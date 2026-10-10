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Man City Liverpool 1:1Getty/GOAL

Manchester City adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah Premier League - para penipu yang sudah terbukti pantas menerima murka Anfield saat Liverpool menanti rival yang dipermalukan

Klub Etihad yang tercoreng itu sebaiknya mulai terbiasa dicerca para penggemar klub-klub Premier League lain setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Ketika Trent Alexander-Arnold pada dasarnya menyatakan bahwa trofi yang dimenangkan Liverpool selama era kesuksesan Premier League Manchester City yang belum pernah terjadi sebelumnya lebih berarti daripada yang dikumpulkan di Etihad, beberapa pemain Pep Guardiola merespons dengan ejekan. Misalnya, Ruben Dias dan Erling Haaland sama-sama dengan senang hati menunjukkan bahwa Alexander-Arnold tidak tahu seperti apa rasanya memenangi treble.

    "Mereka [Liverpool] bisa bicara sesuka mereka," kata Haaland kepada Sky Sports, "atau dia [Alexander-Arnold] bisa bicara sesuka dia... Saya tidak masalah, tapi saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu." Namun, sekalipun itu benar, sekalipun penyerang yang pongah itu benar-benar tidak memahami argumen Alexander-Arnold, dia pasti memahaminya sekarang.

    Itu karena nilai medali Liverpool hanya semakin meningkat setelah City dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka terkait regulasi keuangan Premier League, sementara medali Haaland kini benar-benar tidak berharga di mata dunia sepak bola. Dan dia beserta rekan-rekan setimnya akan terus-menerus diingatkan akan fakta itu dalam pertandingan pertama mereka sejak putusan tersebut dikonfirmasi, melawan Liverpool pada Minggu.

    "Jika mereka ingin memahami betapa marahnya sepak bola Inggris nanti," kata mantan bek Manchester United Gary Neville di The Overlap pekan lalu, "maka Anfield akan memberi tahu mereka. Dengan cara yang tak akan pernah Anda bayangkan. Saya menduga mungkin akan ada spanduk, dan pasti akan ada nyanyian. Mereka akan mendapat sambutan yang belum pernah Anda lihat. Itu akan menjadi hari yang brutal." Dan memang seharusnya begitu.

  • 'Medali di tempat sampah'

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Roy Keane termasuk di antara mereka yang menegaskan bahwa pencapaian Manchester City telah menjadi tidak berarti karena "kecurangan" klub itu

    Harus diakui bahwa City sudah mengajukan banding atas putusan komisi independen, yang menyatakan bahwa klub tersebut secara artifisial menggelembungkan pendapatannya sekitar £830 juta ($1 miliar) antara 2009 dan 2018, dengan bantuan sejumlah kontrak "palsu" dengan beberapa mitra komersial. Mungkin mereka akhirnya akan menunjukkan "bukti tak terbantahkan" atas ketidakbersalahan mereka, siapa yang tahu?

    Kita juga belum tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada juara Premier League delapan kali itu dan, terlepas dari skala kecurangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa mereka akan lolos dengan hukuman ringan, terutama setelah Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara terbuka menyatakan bahwa ia akan "khawatir kehilangan" City Football Group sebagai pemilik klub Premier League. Mantan wali kota Greater Manchester itu mengatakan, "Mereka telah menjadi mitra yang begitu besar dalam pembangunan Manchester modern dan tentu saja dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang."

    Ketidaktahuan Burnham yang tampak jelas terhadap makna, metode, dan tujuan 'sports washing' jelas meresahkan, tetapi besarnya uang yang terus diinvestasikan Uni Emirat Arab di Inggris kecil kemungkinannya akan menyelamatkan City dari sanksi berat. Tingkat penipuannya terlalu dalam, reaksi publik terlalu pahit. Hukumannya memang harus sepadan dengan kejahatannya.

    Tentu saja, kerusakan yang terjadi pada reputasi City bisa dibilang sudah tidak dapat diperbaiki. Kita mungkin belum tahu apakah mereka akan dicabut dari gelar apa pun, tetapi gelar-gelar itu sudah kehilangan seluruh maknanya, dan bukan hanya yang dimenangi antara 2009-2018. Tidak ada yang mereka capai setelah itu yang mungkin terjadi tanpa fondasi yang dibangun dengan melanggar aturan, berulang kali.

    Seperti yang dikatakan mantan kapten United Roy Keane di ITV Sport, “Anda mendengar omong kosong dari mantan pemain yang mengatakan mereka menang di lapangan, tetapi ini adalah kecurangan." Pria Irlandia itu kemudian juga menambahkan, "Jika saya adalah pemain [City], saya 100 persen akan membuang medali-medali itu ke tempat sampah."

  • 'Periode penipuan'

    Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino menegaskan bahwa sejarah pada dasarnya perlu ditulis ulang karena keuangan curang City.


    Lagi pula, bukan berarti City bisa merekrut Haaland sendiri pada 2022 jika mereka tidak meletakkan fondasi kesuksesan mereka lewat cara-cara ilegal. Bahkan Guardiola mengakui bahwa City "bukan tim yang punya sejarah panjang dengan banyak gelar". Daya tarik mereka murni finansial, dan seperti yang ditunjukkan mantan bos Leeds United Jesse Marsch, "semua orang tahu" dari mana uang itu berasal.

