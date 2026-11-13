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Pochettino 1-1GOAL

‘Membuat kami semakin bangga menjadi orang Amerika’: Mauricio Pochettino tinggalkan timnas putra Amerika Serikat untuk Manchester United dengan perubahan budaya dan warisan yang belum tuntas

Pochettino meningkatkan ekspektasi dan memulihkan keyakinan, tetapi sejumlah kemunduran menyakitkan mempersulit masa kepelatihannya bersama timnas putra Amerika Serikat. Kepindahannya ke Manchester United menguji kemajuan tersebut.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Jika Anda tidak menduga ini akan terjadi, berarti Anda tidak memperhatikan.

    Ini bukan soal menebak atau membaca pertanda; Mauricio Pochettino sendiri sudah berkali-kali mengatakannya. Ia ingin kembali ke Premier League dan, karena itu, yang menjadi pertanyaan sejak awal adalah kapan, bukan apakah ia akan kembali.

    Ternyata, waktunya adalah sekarang dan, yang lebih penting, klubnya adalah Manchester United. Setelah lebih dari satu dekade saling menjajaki kemungkinan kerja sama, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pochettino, yang sangat mengagumi Sir Alex Ferguson, memang selalu menginginkan ini. Ini adalah kerja sama yang sudah lama dinantikan, tetapi bagi Pochettino, ini juga berarti perpisahan yang terbilang mendadak.

    U.S. Soccer menjadi pihak ketiga dalam kesepakatan antara dua pihak ini. Setidaknya, mereka mendapat keuntungan finansial yang besar berkat klausul pembelian kontrak Pochettino dan stafnya yang bernilai total $12 juta. Meski demikian, tim nasional putra AS kini tidak memiliki pelatih, hanya beberapa bulan setelah mengikat seorang pelatih untuk empat tahun lagi.

    Fakta itu pada akhirnya akan menjadi bagian dari warisan Pochettino, yang kian rumit akibat cara masa jabatannya berakhir. Masa itu dimulai dengan harapan dan antusiasme, lalu berakhir dengan kepergian mendadak tepat ketika perasaan tersebut kembali tumbuh untuk periode kedua. Apa yang terjadi di antaranya, harus diakui, tidak sederhana. Pochettino meninggalkan jabatan pelatih USMNT sebagai pelatih pertama pada era modern yang tidak meraih trofi, tetapi ia juga meninggalkan dampak yang tidak bisa disangkal.

    Jadi, apa dampak jangka panjang era Pochettino? Jawabannya rumit dan belum bisa dipastikan dalam waktu dekat.

  • Rekrutan yang menjanjikan

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Perekrutan Pochettino menandai dimulainya era baru bagi sepak bola Amerika Serikat.

    Duduk di samping para pengambil keputusan U.S. Soccer di New York, Pochettino tampak terus tersenyum. Saat itu September 2024, dan pelatih asal Argentina tersebut baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala baru USMNT. Tugasnya sederhana: membawa USMNT ke Piala Dunia. Namun, ambisinya lebih besar: menjuarai turnamen itu.

    “Ini tentang menciptakan sesuatu yang istimewa; itulah yang paling penting,” katanya. “Kami berada di sini karena ingin menang. Kami adalah pemenang. Kami adalah staf pelatih yang sukses, sangat sukses, yang terkadang mungkin tidak menang; di kesempatan lain kami menang. Namun, menurut saya, yang paling penting adalah menciptakan sesuatu yang istimewa.”

    Ia menambahkan: “Kami harus benar-benar percaya dan memikirkan hal-hal besar. Kami harus percaya bahwa kami bisa menang, bahwa kami bisa memenangi semua pertandingan. Kami bisa menjuarai Piala Dunia.”

    Ambisi itu tinggi, tetapi menjadi landasan masa kepelatihan Pochettino. Pertanyaan besar yang kerap menjadi pegangan dia dan stafnya adalah, “Mengapa bukan kami?” Selama ini, sepakbola Amerika kerap diberi tahu tentang apa yang tidak dimilikinya, tetapi Pochettino ingin mengubah narasi agar berfokus pada potensinya. Menjawab pertanyaan itu terkadang rumit. Pochettino, para pemainnya, dan sesekali ekosistem sepakbola Amerika secara keseluruhan harus bercermin secara mendalam.

