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Masa bulan madu Xabi Alonso berakhir: Pelatih baru Chelsea harus menemukan solusi atau menghadapi reaksi keras dari kubu Chelsea

Kekalahan buruk dari Sunderland pada Minggu memicu kekhawatiran serius, sementara Chelsea sejauh ini hanya menunjukkan kemajuan yang tersendat-sendat di bawah manajer barunya.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Dengan musim 2026-27 kini berjalan penuh, jeda internasional November menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak dan menilai awal kiprah Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea. Singkatnya, setelah mantan gelandang legendaris itu datang pada musim panas dengan sambutan meriah, keberhasilannya masih belum bisa dipastikan.

    Setelah mengawali musim dengan kuat meski kerap kebobolan, dan meraih kemenangan semata-mata dengan mencetak lebih banyak gol daripada lawan, Chelsea silih berganti meraih hasil positif dan negatif. Mereka dihajar Brentford, menghancurkan Bournemouth, menelan kekalahan kandang yang jarang terjadi dan menjengkelkan dari Tottenham, lalu mengalahkan Manchester United yang tengah kesulitan.

    Rangkaian hasil yang beragam itu membuat lawatan hari Minggu ke markas Sunderland, penghuni dasar klasemen, terasa krusial untuk mengukur kemajuan Chelsea di bawah Alonso dan memberi gambaran arah kiprah mereka, setelah sebelum musim dimulai mereka dijagokan sebagai penantang gelar. Laga itu juga berlangsung tepat sebelum jeda internasional kedua musim ini. Karena itu, kekalahan mengecewakan 1-0 beserta cara mereka mengalaminya benar-benar menimbulkan kekhawatiran. Jelas, masa bulan madu Alonso sudah benar-benar berakhir.

  • Lemah di Wearside

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    Chelsea tak mampu mengimbangi Sunderland saat menelan kekalahan dan tak punya solusi dalam menyerang.

    Bagi yang tidak mengikuti situasi kedua tim, sulit menebak tim mana yang berada di zona degradasi saat pertandingan di Stadium of Light pada Minggu, ketika Sunderland menekan tim tamu yang tampil buruk hingga meraih kemenangan yang pantas dan sangat dibutuhkan. Chelsea boleh merasa dirugikan oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, termasuk 'pelanggaran' yang berujung pada penalti penentu kemenangan Enzo Le Fee. Tak lama sebelumnya, wasit bahkan tidak memberikan tendangan bebas ketika Cole Palmer dijatuhkan tepat di tepi kotak penalti. Namun, penampilan Chelsea tetap jauh dari cukup untuk memenangi pertandingan.

    Menghadapi tim yang tengah terpuruk dan kesulitan mencetak gol di kandang, serta setelah memiliki waktu sepekan untuk mempersiapkan diri, tim Alonso hanya mencatatkan xG 0,53 berbanding 2,55 milik tuan rumah. Meski mendominasi penguasaan bola, Chelsea tidak menunjukkan kreativitas, sementara ancaman yang biasanya dihadirkan Palmer dan Morgan Rogers berhasil diredam di area sepertiga akhir yang padat. Di lini belakang pun Chelsea kacau. Levi Colwill dan Wesley Fofana kewalahan menghadapi Brian Brobbey yang tampil begitu agresif, termasuk dalam insiden yang menghasilkan penalti penentu kemenangan.

    Meski keputusan wasit menuai kontroversi, Alonso justru menyalahkan para pemainnya. "Itu kesalahan kami," katanya kepada Sky Sports. "Saya berusaha mencari solusi. Kami kurang cepat mengalirkan bola dan kurang sabar saat menghadapi pertahanan rapat. Kami tidak menciptakan cukup peluang; kami kurang sabar dan kreatif untuk menciptakan peluang."

    Sulit membantahnya. Namun, jika kekalahan dari Tottenham Hotspur menimbulkan kegelisahan, kekalahan ini membunyikan alarm bahaya yang serius.

  • Pilihan yang aneh

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso menuai kritik atas sejumlah keputusannya dalam memilih pemain, termasuk karena berulang kali mencadangkan pemain sayap muda berbakat Estevao.

    Keengganan Alonso mengkritik kepemimpinan wasit mengundang tanda tanya di kalangan sebagian pendukung Chelsea, begitu pula pilihan pemainnya. Saat menghadapi tim juru kunci Liga Primer, ia justru menurunkan tiga gelandang bertipe bertahan di belakang lini serang tanpa penyerang tengah murni. Estevao, yang tampil memukau saat menghadapi Manchester United pada laga sebelumnya, ditempatkan di bangku cadangan.

