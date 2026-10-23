Lucca Brughmans: Kiper masa depan Liverpool yang ingin mengikuti jejak pahlawan Belgia dan Real Madrid, Thibaut Courtois

Setelah mengamankan posisi sebagai pemain inti tim utama Genk pada usia 18 tahun, penampilannya menarik perhatian klub-klub elite Eropa.

Real Madrid dan Bayern Munich berminat, bahkan Brughmans sempat mengunjungi kompleks latihan Real Madrid. Namun, menjelang hari terakhir bursa transfer di Inggris, Liverpool bergerak secara mengejutkan. Raksasa Liga Primer Inggris itu mengajukan paket tawaran yang nilainya berpotensi mencapai £30 juta. Kedua pihak menyepakati kesepakatan yang membuat Brughmans tetap dipinjamkan ke Genk untuk musim ini sebelum resmi pindah ke Anfield pada Juli 2027.

De Conde kemudian mengungkapkan keterkejutannya atas “kesepakatan besar” dari Liverpool. Ia berkata: “Reaksi pertama saya adalah: ‘Waduh, bagaimana sekarang?’ Lagi pula, tim harus bertanding beberapa hari kemudian... Pada akhirnya, saya mendapat telepon dari agensinya pukul 11.00 pada hari Minggu, dua hari sebelum bursa transfer Inggris ditutup. Liverpool serius. ‘Ini tawarannya.’ Keesokan paginya, Lucca sudah berada di pesawat menuju Liverpool.”

Ia menambahkan: “Orang-orang berkata: ‘Luar biasa apa yang dicapai De Conde berkat pengalamannya dalam transfer Lucca!’? Maaf, tetapi bukan begitu. Saya tidak pernah membayangkan itu akan terjadi secepat itu atau dengan nilai sebesar itu.”

Brughmans menyikapi transfer yang mengejutkan dan bernilai besar itu dengan sikap terpuji dan profesional. Hanya beberapa hari setelah kembali dari Inggris, ia tampil dominan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Anderlecht. Dua penyelamatan gemilangnya membantu Genk meraih satu poin penting.

“Akhir pekan itu sangat sibuk, tetapi saya kembali pada hari Senin dan langsung berlatih,” kata Brughmans. “Bagus bahwa saya bisa segera kembali ke rutinitas dan bekerja bersama tim. Tidak ada tekanan tambahan atau ekspektasi yang berbeda. Genk masih memandang saya dengan cara yang sama seperti enam bulan lalu, dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Saya telah menunjukkannya bersama tim; mereka semua mendukung saya.”

Menanggapi masa depan jangka panjangnya dan keputusan untuk tetap berada di Belgia musim ini, ia menambahkan: “Bagus bahwa saya bisa tetap di sini. Sebab, pada akhirnya, tujuan saya adalah menjadi penjaga gawang utama Liverpool. Untuk mencapainya, saya masih perlu terus berkembang, dan Genk adalah tempat terbaik untuk melakukannya.”

Pelatih kepala Jess Thorup berupaya melindungi pemain mudanya itu dari sorotan seputar nilai transfernya. Meski Brughmans telah memantapkan posisinya sebagai penjaga gawang utama klub, Thorup memperingatkan bahwa ia akan menghadapi tantangan psikologis.

“Keputusan yang tepat bagi semua pihak adalah ia bertahan setahun lagi,” katanya. “Ia bisa terus berkembang di sini dan kami memiliki penjaga gawang yang bagus. Meski baru berusia 18 tahun, saya bisa melihat bahwa ia tetap tenang dan fokus. Ia juga sudah kembali berlatih di lapangan selama beberapa hari... Kesadaran bahwa hidupnya telah berubah mungkin baru akan benar-benar terasa dalam beberapa pekan mendatang. Tentu saja, banyak hal akan datang menghampirinya.”

Hasilnya terlihat jelas: dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas KV Kortrijk, Brughmans tampil berwibawa di area pertahanannya, melakukan penyelamatan sigap, mencatatkan laga tanpa kebobolan untuk ketiga kalinya musim ini, dan menyelesaikan 19 operan sepanjang pertandingan. Ia tetap menjadi sosok yang andal dan berwibawa di tim asuhan Thorup.