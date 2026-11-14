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Mexico GFX 1-1GOAL

Meksiko asuhan Rafa Marquez punya sesuatu yang harus dibuktikan saat menghadapi Jamaika, dan kembalinya Julian Quiñones baru permulaan

Belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan, Meksiko menghadapi Jamaika dengan tiket semifinal dipertaruhkan. Rafa Marquez membutuhkan kontribusi lebih besar dari lini serang, penjaga gawang, dan para pemain lainnya.

Diterjemahkan oleh

  • Euforia Piala Dunia tak berlangsung lama.

    Kini Rafael Marquez dan Meksiko punya sesuatu yang lebih mendesak untuk dibuktikan. Meksiko bertandang ke Jamaika pada Sabtu, 14 November, untuk menjalani leg pertama perempat final Concacaf Nations League, sebelum menjamu lawan yang sama pada leg kedua di Monterrey pada Selasa, 17 November. Bagi pelatih baru itu, kesempatan telah tiba untuk membuktikan bahwa timnya bisa tampil lebih meyakinkan setelah awal yang tidak nyaman.

    Meksiko melewati musim panas bersejarah dengan meraih empat kemenangan dalam satu edisi Piala Dunia untuk pertama kalinya, mencatat empat laga beruntun tanpa kebobolan, dan mengakhiri puasa kemenangan di fase gugur selama 40 tahun. Setiap kemenangan seolah sedikit demi sedikit memulihkan kebanggaan dan kepercayaan terhadap tim nasional yang selama bertahun-tahun mencari keduanya.

    Empat laga pertama Marquez menjadi kenyataan pahit. Meksiko bermain imbang 1-1 melawan Kolombia dan Peru, lalu kalah dari Amerika Serikat dan Cile dengan agregat 5-0. Dua gol dicetak, tujuh gol kebobolan, dan tak satu pun kemenangan diraih. Suasana pun berubah drastis.

    Dan kini, hasil pertandingan benar-benar menentukan.

    Sang juara bertahan memperebutkan tempat di putaran final Nations League pada Maret 2027 di SoFi Stadium, sekaligus tiket langsung ke Piala Emas 2027. Itulah target terdekat mereka. Tantangan yang lebih besar adalah menunjukkan bahwa Marquez mulai mengatasi masalah yang terungkap pada periode pertandingan pertamanya.

    Julian Quiñones kembali. Gilberto Mora memberi alasan untuk optimistis. Namun, Raul Jimenez masih absen, dan Meksiko tidak bisa berharap kembalinya satu penyerang akan menyelesaikan segalanya.

    Melawan Jamaika, Meksiko perlu menunjukkan bagaimana mereka akan memperbaiki diri.

  • Berikan Gilberto Mora pemain-pemain pendukung yang ia butuhkan

    imago-sport-1079232111.jpg
    IMAGO / aal.photo

    Kini berusia 18 tahun, Mora siap mengemban tanggung jawab mengenakan nomor punggung 10 timnas Meksiko.

    Pada titik ini, menyebut Gilberto Mora sebagai masa depan Meksiko hampir terasa ketinggalan zaman. Ia sudah mulai menjadi bagian dari kekuatan Meksiko saat ini.

    Mora genap berusia 18 tahun pada 14 Oktober, tetapi kemampuannya memikul tanggung jawab sudah terlihat jauh sebelum itu. Golnya ke gawang Kolombia menjadi bukti lain: ia menguasai bola di tengah kepungan lawan, menjaga bola seolah melekat di kakinya, lalu menunjukkan kreativitas dan kepercayaan diri untuk menerobos pertahanan dan mencetak gol yang sangat dibutuhkan Meksiko.

    Tidak ada keraguan sedikit pun dalam rangkaian aksi itu. Mora tampak seperti pemain yang nyaman mengemban tanggung jawab mengenakan seragam nomor 10 Meksiko.

    Permainan terbaik Meksiko selama periode pertama Marquez terjadi ketika Mora terlibat. Begitu ia tidak bisa bermain, kurangnya kreativitas menjadi jauh lebih kentara.

    Tantangan Marquez berikutnya bukan mencari tahu apakah Mora pantas berada di tim ini. Pertanyaan itu sudah terjawab. Yang perlu ditentukan adalah siapa saja pemain pendukung yang memungkinkan Mora menerima bola di area berbahaya, bekerja sama dengan pemain kreatif lain, dan secara konsisten menciptakan peluang mencetak gol.

