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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

Manchester United kini membutuhkan suporternya lebih dari sebelumnya: Pendukung Setan Merah harus bersatu untuk menyingkirkan pemilik yang menuai penolakan atau berisiko terus menjadi bahan tertawaan

Posisi Michael Carrick di Old Trafford jelas tak bisa dipertahankan, begitu pula posisi orang-orang yang menempatkannya di sana

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Setelah kekalahan memalukan 4-1 di Como pada Rabu, manajer Manchester United Michael Carrick menjanjikan respons saat menghadapi Bournemouth. "Kami akan menjadi tim yang berbeda pada Minggu," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. "Kami harus menjadi tim yang berbeda pada Minggu."

    Namun, mereka tidak berubah. United justru tampil sama kacaunya seperti ketika dipermalukan di Sinigaglia. Sebab, tak ada yang berubah di Old Trafford. Setidaknya, tidak lagi. Sejarah terus berulang. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, klub ini terus berpindah dari satu krisis ke krisis berikutnya. Suasana suram di sekitar Manchester United pun hanya sesekali mereda berkat harapan yang ternyata palsu.

    Carrick sendiri adalah contohnya. Ia sempat membangkitkan harapan akan kebangkitan setelah masa kepemimpinan Ruben Amorim yang nyaris tak henti diwarnai kesengsaraan, dengan membawa klub kembali ke Liga Champions. Namun kini, kurang dari enam bulan kemudian, posisinya tak lagi dapat dipertahankan. Rentetan hasil buruk kembali membuat United menjadi bahan tertawaan.

    Kekalahan 3-0 dari Bournemouth pada Minggu menjadi pertandingan liga keenam berturut-turut tanpa kemenangan bagi United, dan yang kedelapan secara keseluruhan. Apa pun pendapat orang tentang kualitas atau karakter para pemain, seorang manajer dinilai berdasarkan hasil, dan catatan Carrick sangat buruk dalam sejarah klub. Singkatnya, ia harus pergi.

    Namun, mereka yang menunjuknya juga harus pergi.

  • "Mereka bukan apa-apa"

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bruno Fernandes hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat menghadapi Bournemouth setelah secara terbuka mempertanyakan taktik Carrick pada pertengahan pekan.

    Seperti tergambar dari komentar keras Bruno Fernandes seusai pertandingan di Como, Carrick jelas telah kehilangan dukungan ruang ganti. Namun, ia tetap mendapat dukungan suporter, bukan karena mereka yakin ia mampu membalikkan keadaan. Sorakan dukungan yang mengiringinya masuk ke lorong stadion setelah peluit akhir laga melawan Bournemouth seketika berubah menjadi cemoohan bagi para pemain yang masih berada di lapangan. Para suporter jelas merasa Carrick peduli kepada klub, sedangkan skuadnya tidak.

    Mantan bek kanan United, Gary Neville, bahkan mengkritik para pemain dalam podcast Sky Sports miliknya seusai pertandingan. “Beberapa dari mereka tidak cukup profesional,” kata mantan pemain timnas Inggris itu. “Saya tinggal di Manchester. Beberapa dari mereka tidak cukup profesional. Jadi, saya tidak punya waktu untuk mereka.

    “Ada beberapa dari mereka yang tidak tidur pada waktu yang semestinya, tidak makan makanan yang semestinya, tidak memikirkan Manchester United setiap menit setiap hari, dan tidak mencurahkan hidup mereka untuk klub sepakbola ini sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya seorang profesional. Mengapa? Karena mereka menjadi besar kepala. Beberapa pemain itu bukan siapa-siapa.” Lantas, salah siapa itu?

  • “Cara kalian memperlakukan kami sungguh memalukan”

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Suporter Manchester United muak melihat betapa jauh standar di dalam maupun di luar lapangan telah merosot di Old Trafford.

    Sebagai pelatih, Carrick jelas ikut bertanggung jawab karena tak mampu membuat para pemainnya bahkan mau berlari untuknya. Penampilan United yang lesu musim ini mencerminkan buruknya kemampuan Carrick dalam memotivasi pemain, padahal skuad ini seharusnya tidak terpuruk hanya sedikit di atas zona degradasi.

    Namun, terlepas dari apa pun pendapat orang tentang kepribadian atau penampilan Lisandro Martinez musim ini, siapa pun yang melihat bangku cadangan United saat menghadapi Como pasti akan sependapat dengan sindiran pemain Argentina itu bahwa Jason Wilcox menjalankan tugasnya sebagai direktur sepak bola dengan sangat buruk. Klub telah menghabiskan lebih dari £550 juta ($735 juta) untuk membeli pemain sejak Wilcox tiba di Old Trafford pada April 2024, tetapi tim masih kekurangan kualitas maupun pemain pelapis di setiap lini.

