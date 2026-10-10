Ketika Trent Alexander-Arnold pada dasarnya menyatakan bahwa trofi yang dimenangkan Liverpool selama era kesuksesan Premier League Manchester City yang belum pernah terjadi sebelumnya lebih berarti daripada yang dikumpulkan di Etihad, beberapa pemain Pep Guardiola merespons dengan ejekan. Misalnya, Ruben Dias dan Erling Haaland sama-sama dengan senang hati menunjukkan bahwa Alexander-Arnold tidak tahu seperti apa rasanya memenangi treble.

"Mereka [Liverpool] bisa bicara sesuka mereka," kata Haaland kepada Sky Sports, "atau dia [Alexander-Arnold] bisa bicara sesuka dia... Saya tidak masalah, tapi saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu." Namun, sekalipun itu benar, sekalipun penyerang yang pongah itu benar-benar tidak memahami argumen Alexander-Arnold, dia pasti memahaminya sekarang.

Itu karena nilai medali Liverpool hanya semakin meningkat setelah City dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka terkait regulasi keuangan Premier League, sementara medali Haaland kini benar-benar tidak berharga di mata dunia sepak bola. Dan dia beserta rekan-rekan setimnya akan terus-menerus diingatkan akan fakta itu dalam pertandingan pertama mereka sejak putusan tersebut dikonfirmasi, melawan Liverpool pada Minggu.

"Jika mereka ingin memahami betapa marahnya sepak bola Inggris nanti," kata mantan bek Manchester United Gary Neville di The Overlap pekan lalu, "maka Anfield akan memberi tahu mereka. Dengan cara yang tak akan pernah Anda bayangkan. Saya menduga mungkin akan ada spanduk, dan pasti akan ada nyanyian. Mereka akan mendapat sambutan yang belum pernah Anda lihat. Itu akan menjadi hari yang brutal." Dan memang seharusnya begitu.