    Melawan Jamaika, itu berarti menyediakan opsi bagi Mora ketika ia menerima bola: penyerang yang mengancam ruang di belakang pertahanan, rekan setim yang siap melakukan kombinasi cepat, serta pemain yang melakukan pergerakan untuk memanfaatkan ruang saat Mora menarik perhatian lawan.

    Mora telah menunjukkan bahwa ia mampu menciptakan peluang sendiri. Meksiko harus memastikan itu bukan satu-satunya rencana mereka.

  • Manfaatkan kembalinya Quiñones untuk membuat lini serang berfungsi.

    Julian Quinones Mexico South Africa

    Quiñones kembali untuk memperkuat lini serang Meksiko yang hanya mencetak dua gol dalam empat pertandingan.

    Dua gol. Empat pertandingan. Tak satu pun dicetak oleh penyerang.

    Angka-angka itu sulit dipoles agar terlihat lebih baik.

    Mora mencetak gol penyeimbang melawan Kolombia. Bek tengah Victor Guzman menyundul bola menjadi gol saat menghadapi Peru. Melawan Amerika Serikat dan Cile, Meksiko sama sekali tidak mencetak gol.

    Quiñones tidak bermain satu menit pun selama periode itu. Ketidakhadirannya semakin terasa di setiap pertandingan.

    Penyerang yang mencetak empat gol di Piala Dunia itu menawarkan sesuatu yang sulit ditunjukkan Meksiko tanpa dirinya: kekuatan, agresivitas, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan mengubah situasi yang kurang ideal menjadi peluang mencetak gol yang nyata. Tanpanya, serangan Meksiko kerap terlihat lesu di sepertiga akhir lapangan. Ada penguasaan bola, operan, dan posisi yang menjanjikan, tetapi terlalu sedikit momen ketika seorang penyerang mampu mendominasi permainan.

    Masuknya Quiñones ke skuad Meksiko untuk November mengembalikan satu sosok penting bagi Marquez. Namun, Jimenez tidak masuk skuad, sehingga Santiago Gimenez, Armando Gonzalez, dan pendatang baru Armando Leon menjadi beberapa opsi lain di lini depan. Alexis Vega dan Jesus “Tecatito” Corona juga kembali.

    Dengan demikian, Meksiko memiliki sejumlah alternatif. Marquez masih harus membuat mereka tampil padu.

    Santiago Gimenez gagal memanfaatkan kesempatannya melawan USMNT. German Berterame dan Gonzalez tidak mampu mengubah keadaan saat menghadapi Cile. Namun, masalahnya tidak terbatas pada para penyerang. Sepanjang periode itu, Meksiko bukan sekadar buruk dalam penyelesaian akhir. Terlalu sering, mereka bahkan gagal menciptakan cukup banyak peluang untuk diselesaikan.

    Itulah perbedaan yang penting saat menghadapi Jamaika. Quiñones mampu menyerang ruang dan membuat para bek kesulitan, tetapi Meksiko harus mengalirkan bola kepadanya cukup dini agar kualitas itu bisa berdampak. Siapa pun yang bermain bersamanya juga harus menghadirkan ancaman tersendiri.

    Terkadang, arti penting seorang pemain paling terasa saat ia tidak ada. Kini Quiñones telah kembali, tugas Meksiko adalah membangun serangan yang mampu memaksimalkan kemampuannya.

  • Bantu Tala Rangel pulihkan kepercayaan diri lini pertahanan Meksiko

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    Rangel dan lini pertahanan Meksiko harus kembali menemukan soliditas yang membantu Meksiko melewati Piala Dunia.

    Sepanjang Piala Dunia, semakin jelas bahwa Raul “Tala” Rangel telah merebut posisi kiper utama Meksiko.

    Ia mencatat empat clean sheet beruntun dan belum kebobolan hingga babak 16 besar melawan Inggris. Dengan Guillermo Ochoa menyaksikan dari bangku cadangan, Rangel tampaknya telah menyelesaikan sesuatu yang dipersiapkan Meksiko selama bertahun-tahun: peralihan dari sosok yang telah lama menjadi kiper nomor satu mereka.

    Lalu, Glendale datang.

    Dalam kekalahan 0-3 dari USMNT, ia gagal mengamankan umpan Gio Reyna, sebelum Julian Hall mencetak gol dari bola lepas. Umpannya yang buruk dari lini belakang kemudian jatuh ke kaki Cavan Sullivan, yang memanfaatkan kesalahan itu dengan penyelesaian berani.

    Satu malam yang buruk tidak menghapus pencapaian luar biasa di Piala Dunia. Namun, respons setelahnya menjadi penting.

