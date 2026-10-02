Hanya ada sedikit alasan bagi fans Leicester untuk optimistis dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tiga bencana degradasi dalam empat musim, Leicester City terus dihantui ketidakpastian terkait kepemilikan serta penurunan kualitas tim yang tak kunjung berhenti.

Saat mereka gagal memenangi tiga laga pertama League One musim ini, tampak seolah tidak ada akhir yang terlihat bagi keterpurukan mereka.

Namun, ada secercah harapan yang menerangi kegelapan sepanjang periode itu: kompleks latihan Seagrave senilai £100 juta.

Di tengah segala kemerosotan di level senior dan ketidakjelasan administratif, sistem pembinaan pemain muda Leicester mampu terus menghasilkan talenta demi talenta untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh investasi yang kian menurun pada tim utama.

Bertahun-tahun setelah pemain seperti Ben Chilwell, Harvey Barnes, dan Kiernan Dewsbury-Hall menembus tim utama lalu pergi, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves, dan Sammy Braybrooke membuktikan keberlanjutan jalur produksi tersebut.

Namun, dalam diri Louis Page, mereka memiliki pahlawan lokal muda yang bertekad membawa mereka kembali dari ambang kehancuran.

Sama cerdas dan rapi tanpa bola seperti saat menguasainya, Page sudah menarik perhatian Arsenal dan Manchester United, tetapi kepercayaan dari Russell Martin-lah yang membantu mengangkat permainannya ke level baru.