    Masa kepelatihan pelatih asal Argentina itu dimulai dengan cukup baik. Poster-poster tersebar di seluruh Austin menjelang debutnya, disusul kemenangan atas Jamaika di Nations League dan pemusatan latihan pada Januari yang tampaknya membangkitkan semangat Pochettino sendiri. Hari-hari awal itu dipenuhi harapan dan antusiasme. Pochettino memilih sendiri wajah-wajah baru untuk melengkapi daftar para bintang yang kembali. Semuanya berjalan baik selama beberapa bulan pertama.

    Namun, suasana itu berubah pada Maret di CONCACAF Nations League. Sejak saat itu, sisa masa kepelatihan Pochettino berfokus pada upaya membangun kembali tim.

  • Menata ulang budaya

    imago-sport-1060111133.jpg
    IMAGO / Agencia-MexSport

    Maret 2025 menjadi titik balik yang jelas dalam masa kepelatihan Pochettino.

    Kekalahan di Nations League menjadi peringatan bagi Pochettino dan semua pihak bahwa masih ada masalah dalam budaya USMNT.

    Budaya itu mulai dipertanyakan beberapa pekan sebelum kedatangan Pochettino. Setelah tersingkir dari Copa America di bawah pelatih sebelumnya, Gregg Berhalter, timnas membutuhkan sosok baru yang bisa mengambil kembali kendali dari para pemain dan membentuk ulang program tim nasional. Namun, tim yang ditemui Pochettino belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan budaya itu. Hasil akhirnya? Maret 2025. Kekalahan dari Panama dan Kanada. Peringatan keras.

    “Kami berkata, ‘Apa-apaan ini?’” kata Pochettino kepada wartawan lebih dari setahun kemudian. “Kami sangat antusias dengan [pekerjaan ini] karena kami berpikir, ‘Oh, Piala Dunia sudah begitu dekat, jadi saya rasa orang-orang pasti ingin sekali membantu, terlibat, dan datang ke tim nasional.’ Ternyata justru sebaliknya.

    “Pukulan itu sudah kami perkirakan. Saya pikir, menerima pukulan yang menyakitkan tetapi diperlukan itu merupakan bagian dari rencana agar orang-orang menyadari posisi kami saat itu. Bahkan para pemain pun perlu menyadari bahwa dengan cara seperti itu, mustahil bagi kami untuk tiba di Piala Dunia dalam kondisi baik.”

    Perubahan itu tidak terjadi seketika. Agenda USMNT berikutnya, Piala Emas, berlangsung penuh gejolak hingga memicu perselisihan terbuka antara Pochettino dan bintang tim, Christian Pulisic. Pulisic meminta kesempatan untuk menjalani musim panas dengan lebih santai. Jawaban Pochettino: “Tidak mungkin.” Jika ingin mengambil kembali kendali, Pochettino harus melakukannya dengan caranya sendiri. Ia pun menolak memberi kelonggaran kepada pemain bintang timnya.

    Pada akhirnya, Piala Emas menjadi keberhasilan bagi USMNT. Dengan bertumpu pada para pemain muda yang, terpenting, ingin berada di sana, Pochettino memadukan mereka dengan pengalaman para pemain senior dalam porsi yang tepat untuk membawa tim ke final. Namun, mereka gagal melewati rintangan terakhir. Pochettino terlihat menangis seusai kekalahan di final melawan Meksiko, bukan karena hasilnya, melainkan karena kekalahan itu bisa dipakai pihak luar untuk mengabaikan pencapaian para pemainnya sepanjang musim panas tersebut.

    Musim panas itu juga membantu memunculkan pemain-pemain yang tampaknya akan menjadi sosok penting bagi USMNT dalam jangka panjang. Alex Freeman berubah dari pemain yang belum dikenal menjadi bintang. Matt Freese merebut posisi penjaga gawang utama dan mempertahankannya setelah itu. Sebastian Berhalter pun membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar putra pendahulu Pochettino, dengan menjadi bintang USMNT berkat kemampuannya sendiri.

