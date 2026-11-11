Uli Hoeneß sebenarnya bukan orang yang gemar melakukan hal-hal nekat. Setidaknya di bursa transfer. Di sana, risiko yang sangat besar dan pengeluaran dalam jumlah besar dihindari. Prinsip itu pula yang hingga kini ia wariskan kepada para penerusnya di Bayern München.

"Saya hanya mengambil risiko yang bisa diperhitungkan," katanya saat mengenang masa lalu dalam podcast peraih penghargaan 11 Leben, yang mengulas kiprah tokoh penting Bayern itu dalam 17 episode dan ditutup dengan wawancara panjang pada akhir 2021. Namun, terkadang, seperti yang diakui Hoeneß di sana, ia dilanda "semacam gairah berburu" ketika "saya sudah terpaku pada seorang pemain. Saat itu, saya juga pernah melakukan hal-hal yang cukup tidak masuk akal".

Ketika diminta menyebutkan contohnya, ia langsung menyebut nama Franck Ribery. "Saya begitu yakin," kata pria yang kini berusia 74 tahun itu. Ia pun bercerita tentang "gairah berburu" yang kembali melandanya pada musim panas 2007, periode yang belakangan terbukti bersejarah bagi Bayern München.

Saat itu, peta kekuatan sepakbola Jerman tiba-tiba berubah drastis, sesuatu yang sangat tidak disukai Hoeneß. Bayern kesayangannya hanya finis di peringkat keempat pada musim 2006/07, sementara VfB Stuttgart menjadi juara. Bayern? Mereka harus puas tampil di Piala UEFA, bukan Liga Champions. "Piala para pecundang" (Franz Beckenbauer), alih-alih uang besar dari kompetisi antarklub paling bergengsi itu. Air mineral alih-alih anggur bersoda. Karton alih-alih trofi juara.

Untuk merebut kembali dominasi, setidaknya di sepakbola Jerman, Hoeneß pun membuka pundi-pundi sang juara terbanyak pada musim panas 2007, yang dalam istilah orang München juga disebut "rekening deposito". Hoeneß mengalihkan pandangan ke luar negeri untuk mencari pemain yang bisa kembali menjadikan Bayern klub terdepan. Mula-mula ia melirik Italia, tempat Luca Toni bermain untuk Fiorentina. Hoeneß mendatangkan penyerang juara dunia itu sebagai rekrutan papan atas pertamanya dengan biaya sekitar 11 juta euro.

Setelah itu, pandangannya beralih ke barat, tepatnya ke Prancis. Di sana, seorang pemain sayap muda yang sudah tampil gemilang pada Piala Dunia 2006 di Jerman baru saja menuntaskan musim gemilangnya yang kedua bersama Olympique Marseille: Franck Ribery.