Manchester United medioker asuhan Michael Carrick sedang berjalan dalam tidur menuju krisis lain berkat kenaifan INEOS yang tak termaafkan
Sebelum Minggu, lulusan akademi Arsenal Ainsley Maitland-Niles hanya mencetak satu gol Premier League dalam kariernya selama 12 tahun, yang lahir saat kalah 5-1 di markas Liverpool pada Desember 2018. Bek sayap berusia 29 tahun itu, yang sempat dipinjamkan ke Ipswich Town, West Brom, Roma, dan Southampton sebelum menuntaskan kepindahan permanen ke Lyon pada 2023, kembali ke Inggris pada musim panas ini ketika Everton merekrutnya hanya dengan £3 juta pada hari terakhir bursa transfer.
Jadi ketika Maitland-Niles masuk untuk menjalani debutnya di Goodison Park melawan Manchester United pada menit ke-77, bahkan fan Everton yang paling optimistis pun tidak akan membayangkan dirinya memberi dampak penentu. Mereka jelas juga tidak akan mengharapkan apa pun ketika bola jatuh ke kaki Maitland-Niles sekitar 25 yard dari gawang pada detik-detik terakhir injury time saat United bersiap merayakan kemenangan 2-1.
Namun, pemain internasional Inggris dengan lima caps itu melepaskan tembakan kaki samping yang begitu bersih dan terarah sempurna sehingga kiper United Senne Lammens hanya bisa menyaksikan bola bersarang di sudut atas gawang. Itu adalah gol yang pantas masuk kandidat Gol Terbaik Musim Ini, sekaligus menjadi tikaman ke jantung Manchester United, dengan Michael Carrick terlihat mengusap wajahnya di tepi lapangan karena tidak percaya.
"Saya rasa tidak [pernah menendang bola sebaik itu]. Mungkin di latihan," aku Maitland-Niles setelah pertandingan. Dewi fortuna memang tidak sedang memihak United, bisa dibilang begitu, tetapi benar juga bahwa Everton sepenuhnya layak mendapatkan satu poin. Carrick kemudian mencoba meremehkan arti hasil akhir itu, tetapi jauh di lubuk hatinya ia pasti sepenuhnya sadar bahwa timnya sama sekali belum siap untuk bersaing dalam perebutan gelar.
Krisis lain di Old Trafford terlihat jauh lebih mungkin terjadi ketimbang laju menuju trofi dalam bentuk apa pun. United masih merupakan tim medioker, dengan Carrick harus membayar harga dari keputusan rekrutmen membingungkan yang dibuat Sir Jim Ratcliffe dan rezim kepemilikan INEOS.
Realitas pahit
"Ini tidak seburuk itu, tahu," kata Carrick saat menilai start United musim ini dalam konferensi pers pascalaga. "Kami nyaris pulang dengan tiga poin. Itulah sepakbola. Ada momen-momen kecil yang bisa kami tangani sedikit lebih baik, tetapi kami akan baik-baik saja. Mentalitasnya ada."
Mantan gelandang United itu selalu menjadi sosok yang tenang dan stabil di lapangan, dan dia juga sama sebagai manajer. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Ruben Amorim, yang menjauhkan suporter dan anggota dewan dengan kejujurannya yang blak-blakan. Carrick akan melindungi para pemain semaksimal mungkin dan mencoba menjaga suasana di sekitar klub tetap positif. Tetapi tim ini tidak akan "baik-baik saja", karena itu berarti mampu menekan Arsenal dan Manchester City di puncak klasemen ketika musim memasuki fase penentuan.
United baru meraih empat poin dari laga melawan dua tim promosi, Hull City dan Ipswich, serta Everton. Carrick benar saat menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan dalam hal usaha, tetapi kualitas nyata memang sangat kurang, terutama di lini belakang.
Memang, Manchester United sudah kebobolan dua gol atau lebih dalam tiga pertandingan pertama mereka di sebuah musim liga untuk baru kedua kalinya dalam setengah abad terakhir. Carrick tidak bisa menghadirkan konsistensi dengan pertahanan serapuh ini, terlebih dengan lonjakan besar jumlah pertandingan sekarang setelah United kembali ke Eropa.
Masalah yang sudah dikenal
"Mereka punya kelemahan dalam kebobolan gol dan itu tidak akan hilang. Itulah ketakutan saya," kata legenda United Gary Neville kepada Sky Sports. "Kebobolan gol akan terus menghantui mereka. Saya tidak yakin bagaimana Carrick akan mengatasinya karena dia sudah menurunkan empat bek terbaiknya di lapangan. Tim-tim lawan merasa bahwa mereka bisa mencetak gol. Itu posisi yang mengerikan untuk ditempati."
