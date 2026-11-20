Dua hari setelah diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Brighton, Orozco berangkat ke Spanyol. Direktur olahraga Mike Cave mengatakan dalam pernyataan resmi: "Ketika kami merekrut Matias, rencana awalnya adalah peminjaman seperti ini untuk membantunya menyesuaikan diri dengan sepakbola Eropa. Peminjaman ke Castellon akan memberinya kesempatan bermain pada level yang sangat baik, sementara Gordon Greer dan departemen peminjaman akan memantau perkembangannya sepanjang musim."

Greer tentu gembira dengan apa yang dilihatnya sejauh ini. Orozco langsung membuktikan kemampuannya kepada pelatih kepala Castellon, Pablo Hernandez, dengan memainkan peran penting dalam keberhasilan tim naik ke posisi kedua Divisi Segunda.

Setelah debut yang menjanjikan sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas Albacete pada akhir pekan pembuka, Orozco menjadi starter untuk pertama kalinya bersama Castellon dalam laga tandang melawan Girona. Ia mendominasi lini tengah dengan memenangi enam duel, melakukan tujuh kali perebutan kembali penguasaan bola, dan mencatat akurasi umpan 86 persen untuk membantu tim Hernandez menang 2-1. Castellon kemudian menghajar Tenerife 5-0, dengan Orozco turut mencetak gol. Golnya mendapat sorakan paling meriah dari suporter tuan rumah yang memadati Nou Estadi Castalia, setelah ia menyodok bola masuk usai melakukan kerja sama yang nyaris berupa umpan satu-dua dengan Adam Jakobsen.

Orozco juga menjadi starter dalam empat pertandingan terakhir Castellon. Penampilan terbaiknya datang dalam kemenangan telak 4-0 atas Sporting Gijon. Ia mencatatkan tiga assist dan menjelajahi seisi lapangan sebelum ditarik keluar untuk beristirahat pada menit ke-67, dengan Hernandez memberikan pujian khusus kepadanya.

"Sejak hari pertama, Mati telah menunjukkan pemain seperti apa yang bisa ia capai," kata mantan gelandang Leeds United itu. "Semua orang yang melihatnya tahu bahwa ia pemain berusia 18 tahun yang sedang membuktikan bahwa ia bisa memiliki masa depan yang hebat."

Kartu merah langsung yang kontroversial dalam laga Castellon berikutnya, hasil imbang 1-1 melawan Burgos, menghentikan momentum Orozco. Namun, panggilan kedua berturut-turut ke timnas senior Kolombia sedikit meredakan kekecewaan itu. Nestor Lorenzo memberinya dua penampilan internasional senior pertamanya pada jeda internasional terakhir. Pemain pinjaman Brighton itu bermain selama 19 menit dalam hasil imbang 1-1 melawan Meksiko dan 19 menit dalam kekalahan 1-0 dari Paraguay.

"Saya sangat senang bisa bersama para pemain yang saya dukung di Piala Dunia baru sebulan lalu. Ini pengalaman yang luar biasa dan memberi saya begitu banyak pelajaran pada usia yang masih sangat muda, membantu saya terus berkembang," kata Orozco kepada ESPN. "Saya berterima kasih kepada pelatih Nestor atas kesempatan itu, dan ia berterima kasih kepada saya atas sikap saya."