saya: saya ingin semua anak bisa melakukannya," ujarnya.

    Pemberontakan Rashford tidak berhenti pada isu-isu sosial: ia juga menentang rasisme. Setelah Inggris kalah di final Euro 2021, ia, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka dihina karena warna kulit mereka seusai gagal mengeksekusi penalti.

  • Marcus Rashford membantu mereka yang tak bisa menyuarakan kepentingannya sendiri

    BRITAIN-ROYALS-FBL-AWARD
    AFP

    Pada 2020, Rashford diangkat menjadi Anggota Ordo Imperium Britania oleh Ratu Elizabeth II.

    Rashford meminta maaf atas penampilannya, tetapi langsung menegaskan batas antara kritik yang sah dan rasisme: "Saya menerima kritik atas permainan saya. Penalti itu seharusnya masuk. Namun, saya tidak akan pernah meminta maaf atas siapa diri saya dan dari mana saya berasal."

    Dalam sepakbola modern, sikap seperti ini tidak bisa dianggap biasa: para pemain juga merupakan merek dan duta merek, sementara komunikasi mereka direncanakan untuk menghindari kontroversi.

    Rashford menerima risiko tersebut dan menggunakan ketenarannya untuk menyuarakan aspirasi mereka yang tidak memiliki suara. Ia menunjukkan bahwa seorang atlet dapat memberi pengaruh pada masyarakat, juga di luar lapangan.

  • Pemberontakan Marcus Rashford bersifat konstruktif

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Namun, Rashford tidak mencari konflik demi konflik itu sendiri, seperti sejumlah sosok karismatik lainnya. Pemberontakannya, yang berakar pada keyakinannya, mengarah pada tujuan konkret.

    Upayanya belum menghapus kemiskinan anak di Inggris Raya: paket bantuan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah struktural dalam semalam. Namun, Rashford telah membuktikan bahwa seorang pesepakbola bisa membawa perubahan lebih besar daripada yang diakui oleh sistem.

    Mungkin inilah pemberontakan sejati dalam sepakbola: bukan mengacungkan jari tengah atau melanggar aturan, melainkan mendobrak pola yang dianggap lumrah oleh semua orang.