    “Dia sudah banyak membantu saya,” kata Berhalter, Kamis. “Saya rasa sejak hari pertama dia selalu percaya kepada saya. Sebelum saya menginjakkan kaki di lapangan, melihat cara saya bermain dan cara saya berusaha membawa diri, dia berkata, ‘Apa pun yang kamu lakukan di lapangan, hal-hal itu sudah benar.’ Sejujurnya, saya tak bisa cukup berterima kasih kepadanya untuk itu, terlepas dari apakah dia pelatih atau bukan.

    “Saya selalu mengatakan ini: dia sangat berarti bagi saya dan telah membantu saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Sebagai pemain, hanya itu yang bisa saya harapkan.”

    Pochettino melihat sesuatu dalam diri pemain seperti Berhalter. Seusai Piala Emas, ia melihat hal yang sama pada tim secara keseluruhan. Bahkan ketika musim gugur diawali dengan kekalahan telak dari Korea Selatan, pandangannya tidak berubah.

    “Prosesnya seperti menanam benih di tanah,” katanya. “Awalnya, itu hanya benih. Anda belum melihat apa-apa, bukan? Lalu pohonnya mulai tumbuh. Sulit menjelaskan rencananya karena prosesnya tidak mudah.”

    Setelah itu, USMNT meraih kemenangan beruntun atas Jepang, Australia, Paraguay, dan Uruguay. Australia dan Paraguay pada akhirnya menjadi lawan mereka di fase grup. Kekalahan dari Belgia dan Portugal terasa menyakitkan, tetapi juga mengingatkan betapa keras USMNT harus bekerja untuk mencapai level yang mereka inginkan.

    Lalu tibalah Piala Dunia. Sejak turnamen itu dimulai, tak ada lagi hal lain yang penting. Untuk itulah Pochettino direkrut. Warisannya akan ditentukan oleh beberapa pertandingan tersebut, bukan oleh beberapa tahun masa jabatannya.

  • Piala Dunia

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Kiprah sepanjang musim panas itu menghadirkan momen paling gemilang, tetapi juga titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Bahkan menjelang Piala Dunia, rumor terus berembus. AC Milan berminat. Pochettino harus menanggapinya seusai salah satu sesi latihan USMNT, sembari menegaskan kembali komitmennya untuk mendampingi tim sepanjang Piala Dunia.

    Ia memang berkomitmen, dan membawa tim menjalani kiprah yang berbeda dari sebelumnya. Tentu bukan dari segi hasil, karena USMNT pada akhirnya kembali tersingkir di babak 16 besar, seperti pada edisi sebelumnya. Namun, perjalanan menuju ke sana berbeda. USMNT tampil dengan wajah baru.

    Di bawah arahan Pochettino, USMNT bermain agresif. Mereka menghancurkan Paraguay pada laga pembuka. Mereka menekan Australia pada pertandingan kedua. Bahkan saat menghadapi Turki, ketika susunan pemain USMNT dirotasi besar-besaran, mereka tetap mampu bersaing hingga akhir sebelum kebobolan gol pada menit-menit akhir. Suasana tim begitu positif, dan semangat itu mengantar AS yang bermain dengan sepuluh orang meraih kemenangan atas Bosnia & Herzegovina di babak 32 besar. Bukan hanya kemenangan yang mencuri perhatian, melainkan juga cara USMNT meraihnya. Mereka memainkan sepakbola menyerang yang menghibur dan, seiring berlanjutnya perjalanan mereka, menarik perhatian dunia.

    Lalu semuanya berantakan. Insiden kartu merah Folarin Balogun yang kini terkenal itu berubah menjadi persoalan geopolitik dan, 24 jam kemudian, USMNT tersingkir. Dampak dari pembatalan kartu merah Balogun tidak membantu, tetapi Belgia memang lebih baik. Bahkan, menyebut Belgia jauh lebih baik pun masih terlalu ringan. Maka, mimpi di Piala Dunia berakhir bukan sekadar dengan kegagalan, melainkan dengan hasil yang memalukan.

    Banyak yang menduga itu menjadi akhir masa Pochettino bersama tim. Periode tersebut akan dikenang karena pencapaian-pencapaian luar biasa, tetapi juga beberapa titik terendah yang pernah dialami tim. Namun, secara mengejutkan, Pochettino memutuskan kembali dan menandatangani kontrak empat tahun untuk memimpin AS memasuki siklus Piala Dunia 2030.

