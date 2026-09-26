Manchester United yang kekurangan dana bisa melupakan ambisi menjuarai Premier League pada 2028, masalah transfer dipastikan terus berlanjut seiring rencana stadion baru melaju
Pada Rabu, Manchester United merilis hasil keuangan mereka untuk 2025-26, dan ada banyak hal positif. Klub itu mengumumkan pendapatan rekor sebesar £677,6 juta ($900 juta) serta laba operasional £22,6 juta ($30 juta), angka yang mengesankan mengingat tidak ada kompetisi Eropa di Old Trafford musim lalu.
"Kami senang berhasil mencatatkan pendapatan rekor," kata chief executive Omar Berrada. "Ini menunjukkan kekuatan dasar bisnis kami, dan memperlihatkan dampak langsung dari pekerjaan yang telah kami lakukan selama dua tahun terakhir."
Pekerjaan itu mencakup dua gelombang PHK yang membuat 450 orang di klub kehilangan pekerjaan, ketika Sir Jim Ratcliffe menepati janjinya untuk mengambil keputusan yang "tidak populer" demi apa yang ia anggap sebagai kebaikan yang lebih besar. Biaya gaji United turun 3,6 persen menjadi £301 juta ($399 juta) di bawah pengawasan INEOS, yang dikonfirmasi klub "terutama disebabkan oleh perubahan dalam komposisi skuad tim utama putra, dikombinasikan dengan penghematan yang terkait dengan program pengurangan jumlah karyawan yang diterapkan selama dua tahun fiskal sebelumnya".
Setelah kerugian £113,2 juta ($150 juta) yang tercatat pada 2023-24, rezim kepemilikan baru telah menstabilkan keadaan, dengan Berrada mengklaim bahwa hasil terbaru itu "membuktikan popularitas abadi dan kekuatan komersial Manchester United". Namun, ada satu catatan besar, saat ia menambahkan: "Meskipun kami berada di jalur yang tepat, kami akan terus mengambil pendekatan yang disiplin untuk memastikan keuangan kami tetap berkelanjutan."
Total utang United masih berada di atas £1 miliar, dan mereka telah mengalokasikan £63,5 juta ($84 juta) untuk lahan stadion baru tim berkapasitas 100.000 penonton. Ini secara efektif menutup kemungkinan adanya perekrutan besar dalam waktu yang bisa diperkirakan. Jika rencana jangka panjang INEOS ingin terwujud, lebih banyak penderitaan di atas lapangan sudah pasti terjadi, karena skuad saat ini tidak akan mendapatkan perombakan besar yang dibutuhkannya.
Tak ada peluang untuk Carrick
United masih melaporkan kerugian tahunan untuk tahun ketujuh secara beruntun, kali ini sebesar £43 juta ($57 juta), naik £10 juta dibandingkan 12 bulan sebelumnya, dan utang bersih mereka meningkat dari £471,9 juta ($624 juta) menjadi £577,6 juta ($724 juta) setelah pembiayaan ulang beberapa pinjaman. Mereka juga harus membayar £8,5 juta kepada manajer yang dipecat, Ruben Amorim, dan £148 juta ($196 juta) diinvestasikan untuk tiga pemain baru: Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans.
Namun, pengeluaran transfer itu tergolong konservatif. Enzo Maresca diberi dana transfer sebesar £458 juta ($606 juta) di Manchester City, dan United juga kalah jauh dalam belanja dari Tottenham, Chelsea, Liverpool, dan juara Premier League Arsenal. Bahkan Ipswich Town yang baru promosi pun mengeluarkan uang lebih banyak untuk merekrut pemain baru.
Michael Carrick tampil luar biasa dengan membawa Manchester United finis di posisi ketiga setelah menggantikan Amorim, tetapi ia tidak diberi perangkat yang dibutuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Faktanya, United justru kembali tertinggal jauh dari para rivalnya setelah awal yang buruk di musim baru, berada di posisi ke-12 setelah hanya memenangi satu dari lima pertandingan liga pertama mereka.
Skuad ini tidak memiliki kedalaman yang cukup untuk bersaing di beberapa kompetisi, sebuah poin yang makin terbukti lewat tersingkirnya mereka secara mengejutkan di putaran ketiga Carabao Cup oleh Brighton. Sulit melihat United bisa kembali finis di lima besar, apalagi memenangi trofi, dan Carrick tidak punya peluang untuk bertahan lama di kursi panas selama klub tetap berpegang pada pendekatan "disiplin" di bursa transfer.
Target yang tidak realistis
Berbicara kepada fanzine klub United We Stand pada Juni tahun lalu, Berrada kembali menegaskan target INEOS untuk membawa trofi Premier League kembali ke Old Trafford tepat pada peringatan 150 tahun mereka pada 2028. "Kami baru saja finis di peringkat ke-15 dan itu tampak seperti tugas yang mustahil. Tapi kenapa tidak menargetkannya? Kenapa tidak melakukan segala yang kami bisa? Saya sangat yakin kami bisa melakukannya," katanya.