    Keputusan-keputusan itu turut menyebabkan Chelsea minim kreativitas dan ketajaman. Jordan Henderson, Moises Caicedo, dan Romeo Lavia kesulitan mengalirkan bola kepada Palmer dan Rogers di ruang antara tengah dan sayap, sementara Pedro Neto terisolasi sebagai penyerang sembilan palsu. Ia juga tidak cukup tangguh secara fisik untuk menyulitkan pertahanan Sunderland, sehingga Chelsea tak memiliki titik tumpu serangan.

    Sejauh ini, Alonso berulang kali tidak memasukkan Estevao ke susunan pemain utama dengan alasan kesiapan fisik, yang kian membuat suporter kesal. Namun, laga ini terasa seperti kesempatan lain bagi Estevao untuk mengacaukan pertahanan lawan yang rapuh, dengan Rogers atau Palmer bermain lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Tanpa Joao Pedro, keputusan untuk tidak menurunkan penyerang nomor 9 murni sejak awal juga terasa janggal, sebab Danny Welbeck dan Emmanuel Emegha sama-sama memulai laga di bangku cadangan.

    Cedera juga menyulitkan Alonso (Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix, dan Pedro semuanya absen), sementara benturan yang dialami Josh Acheampong pada saat yang tidak tepat memaksa sang pelatih meninggalkan formasi 3-4-2-1 pilihannya di Stadium of Light. Namun, dengan pemain yang tersedia, ia tetap tidak menyiapkan timnya untuk bermain menyerang sebagaimana layaknya tim yang jelas diunggulkan. Ia justru memilih susunan pemain yang mengandalkan kekuatan fisik, yang mampu diimbangi Sunderland, padahal kecerdikan dan kecepatan mungkin bisa menjadi jawabannya.

  • Skuad belum lengkap

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Chelsea gagal mengatasi sejumlah masalah dalam skuadnya pada musim panas, meski sekali lagi mendatangkan banyak pemain.

    Kesulitan menurunkan sebelas pemain inti yang konsisten dari pekan ke pekan jelas menghambat Alonso dalam beberapa bulan pertamanya di Stamford Bridge. Absennya sejumlah pemain kunci juga menunjukkan betapa tipisnya skuad Chelsea, bukan dari segi jumlah, melainkan karena kurangnya pemain pelapis berkualitas dan pemain yang dipercaya sang manajer untuk menjalankan tugas.

    Hal itu sebagian besar merupakan dampak dari aktivitas transfer musim panas yang semakin terlihat buruk. Selain Rogers, Lacroix, dan Martinez yang rutin menjadi starter, klub mendatangkan sejumlah pemain muda dan segelintir pemain veteran. Sejauh ini, mereka kesulitan memberi dampak berarti atau, dalam beberapa kasus, menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang dibutuhkan. Alonso direkrut sebagai manajer, bukan pelatih kepala, dan turut berperan dalam perekrutan pemain. Karena itu, ia juga harus memikul sebagian tanggung jawab.

    Bek sayap Marco Palestra dan Pep Chavarria masih beradaptasi dengan Premier League, tetapi belum tampil istimewa. Henderson telah memberikan kontribusi, namun seharusnya ia tidak perlu menjadi pemain yang diandalkan di lapangan pada usia 36 tahun. Sementara itu, menit bermain Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck, dan Emegha yang minim mengisyaratkan bahwa sang manajer belum sepenuhnya memercayai mereka. Kesabaran para suporter terhadap pemain seperti Fofana dan Malo Gusto juga semakin menipis. Banyak yang menganggap keduanya sebagai pemain yang seharusnya sudah dilepas pada musim panas.

    Kegagalan mendapatkan pengganti Enzo Fernandez sebelum mengizinkan gelandang itu menuntaskan transfer bernilai besar ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer kini tampak sebagai keputusan yang sangat keliru. James kembali cedera dan pada dasarnya merupakan seorang bek, kebugaran Lavia masih diragukan, Barco belum memenuhi harapan, sedangkan Henderson tak lagi memiliki daya jelajah seperti dulu di pengujung kariernya. Skuad Alonso jelas membutuhkan gelandang nomor 8 yang mampu bergerak dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya.

    Karena itu, laporan bahwa Chelsea bisa berupaya merekrut Alex Scott dari Bournemouth, yang kemampuan bermainnya di berbagai area lapangan membuatnya sangat cocok untuk peran tersebut, paling cepat pada Januari tidak mengejutkan. Chelsea bahkan berpeluang mendatangkan dua gelandang baru jika kembali mengejar Lamine Camara dari Monaco setelah kepindahannya pada hari terakhir bursa transfer secara dramatis gagal terwujud.

