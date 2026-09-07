Sebelum Minggu, lulusan akademi Arsenal Ainsley Maitland-Niles hanya mencetak satu gol Premier League dalam kariernya selama 12 tahun, yang lahir saat kalah 5-1 di markas Liverpool pada Desember 2018. Bek sayap berusia 29 tahun itu, yang sempat dipinjamkan ke Ipswich Town, West Brom, Roma, dan Southampton sebelum menuntaskan kepindahan permanen ke Lyon pada 2023, kembali ke Inggris pada musim panas ini ketika Everton merekrutnya hanya dengan £3 juta pada hari terakhir bursa transfer.

Jadi ketika Maitland-Niles masuk untuk menjalani debutnya di Goodison Park melawan Manchester United pada menit ke-77, bahkan fan Everton yang paling optimistis pun tidak akan membayangkan dirinya memberi dampak penentu. Mereka jelas juga tidak akan mengharapkan apa pun ketika bola jatuh ke kaki Maitland-Niles sekitar 25 yard dari gawang pada detik-detik terakhir injury time saat United bersiap merayakan kemenangan 2-1.

Namun, pemain internasional Inggris dengan lima caps itu melepaskan tembakan kaki samping yang begitu bersih dan terarah sempurna sehingga kiper United Senne Lammens hanya bisa menyaksikan bola bersarang di sudut atas gawang. Itu adalah gol yang pantas masuk kandidat Gol Terbaik Musim Ini, sekaligus menjadi tikaman ke jantung Manchester United, dengan Michael Carrick terlihat mengusap wajahnya di tepi lapangan karena tidak percaya.

"Saya rasa tidak [pernah menendang bola sebaik itu]. Mungkin di latihan," aku Maitland-Niles setelah pertandingan. Dewi fortuna memang tidak sedang memihak United, bisa dibilang begitu, tetapi benar juga bahwa Everton sepenuhnya layak mendapatkan satu poin. Carrick kemudian mencoba meremehkan arti hasil akhir itu, tetapi jauh di lubuk hatinya ia pasti sepenuhnya sadar bahwa timnya sama sekali belum siap untuk bersaing dalam perebutan gelar.

Krisis lain di Old Trafford terlihat jauh lebih mungkin terjadi ketimbang laju menuju trofi dalam bentuk apa pun. United masih merupakan tim medioker, dengan Carrick harus membayar harga dari keputusan rekrutmen membingungkan yang dibuat Sir Jim Ratcliffe dan rezim kepemilikan INEOS.