"Kami punya dua atau tiga bursa transfer musim panas untuk membangun tim agar mulai bersaing memenangkan Premier League. Tidak ada yang mengatakan kami tidak ingin memenangkannya sampai saat itu. Kami menetapkan target dengan kerangka waktu yang spesifik untuk dikejar."
Tugas itu sekarang terlihat bahkan lebih mustahil daripada saat itu. Manchester United mengamankan kesepakatan untuk Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko guna memperkuat lini serang pada musim panas itu, serta mendatangkan kiper Belgia Senne Lammens untuk menggantikan Andre Onana yang kerap membuat bencana, yang merupakan awal yang bagus, tetapi pembangunan ulang yang dijanjikan Berrada sejak itu terhenti.
Rencana bursa transfer terbaru dipasarkan sebagai perombakan lini tengah, tetapi Tielemans tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Casemiro yang baru hengkang, dan Andrey Santos direkrut sebagai pelapis Manuel Ugarte yang cedera. Meski Baleba akan menambah energi dan fisik yang vital di ruang mesin, sangat mudah untuk berargumen bahwa lini itu kini justru lebih lemah.
United juga kebobolan 50 gol musim lalu, jadi tidak mengherankan jika pertahanan mereka yang rapuh kembali kemasukan gol setelah sepenuhnya diabaikan. Manchester City sudah unggul 10 poin atas tetangganya itu di puncak klasemen Premier League, yang berarti harapan juara apa pun sudah mati untuk musim ini, dan kampanye 2027-28 tampaknya juga tidak akan berjalan jauh lebih baik tanpa masuknya wajah-wajah baru. Dengan menetapkan target yang tidak realistis, INEOS hanya makin menjauhkan basis penggemar yang sudah sangat frustrasi.
'Rem tangan' Glazer
United meyakini situasi keuangan mereka akan terlihat jauh lebih baik pada periode yang sama tahun depan, setelah memproyeksikan pendapatan 2026-27 di kisaran £740 juta ($982 juta) hingga £760 juta ($1 miliar). Kepercayaan diri itu berasal dari kesepakatan sponsor seragam latihan baru senilai £20 juta ($26 juta) dengan Betway, kemitraan resmi di lengan jersey dengan SumUp, serta keuntungan yang datang dari partisipasi di Liga Champions.
"Akan ada bonus besar yang dibayarkan sponsor karena Manchester United berpartisipasi di Liga Champions musim ini," kata pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire kepada Sky Sports. "Itu berarti setidaknya ada tambahan empat pertandingan di Old Trafford. Dan juga akan ada kelompok penonton yang berbeda, demografi suporter yang berbeda, yang menonton sepak bola tengah pekan dibandingkan sepak bola akhir pekan. Jadi saya memperkirakan, dan klub juga memperkirakan, akan ada kebangkitan kembali di sisi komersial berkat keberhasilan lolos ke Eropa."
Namun, Maguire tidak memperkirakan akan ada kembalinya masa kejayaan secara cepat, karena struktur utang keluarga Glazer sebagai pemilik mayoritas terus menguras pembukuan di Old Trafford. Ia menambahkan di podcast Price of Football : "Ada hampir £70 juta biaya bunga [selama setahun terakhir]. United terpukul oleh masalah pergerakan nilai tukar, tetapi sepanjang kepemilikan Glazer, total biaya bunga kini sudah melebihi £1 miliar.
"Itu adalah £1 miliar yang bisa dialokasikan untuk sport science, bisa masuk ke anggaran transfer, bisa digunakan untuk fasilitas yang lebih baik bagi suporter. Tingkat utangnya meningkat. Mereka sudah mengakui itu. Saya tahu mereka telah menjadwalkan ulang utang tersebut, tetapi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi itu akan menjadi hambatan tambahan bagi Manchester United. Dan itu juga berarti ada tekanan ekstra pada sisi sepak bola klub dalam hal memberikan hasil."
'Skenario terburuk'
Berrada juga mengonfirmasi bahwa "area fokus utama lainnya" United adalah pengembangan 'Wembley of the North', yang akan dibangun 350 yard dari lokasi Old Trafford saat ini. Namun, klub masih belum mengungkap bagaimana mereka akan mendanai proyek tersebut, yang merupakan bagian dari skema regenerasi yang lebih luas untuk Trafford Wharfside di Manchester, dan Maguire tidak yakin dengan kelayakannya.
"Sebagian alasan kenaikan utang ini disebabkan oleh alasan teknis yang melibatkan nilai tukar, tetapi keluarga Glazer menimpakannya pada diri mereka sendiri lewat keputusan mereka untuk meminjam dari Amerika Serikat," katanya kepada Sky Sports. "Utang kotor mencapai £689 juta. Di atas itu, kami punya utang transfer dan jumlahnya kemungkinan berada di kisaran £350 juta hingga £400 juta. Jadi, kami punya utang sepakbola dan utang tradisional senilai satu miliar pound.
