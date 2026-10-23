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GFX Lucca Brughmans NXGN 1-1GOAL

Lucca Brughmans: Kiper masa depan Liverpool yang ingin mengikuti jejak pahlawan Belgia dan Real Madrid, Thibaut Courtois

Saat Bayern Munich dan Real Madrid mengincarnya, Liverpool bergerak cepat untuk menuntaskan transfer besar sang kiper muda berbakat.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Klub Belgia Genk telah lama dikenal sebagai penghasil kiper paling produktif di Eropa, setelah melahirkan pemain-pemain seperti Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt, dan Mike Penders dalam beberapa tahun terakhir.

    Kini, seorang kiper baru muncul dari klub tersebut dan berambisi meraih sukses di Liga Primer Inggris. Ia bahkan telah menuntaskan transfer senilai £30 juta ke Liverpool.

    Di usia 18 tahun, Lucca Brughmans yang berbakat memiliki postur menjulang setinggi 1,97 meter, jangkauan luar biasa, dan kemampuan teknik yang baik. Ia sudah menjadi kiper utama yang tak tergantikan di Genk setelah dipinjamkan kembali oleh Liverpool. Perkembangannya di tim nasional kelompok usia berlangsung pesat, dan banyak yang meyakini ia akan bersaing dengan Senne Lammens dan Vandevoordt untuk menjadi penerus Courtois dalam jangka panjang.

    Lantas, siapa kiper muda yang disebut sebagai salah satu talenta paling cemerlang di generasinya ini? GOAL mengulasnya...

  • Tempat semuanya bermula

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    Kiper muda itu meninggalkan tanah kelahirannya untuk bergabung dengan PSV sebelum kembali dan mengikuti jejak idolanya

    Lahir di Antwerp, Brughmans mengawali perjalanan sepak bolanya di klub lokal Kalmthout SK sebelum sempat menimba ilmu di akademi Royal Antwerp. Bakatnya sudah terlihat sejak usia dini, hingga ia pindah ke Belanda untuk bergabung dengan raksasa Eredivisie PSV pada usia 11 tahun.

    Tiga tahun di akademi klub Eindhoven itu menjadi fondasi bagi kemampuan tekniknya yang solid dan kontribusinya dalam membangun serangan. Namun, pada 2022 ia pulang ke Belgia dan bergabung dengan pusat pembinaan kiper Genk yang tersohor.

    Brughmans tak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian. Ia mengenakan nomor punggung 28 seperti idolanya sejak kecil, Courtois. Posturnya yang menjulang dan jiwa kepemimpinannya membantunya menapaki jenjang pembinaan. Sebagai kapten, ia memimpin Belgia U-17 di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, sekaligus membangun reputasi sebagai salah satu kiper remaja paling komplet di sepak bola Eropa.

  • Terobosan besar

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    Sejak melakoni debut profesional pada usia 16 tahun, ia mengalami perkembangan luar biasa hingga menjadi bintang tim utama

    Brughmans melesat dari pemain muda potensial menjadi pemain profesional di level senior. Pada usia 16 tahun, ia menjalani debut profesional bersama Jong Genk di Challenger Pro League pada Januari 2025. Ia menunjukkan kemampuan menguasai area kotak penaltinya saat menghadapi penyerang yang lebih berpengalaman, lalu dengan cepat mengamankan posisi sebagai starter dan mencatatkan 11 penampilan di kasta kedua.

    Ia tetap menjadi kiper pilihan utama pada musim berikutnya sebelum mendapat tempat di bangku cadangan tim senior. Debutnya di kasta tertinggi terjadi menjelang akhir musim, ketika cedera membuka kesempatan baginya menjelang laga play-off Europa League pertama Genk melawan Antwerp.

    Meski taruhannya besar, kiper muda itu tampil tenang saat menghadapi mantan timnya dan meyakinkan pelatih Nicky Hayen untuk mempertahankannya dalam susunan pemain inti.

    Ketika Genk mengikatnya dengan perpanjangan kontrak jangka panjang pada Juli tahun lalu, para pemandu bakat dari berbagai penjuru Eropa telah berdatangan ke Belgia untuk menyaksikannya bermain. Direktur sepakbola Genk, Dimitri de Conde, tahu klub memiliki aset istimewa dari generasinya. Ia mengatakan: "Ia tak diragukan lagi dianggap sebagai salah satu kiper paling menjanjikan di generasinya. Ia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa dan kemampuan menggunakan kaki yang baik, serta kematangan dan kepribadian seorang kiper top modern."

