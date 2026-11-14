Euforia Piala Dunia tak berlangsung lama.

Kini Rafael Marquez dan Meksiko punya sesuatu yang lebih mendesak untuk dibuktikan. Meksiko bertandang ke Jamaika pada Sabtu, 14 November, untuk menjalani leg pertama perempat final Concacaf Nations League, sebelum menjamu lawan yang sama pada leg kedua di Monterrey pada Selasa, 17 November. Bagi pelatih baru itu, kesempatan telah tiba untuk membuktikan bahwa timnya bisa tampil lebih meyakinkan setelah awal yang tidak nyaman.

Meksiko melewati musim panas bersejarah dengan meraih empat kemenangan dalam satu edisi Piala Dunia untuk pertama kalinya, mencatat empat laga beruntun tanpa kebobolan, dan mengakhiri puasa kemenangan di fase gugur selama 40 tahun. Setiap kemenangan seolah sedikit demi sedikit memulihkan kebanggaan dan kepercayaan terhadap tim nasional yang selama bertahun-tahun mencari keduanya.

Empat laga pertama Marquez menjadi kenyataan pahit. Meksiko bermain imbang 1-1 melawan Kolombia dan Peru, lalu kalah dari Amerika Serikat dan Cile dengan agregat 5-0. Dua gol dicetak, tujuh gol kebobolan, dan tak satu pun kemenangan diraih. Suasana pun berubah drastis.

Dan kini, hasil pertandingan benar-benar menentukan.

Sang juara bertahan memperebutkan tempat di putaran final Nations League pada Maret 2027 di SoFi Stadium, sekaligus tiket langsung ke Piala Emas 2027. Itulah target terdekat mereka. Tantangan yang lebih besar adalah menunjukkan bahwa Marquez mulai mengatasi masalah yang terungkap pada periode pertandingan pertamanya.

Julian Quiñones kembali. Gilberto Mora memberi alasan untuk optimistis. Namun, Raul Jimenez masih absen, dan Meksiko tidak bisa berharap kembalinya satu penyerang akan menyelesaikan segalanya.

Melawan Jamaika, Meksiko perlu menunjukkan bagaimana mereka akan memperbaiki diri.