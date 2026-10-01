Marseille dalam krisis: Di balik awal musim OM yang secara historis sangat buruk setelah bursa transfer yang ingin dilupakan
Tak pernah jauh dari krisis, Marseille sekali lagi berada di ambang masalah setelah memulai musim baru dengan catatan yang sangat buruk secara historis. Saat jeda internasional pertama musim 2026-27 tiba, OM berada di zona degradasi Ligue 1 dan menelan lima kekalahan beruntun.
Ini adalah situasi yang, menurut para pendukung klub yang lebih pesimistis, sangat mudah diprediksi, menyusul musim panas yang kacau dan melemahkan mental dengan latar belakang masalah finansial serius, yang membuat pelatih kepala baru Bruno Genesio hanya memiliki skuad yang sangat tipis.
Baru enam laga berjalan, musim Marseille sudah terancam berantakan, tetapi mengapa raksasa Prancis itu berada di ambang kehancuran lagi?
Musim panas yang suram
Sekilas melihat aktivitas transfer musim panas Marseille, Anda akan mulai memahami alasan di balik awal buruk mereka pada musim baru.
OM menjalani bursa transfer yang bisa dibilang sebagai salah satu yang terburuk di antara klub-klub Eropa; bersama Athletic Club dari Spanyol, yang terkenal hanya merekrut pemain yang berasal dari atau memulai karier mereka di Basque Country, raksasa Prancis itu menjadi satu-satunya tim di lima liga top Eropa yang gagal mendatangkan satu pun pemain baru.
Sejak awal sudah jelas bahwa penjualan pemain akan menjadi prioritas, tetapi tambahan amunisi untuk menutup beberapa lubang besar dalam skuad tetap diharapkan. Namun pada akhirnya, satu-satunya bisnis masuk Marseille yang cukup berarti adalah saat mereka mempermanenkan status winger USMNT Timothy Weah dan penyerang Bournemouth Hamed Traore dari kesepakatan pinjaman.
Selain itu, fokus sepenuhnya tertuju pada pemain keluar, saat pemilik Frank McCourt mulai memangkas beban gaji dalam langkah penghematan yang ketat. Sejumlah pemain kunci termasuk talisman kontroversial Mason Greenwood (Fenerbahce), striker favorit fans Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), bek Facundo Medina (Bayer Leverkusen) dan kiper utama Geronimo Rulli (Manchester City) diizinkan pergi.
Ada lebih banyak kepergian lagi, dengan gelandang Quinten Timber dan Bilal Nadir masing-masing bergabung dengan Crystal Palace dan Hamburg, sementara mantan kapten klub Leonardo Balerdi dipinjamkan ke Roma dan Traore yang disebut sebelumnya pergi ke Genoa dengan kesepakatan sementara.
Dari semua pemain yang pergi itu, penjualan permanen OM hanya menghasilkan €80 juta (£69 juta/$91 juta), jumlah yang terbilang cukup modest. Dari angka tersebut, total paket €45 juta (£38 juta/$50 juta) untuk Greenwood, yang jauh di bawah nilai pasar sang penyerang, berarti Marseille hanya nyaris impas mengingat besarnya klausul penjualan kembali yang harus mereka bayarkan kepada Manchester United.
Drama di balik layar
Sebenarnya bisa saja ada lebih banyak nama besar yang hengkang dari Stade Velodrome, andaikan bukan karena perubahan hati satu pemain, intervensi sang manajer, dan gagalnya kesepakatan lain pada saat-saat terakhir.
Pada Agustus, kapten Pierre-Emile Hojbjerg nyaris bergabung dengan Newcastle sebelum akhirnya memilih bertahan di Marseille. Sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di OM, keputusan itu membuatnya dicopot secara brutal dari jabatan kapten oleh petinggi klub, yang memang bertekad menghapus nama pemain Denmark itu dari daftar gaji. "Itu keputusan yang dipaksakan kepada saya oleh manajemen klub," kata Genesio saat itu. "Itu bukan keputusan yang saya setujui."
Kurang lebih pada periode yang sama, bek tengah Nayef Aguerd berada di ambang kembali ke Real Sociedad dengan status pinjaman awal. Setelah muncul klaim di media Spanyol bahwa ia gagal dalam tes medis, Aguerd mengungkapkan bahwa transfer itu batal karena ketidaksepakatan mengenai proses rehabilitasinya setelah cedera pangkal paha yang serius. Sejak saat itu, ia kembali diintegrasikan ke dalam skuad.
Drama di luar lapangan mencapai puncaknya pada akhir musim panas ketika saga seputar winger Igor Paixao bergulir. Sunderland melakukan upaya terakhir untuk merekrut pemain Brasil itu dan kesepakatan personal telah dicapai, memaksa Genesio mengambil tindakan drastis. Pelatih kepala itu menyuarakan penolakannya terhadap potensi penjualan tersebut dan bahkan sempat muncul klaim bahwa ia mengancam mundur setelah belum genap dua bulan menjabat.
