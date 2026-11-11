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Uli Hoeneß

"Melakukan hal-hal yang cukup tidak masuk akal": Bagaimana Uli Hoeneß berhasil membuat gebrakan yang mungkin terbesar di Bayern Munich

Transfer Franck Ribery tidak diragukan lagi termasuk yang terbaik dalam sejarah Bayern Munich. Kesepakatan itu terwujud berkat sosok yang tak lain adalah Uli Hoeneß.

Jonas Rütten
Diterjemahkan oleh

  • Hampir 20 tahun lalu, FC Bayern Munich dan manajernya saat itu, Uli Hoeneß, berhasil mendatangkan pemain lewat transfer yang kelak mengubah sejarah klub untuk selamanya. Franck Ribery bergabung dari Olympique Marseille pada musim panas 2007. Transfer itu merupakan sebuah gebrakan yang sempat lama berada di ambang kegagalan, bahkan pada akhirnya membuat Hoeneß kehilangan surat izin mengemudinya. Namun, transfer tersebut juga memberi Bayern salah satu ikon klub pada milenium baru.

    Artikel ini pertama kali terbit pada Oktober 2022.

  • Uli Hoeneß dilanda demam berburu Franck Ribery

    Ribery 2013

    Franck Ribery merupakan salah satu pemain terpenting dalam sejarah Bayern Munich sejak pergantian milenium.

    Kalau saya sudah terobsesi pada pemain seperti itu, saya terkadang melakukan hal-hal yang cukup tidak masuk akal.

    Uli Hoeneß sebenarnya bukan orang yang gemar melakukan hal-hal nekat. Setidaknya di bursa transfer. Di sana, risiko yang sangat besar dan pengeluaran dalam jumlah besar dihindari. Prinsip itu pula yang hingga kini ia wariskan kepada para penerusnya di Bayern München.

    "Saya hanya mengambil risiko yang bisa diperhitungkan," katanya saat mengenang masa lalu dalam podcast peraih penghargaan 11 Leben, yang mengulas kiprah tokoh penting Bayern itu dalam 17 episode dan ditutup dengan wawancara panjang pada akhir 2021. Namun, terkadang, seperti yang diakui Hoeneß di sana, ia dilanda "semacam gairah berburu" ketika "saya sudah terpaku pada seorang pemain. Saat itu, saya juga pernah melakukan hal-hal yang cukup tidak masuk akal".

    Ketika diminta menyebutkan contohnya, ia langsung menyebut nama Franck Ribery. "Saya begitu yakin," kata pria yang kini berusia 74 tahun itu. Ia pun bercerita tentang "gairah berburu" yang kembali melandanya pada musim panas 2007, periode yang belakangan terbukti bersejarah bagi Bayern München.

    Saat itu, peta kekuatan sepakbola Jerman tiba-tiba berubah drastis, sesuatu yang sangat tidak disukai Hoeneß. Bayern kesayangannya hanya finis di peringkat keempat pada musim 2006/07, sementara VfB Stuttgart menjadi juara. Bayern? Mereka harus puas tampil di Piala UEFA, bukan Liga Champions. "Piala para pecundang" (Franz Beckenbauer), alih-alih uang besar dari kompetisi antarklub paling bergengsi itu. Air mineral alih-alih anggur bersoda. Karton alih-alih trofi juara.

    Untuk merebut kembali dominasi, setidaknya di sepakbola Jerman, Hoeneß pun membuka pundi-pundi sang juara terbanyak pada musim panas 2007, yang dalam istilah orang München juga disebut "rekening deposito". Hoeneß mengalihkan pandangan ke luar negeri untuk mencari pemain yang bisa kembali menjadikan Bayern klub terdepan. Mula-mula ia melirik Italia, tempat Luca Toni bermain untuk Fiorentina. Hoeneß mendatangkan penyerang juara dunia itu sebagai rekrutan papan atas pertamanya dengan biaya sekitar 11 juta euro.

    Setelah itu, pandangannya beralih ke barat, tepatnya ke Prancis. Di sana, seorang pemain sayap muda yang sudah tampil gemilang pada Piala Dunia 2006 di Jerman baru saja menuntaskan musim gemilangnya yang kedua bersama Olympique Marseille: Franck Ribery.

  • Franck Ribery dengan harga murah? Uli Hoeness mengutuk agen pemain

    Pape Diouf mit Franck Ribery
    IMAGO / Panoramic by PsnewZ

    Pape Diouf (kanan) bersama Franck Ribery (kiri) di Olympique Marseille.

    Saya teringat agen itu. Rasanya saya bisa membunuhnya!

    "Ada seorang penasihat asal Jerman yang berkata kepada kami: 'Kalian bisa mendapatkan dia seharga 15 hingga 20 juta.' Setelah itu, Karl Hopfner (direktur pelaksana saat itu, red.) dan saya terbang ke Paris dengan jet pribadi, penuh semangat," cerita Hoeneß. Tujuan mereka adalah lantai 20 sebuah hotel, tepatnya suite milik seorang bernama Pape Diouf, presiden Marseille dari 2005 hingga 2009.

    Menurut Hoeneß, perjalanan itu menelan biaya hingga 20.000 euro. Namun, begitulah ketika "gairah berburu" sudah menguasai seseorang. Bahkan Uli Hoeneß pun melakukan "hal-hal yang cukup tidak masuk akal". Akan tetapi, audiensi dengan penguasa Marseille itu tidak membuahkan hasil besar. Justru sebaliknya.