Yang luar biasa, Luke Shaw dan Diogo Dalot telah menjadi bek sayap pilihan pertama United sejak 2018. Shaw bermain baik di Goodison Park, tetapi masa-masa terbaiknya sudah berlalu pada usia 31 tahun, dan dia tidak cukup kuat untuk menjadi starter dalam tiga pertandingan sepekan, sementara Dalot selalu menjadi bek yang biasa-biasa saja, dengan pengambilan keputusan yang mengecewakannya di sepertiga akhir lapangan.
Di jantung pertahanan, Harry Maguire membawa segudang pengalaman dan keunggulan duel udara, tetapi mobilitasnya lebih buruk daripada sebelumnya pada usia 33 tahun, dan Lisandro Martinez tidak lagi memiliki kecepatan untuk menyeimbangkan kemitraan itu setelah bertahun-tahun mengalami masalah kebugaran serius. Dengan empat bek yang sama yang dimainkan Erik ten Hag pada awal masa jabatannya yang berakhir buruk pada 2022, bagaimana United bisa berharap memperbaiki finis peringkat ketiga musim lalu? Seperti yang disinggung Neville, Carrick juga tidak punya kemewahan kedalaman skuad.
Leny Yoro dan Ayden Heaven masih muda dan belum matang, Patrick Dorgu lebih baik sebagai winger ketimbang bek sayap, dan Noussair Mazraoui tidak sebanding dengan Dalot dalam hal fisik. United sangat merindukan Matthijs de Ligt, tetapi pemain Belanda itu sudah menepi sejak November karena cedera punggung kronis dan masih belum memiliki tanggal pasti untuk kembali.
Perencanaan yang cacat
Dilaporkan bahwa INEOS menyusun rencana transfer tiga tahap untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebelum pengambilalihan mereka pada awal 2024. Setelah satu dekade menghamburkan uang untuk rekrutan gagal, seperti Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku, dan Paul Pogba, CEO United Omar Berrada serta direktur sepak bola Jason Wilcox mengalihkan fokus ke target-target yang sudah terbukti di Premier League dan memodernisasi satu area spesifik skuad setiap musim panas.
Proses itu dimulai dengan lini serang tahun lalu, ketika Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko semuanya datang dengan total biaya gabungan sekitar £215 juta ($291 juta). Trio tersebut menikmati tahun debut yang impresif, menciptakan total 32 gol di antara mereka untuk mengantar United kembali ke Liga Champions, sehingga fase pertama rencana itu dianggap sukses.
Fase kedua adalah perombakan lini tengah, yang menjadi semakin penting setelah kepergian pahlawan kultus Brasil Casemiro dan cedera ACL serius yang dialami Manuel Ugarte. United menghabiskan total £155 juta ($209 juta) untuk Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos, dengan tujuan memberi Carrick atletisisme dan kejeniusan teknis yang ia butuhkan untuk membentuk tim yang bisa mengendalikan pertandingan alih-alih bergantung pada kecemerlangan individu.
Menurut James Ducker dari The Telegraph, INEOS akan berupaya mendatangkan hingga empat bek baru tahun depan untuk menuntaskan rencana tersebut, yang mereka harapkan akan berpuncak pada keberhasilan menjuarai Premier League bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-150 United pada 2028. Namun, sungguh merupakan tindakan yang sangat naif dan tak termaafkan bagi Ratcliffe dan timnya untuk tetap berpegang begitu buta pada cetak biru ini tanpa benar-benar memperhitungkan perubahan iklim persaingan di divisi tersebut.
Keberhasilan Arsenal meraih gelar pada 2025-26 dibangun di atas pertahanan yang sangat kokoh dan hanya kebobolan 27 gol. City yang finis di posisi kedua hanya kebobolan 35 gol, sementara United kemasukan 50 gol. Setidaknya, Carrick membutuhkan satu bek kiri lagi untuk bersaing dengan Shaw dan satu bek tengah berpengalaman lagi untuk mulai menutup kesenjangan besar itu.
Ya, INEOS memang menyelesaikan masalah lama di posisi penjaga gawang tahun lalu dengan merekrut Lammens dari Royal Antwerp hanya seharga £18 juta ($24 juta), tetapi pemain Belgia itu terus dibiarkan terekspos oleh para pemain di depannya. Ada pendekatan untuk Lewis Hall dari Newcastle, Myles Lewis-Skelly dari Arsenal, serta Alejandro Balde dan Jorge Salinas dari Barcelona dan Racing Santander, masing-masing, di antara nama-nama lain, tetapi situasinya tidak dianggap cukup mendesak untuk mengajukan tawaran formal apa pun.