  • Bagaimana perkembangannya

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Masa depannya ada di Liverpool, tetapi untuk saat ini ia harus menambah pengalaman bersama Genk dan timnas Belgia U-21.

    Setelah mengamankan posisi sebagai pemain inti tim utama Genk pada usia 18 tahun, penampilannya menarik perhatian klub-klub elite Eropa.

    Real Madrid dan Bayern Munich berminat, bahkan Brughmans sempat mengunjungi kompleks latihan Real Madrid. Namun, menjelang hari terakhir bursa transfer di Inggris, Liverpool bergerak secara mengejutkan. Raksasa Liga Primer Inggris itu mengajukan paket tawaran yang nilainya berpotensi mencapai £30 juta. Kedua pihak menyepakati kesepakatan yang membuat Brughmans tetap dipinjamkan ke Genk untuk musim ini sebelum resmi pindah ke Anfield pada Juli 2027.

    De Conde kemudian mengungkapkan keterkejutannya atas “kesepakatan besar” dari Liverpool. Ia berkata: “Reaksi pertama saya adalah: ‘Waduh, bagaimana sekarang?’ Lagi pula, tim harus bertanding beberapa hari kemudian... Pada akhirnya, saya mendapat telepon dari agensinya pukul 11.00 pada hari Minggu, dua hari sebelum bursa transfer Inggris ditutup. Liverpool serius. ‘Ini tawarannya.’ Keesokan paginya, Lucca sudah berada di pesawat menuju Liverpool.”

    Ia menambahkan: “Orang-orang berkata: ‘Luar biasa apa yang dicapai De Conde berkat pengalamannya dalam transfer Lucca!’? Maaf, tetapi bukan begitu. Saya tidak pernah membayangkan itu akan terjadi secepat itu atau dengan nilai sebesar itu.”

    Brughmans menyikapi transfer yang mengejutkan dan bernilai besar itu dengan sikap terpuji dan profesional. Hanya beberapa hari setelah kembali dari Inggris, ia tampil dominan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Anderlecht. Dua penyelamatan gemilangnya membantu Genk meraih satu poin penting.

    “Akhir pekan itu sangat sibuk, tetapi saya kembali pada hari Senin dan langsung berlatih,” kata Brughmans. “Bagus bahwa saya bisa segera kembali ke rutinitas dan bekerja bersama tim. Tidak ada tekanan tambahan atau ekspektasi yang berbeda. Genk masih memandang saya dengan cara yang sama seperti enam bulan lalu, dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Saya telah menunjukkannya bersama tim; mereka semua mendukung saya.”

    Menanggapi masa depan jangka panjangnya dan keputusan untuk tetap berada di Belgia musim ini, ia menambahkan: “Bagus bahwa saya bisa tetap di sini. Sebab, pada akhirnya, tujuan saya adalah menjadi penjaga gawang utama Liverpool. Untuk mencapainya, saya masih perlu terus berkembang, dan Genk adalah tempat terbaik untuk melakukannya.”

    Pelatih kepala Jess Thorup berupaya melindungi pemain mudanya itu dari sorotan seputar nilai transfernya. Meski Brughmans telah memantapkan posisinya sebagai penjaga gawang utama klub, Thorup memperingatkan bahwa ia akan menghadapi tantangan psikologis.

    “Keputusan yang tepat bagi semua pihak adalah ia bertahan setahun lagi,” katanya. “Ia bisa terus berkembang di sini dan kami memiliki penjaga gawang yang bagus. Meski baru berusia 18 tahun, saya bisa melihat bahwa ia tetap tenang dan fokus. Ia juga sudah kembali berlatih di lapangan selama beberapa hari... Kesadaran bahwa hidupnya telah berubah mungkin baru akan benar-benar terasa dalam beberapa pekan mendatang. Tentu saja, banyak hal akan datang menghampirinya.”

    Hasilnya terlihat jelas: dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas KV Kortrijk, Brughmans tampil berwibawa di area pertahanannya, melakukan penyelamatan sigap, mencatatkan laga tanpa kebobolan untuk ketiga kalinya musim ini, dan menyelesaikan 19 operan sepanjang pertandingan. Ia tetap menjadi sosok yang andal dan berwibawa di tim asuhan Thorup.

  • Kelebihan

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Dengan jangkauan luar biasa dan kemampuan mengolah bola yang andal, ia dianggap sebagai calon bintang.

    Dengan tinggi hampir dua meter, Brughmans memiliki jangkauan yang sangat luas untuk menutup area gawang. Di kotak gawangnya yang padat pemain, ia juga lebih memilih menangkap bola daripada meninjunya menjauh.

