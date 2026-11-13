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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Manchester United mengizinkan Mauricio Pochettino melatih laga-laga terakhir timnas putra Amerika Serikat menunjukkan direksi klub masih belum memahami betapa nyata ancaman degradasi

Kurangnya kesigapan untuk memastikan manajer baru segera bekerja bisa merugikan Manchester United, mengingat lawatan penting ke Anfield menanti setelah jeda internasional.

James Westwood
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  • Akhirnya, Mauricio Pochettino akan menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Argentina itu telah berkali-kali dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama satu dekade terakhir dan menjalin hubungan akrab dengan pelatih terhebat klub tersebut, Sir Alex Ferguson. Namun, sebelumnya waktu yang tepat bagi Pochettino untuk mengambil alih tak kunjung tiba.

    Sejujurnya, kali ini pun waktunya tidak ideal. United bisa saja mendatangkan Pochettino tanpa biaya setelah Piala Dunia seandainya mereka tidak mengangkat Michael Carrick sebagai manajer permanen. Namun, Pochettino akhirnya menandatangani kontrak baru dengan Amerika Serikat hingga 2030.

    United kini telah membayar kompensasi besar sebesar £7,5 juta ($10 juta) untuk mengaktifkan klausul pelepasan Pochettino. Dengan demikian, total pengeluaran mereka untuk merekrut dan memecat manajer pada era pasca-Ferguson mencapai angka mencengangkan, yakni £103 juta ($137 juta). Sir Jim Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS di kubu merah Manchester juga terlalu lama menunggu untuk mengakhiri masa jabatan Carrick. Sikap mereka yang terus tak menunjukkan urgensi membuat kedatangan Pochettino tertunda satu pekan lagi.

    Agaknya mereka tidak memahami betapa gentingnya posisi United saat ini. Tim itu merosot ke peringkat ke-18 klasemen Liga Primer setelah hanya memenangi satu dari 10 laga pembuka mereka pada musim 2026/27. Setiap menit yang berlalu tanpa para pemain menjalankan rencana baru semakin memperbesar risiko nyata United terdegradasi ke Championship.

  • Bersikaplah serius

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino akan tetap bersama USMNT selama jeda internasional November, alih-alih langsung memikirkan pertandingan United berikutnya.

    United kini telah resmi mengonfirmasi bahwa Pochettino sepakat menjadi pelatih kepala baru klub tersebut. Namun, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu akan lebih dulu memimpin timnas Amerika Serikat dalam laga perempat-final Liga Negara CONCACAF melawan Haiti yang berlangsung dalam dua leg sebelum meresmikan kepindahannya ke Old Trafford.

    Pochettino telah melatih para pemain di National Training Center di luar Atlanta dan akan mendampingi tim dari pinggir lapangan dalam kedua pertandingan. Leg pertama akan digelar di Miami pada Sabtu, sedangkan leg kedua di Cincinnati dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Karena itu, United menjadwalkan perkenalan Pochettino pada 18 November, yang berarti ia hanya memiliki empat hari penuh untuk mempersiapkan lawatan United ke Anfield guna menghadapi Liverpool di Premier League.

    Namun, mengapa INEOS tidak menuntut agar Pochettino segera hadir di Carrington?! Apakah mereka benar-benar tidak menyadari betapa pentingnya pertandingan itu? Apakah mereka memang siap menganggapnya sebagai satu lagi kekalahan yang kemungkinan besar terjadi sebelum pekerjaan sesungguhnya dimulai?

  • 'Tidak berkelas'

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick tetap memimpin latihan skuad Manchester United pekan ini meski kemungkinan besar sudah tahu bahwa ia akan segera digantikan.

    Sangat mungkin Pochettino hanya akan menjalani satu atau dua sesi latihan bersama skuad barunya sebelum menghadapi Liverpool. Tentu saja, United masih bisa meraih hasil positif di Anfield, dan beberapa pemain kini juga sedang menjalani tugas internasional. Namun, akan sangat masuk akal jika Pochettino bisa memusatkan perhatiannya pada tugas yang menanti sesegera mungkin.

    Setidaknya, ia bisa menyampaikan prinsip dasar permainannya dan memperjelas peran para pemain dalam sistemnya. Sebaliknya, Carrick kembali memimpin latihan selama dua hari, padahal ia sudah tahu bahwa dirinya akan dipecat hanya dari mengikuti berita atau melihat-lihat ponselnya. Wajar jika mantan gelandang itu sekadar menjalankan rutinitas sambil menahan amarah, dan ketidakpastian tersebut kemungkinan besar membuat intensitas latihan menurun drastis.

