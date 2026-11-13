Akhirnya, Mauricio Pochettino akan menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Argentina itu telah berkali-kali dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama satu dekade terakhir dan menjalin hubungan akrab dengan pelatih terhebat klub tersebut, Sir Alex Ferguson. Namun, sebelumnya waktu yang tepat bagi Pochettino untuk mengambil alih tak kunjung tiba.

Sejujurnya, kali ini pun waktunya tidak ideal. United bisa saja mendatangkan Pochettino tanpa biaya setelah Piala Dunia seandainya mereka tidak mengangkat Michael Carrick sebagai manajer permanen. Namun, Pochettino akhirnya menandatangani kontrak baru dengan Amerika Serikat hingga 2030.

United kini telah membayar kompensasi besar sebesar £7,5 juta ($10 juta) untuk mengaktifkan klausul pelepasan Pochettino. Dengan demikian, total pengeluaran mereka untuk merekrut dan memecat manajer pada era pasca-Ferguson mencapai angka mencengangkan, yakni £103 juta ($137 juta). Sir Jim Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS di kubu merah Manchester juga terlalu lama menunggu untuk mengakhiri masa jabatan Carrick. Sikap mereka yang terus tak menunjukkan urgensi membuat kedatangan Pochettino tertunda satu pekan lagi.

Agaknya mereka tidak memahami betapa gentingnya posisi United saat ini. Tim itu merosot ke peringkat ke-18 klasemen Liga Primer setelah hanya memenangi satu dari 10 laga pembuka mereka pada musim 2026/27. Setiap menit yang berlalu tanpa para pemain menjalankan rencana baru semakin memperbesar risiko nyata United terdegradasi ke Championship.