Pada akhirnya, transfer itu diblokir pada detik-detik terakhir. "Kami tidak jauh dari titik pecah dengan Paixao," ungkap presiden klub Stephane Richard setelahnya. "Saya berkampanye agar Paixao bertahan. Jika saya tidak turun tangan, dia mungkin sudah pergi. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan McCourt. Dia melakukan upaya itu."
Menanggapi saga tersebut dalam wawancara dengan Ligue 1 Plus, Genesio berkata: "Adalah tugas saya untuk memperingatkan atasan saya tentang konsekuensi olahraga dari keputusan seperti itu… ini juga menyangkut kelangsungan hidup klub. Kami harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks ekonomi klub, sambil tetap mempertahankan sebagian prerogatif olahraga. Saya beruntung, suara saya didengar."
Kesulitan finansial
Musim panas Marseille yang luar biasa hemat tanpa diragukan lagi ditentukan oleh sanksi domestik dan Eropa yang dijatuhkan kepada klub itu pada Juni lalu.
Pertama, UEFA menjatuhkan pengecualian bersyarat dari Liga Europa dan denda €10 juta (£9 juta/$11 juta) kepada OM karena gagal memenuhi target pendapatan berdasarkan perjanjian penyelesaian, meski pelanggarannya terbatas. Jika mereka kembali gagal memenuhi target itu musim ini, Marseille akan dilarang tampil di kompetisi Eropa berikutnya yang mereka loloskan dalam tiga tahun setelahnya. Mereka juga dibatasi dalam kemampuan untuk menambahkan pemain ke 'daftar A' mereka untuk kampanye Liga Europa 2026-27.
Ada perkembangan yang lebih signifikan pada pekan berikutnya, ketika klub itu terkena sanksi dari pengawas keuangan sepak bola Prancis, DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), sebagai akibat dari pembukuan kerugian rekor dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah itu membuat tagihan gaji mereka dibatasi dan aktivitas transfer mereka dipantau ketat, dengan kontrol diberlakukan terhadap biaya.
Kegagalan Marseille lolos ke Liga Champions musim lalu tak terelakkan lagi menimbulkan efek lanjutan yang merugikan. Mereka akhirnya finis di peringkat kelima Ligue 1, dengan selisih menyakitkan hanya satu poin di belakang Lyon yang berada di urutan keempat.
Itulah yang memicu cuci gudang pemain-pemain ternama, karena McCourt dan kolega terpaksa mengetatkan pengeluaran. Pada akhir Agustus, Genesio yang berada dalam tekanan mengakui: "Tidak akan ada rekrutan baru. Tiga atau empat pemain [lagi] harus pergi dari kami agar kami bisa mendaftarkan satu atau dua pemain datang."
Belakangan dilaporkan bahwa klub itu sedang berdiskusi dengan para pemainnya mengenai peninjauan gaji, dengan penghematan paksa yang terus berlanjut.
'Belum pernah terdengar'
"Bursa transfer mengejutkan saya karena itu hampir tidak pernah terdengar," kata jurnalis sepak bola dan penulis La Provence yang berbasis di Marseille, Fabrice Lamperti, kepada GOAL.
"Nol rekrutan, hanya kepergian. Tim ini masih terlibat di Liga Europa. Marseille tetap merupakan tim yang ambisius di atas kertas karena ini adalah klub bersejarah di liga Prancis. Jadi mengejutkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang, bahwa tidak ada seorang pun yang direkrut.
"Itu mengejutkan semua orang, termasuk Bruno Genesio. Dia mengharapkan rekrutan, tidak harus pemain inti, tetapi tetap rekrutan, pemain untuk dikembangkan. Dia menyukai itu. Dia punya reputasi sebagai pelatih, jadi dia suka melatih pemain, mengembangkan mereka, membantu mereka berkembang, membantu mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka."
Awal yang menyedihkan
Mungkin tidak mengejutkan, Marseille juga tidak bernasib lebih baik di lapangan sejak musim mereka dimulai dalam suasana suram. Kemenangan telak pada laga pembuka atas Strasbourg milik BlueCo di Velodrome ternyata menipu, dan sejak saat itu performa mereka terus merosot.
Marseille kalah dalam lima pertandingan berikutnya secara beruntun, termasuk kekalahan 2-0 dari rival sesama pantai selatan Monaco, dibantai 4-1 oleh Besiktas di Liga Europa, serta menelan kekalahan yang sudah menjadi kebiasaan dari juara Prancis dan Eropa Paris Saint-Germain di Le Classique.
Ini merupakan awal musim terburuk sepanjang sejarah OM. Klub yang seolah tak pernah jauh dari krisis besar itu kini terpuruk berkat rangkaian hasil buruk tersebut, sampai berada di zona degradasi saat jeda internasional pertama musim ini tiba, dan ketegangan pun tak terhindarkan meningkat dengan cepat.
Tekanan meningkat
Di tengah hasil buruk OM, yang datang setelah bursa transfer yang secara historis sangat buruk bagi klub, tekanan terhadap pelatih maupun jajaran petinggi kian meningkat.