    Tak banyak yang menduga ia akan bertahan hingga kontraknya berakhir. Ia sudah menarik minat Tottenham, Real Madrid, dan AC Milan. Meski begitu, wajar jika orang berharap Pochettino setidaknya bertahan beberapa bulan lagi. Mungkin beberapa tahun.

    Nyatanya, baru beberapa pekan berlalu sebelum Man Utd datang dan mengakhiri era Pochettino bersama USMNT untuk selamanya, ketika fase keduanya baru berjalan sedikit lebih dari 100 hari.

  • Saatnya mengucapkan selamat tinggal

    imago-sport-1084171345.jpg
    IMAGO / Icon Sportswire

    Saat Pochettino hengkang, apa makna masa kepelatihannya pada akhirnya?

    Dan tibalah kita pada akhir yang tak terelakkan, sambil bertanya-tanya bagaimana harus memaknai semua ini. Seperti apa era Pochettino? Apakah ini awal perubahan budaya, atau hanya kelanjutan dari apa yang sudah ada? Apakah era ini membawa perubahan, atau sekadar langkah singkat merekrut pelatih dari pasar internasional untuk satu edisi Piala Dunia? Apakah USMNT menjadi lebih baik? Apakah itu penting?

    Semua itu pertanyaan rumit yang memerlukan jawaban bernuansa tentang seorang pelatih yang juga kompleks. Apa pun penilaiannya, masa kepemimpinan Pochettino penuh dinamika. Ia membentuk USMNT dan meninggalkan tim itu dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan sebelum kedatangannya. Setidaknya, Pochettino meninggalkan fondasi berupa rasa tanggung jawab sekaligus keyakinan. Selama menjabat, Pochettino percaya pada proyek USMNT. Namun, mengingat ambisi pribadinya, keyakinan itu pada akhirnya akan memberi jalan bagi keyakinannya pada kemampuan sendiri untuk melatih di level tertinggi sepak bola. Terlepas dari kesulitannya, Manchester United tetap berada di level itu. Melatih klub tersebut adalah pekerjaan elite bagi pelatih elite. Para pemain yang ditinggalkannya memahami hal itu.

    "Dia ingin kami memiliki mentalitas untuk turun ke lapangan dan menang," kata Balogun. "Saya rasa dia sudah meletakkan fondasinya. Saya rasa kami sebagai pemain punya tanggung jawab untuk melakukan itu, bukan hanya karena dia yang menjadi pelatih. Kami sebagai pemain kini punya tanggung jawab untuk meneruskannya karena kami tahu standarnya. Saya rasa itulah manfaat memiliki pelatih papan atas."

    Di Amerika Serikat, generasi baru tengah muncul. Generasi itu sempat bekerja bersama Pochettino menjelang kepergiannya. Salah satu alasan ia semula setuju untuk melatih pada siklus kedua adalah kesempatan bekerja dengan generasi baru tersebut, yang tampaknya berpotensi membawa sepak bola Amerika Serikat lebih jauh daripada para pendahulunya.

    Namun, jika itu terjadi, mereka akan melakukannya tanpa Pochettino, yang kini menuju klub yang tampaknya menjadi impiannya. Meski begitu, jika sepak bola Amerika Serikat melangkah maju pada 2030 atau setelahnya, kemajuan itu mungkin bisa ditelusuri kembali ke perubahan budaya yang dibawa Pochettino. Mungkin pula itu merupakan hasil dari pertanyaan favoritnya: "Mengapa tidak?"

    Jadi, mungkin itulah warisannya: pertanyaan-pertanyaan itu. Maka, selamat jalan, Mauricio Pochettino, pelatih yang meninggalkan sepak bola Amerika Serikat dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan itu mungkin bukan hal buruk.

    "Dia telah membangun fondasi yang kuat bagi tim ini. Kami semua tahu apa yang diharapkan, dan kami selalu bekerja 100 persen," kata Berhalter. "Kami selalu berjuang. Kami selalu melakukan hal-hal kecil untuk memastikan kami mewakili negara ini dengan cara yang tepat. Saya rasa dia benar-benar menanamkan itu dalam diri kami.

    "Meski dia pelatih asal Argentina, dia membuat kami semakin bangga menjadi orang Amerika. Saya rasa itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya sebagai pribadi dan sebagai pelatih."