Sky Sports co-commentator Gary Neville menyebut penalti Dominik Szoboszlai di St. James' Park pada hari Minggu "momen besar" bagi Andoni Iraola, dan mudah dipahami apa yang ia maksud. Hal terakhir yang diinginkan pria Spanyol itu adalah kalah dalam laga kompetitif pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Namun, ini tetap hasil imbang yang terasa seperti kekalahan karena penampilan tim yang terputus-putus. Setidaknya, ini menjadi pemeriksaan realitas yang brutal bagi para suporter yang berharap Iraola segera mengubah Liverpool menjadi penantang gelar Liga Primer.

Memang, aspek paling memberatkan dari pertandingan di Tyneside adalah Liverpool sebenarnya tidak terlihat lebih meyakinkan saat mencuri satu poin dari Newcastle dibanding ketika mengalahkan lawan yang sama di stadion yang sama hampir tepat setahun lalu lewat gol pada masa injury time dari Rio Ngumoha.

Saat itu, kemenangan tersebut dipandang sebagai bukti mentalitas juara dari kampiun bertahan Liga Primer itu. Namun pada akhirnya, hal itu hanya menutupi masalah-masalah dalam tim Arne Slot, masalah yang tampaknya belum benar-benar menunjukkan kemajuan berarti untuk diselesaikan Iraola dalam beberapa bulan pertamanya di Anfield.