Sebelum meninggalkan Amerika Serikat dan bertolak ke Inggris untuk diperkenalkan secara resmi sebagai manajer baru Manchester United, Mauricio Pochettino tampil di TNT Sports bersama DaMarcus Beasley. Mantan pemain sayap Manchester City itu tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir pelatih asal Argentina tersebut.

"Manchester milik City dan akan selalu begitu," kata Beasley. Pochettino pun memberikan jawaban tegas yang hampir pasti disambut baik oleh para penggemar Manchester United: "Tidak mungkin. Lihat saja nanti. Beri saya waktu dan itu akan mulai berubah."

United hanya memberi Pochettino kontrak awal berdurasi dua setengah tahun. Waktu itu mungkin tidak cukup untuk mengubah peta kekuatan mengingat tim saat ini terpuruk di zona degradasi Liga Primer, tetapi ia tentu bisa meletakkan fondasinya.

"Tantangan baru ini adalah tantangan besar, tetapi pada saat yang sama, inilah adrenalin yang ingin Anda rasakan. Kami perlu menggunakan akal sehat," tambah Pochettino. "Kami tahu situasi ini bukan situasi yang pantas dialami klub seperti Manchester United, yang memiliki basis penggemar luar biasa."

Jika ia mampu membawa United bangkit dengan cepat hingga lolos ke kompetisi Eropa, Pochettino kemudian diharapkan menggunakan "akal sehat" itu di bursa transfer musim panas untuk merombak skuad United yang biasa-biasa saja. Agar Manchester bisa kembali menjadi milik United, mereka membutuhkan rekrutan besar sebagai pusat pembangunan tim, dan pilihan yang paling jelas adalah Cole Palmer.

Pengatur serangan Chelsea itu mulai bersinar di Liga Primer di bawah arahan Pochettino di Stamford Bridge. Reuni keduanya bisa membantu Palmer kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani tahun yang membuat frustrasi. Ia juga akan menjadi pengganti ideal bagi Bruno Fernandes, yang dalam hitungan bulan berubah dari sosok andalan United yang tak tergantikan menjadi pengaruh yang mengganggu. Fernandes harus dilepas jika Pochettino ingin mulai membangun suasana tim yang sehat demi perkembangan pesat.