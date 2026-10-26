Setelah kekalahan memalukan 4-1 di Como pada Rabu, manajer Manchester United Michael Carrick menjanjikan respons saat menghadapi Bournemouth. "Kami akan menjadi tim yang berbeda pada Minggu," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. "Kami harus menjadi tim yang berbeda pada Minggu."

Namun, mereka tidak berubah. United justru tampil sama kacaunya seperti ketika dipermalukan di Sinigaglia. Sebab, tak ada yang berubah di Old Trafford. Setidaknya, tidak lagi. Sejarah terus berulang. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, klub ini terus berpindah dari satu krisis ke krisis berikutnya. Suasana suram di sekitar Manchester United pun hanya sesekali mereda berkat harapan yang ternyata palsu.

Carrick sendiri adalah contohnya. Ia sempat membangkitkan harapan akan kebangkitan setelah masa kepemimpinan Ruben Amorim yang nyaris tak henti diwarnai kesengsaraan, dengan membawa klub kembali ke Liga Champions. Namun kini, kurang dari enam bulan kemudian, posisinya tak lagi dapat dipertahankan. Rentetan hasil buruk kembali membuat United menjadi bahan tertawaan.

Kekalahan 3-0 dari Bournemouth pada Minggu menjadi pertandingan liga keenam berturut-turut tanpa kemenangan bagi United, dan yang kedelapan secara keseluruhan. Apa pun pendapat orang tentang kualitas atau karakter para pemain, seorang manajer dinilai berdasarkan hasil, dan catatan Carrick sangat buruk dalam sejarah klub. Singkatnya, ia harus pergi.

Namun, mereka yang menunjuknya juga harus pergi.