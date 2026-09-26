Pada Rabu, Manchester United merilis hasil keuangan mereka untuk 2025-26, dan ada banyak hal positif. Klub itu mengumumkan pendapatan rekor sebesar £677,6 juta ($900 juta) serta laba operasional £22,6 juta ($30 juta), angka yang mengesankan mengingat tidak ada kompetisi Eropa di Old Trafford musim lalu.

"Kami senang berhasil mencatatkan pendapatan rekor," kata chief executive Omar Berrada. "Ini menunjukkan kekuatan dasar bisnis kami, dan memperlihatkan dampak langsung dari pekerjaan yang telah kami lakukan selama dua tahun terakhir."

Pekerjaan itu mencakup dua gelombang PHK yang membuat 450 orang di klub kehilangan pekerjaan, ketika Sir Jim Ratcliffe menepati janjinya untuk mengambil keputusan yang "tidak populer" demi apa yang ia anggap sebagai kebaikan yang lebih besar. Biaya gaji United turun 3,6 persen menjadi £301 juta ($399 juta) di bawah pengawasan INEOS, yang dikonfirmasi klub "terutama disebabkan oleh perubahan dalam komposisi skuad tim utama putra, dikombinasikan dengan penghematan yang terkait dengan program pengurangan jumlah karyawan yang diterapkan selama dua tahun fiskal sebelumnya".

Setelah kerugian £113,2 juta ($150 juta) yang tercatat pada 2023-24, rezim kepemilikan baru telah menstabilkan keadaan, dengan Berrada mengklaim bahwa hasil terbaru itu "membuktikan popularitas abadi dan kekuatan komersial Manchester United". Namun, ada satu catatan besar, saat ia menambahkan: "Meskipun kami berada di jalur yang tepat, kami akan terus mengambil pendekatan yang disiplin untuk memastikan keuangan kami tetap berkelanjutan."

Total utang United masih berada di atas £1 miliar, dan mereka telah mengalokasikan £63,5 juta ($84 juta) untuk lahan stadion baru tim berkapasitas 100.000 penonton. Ini secara efektif menutup kemungkinan adanya perekrutan besar dalam waktu yang bisa diperkirakan. Jika rencana jangka panjang INEOS ingin terwujud, lebih banyak penderitaan di atas lapangan sudah pasti terjadi, karena skuad saat ini tidak akan mendapatkan perombakan besar yang dibutuhkannya.