    “[Pada musim panas 2022], kami dan Man City adalah satu-satunya tim yang mengatakan kami menghasilkan uang," kata pria Amerika itu kepada The Guardian. "Kami memang menghasilkan uang, karena kami menjual Raphinha, kami menjual Kalvin Phillips [ke City]. Kami punya banyak sisa dari apa yang kami belanjakan.

    "Saat itu, secara finansial kami tidak berada dalam posisi untuk tidak berhemat. Kepemilikan kami tidak punya dana besar. Sementara ketika Man City mengatakan [mereka menghasilkan uang], saya benar-benar seperti, ‘Anda bercanda? Ini semacam lelucon?’ Ketika mereka mengatakan mereka mendapatkan Erling Haaland seharga £52 juta, rasanya seperti: ‘Ya, oke, tentu saja!'”

    Liverpool juga sudah lama skeptis terhadap aliran pemasukan City. Jauh pada Juli 2011, ketika City mengumumkan kontrak sponsor senilai £400 juta ($528 juta) dengan Etihad Airways, John Henry, pendiri Fenway Sports Group (FSG), yang memiliki Liverpool, berkelakar di Twitter, "Berapa nilai tawaran yang kalah?"

    Besarnya kesepakatan itu tidak masuk akal. Namun, memang tidak pernah ada yang masuk akal. Itu selalu merupakan sebuah "tipuan". Semuanya palsu. Tetapi konsekuensinya nyata, dan benar-benar menghancurkan bagi begitu banyak orang.

    "Ini telah menimbulkan banyak kerusakan," kata mantan bos Tottenham Mauricio Pochettino. "Banyak klub mengikuti aturan dan beberapa tidak. Jadi, ini sangat menyedihkan. Kami masuk ke situasi ketika apa yang dirayakan ternyata tidak begitu nyata, apa yang tampak bagus mungkin tidak begitu bagus, apa yang tidak terlihat bagus mungkin sebenarnya bagus tetapi tidak bisa menjadi bagus karena apa yang terjadi.

    "Jika saya ingat saat berada di Southampton, lalu Tottenham, saya ingat membangun [Tottenham Hotspur Stadium] dan tidak memiliki kemungkinan ekonomi untuk melakukan transfer selama 18 bulan. Kami melalui sesuatu di mana keadilan olahraga tidak ada... Kami telah menjalani periode penipuan."

  • 'Dirampok'

    Manchester City v Liverpool FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Liverpool asuhan Jurgen Klopp mampu bersaing seimbang dengan Manchester City asuhan Pep Guardiola, sebuah pencapaian yang kini terlihat semakin hebat setelah semua faktanya terungkap

    Apa yang akan dilakukan Premier League terkait hal ini masih harus dilihat. Pengusiran tampak sebagai kemungkinan yang sangat nyata mengingat menjijikkannya baik penipuan maupun penyangkalan tersebut. Namun, seperti yang sudah ditunjukkan oleh sejumlah pundit dan mantan pemain, tidak ada tindakan retroaktif yang bisa mengembalikan apa yang telah dirampas, setidaknya dari sudut pandang emosional.

    Mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp pernah mengatakan bahwa jika City terbukti melanggar aturan, ia akan mentraktir bir dan menggelar parade di kebunnya untuk para pemain yang dua kali finis hanya terpaut satu poin di belakang tim asuhan Guardiola yang didoping secara finansial. Namun, bahkan dia kini mengatakan bahwa dia tidak lagi merasa ingin merayakannya, dan Jamie Carragher bisa dibilang paling tepat mengungkapkan alasannya.

    "Saya sangat beruntung bisa memenangkan beberapa medali," kata mantan bek Liverpool itu di Sky. "Saya tidak pernah melihat lagi medali itu bertahun-tahun kemudian. Tetapi pikiran saya kembali ke sebuah momen, saya merasakan sesuatu di perut saya. Saya ingat wasit meniup peluit akhir laga besar. Para pemain itu tidak akan pernah mendapatkan perasaan itu dan itu dirampas oleh Manchester City."

    Dan bukan hanya dari Liverpool. Manchester United kehilangan dua gelar karena City hanya dalam periode 2009-18 saja, beberapa tim lain gagal lolos ke Liga Champions, sementara beberapa tim yang terdegradasi tidak akan turun kasta andai pelanggaran City terungkap lebih cepat. Meski demikian, seperti yang dikatakan mantan striker Arsenal Ian Wright, terasa "tepat" bahwa laga pertama City sejak putusan bersalah itu akan berlangsung di Anfield.

    "[Saat City memenangi empat gelar beruntun], Liverpool adalah tim yang terus memburu mereka," kata legenda Arsenal itu kepada ITV. "Anda melihat apa yang dialami [Jurgen] Klopp bersama tim itu, dan apa yang dialami Klopp sendiri untuk mencoba mengalahkan tim [City] itu, untuk mencoba menghentikan mereka. Dan, pada akhirnya, itu mungkin menghancurkannya dan itu dilakukan dengan cara yang salah, dengan cara ilegal. Ini sangat menyedihkan."

    Namun, ini juga memancing kemarahan, dan bagi setiap pengikut Premier League. Momen-momen magis yang tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai telah dirampas dari mereka oleh penjahat terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris, dan ekspresi pertama dari rasa ketidakadilan kolektif yang sah itu akan terjadi di Anfield pada hari Minggu.

    Jangan salah: ini benar-benar akan menjadi hari yang brutal bagi City. Dan baru yang pertama dari banyak hal lainnya...