    CEO United Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox bertemu Ratcliffe di Monaco pada Rabu untuk mengevaluasi awal musim klub yang buruk, sebelum Carrick akhirnya diberi tahu soal kepergiannya pada Kamis pagi. Bisa dipastikan ia lebih memilih diberi tahu lewat panggilan video singkat ketimbang harus menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa itu. Mantan rekan setimnya di United, Gary Neville, dengan tepat menyebut cara INEOS menangani situasi tersebut "ceroboh" dan "tidak berkelas" dalam siniar 'Stick to Football'.

    "Anda tidak bisa membiarkan seseorang digantung selama 48 jam hanya karena Anda tinggal di Monaco," tambah Neville.

  • Terlambat tiga minggu

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Sudah cukup lama terlihat jelas bahwa performa Manchester United merosot tajam di bawah Carrick, tetapi ia diberi waktu tambahan untuk “membalikkan keadaan”.

    INEOS seharusnya memutus kontrak dua tahun Carrick tiga pekan lalu, setelah Manchester United kalah 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Saat itu sudah jelas bahwa musim mereka semakin menjadi lelucon, tetapi Carrick justru diberi penangguhan pemecatan yang tidak menguntungkan siapa pun.

    Penampilan United sedikit membaik setelahnya. Mereka kalah 2-0 dari Chelsea sebelum bangkit untuk mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions dan bermain imbang 4-4 dalam laga kacau melawan Aston Villa. Ada cukup bukti bahwa para pemain berjuang untuk Carrick, tetapi tidak ada tanda bahwa ia menemukan cara untuk menambal lubang besar di lini belakang yang membuat United menjadi tim dengan pertahanan terburuk ketiga di Liga Primer.

    Pochettino bukan penyihir yang bisa memperbaiki masalah itu secara ajaib, tetapi ia pasti akan membuat mereka lebih terorganisasi dengan mengganti pendekatan 'pressing setengah-setengah' Carrick dengan pressing tinggi berintensitas penuh yang menjadi ciri khasnya. Dengan begitu, United mungkin bisa meraih empat hingga enam poin dari pertandingan melawan Chelsea dan Villa, alih-alih hanya satu, serta terhindar dari rasa malu karena berada di zona degradasi selama dua pekan.

    Semua itu menjadi tanggung jawab Ratcliffe, Berrada, dan Wilcox. Sejak INEOS mengambil alih saham minoritas, satu-satunya hal yang berhasil dilakukan ketiganya adalah membuang-buang waktu. Kisah Carrick ini mencerminkan bagaimana mereka terlalu lama menaruh kepercayaan buta kepada Erik ten Hag.

  • “Kacau balau, sialan”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino membutuhkan jaminan soal transfer jika ingin memiliki peluang nyata untuk segera mengembalikan Manchester United ke jalur yang benar.

    Pochettino tentu akan meminta jaminan sebelum menandatangani kontrak dengan United, terutama soal seberapa besar kendalinya dalam perekrutan pemain dan berapa dana yang tersedia untuk transfer. Sejauh ini, INEOS hanya memberikan anggaran terbatas kepada para pelatih demi mengelola utang besar yang ditumpuk keluarga Glazer selaku pemilik saham mayoritas, sementara Wilcox menerapkan rencana tiga tahap.

    Perombakan lini serang dilakukan pada bursa transfer musim panas 2025 sebelum fokus beralih ke lini tengah pada bursa transfer terakhir. Lini pertahanan dijadwalkan mendapat perhatian pada akhir musim ini. Namun, semua orang kecuali Wilcox jelas melihat bahwa lini belakang United membutuhkan perombakan mendesak, dan Carrick harus menanggung akibat dari ketidakcakapan atasannya.

    Pochettino harus mendapat tambahan pemain pada Januari jika ingin menyelamatkan musim ini. Tanpa itu, ia bisa membawa stabilitas, tetapi tidak membawa United lolos ke kompetisi Eropa.

    “Jika saya menjadi Mauricio Pochettino sekarang, saya benar-benar akan melindungi diri semaksimal mungkin,” tambah Neville. “Ia bisa melakukannya dengan klausul kompensasi. Jadi, cantumkan itu dalam kontrak. Namun, ia juga membutuhkan dua bek pada Januari... Ia harus bersikeras mendapatkan anggaran minimum musim panas mendatang. Ia harus bersikeras mendapatkan anggaran untuk periode berikutnya. Mereka harus memberikannya, atau ia sebaiknya tidak menerima pekerjaan itu.”

    Neville menyimpulkan bahwa United kini “benar-benar kacau balau”, dan sulit untuk tidak sepakat. Penunjukan Pochettino merupakan langkah brilian, dan ia adalah pelatih dengan kualifikasi terbaik di Old Trafford sejak Jose Mourinho, tetapi langkahnya sudah dibatasi oleh jajaran petinggi klub yang ceroboh, dan mustahil baginya menjalani tugas dengan lancar di bawah pengawasan mereka.