"Lalu bagaimana klub bisa mendanai stadion baru, yang menurut beberapa orang bisa menelan biaya tambahan hingga dua miliar? Dari mana uang itu akan datang?"
Maguire melanjutkan di podcast-nya: "Klub tidak akan pernah menghasilkan cukup uang tunai untuk bisa melunasi utang itu, kecuali mereka menghasilkan lusinan pemain muda dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Chelsea dan, sampai batas tertentu, City melalui akademi mereka. Mereka tidak akan mendapatkannya dari Old Trafford itu sendiri. Dan tentu saja, utangnya akan terus naik dengan stadion baru itu.
"Begitu persetujuan diberikan, itulah saat Anda mendapatkan skenario terburuk. Anda meminjam uang untuk membayar pembangunan, jadi ada biaya bunga itu, dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari memiliki stadion yang lebih besar. Jadi tidak ada sisi positif dalam hal pendapatan dan Anda justru mendapatkan sisi negatif dalam hal biaya."
Perencanaan yang lebih baik diperlukan
Namun, itu tidak selalu berarti aktivitas transfer United harus ditekan seminimal mungkin sampai stadion baru dibuka, dengan klub berupaya agar stadion tersebut sudah beroperasi tepat waktu untuk Piala Dunia Wanita 2035.
"Dalam kasus Arsenal dan Spurs, itu memang menyebabkan pengurangan investasi di sisi skuad. Namun, bisa saja para pemilik berhasil memisahkan pendanaan tersebut dan biaya bunganya baru mulai berlaku setelah stadion baru dibuka," kata Maguire kepada Sky Sports. "Dan jika memang begitu, mereka mungkin bisa mempertahankan level yang akan diharapkan oleh basis suporter Manchester United yang sangat besar dan semua orang yang menaruh perhatian besar pada klub."
Bahkan jika itu terbukti terjadi, petinggi INEOS harus jauh lebih proaktif dalam penjualan pemain saat melewati periode ini. Lebih banyak pemain masuk bisa saja disetujui andaikan United menghasilkan uang dengan melepas pemain seperti Joshua Zirkzee dan Mason Mount, sementara gaji Marcus Rashford sebesar £325.000 per pekan terus menjadi beban bagi klub.
Menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan sejak dini dan membidik pemain dengan potensi kelas atas akan menjadi hal esensial pada bursa transfer mendatang. Tidak boleh ada ruang untuk penumpang, atau perekrutan mahal lain seperti Santos, yang tidak mencapai level yang dibutuhkan di Chelsea dan kemungkinan besar hanya akan berakhir sebagai pemain skuad di Old Trafford. Mempertahankan level rekrutmen saat ini jelas tidak akan cukup baik; perencanaan yang matang dibutuhkan untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas.
Atmosfer toksik
United juga akan kesulitan mempertahankan para pemain terbaik dan paling menjanjikan mereka jika inkonsistensi ini terus berlanjut. Wonderkid berusia 15 tahun JJ Gabriel berada di ambang hengkang karena keluarga dan perwakilannya meyakini United sudah tertinggal terlalu jauh dari klub-klub elite, dengan Real Madrid dan Barcelona sama-sama memantaunya.
Sementara itu, kapten klub Bruno Fernandes akan habis kontrak pada musim panas tahun depan, dan kehilangannya bahkan akan jauh lebih besar daripada Gabriel. Fernandes telah menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam salah satu periode paling kelam dalam sejarah United, memikul tim di pundaknya lewat kreativitasnya yang seakan tak ada habisnya dan kontribusi luar biasanya di sepertiga akhir lapangan.
Tanpa peta jalan yang jelas menuju kesuksesan nyata, mengapa playmaker Portugal itu harus bertahan? Fernandes menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi pada musim panas lalu, tetapi ia membutuhkan jaminan baru bahwa United bisa menyamai ambisinya.
"Tujuan saya selalu untuk memenangi kompetisi-kompetisi terbesar dan Premier League adalah bagian dari itu. Dan saya masih memiliki mimpi itu dalam diri saya dan saya berharap bisa mewujudkannya," katanya kepada ESPN pada April.
Sayangnya bagi Fernandes dan para pendukung United secara umum, mimpi-mimpi itu terasa lebih jauh dari sebelumnya. Membangun stadion baru yang megah tidak akan menyelesaikan semua masalah mereka. Sebaliknya, itu bisa menjadi beban besar, dan bukan hanya dari sudut pandang finansial; jika standar permainannya tidak sepadan dengan lingkungan kelas dunia itu, atmosfer akan menjadi beracun, tanya saja Tottenham.
Tentu saja, situasinya memang sudah seperti itu di Old Trafford sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Kecuali ada investor baru yang sangat kaya datang dengan tawaran gila untuk membeli habis saham Glazers dan INEOS, yang keduanya tidak goyah oleh protes rutin suporter, United mungkin akan tetap berada dalam siklus kegagalan. Setelah bertahun-tahun salah urus di semua level, tidak ada alasan untuk percaya bahwa fajar baru yang menarik sudah di depan mata.