    Tentu saja, memiliki tiga manajer tetap yang berbeda dalam kurun waktu tersebut juga tidak membantu, mengingat Wilcox dan anggota lain tim perekrutan Sir Jim Ratcliffe sama sekali tidak kompeten. INEOS telah salah mengambil setiap keputusan terkait manajemen sejak membeli 28 persen saham klub lebih dari dua setengah tahun lalu.

    Erik ten Hag seharusnya tidak diizinkan melanjutkan tugas setelah musim 2023-24, apalagi didukung sepenuhnya di bursa transfer! Penunjukan Ruben Amorim merupakan keputusan buruk, dan ia pun dibiarkan menjabat terlalu lama. Sementara itu, sejak awal sudah jelas bahwa Carrick tidak lebih dari sosok Ole Gunnar Solskjaer lainnya. Karena itu, para suporter yang dahulu menyambut pengambilalihan urusan sepak bola klub oleh Ratcliffe, seorang pendukung United, sudah lama menyadari bahwa ia tidak lebih baik daripada keluarga Glazer. Keluarga pemilik itu membebani klub dengan utang lebih dari £600 juta ketika mereka merampungkan pengambilalihan dengan dana pinjaman pada 2005.

    Kelompok suporter Red Army bahkan membentangkan spanduk pada derbi Manchester bulan lalu yang bertuliskan, “Cara kalian memperlakukan kami sungguh memalukan.” Dan meski itu tak diragukan lagi benar, sudah saatnya seluruh pendukung United mengambil tindakan untuk mengubah keadaan.

  • 'Bakar semuanya, sialan!'

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Kemarahan suporter terhadap para pemilik bersama mencapai titik tertinggi sepanjang masa di Old Trafford.

    Perlawanan yang digerakkan suporter terhadap keluarga Glazer memang selalu ada, tetapi belum pernah cukup kuat untuk membuat para pemilik asal Amerika itu meninggalkan klub. Mungkin hingga sekarang. 

    Kecaman yang diarahkan kepada para pemilik dan direktur kini meningkat tajam. Selain seruan yang sudah biasa terdengar agar keluarga Glazer “menjual United dan enyah pulang”, Wilcox diteriaki dengan menyebut namanya pada Minggu, sementara Ratcliffe diminta memasukkan rencananya membangun stadion baru ke “p*ntatnya” sendiri.

    Namun, gambaran paling jelas tentang betapa buruknya suasana di Old Trafford adalah seruan: “Buat api unggun, taruh keluarga Glazer di atasnya, taruh Ratcliffe di tengahnya, lalu bakar mereka semua, s*alan!” Gambaran kekerasan seperti itu jelas tidak patut, tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa seluruh suporter klub perlu melakukan upaya yang tegas, berkelanjutan dan, yang terpenting, benar-benar bersatu untuk menggulingkan para pemilik bersama itu. 

    Bagaimanapun, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Satu-satunya hal yang dipahami pebisnis seperti keluarga Glazer dan Ratcliffe adalah uang. Artinya, suporter United perlu menekan mereka di titik yang paling terasa dengan mengurangi sumber pendapatan klub. Setidaknya, para pendukung patut meniru langkah Spirit of Shankly dengan menggelar aksi protes mereka sendiri bertajuk ‘tidak satu pound pun di stadion’, yakni menolak membelanjakan uang di Old Trafford maupun di berbagai gerai merchandise klub. 

    Ada pula alasan bagi suporter United untuk mengikuti langkah suporter Lazio, yang saat ini memboikot pertandingan kandang demi memaksa pemilik klub yang mereka benci, Claudio Lotito, menjual tim Serie A tersebut. 

    Sebagian orang tentu akan menentang tindakan sedrastis itu dengan alasan langkah tersebut hanya akan merugikan tim. Namun, seberapa jauh lagi kondisi United bisa memburuk saat ini? Lagi pula, dukungan mereka tampaknya sama sekali tidak memengaruhi penampilan para pemain sekarang. Pada Minggu, para pemain hanya memberikan pengingat yang menyakitkan tentang betapa jauhnya ‘standar’ telah merosot sejak era Bryan Robson, Eric Cantona dan Roy Keane.

    Para suporter pun bukan orang bodoh. Mereka tahu ada risiko nyata bahwa situasinya akan semakin buruk. The 1958 Supporters Group sudah lebih dari setahun berpendapat bahwa klub yang mereka cintai tengah sekarat perlahan, dan jelas bahwa satu-satunya cara menyelamatkannya adalah menyingkirkan keluarga Glazer dan INEOS.

    Sebab, memecat pelatih tidak akan cukup. Mengganti para pemain hanya akan menutupi masalah untuk sementara. Selama pemiliknya tidak berganti, United akan tetap menjadi klub kacau dan memprihatinkan seperti yang terlihat selama lebih dari satu dekade.