    Namun, sekalipun ada pemain yang datang pada Januari dan kemungkinan pemain yang hengkang, tampaknya diperlukan setidaknya satu bursa transfer lagi untuk membentuk skuad yang benar-benar mampu bersaing dalam jangka panjang di berbagai ajang. Saat ini, Alonso dan para pengambil keputusan di klub kemungkinan masih menginginkan bek sayap kelas elite, setidaknya satu bek tengah, dan seorang penyerang.

  • Tanpa Pedro, tak ada pesta

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Performa dan kepercayaan diri Chelsea sangat berbeda saat diperkuat penyerang Pedro dan saat ia absen akibat cedera.

    Di salah satu dari sekian banyak titik terendah selama kepemilikan mereka, para pemilik Chelsea tentu menunjuk Alonso untuk merevolusi gaya bermain tim, mungkin dengan membentuknya menyerupai Bayer Leverkusen asuhannya yang menjuarai Bundesliga musim 2023/24 tanpa terkalahkan. Namun, sejauh ini ciri khas tim hebat tersebut baru terlihat sesekali.

    Chelsea memang mengawali musim dengan permainan memukau, meski kebobolan banyak gol. Namun, dalam pekan-pekan dan bulan-bulan berikutnya, kita belum melihat sepak bola menyerang yang berani dan agresif seperti yang diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh pelatih asal Spanyol itu (meski, seperti disebutkan, ia terkendala skuad yang terbatas).

    Yang jelas, tim asuhan Alonso jauh kurang mengancam tanpa pencetak gol terbanyak mereka yang cedera, Pedro, di lini depan. Mereka gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan yang sejauh ini dilewatkannya dan hanya menang sekali. Satu-satunya kemenangan itu, atas Manchester United, terjadi berkat dua kesalahan Lisandro Martinez di lini pertahanan pada babak kedua. Sebelumnya, penampilan Chelsea jauh dari meyakinkan.

    Tanpa Pedro, klub asal London barat itu kerap kehabisan ide dan kurang tajam di depan gawang. Ia merupakan sosok kunci bagi identitas tim di bawah pelatih baru mereka, dan Chelsea sangat berharap ia kembali bugar seusai jeda internasional. Akibatnya, permainan mereka berisiko menjadi mudah ditebak, tetapi itu tak akan menjadi masalah bagi mereka selama terus memenangi pertandingan.

  • Waktu yang akan menjawab.

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Alonso diharapkan membawa Chelsea kembali ke jalur yang tepat setelah jeda internasional. Jika tidak, tekanan terhadapnya berisiko meningkat di tengah jadwal padat dan berat selama periode Natal dan Tahun Baru.

    Penting bagi Chelsea dan Alonso untuk memastikan kekalahan dari Sunderland, penghuni dasar klasemen, hanya menjadi anomali, bukan awal dari masalah yang lebih serius bagi klub yang kerap kesulitan selama periode liburan akhir tahun yang padat. Selain beberapa pemain lain yang berpotensi kembali dan akan menambah pilihan mereka, kembalinya Pedro tak diragukan lagi akan sangat penting.

    Dengan jeda internasional kedua musim ini telah tiba, sang manajer pun mengevaluasi situasi. Penilaiannya tepat, dan hal yang sama bisa dikatakan tentang keseluruhan masa kepelatihannya sejauh ini, ketika periode bulan madunya sudah benar-benar berlalu.

    “Hasilnya bisa lebih baik,” katanya kepada media internal klub. “Ada kemajuan, tetapi kami ingin lebih konsisten.” Ia bisa sedikit terhibur karena Chelsea masih berada di posisi kelima klasemen Premier League, pertahanan mereka semakin solid, dan secara keseluruhan hasil kerjanya masih jauh lebih baik dibandingkan akhir musim 2025-26 yang buruk bagi klub.

    Dengan laga-laga yang berpeluang dimenangi melawan Leeds (kandang), Nottingham Forest (tandang), dan Crystal Palace (kandang) setelah jeda, Chelsea punya kesempatan untuk membangun konsistensi sebelum persaingan semakin sengit selama periode Natal, ketika pertandingan melawan Liverpool, Man City, dan Aston Villa menanti. Jika Chelsea tak menemukan ritme permainan, Alonso bisa berada dalam masalah serius sebelum tahun ini berakhir, situasi yang tak terbayangkan pada musim panas lalu.