    Brughmans sudah dikenal tangguh dalam duel satu lawan satu dengan penyerang. Ia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi efektif mempersempit sudut tembak dan memblokir tembakan dengan tubuhnya.

    Berkat kemampuan tekniknya, ia sudah nyaman mengambil risiko saat menghadapi tekanan tinggi. Ia mampu melepaskan umpan diagonal jauh atau mengirim bola menembus pertahanan lawan lewat umpan-umpan tajam ke depan.

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    Menurut pelatihnya, penjaga gawang itu kerap mengkritik diri sendiri dan cenderung "terlalu banyak berpikir" dalam situasi tertentu.

    Meski kariernya menanjak dan penampilannya cemerlang, Brughmans tetaplah pemain berusia 18 tahun yang sedang menjalani musim penuh pertamanya sebagai starter di kasta tertinggi.

    Pelatih Genk, Thorup, menyoroti bahwa kecenderungan kiper muda itu untuk menganalisis situasi terkadang justru merugikannya. Menurut Thorup, Brughmans kadang "terlalu banyak berpikir" alih-alih mengandalkan insting. Thorup bahkan sempat mempertimbangkan untuk mencadangkannya agar ia bisa kembali bermain dengan "spontanitas".

    Brughmans unggul dalam duel udara dan mampu membentangkan tubuhnya untuk menutup gawang, tetapi reaksinya terhadap tembakan mendatar terkadang menimbulkan kekhawatiran.

    Menghadapi sorotan media yang intens akibat nilai transfer £30 juta pada usianya juga akan menjadi tantangan besar baginya. Namun, Thorup berjanji melindunginya dengan mengatakan: "Sorotan tertuju kepadanya karena besarnya nilai transfer itu. Saya akan melindunginya pada saat yang tepat, karena kita tidak boleh lupa bahwa status sebagai kiper utama di klub seperti Genk juga masih cukup baru baginya."

  • Courtois berikutnya?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Setelah memakai nomor punggung mantan bintang Genk itu, Brughmans memiliki beberapa kesamaan dengan Courtois

    Kemiripannya dengan Courtois sulit diabaikan, mengingat postur Brughmans yang menjulang, latar belakangnya sebagai pemain akademi Genk, serta jersey nomor 28 yang pernah dikenakan mantan bintang Chelsea itu di Belgia. Namun, pemain muda yang tengah menanjak ini juga memiliki kemampuan olah bola dengan kaki yang baik, serta aktif dalam bertahan dan membantu membangun serangan.

    Di level internasional, perkembangannya sama pesatnya dan banyak yang meyakini ia akan menggantikan kiper Real Madrid itu sebagai penjaga gawang utama Belgia dalam jangka panjang.

    Kini mengenakan ban kapten di tim kelompok usia Belgia, ia segera dipromosikan ke timnas U-21 sebagai kiper utama.

    Dalam laga penting kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Denmark, Brughmans melakukan penyelamatan krusial untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam hasil imbang 0-0 yang memastikan Belgia lolos ke putaran final di Albania dan Serbia.

    Perkembangannya begitu mengesankan hingga pelatih baru timnas Belgia, Mark van Bommel, mengakui sempat mempertimbangkan untuk memanggilnya ke skuad senior, tetapi akhirnya memutuskan untuk membiarkannya tetap bersama tim U-21 demi memperbesar peluang mereka lolos ke Kejuaraan Eropa.

  • Apa selanjutnya?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    Tanda-tanda awalnya positif, dan Liverpool akan puas dengan apa yang mereka lihat sejak merampungkan kesepakatan itu.

    Untuk saat ini, prioritas Brughmans adalah memanfaatkan tahun ini di Genk untuk menguasai sepenuhnya area kotak penaltinya sebelum pindah ke Anfield pada musim panas mendatang.

    Departemen olahraga dan staf teknis Liverpool memantau setiap penampilannya dengan saksama untuk mengikuti perkembangannya.

    “Mereka mengikuti perkembangan saya dengan sangat saksama,” katanya. “Para manajer saling berkomunikasi mengenai aspek fisik, dan mereka datang untuk menyaksikan pertandingan saya.”

    Dengan kiprah Belgia di Piala Eropa U-21 di Albania dan Serbia yang semakin dekat pada akhir musim, kiper muda itu memiliki panggung internasional yang tepat untuk membuktikan bahwa ia layak berada di jajaran talenta muda terbaik Eropa.