Kesulitan menurunkan sebelas pemain inti yang konsisten dari pekan ke pekan jelas menghambat Alonso dalam beberapa bulan pertamanya di Stamford Bridge. Absennya sejumlah pemain kunci juga menunjukkan betapa tipisnya skuad Chelsea, bukan dari segi jumlah, melainkan karena kurangnya pemain pelapis berkualitas dan pemain yang dipercaya sang manajer untuk menjalankan tugas.

Hal itu sebagian besar merupakan dampak dari aktivitas transfer musim panas yang semakin terlihat buruk. Selain Rogers, Lacroix, dan Martinez yang rutin menjadi starter, klub mendatangkan sejumlah pemain muda dan segelintir pemain veteran. Sejauh ini, mereka kesulitan memberi dampak berarti atau, dalam beberapa kasus, menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang dibutuhkan. Alonso direkrut sebagai manajer, bukan pelatih kepala, dan turut berperan dalam perekrutan pemain. Karena itu, ia juga harus memikul sebagian tanggung jawab.

Bek sayap Marco Palestra dan Pep Chavarria masih beradaptasi dengan Premier League, tetapi belum tampil istimewa. Henderson telah memberikan kontribusi, namun seharusnya ia tidak perlu menjadi pemain yang diandalkan di lapangan pada usia 36 tahun. Sementara itu, menit bermain Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck, dan Emegha yang minim mengisyaratkan bahwa sang manajer belum sepenuhnya memercayai mereka. Kesabaran para suporter terhadap pemain seperti Fofana dan Malo Gusto juga semakin menipis. Banyak yang menganggap keduanya sebagai pemain yang seharusnya sudah dilepas pada musim panas.

Kegagalan mendapatkan pengganti Enzo Fernandez sebelum mengizinkan gelandang itu menuntaskan transfer bernilai besar ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer kini tampak sebagai keputusan yang sangat keliru. James kembali cedera dan pada dasarnya merupakan seorang bek, kebugaran Lavia masih diragukan, Barco belum memenuhi harapan, sedangkan Henderson tak lagi memiliki daya jelajah seperti dulu di pengujung kariernya. Skuad Alonso jelas membutuhkan gelandang nomor 8 yang mampu bergerak dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya.

Karena itu, laporan bahwa Chelsea bisa berupaya merekrut Alex Scott dari Bournemouth, yang kemampuan bermainnya di berbagai area lapangan membuatnya sangat cocok untuk peran tersebut, paling cepat pada Januari tidak mengejutkan. Chelsea bahkan berpeluang mendatangkan dua gelandang baru jika kembali mengejar Lamine Camara dari Monaco setelah kepindahannya pada hari terakhir bursa transfer secara dramatis gagal terwujud.

Namun, sekalipun ada pemain yang datang pada Januari dan kemungkinan pemain yang hengkang, tampaknya diperlukan setidaknya satu bursa transfer lagi untuk membentuk skuad yang benar-benar mampu bersaing dalam jangka panjang di berbagai ajang. Saat ini, Alonso dan para pengambil keputusan di klub kemungkinan masih menginginkan bek sayap kelas elite, setidaknya satu bek tengah, dan seorang penyerang.