    "Dia bertanya apakah kami mau minum kopi. Karl Hopfner dan saya sudah sepakat bahwa saya akan memulai pembicaraan, lalu saya berkata: 'Kami membayangkan angka 15 juta, dan sedikit lebih tinggi dengan bonus,'" lanjut Hoeneß. Namun, tawaran pertamanya untuk Ribery yang diincar itu hanya mengundang senyum hambar dari Diouf.

    "Tuan-tuan, saya rasa ini kesalahpahaman. Kami tidak akan melepas pemain itu dengan harga di bawah 30 juta," ujar Diouf, yang meninggal dunia pada Maret 2020 akibat infeksi virus corona dalam usia 68 tahun, kepada Hoeneß dan Hopfner.

    "Kami saling berpandangan dan saya teringat penasihat itu. Rasanya saya bisa membunuhnya. Lalu saya bertanya apakah kami boleh menghabiskan kopi kami, dan setelah itu kami terbang pulang," kata Hoeneß tentang reaksinya. Belum sampai seperempat jam kemudian, mereka sudah meninggalkan suite itu.

  • Uli Hoeneß merampungkan kesepakatan Ribery dan kehilangan SIM-nya

    Ribery Sagnol
    Getty Images

    Franck Ribery (belakang kiri) dan Willy Sagnol (tengah) saat berlatih bersama tim nasional Prancis.

    Lalu, kalau tidak salah, saya mendapatkannya dengan harga lebih dari 20 juta!

    "Saya menelepon Bixente Lizarazu dan Willy Sagnol, yang mengenal pemain itu," kata Hoeneß. "Saya kemudian menekan begitu keras hingga akhirnya Franck berkata kepada Marseille: 'Kalian izinkan saya pergi ke Bayern sekarang atau saya tetap di sini.'"

    Hoeneß mengetahui bahwa kondisi keuangan klub Ligue 1 itu sedang tidak baik dan Marseille sangat membutuhkan uang dari transfer Ribery pada musim panas tersebut. "Lalu saya mendapatkannya, saya rasa, dengan harga lebih dari 20 juta."

    Setelah kesepakatan itu tercapai, Hoeneß "begitu gembira" hingga ia "mengemudi terlalu cepat di Leopoldstraße". Akibatnya, ia membayar transfer Ribery bukan hanya dengan "lebih dari 20 juta" (kini nilai transfer itu diperkirakan mencapai 30 juta euro), tetapi juga dengan pencabutan SIM selama satu bulan.

    Hoeneß agaknya tidak menyesali nilai transfer yang memecahkan rekor saat itu (baru Javi Martinez yang lebih mahal pada 2012, sementara kini Harry Kane berada di puncak daftar), maupun kehilangan SIM untuk sementara waktu. Ribery bertahan selama 12 tahun di FCB, meski kiprahnya diwarnai satu-dua skandal, dan mengukuhkan tempatnya di antara pemain terbaik dan terpenting pada milenium baru. Berkat kontribusinya pula, FC Bayern kembali menjadi tolok ukur di sepakbola Jerman dan meraih treble pada 2013.

    Selama 12 tahun di tepi Sungai Isar, Ribery terlibat langsung dalam 306 gol dari 425 pertandingan resmi (124 gol, 182 assist). Ketika tiba waktunya berpisah pada 2019, pemain Prancis itu hanya memikirkan satu orang di FC Bayern: Uli Hoeneß.

  • Uli Hoeneß menangis saat Franck Ribery menjalani pertandingan terakhirnya dan mencetak gol untuk Bayern Munich

    Uli Hoeneß
    Getty Images

    Uli Hoeneß dan Franck Ribery telah membangun hubungan yang sangat istimewa.

    Dia selalu ada untuk saya, selalu berbicara dengan saya dan membangkitkan semangat saya. Bagi saya, dia seperti seorang ayah.

    "Saya tidak akan pernah melupakan pria ini seumur hidup saya," kata Ribery dalam wawancara dengan Deutsche Welle setelah meninggalkan klub pemegang rekor gelar juara itu. "Dia selalu ada untuk saya, selalu berbicara dengan saya dan membangkitkan semangat saya. Dia seperti ayah bagi saya. Kami memiliki 'relation speciale'."

    Hoeneß, yang kini menjabat sebagai presiden kehormatan FCB, juga berulang kali menunjukkan kedekatan itu. Momen paling mengesankan terjadi pada laga kandang terakhir Ribery bersama Bayern, 18 Mei 2019. Ketika pemain asal Prancis itu masuk menggantikan Kingsley Coman pada menit ke-61, Hoeneß menangis di tribune. Ia juga meneteskan air mata untuk Arjen Robben, rekan duet Ribery yang begitu serasi, yang kiprahnya di Bayern München juga berakhir hari itu.

    Bagaimana dengan Ribery? Ia memberikan hadiah perpisahan terbaik bagi dirinya sendiri dan presidennya: gol terakhirnya dalam laga kandang terakhirnya untuk FCB. Ribery memiliki hubungan istimewa bukan hanya dengan Hoeneß, melainkan juga dengan sepakbola secara umum. Tiga tahun kemudian, ia mengakhiri hubungan itu untuk selamanya akibat masalah lutut melalui sebuah video yang menyentuh hati. "Bola berhenti bergulir. Namun, perasaan dalam diri saya tidak," tulis Ribery saat berpamitan. FC Bayern membalas unggahannya dengan kata-kata: "Legenda kami. Selamanya." Sebuah 'relation speciale', memang.

  • Franck Ribery: Catatan penampilan dan statistik di Bayern Munich

    Kompetisi

    Penampilan

    Gol

    Assist

    Bundesliga

    273

    86

    120

    Liga Champions

    87

    18

    28

    DFB-Pokal

    43

    12

    25