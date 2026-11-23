Cara pertahanan Manchester United runtuh pada Minggu saat terus-menerus digempur empat pemain depan Liverpool, Alexander Isak, Rio Ngumoha, Bradley Barcola, dan Florian Wirtz, membuat Gary Neville sangat terusik. Begitu terusiknya hingga mantan pemain United itu melampiaskan frustrasi kepada dirinya sendiri saat mengulas kekalahan 4-0 yang diderita tim Mauricio Pochettino di Anfield, dalam laga pertamanya sebagai pelatih kepala baru klub.
“Saya tidak pernah melihat satu pun dari mereka sigap, waspada, tampak seperti punya sesuatu yang beres di sini (menunjuk kepalanya). Saya tidak pernah melihat mereka tampak seperti itu. Mereka terlihat seperti ini…” kata Neville saat menilai bahasa tubuh lini belakang United di studio Sky Sports, lalu menatap kosong ke depan selama beberapa detik. Ia memecah keheningan dengan menampar wajahnya sendiri dan dua kali berkata, “Bangun!”, sebelum menambahkan, “Kalian bermain untuk Man United!”, dengan nada yang menunjukkan keputusasaan.
Ledakan emosi itu membuat mantan bek tengah Liverpool Jamie Carragher tertawa terbahak-bahak di kursi sebelah Neville, tetapi bagi para pendukung United, ini sama sekali bukan bahan tertawaan. Tim ini tengah terpuruk tanpa kendali, menempati posisi ke-19 klasemen Liga Primer dengan hanya delapan poin dan satu kemenangan dari 11 laga. Satu-satunya kemenangan itu diraih di kandang atas tim promosi Ipswich Town pada Agustus.
Untuk memperjelas betapa gentingnya situasi ini, Tottenham mengumpulkan 18 poin pada tahap yang sama musim lalu dan baru memastikan diri lolos dari degradasi pada hari terakhir, dengan finis dua poin di atas West Ham yang berada di posisi ke-17. Meski masih terlalu dini bagi United untuk panik, Pochettino tidak punya kemewahan berupa waktu.
Tujuh pertandingan berikutnya hingga memasuki tahun baru bisa menentukan perjalanan mereka musim ini. Setelah menggantikan Michael Carrick, tugas Pochettino semestinya membawa klub kembali ke posisi yang memberi tiket ke kompetisi Eropa. Jika kemerosotan ini berlanjut, target itu bukan saja mustahil tercapai, United pun akan benar-benar terlibat pertarungan menghindari degradasi dan tak lagi bisa dianggap sebagai tim yang terlalu bagus untuk turun kasta.