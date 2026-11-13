Kekalahan di Nations League menjadi peringatan bagi Pochettino dan semua pihak bahwa masih ada masalah dalam budaya USMNT.

Budaya itu mulai dipertanyakan beberapa pekan sebelum kedatangan Pochettino. Setelah tersingkir dari Copa America di bawah pelatih sebelumnya, Gregg Berhalter, timnas membutuhkan sosok baru yang bisa mengambil kembali kendali dari para pemain dan membentuk ulang program tim nasional. Namun, tim yang ditemui Pochettino belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan budaya itu. Hasil akhirnya? Maret 2025. Kekalahan dari Panama dan Kanada. Peringatan keras.

“Kami berkata, ‘Apa-apaan ini?’” kata Pochettino kepada wartawan lebih dari setahun kemudian. “Kami sangat antusias dengan [pekerjaan ini] karena kami berpikir, ‘Oh, Piala Dunia sudah begitu dekat, jadi saya rasa orang-orang pasti ingin sekali membantu, terlibat, dan datang ke tim nasional.’ Ternyata justru sebaliknya.

“Pukulan itu sudah kami perkirakan. Saya pikir, menerima pukulan yang menyakitkan tetapi diperlukan itu merupakan bagian dari rencana agar orang-orang menyadari posisi kami saat itu. Bahkan para pemain pun perlu menyadari bahwa dengan cara seperti itu, mustahil bagi kami untuk tiba di Piala Dunia dalam kondisi baik.”

Perubahan itu tidak terjadi seketika. Agenda USMNT berikutnya, Piala Emas, berlangsung penuh gejolak hingga memicu perselisihan terbuka antara Pochettino dan bintang tim, Christian Pulisic. Pulisic meminta kesempatan untuk menjalani musim panas dengan lebih santai. Jawaban Pochettino: “Tidak mungkin.” Jika ingin mengambil kembali kendali, Pochettino harus melakukannya dengan caranya sendiri. Ia pun menolak memberi kelonggaran kepada pemain bintang timnya.

Pada akhirnya, Piala Emas menjadi keberhasilan bagi USMNT. Dengan bertumpu pada para pemain muda yang, terpenting, ingin berada di sana, Pochettino memadukan mereka dengan pengalaman para pemain senior dalam porsi yang tepat untuk membawa tim ke final. Namun, mereka gagal melewati rintangan terakhir. Pochettino terlihat menangis seusai kekalahan di final melawan Meksiko, bukan karena hasilnya, melainkan karena kekalahan itu bisa dipakai pihak luar untuk mengabaikan pencapaian para pemainnya sepanjang musim panas tersebut.

Musim panas itu juga membantu memunculkan pemain-pemain yang tampaknya akan menjadi sosok penting bagi USMNT dalam jangka panjang. Alex Freeman berubah dari pemain yang belum dikenal menjadi bintang. Matt Freese merebut posisi penjaga gawang utama dan mempertahankannya setelah itu. Sebastian Berhalter pun membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar putra pendahulu Pochettino, dengan menjadi bintang USMNT berkat kemampuannya sendiri.

“Dia sudah banyak membantu saya,” kata Berhalter, Kamis. “Saya rasa sejak hari pertama dia selalu percaya kepada saya. Sebelum saya menginjakkan kaki di lapangan, melihat cara saya bermain dan cara saya berusaha membawa diri, dia berkata, ‘Apa pun yang kamu lakukan di lapangan, hal-hal itu sudah benar.’ Sejujurnya, saya tak bisa cukup berterima kasih kepadanya untuk itu, terlepas dari apakah dia pelatih atau bukan.

“Saya selalu mengatakan ini: dia sangat berarti bagi saya dan telah membantu saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Sebagai pemain, hanya itu yang bisa saya harapkan.”

Pochettino melihat sesuatu dalam diri pemain seperti Berhalter. Seusai Piala Emas, ia melihat hal yang sama pada tim secara keseluruhan. Bahkan ketika musim gugur diawali dengan kekalahan telak dari Korea Selatan, pandangannya tidak berubah.

“Prosesnya seperti menanam benih di tanah,” katanya. “Awalnya, itu hanya benih. Anda belum melihat apa-apa, bukan? Lalu pohonnya mulai tumbuh. Sulit menjelaskan rencananya karena prosesnya tidak mudah.”

Setelah itu, USMNT meraih kemenangan beruntun atas Jepang, Australia, Paraguay, dan Uruguay. Australia dan Paraguay pada akhirnya menjadi lawan mereka di fase grup. Kekalahan dari Belgia dan Portugal terasa menyakitkan, tetapi juga mengingatkan betapa keras USMNT harus bekerja untuk mencapai level yang mereka inginkan.

Lalu tibalah Piala Dunia. Sejak turnamen itu dimulai, tak ada lagi hal lain yang penting. Untuk itulah Pochettino direkrut. Warisannya akan ditentukan oleh beberapa pertandingan tersebut, bukan oleh beberapa tahun masa jabatannya.