Beban mati masih ada
Apakah semua itu berarti INEOS siap menjadikan musim ini sebagai pengalaman belajar lainnya? Tentu saja tidak. Jika Carrick gagal membawa United kembali ke empat besar Premier League dan memenangi trofi, itu akan dianggap sebagai kegagalan, jadi Ratcliffe pasti puas dengan kondisi skuad saat ini.
Penilaiannya tidak bisa dipercaya jika memang demikian. Ratcliffe belakangan ini terbuka soal besarnya utang klub, dan United tidak ikut terlibat dalam perang tawaran untuk pemain seperti Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, yang memang merupakan keputusan tepat.
Namun, United seharusnya jauh lebih proaktif dalam melepas lebih banyak pemain yang tak lagi dibutuhkan untuk mendapatkan dana tambahan demi merekrut pemain baru. Penyerang yang tidak efektif Joshua Zirkzee seharusnya dijual tepat di awal bursa transfer musim panas, dan Marcus Rashford seharusnya tidak pernah diizinkan kembali ke Carrington setelah masa peminjamannya di Barcelona dan Aston Villa.
Melepas beban gaji Rashford sebesar £325.000 per pekan dari pembukuan mereka akan sangat signifikan. Namun, United justru mengintegrasikan kembali seorang pemain yang pada dasarnya sudah ogah bermain dan memaksakan kepergiannya hanya 20 bulan sebelumnya. Carrick nyaris tidak membuat kesalahan sejak menggantikan Amorim, tetapi memberi lampu hijau untuk kembalinya Rashford berisiko merusak semua kerja bagusnya dalam menyatukan ruang ganti. Tidak akan mengejutkan jika ia kembali ke tabiat lamanya ketika keterpurukan kolektif United makin memburuk.
Mendatangkan satu penyerang lagi memang sebuah keharusan untuk meringankan beban Sesko, tetapi Rashford bukan jawabannya; bahkan jika sikap pemain Inggris itu dikesampingkan, dia memang hanya tampil bagus secara sporadis baik sebagai striker nomor 9 maupun pemain sayap, dan kita sudah melihat bahwa produk akhirnya tetap tidak konsisten dalam tiga laga terakhir United. Mereka seharusnya merekrut Ollie Watkins ketika menjadi jelas bahwa dia ingin pergi dari Aston Villa, atau produk akademi lain dalam diri Danny Welbeck, yang akan jauh lebih berguna bagi United ketimbang bagi Chelsea yang sudah memiliki striker kelas atas dalam diri Joao Pedro.
Kehancuran tak terelakkan
Jika mendatangkan seorang penyerang tengah baru memang tidak pernah benar-benar dipertimbangkan di ruang rapat direksi United, maka seharusnya pemilihan target lini tengah juga dilakukan dengan lebih cermat. Dari semua kualitas yang dimiliki Baleba, Tielemans, dan Santos, mencetak gol bukan salah satunya, sehingga mereka tidak akan bisa sepenuhnya menutup kekosongan yang ditinggalkan Casemiro, yang selalu menjadi ancaman dalam situasi bola mati.
Carrick kini sedang berusaha menerapkan pola permainan yang jelas, tetapi tidak akan ada evolusi yang berarti karena INEOS tidak memberinya alat yang tepat. United baru benar-benar mampu membongkar Everton berkat aksi individu luar biasa dari Mbeumo, sementara Ipswich sempat berada di jalur untuk setidaknya meraih hasil imbang di Old Trafford sebelum gol kontroversial Maguire membawa United unggul, dan setelah itu laga tersebut berubah menjadi pertunjukan Bruno Fernandes.
United memiliki pemain-pemain yang bisa menciptakan momen magis, yang berarti mereka mampu memenangi pertandingan satu kali apa pun. Namun, mereka juga sama mampunya untuk kolaps, dan ketidakpastian itu memastikan siklus 'selangkah maju, dua langkah mundur' terus berlanjut.
Ini memang sangat tidak adil, tetapi Carrick kemungkinan akan segera berada di bawah tekanan besar, mungkin bahkan pada akhir akhir pekan depan. United memulai kampanye Liga Champions mereka di kandang melawan debutan turnamen, Sabah, pada Kamis, dan hanya kemenangan yang meyakinkan yang akan bisa diterima. Lalu, ada pula urusan derby melawan City di Old Trafford tiga hari kemudian.
Jika kalah dalam laga itu, ambisi gelar yang masih tersisa, betapapun tipisnya, akan sepenuhnya sirna. United juga masih harus menghadapi Tottenham, Atletico Madrid, dan Chelsea sebelum akhir Oktober. Situasi mereka memang belum "seburuk itu", tetapi hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya berantakan. Ketika itu terjadi, seluruh kesalahan seharusnya diletakkan di pundak INEOS.