    Rangel kembali masuk skuad bersama Oscar Garcia dan Alex Padilla. Jika Marquez tetap memercayainya, sang kiper perlu lebih baik dalam mengamankan bola dan mengambil keputusan saat menguasai bola.

    Tanggung jawab itu juga mencakup para pemain di sekitarnya. Meksiko harus menyediakan opsi umpan yang lebih aman saat membangun serangan dari lini belakang dan mengenali kapan umpan pendek lebih berisiko daripada menguntungkan. Kebobolan tujuh gol dalam empat pertandingan tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan momen-momen terburuk satu kiper.

    Di kandang lawan, pada leg pertama dari dua leg, ketenangan sangat penting. Meksiko tidak perlu memaksakan setiap serangan melalui area yang padat. Namun, mereka harus berhenti membuat lawan lebih mudah mencetak gol.

  • Paksa Jamaika berjuang untuk mendapatkan segalanya

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    Jamaika kehilangan sejumlah pemain kunci di lini serang, tetapi Meksiko harus mengubah penguasaan bola menjadi peluang untuk memanfaatkan keunggulan itu.

    Jamaika juga harus menghadapi sejumlah pemain yang absen.

    Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson, dan Bobby De Cordova-Reid tidak masuk skuad untuk rangkaian pertandingan ini. Pelatih sementara Rudolph Speid memilih skuad yang mencakup kiper berpengalaman Andre Blake dan bek Damion Lowe, serta pilihan di lini serang seperti Renaldo Cephas, Tyreece Campbell, dan Warner Brown.

    Absennya para pemain itu memperkuat perkiraan bahwa Meksiko akan lolos. Namun, hasil duel ini belum bisa dipastikan.

    Bagi Meksiko, bahayanya adalah membiarkan laga kembali menjadi ajang penguasaan bola tanpa mampu menembus pertahanan lawan, lalu melakukan kesalahan yang memberi lawan keunggulan untuk dipertahankan. Empat pertandingan pertama di bawah Marquez sudah memberikan cukup peringatan tentang kedua risiko tersebut.

    Meksiko perlu mengalirkan bola dengan tujuan jelas, menempatkan pemain yang bergerak tanpa bola di sekitar pemegang bola, dan menjaga pertahanan agar siap menghadapi kehilangan bola. Jika gol pembuka tak kunjung datang, mereka harus tetap sabar tanpa menjadi pasif.

    Laga kedua di Monterrey memberi Meksiko keuntungan. Mereka seharusnya berusaha pulang dengan posisi yang kuat, bukan mengandalkan pertandingan kedua untuk memperbaiki kerugian yang sebenarnya bisa dihindari pada laga pertama.

  • Marquez perlu menunjukkan apa yang telah ia pelajari

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Márquez perlu menunjukkan bahwa pelajaran dari empat pertandingan pertamanya bisa menghasilkan kemajuan saat menghadapi Jamaika.

    Setelah kekalahan dari Cile, Marquez menjelaskan bahwa periode tersebut digunakan untuk mengevaluasi para pemain dan berjanji membawa skuad terbaik yang tersedia untuk menghadapi Jamaika.

    Itu masuk akal. Empat laga persahabatan tidak seharusnya menentukan apakah seorang pelatih mampu memimpin proyek empat tahun. Meksiko patut memberi kesabaran kepada salah satu pemain terhebat dalam sejarahnya.

    Namun, evaluasi harus menghasilkan sesuatu.

    Skuad November sudah menunjukkan perubahan. Quiñones, Vega, dan Corona kembali; Hirving “Chucky” Lozano, Orbelin Pineda, dan Berterame tidak masuk skuad. Bukti yang lebih penting akan terlihat dari cara para pemain terpilih tampil bersama.

    Bisakah Meksiko menciptakan peluang tanpa harus mengandalkan Mora untuk membuka setiap celah? Bisakah pergerakan Quiñones membuat serangan lebih tajam? Bisakah pertahanan kembali tampil solid seperti saat membantu El Tri melewati musim panas?

    Lolos adalah syarat pertama. Jika Meksiko mampu melakukannya dengan permainan yang lebih jelas saat menguasai bola dan lebih sedikit memberikan peluang cuma-cuma kepada lawan, Marquez akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk melangkah maju.

    Suporter Meksiko sudah menunjukkan seperti apa atmosfer yang bisa menanti tim di Stadion SoFi. Namun, El Tri harus lebih dulu memastikan tempat di sana.

    Reputasi Marquez memberinya kesempatan ini. Saat menghadapi Jamaika, langkah berikutnya adalah menghadirkan penampilan dan hasil yang mulai membenarkan kepercayaan tersebut.