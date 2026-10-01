Sebenarnya bisa saja ada lebih banyak nama besar yang hengkang dari Stade Velodrome, andaikan bukan karena perubahan hati satu pemain, intervensi sang manajer, dan gagalnya kesepakatan lain pada saat-saat terakhir.

Pada Agustus, kapten Pierre-Emile Hojbjerg nyaris bergabung dengan Newcastle sebelum akhirnya memilih bertahan di Marseille. Sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di OM, keputusan itu membuatnya dicopot secara brutal dari jabatan kapten oleh petinggi klub, yang memang bertekad menghapus nama pemain Denmark itu dari daftar gaji. "Itu keputusan yang dipaksakan kepada saya oleh manajemen klub," kata Genesio saat itu. "Itu bukan keputusan yang saya setujui."

Kurang lebih pada periode yang sama, bek tengah Nayef Aguerd berada di ambang kembali ke Real Sociedad dengan status pinjaman awal. Setelah muncul klaim di media Spanyol bahwa ia gagal dalam tes medis, Aguerd mengungkapkan bahwa transfer itu batal karena ketidaksepakatan mengenai proses rehabilitasinya setelah cedera pangkal paha yang serius. Sejak saat itu, ia kembali diintegrasikan ke dalam skuad.

Drama di luar lapangan mencapai puncaknya pada akhir musim panas ketika saga seputar winger Igor Paixao bergulir. Sunderland melakukan upaya terakhir untuk merekrut pemain Brasil itu dan kesepakatan personal telah dicapai, memaksa Genesio mengambil tindakan drastis. Pelatih kepala itu menyuarakan penolakannya terhadap potensi penjualan tersebut dan bahkan sempat muncul klaim bahwa ia mengancam mundur setelah belum genap dua bulan menjabat.

Pada akhirnya, transfer itu diblokir pada detik-detik terakhir. "Kami tidak jauh dari titik pecah dengan Paixao," ungkap presiden klub Stephane Richard setelahnya. "Saya berkampanye agar Paixao bertahan. Jika saya tidak turun tangan, dia mungkin sudah pergi. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan McCourt. Dia melakukan upaya itu."

Menanggapi saga tersebut dalam wawancara dengan Ligue 1 Plus, Genesio berkata: "Adalah tugas saya untuk memperingatkan atasan saya tentang konsekuensi olahraga dari keputusan seperti itu… ini juga menyangkut kelangsungan hidup klub. Kami harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks ekonomi klub, sambil tetap mempertahankan sebagian prerogatif olahraga. Saya beruntung, suara saya didengar."