Saat Le Classique melawan PSG, laga terakhir Marseille sebelum jeda internasional, terjadi aksi protes di sekitar Stade Velodrome ketika basis suporter fanatik mereka menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap petinggi klub. Salah satu spanduk di tribune berbunyi '2016: proyek Champions, 2026: proyek Ligue 2' yang merujuk pada posisi tim mereka setelah satu dekade kepemimpinan McCourt. 'McCourt game over!' menjadi pesan lugas dari spanduk lainnya.
Namun, Lamperti tidak melihat kekuasaan pria Amerika itu akan segera berakhir. "Kami jarang melihatnya di Marseille. Jadi untuk saat ini, saya pikir dia akan tetap bertahan. Dia tidak pernah menyembunyikan bahwa dia ingin investor minoritas datang untuk membantunya, tetapi masalahnya adalah investasi minoritas ini harus berada di angka antara 200 dan 300 juta [euro].
"Harganya cukup tinggi, dan dengan 200 atau 300 juta, Anda bisa membeli klub saat ini. Mengapa Anda mau menaruh uang sebanyak itu ke klub tanpa menjadi bos, atau tanpa punya banyak suara? McCourt tidak pernah berhenti mengulang bahwa dia masih akan berada di sini selama bertahun-tahun, bahwa ini adalah investasi warisan, dan bahwa dia tidak akan pergi. Jadi kita lihat saja nanti.
"Saya pikir akan ada semakin banyak protes. Tetapi saya tidak berpikir dia benar-benar merasakannya, karena dia berada jauh dan tidak sering datang ke stadion."
Tak terelakkan, Genesio juga berada dalam sorotan. Meski dia menegaskan tidak akan mundur, pria 60 tahun itu telah melakukan pembicaraan penentuan dengan pimpinan, setelah semakin frustrasi oleh kebungkaman McCourt yang terus berlanjut soal situasi keuangan yang menjadi akar masalah Marseille musim ini. Sebaliknya, dewan direksi mulai kehabisan kesabaran terhadap keterusterangan sang pelatih mengenai situasi sulit mereka.
Sejak itu, L'Equipe mengklaim bahwa kecil kemungkinan Genesio masih akan menangani OM saat Natal, meski mereka tidak berada dalam posisi untuk memecatnya karena potensi konsekuensi finansialnya. Perspektif di Marseille adalah pekerjaannya seharusnya aman, tetapi ada kekhawatiran bahwa dia bisa pergi atas kemauannya sendiri.
"OM sadar mereka memiliki pelatih hebat, dan mengingat situasi saat ini, mungkin hampir tak terduga bisa memiliki pelatih seperti itu, karena semua pembatasan yang ada," kata Lamperti. "Jadi saya tidak berpikir dia berada di bawah tekanan berlebihan. Sebaliknya, kami memercayainya, karena tim bermain cukup baik, meski menelan lima kekalahan beruntun. Melawan Paris, mereka [para suporter] tidak marah atas kekalahan itu.
"Satu-satunya masalah adalah kurangnya kedalaman skuad, tidak ada cukup pemain pengganti. Jadi setelah beberapa waktu, itu menjadi semakin rumit bagi para pemain yang hanya bertahan 45 menit, kadang satu jam, lalu situasinya menjadi lebih kompleks. Pertanyaan yang kami ajukan kepada diri sendiri adalah apakah Bruno Genesio pada akhirnya akan patah semangat oleh semua ini, dan pergi atas kemauannya sendiri."
Salah satu jalan keluar
Ironisnya, Genesio dipandang sebagai sosok yang berpotensi membawa ketenangan ketika ia ditunjuk pada Juli lalu setelah periode penuh gejolak di Stade Velodrome, tetapi masa jabatannya sejauh ini justru sama sekali tidak demikian. Kecuali ada reaksi gegabah dari petinggi klub, setidaknya waktu masih berada di pihak pria Prancis itu pada tahap awal musim ini.
Marseille akan memandang tiga pertandingan berikutnya sebagai laga yang bisa dimenangi, dan jika mereka meraih tujuh poin atau lebih dari laga-laga tersebut maka situasinya tiba-tiba akan terlihat sangat berbeda. Les Phoceens akan bertandang ke markas Troyes pada laga berikutnya, yang unggul satu poin dan satu tingkat di atas mereka di klasemen, sebelum lawatan ke Angers yang berada di papan tengah serta pertandingan kandang melawan klub juru kunci, Le Havre.
Genesio kemungkinan juga merasa jeda internasional datang pada waktu yang tepat, memberinya kesempatan untuk menempatkan musim panas di masa lalu yang jauh dan bekerja dengan para pemain yang ia miliki di lapangan latihan dengan tujuan membangkitkan musim mereka ketika kompetisi domestik kembali bergulir. Namun, ini adalah krisis yang bisa memburuk dengan sangat cepat jika hasil-hasil negatif kembali datang.
"Ini bukan momen terbaik dalam karier saya, itu sudah pasti," kata sang manajer baru-baru ini. "Mungkin butuh waktu untuk menemukan kembali OM yang sama-sama kita inginkan."