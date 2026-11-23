United memang punya alasan untuk merasa dirugikan di Anfield. Pertandingan praktis kehilangan unsur persaingannya sebelum menit ke-10, ketika Leny Yoro mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran sebagai pemain bertahan terakhir terhadap Isak. Dominik Szoboszlai kemudian melepaskan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran itu dengan keras ke sudut bawah gawang.

Matthijs de Ligt salah membaca arah bola lambung ke depan sehingga Isak bisa berlari menuju gawang, tetapi sentuhan pertama yang terlalu jauh dari penyerang Swedia itu membuat bola langsung masuk ke tangan Senne Lammens di gawang United. Wasit memang tepat menyatakan Yoro melakukan pelanggaran karena menjatuhkan Isak, tetapi Yoro tidak menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Kartu kuning semestinya menjadi hukuman yang adil.

Pochettino menyebut keputusan itu “tidak adil” seusai laga, sementara kapten United Bruno Fernandes mengisyaratkan bahwa sistem perwasitan saat ini memiliki masalah mendasar. “Itu sama sekali bukan kartu merah,” kata Fernandes. “Saya bisa memahami mengapa dia jatuh, tetapi itu sama sekali bukan kartu merah. Terlalu banyak wasit di lapangan dan terlalu banyak yang bertugas di VAR, membutuhkan waktu begitu lama untuk melihatnya, tetapi tetap membuat kesalahan seperti ini yang bisa mengubah pertandingan. Bukan karena mereka kami kebobolan dari tendangan bebas itu, tetapi keputusan tersebut mengubah pertandingan sepenuhnya.”

Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi besarnya kesenjangan antara kedua tim. Bahkan dalam situasi 11 lawan 11, hanya ada satu tim yang tampak akan menang. Liverpool langsung tampil agresif dan melepaskan tiga tembakan sebelum Yoro diusir. De Ligt tampak kebingungan setelah, entah mengapa, diberi kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya di liga sejak November lalu dalam laga yang secara tradisional merupakan pertandingan terbesar United setiap musim. Lisandro Martinez pun sekali lagi terbukti menjadi titik lemah.

Dominasi Liverpool atas sepuluh pemain United, sementara itu, menyerupai duel tinju bulan Desember antara Anthony Joshua dan Jake Paul, sosok YouTube yang bermulut besar, yang kekuatannya tidak seimbang. Liverpool melepaskan 27 tembakan berbanding 11 milik United, menguasai bola 63 persen, dan mencatatkan angka gol harapan 4,38. Jika lebih tajam dalam penyelesaian akhir, Liverpool bisa saja mengulangi kemenangan telak 7-0 atas rival berat mereka pada 2023.

Saat mengomentari pertandingan, Neville menyebut kekalahan 4-0 bukan hasil yang membawa bencana dalam situasi tersebut. Pendapat itu tidak diterima mantan rekan setimnya di United, Roy Keane. “Apa belum pernah ada tim yang meraih hasil saat bermain dengan sepuluh orang? Itu bisa dilakukan. Tentu saja situasinya tidak membantu, tetapi apakah Anda mengatakan mereka tidak mungkin bermain lebih baik?” kata Keane di Sky Sports. “Menurut saya United tampil menyedihkan, mereka bermain sangat buruk, dan Neville, yang sudah ratusan kali bermain untuk United, mengatakan dia bisa menerima kekalahan empat-nol?

“Liverpool seharusnya mencetak delapan gol. Mungkin delapan atau sembilan, peluang mereka sungguh luar biasa. Lalu semua orang meninggalkan lapangan sambil mengatakan ‘empat gol tidak terlalu buruk’. Rasanya saya ingin mengumpat.”