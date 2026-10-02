Louis Page: Wonderkid yang memberi percikan terang bagi Leicester City dan Russell Martin
Hanya ada sedikit alasan bagi fans Leicester untuk optimistis dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tiga bencana degradasi dalam empat musim, Leicester City terus dihantui ketidakpastian terkait kepemilikan serta penurunan kualitas tim yang tak kunjung berhenti.
Saat mereka gagal memenangi tiga laga pertama League One musim ini, tampak seolah tidak ada akhir yang terlihat bagi keterpurukan mereka.
Namun, ada secercah harapan yang menerangi kegelapan sepanjang periode itu: kompleks latihan Seagrave senilai £100 juta.
Di tengah segala kemerosotan di level senior dan ketidakjelasan administratif, sistem pembinaan pemain muda Leicester mampu terus menghasilkan talenta demi talenta untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh investasi yang kian menurun pada tim utama.
Bertahun-tahun setelah pemain seperti Ben Chilwell, Harvey Barnes, dan Kiernan Dewsbury-Hall menembus tim utama lalu pergi, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves, dan Sammy Braybrooke membuktikan keberlanjutan jalur produksi tersebut.
Namun, dalam diri Louis Page, mereka memiliki pahlawan lokal muda yang bertekad membawa mereka kembali dari ambang kehancuran.
Sama cerdas dan rapi tanpa bola seperti saat menguasainya, Page sudah menarik perhatian Arsenal dan Manchester United, tetapi kepercayaan dari Russell Martin-lah yang membantu mengangkat permainannya ke level baru.
Awal
Putra dari mantan penyerang Wigan dan Rotherham, Don Page, pemain muda ini lahir di Leicestershire dan bergabung dengan akademi Leicester City pada usia sembilan tahun, lalu dengan cepat muncul sebagai salah satu talenta paling cemerlang di kelompok usianya.
Pada musim 2023-24, Page sudah menjadi pengatur permainan di lini tengah Leicester U-16 dan kemudian menembus tim U-18. Pada kampanye berikutnya, saat usianya masih 16 tahun, ia naik ke Skuad Pengembangan U-21.
Bakatnya yang begitu jelas mendapat pengakuan pada Oktober 2024 ketika The Guardian memasukkannya sebagai salah satu dari 20 prospek terbaik di akademi-akademi Premier League.
Page membenarkan hype tersebut dengan secara rutin mengungguli lawan-lawan yang lebih tua di Premier League 2 sepanjang sisa musim. Karena itu, tidak mengejutkan ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Akademi Terbaik klub.
Terobosan besar
Pada Agustus tahun lalu, ia menjalani debut seniornya dalam laga Piala Carabao melawan Huddersfield Town, lalu mencatatkan penampilan liga pertamanya saat menghadapi Charlton 10 hari kemudian. Assist pertamanya menyusul dalam kemenangan 2-0 atas Birmingham, dan sebulan setelah itu ia menandatangani kontrak profesional pertamanya.
Ia kemudian mencatatkan 18 penampilan di Championship sepanjang musim 2025-26, mengukuhkan tempatnya di skuad senior dan menunjukkan pemahaman taktis yang langka untuk usianya. Marti Cifuentes, yang memberinya debut senior, tidak merahasiakan betapa tinggi penilaiannya terhadap Page.
"Saya sangat percaya pada Louis," katanya kepada wartawan. "Dia akan penting, saya yakin. Saya sangat percaya pada kualitasnya. Saya pikir dalam karier saya, saya cukup baik dalam menangani pemain muda dan semoga saya bisa membantunya menjadi pemain yang sangat penting bagi Leicester di masa depan."
Adaptasi cepat Page ke sepak bola senior berpuncak dengan dirinya dinobatkan sebagai Championship Apprentice of the Season, sebuah pencapaian luar biasa mengingat timnya terdegradasi, sekaligus penegasan lebih lanjut atas potensinya.
Bagaimana perkembangannya
Statusnya yang kian meningkat dan kemerosotan Leicester yang terus berlanjut nyaris membuatnya hengkang, dengan Manchester United dan Arsenal tertarik. Pembicaraan dengan Manchester United dimulai pada musim panas dan The Athletic melaporkan Leicester mendorong angka potensial £15 juta. Diharapkan ia akan dipinjamkan kembali selama semusim, tetapi tidak ada kesepakatan yang terwujud.
Jika gagalnya transfer itu pada hari terakhir bursa membuat sang gelandang kesal, ia tidak menunjukkannya. Sejak itu, ia telah menjadi bagian vital dalam gaya permainan khas berbasis penguasaan bola milik manajer baru, Martin.
Transisi tersebut membawa tekanan besar secara langsung ketika Leicester hanya meraup dua poin dari tiga laga liga pembuka mereka, tetapi Leicester mulai menemukan stabilitas. Dengan cara berpikir cepat, mentalitas menyerang lebih dulu, keandalan saat menguasai bola, dan pergerakannya tanpa bola, Page menjadi sosok kunci dalam perkembangan mereka.
Ia membantu mereka menuju kemenangan liga pertama lewat sebuah assist melawan Plymouth. Bergerak dari lini tengah yang padat ke sayap kiri untuk membuka opsi umpan, ia mengecoh dengan gerakan seolah akan melepaskan umpan silang untuk menyamarkan umpannya kepada Will Alves di tepi kotak penalti, yang berbuah penyelesaian terdefleksi.
Kurang dari dua pekan kemudian, ketika Leicester membutuhkan respons instan setelah dihajar 4-0 di kandang oleh Oxford, Page terbukti menentukan saat mereka unggul 4-1 atas Stockport. Setelah menyelinap ke ruang di tengah area permainan Stockport, sang gelandang bereaksi seketika saat bola mengarah kepadanya, melepaskan umpan dengan bobot sempurna langsung kepada Liam Cullen, yang berbalik sambil menguasai bola lalu melepaskan tembakan keras menjadi gol.
Ia juga kurang beruntung karena tidak mendapatkan assist untuk gol kedua mereka. Melaju ke depan dan memancing seorang bek untuk menutup ruangnya setelah menerima bola di area permainannya sendiri, Page mampu mengalirkan bola ke depan melalui sebuah defleksi, memungkinkan Emil Riis mengejarnya dan menyelesaikannya menjadi gol. Pada babak kedua, sepak pojok berbahayanya ke tiang jauh disundul masuk oleh John Lundstram.
Kekuatan
Page memberi dirinya keunggulan saat menguasai bola berkat kesadaran spasialnya yang luar biasa. Setiap kali Leicester menguasai bola, ia terus memindai sekelilingnya, menoleh ke kedua sisi untuk memahami dengan jelas opsi-opsi yang ia miliki.
Saat bola mengarah kepadanya, ia tampak sudah memiliki gambaran jelas tentang apa yang ingin ia lakukan. Insting pertamanya adalah mengirim umpan ke depan untuk membelah lawan dan menciptakan peluang bagi timnya secepat mungkin.
Itu terlihat dari peluang yang ia ciptakan saat melawan Plymouth serta assist pertamanya melawan Stockport, diawali pemindaian cepat yang langsung diikuti umpan sederhana. Ada keindahan dalam kesederhanaannya.
Kelincahan, kesadaran, dan kecepatan berpikirnya membuat lawan kesulitan membendungnya. Ia bisa mengecoh tim yang melakukan pressing tinggi dan melewati mereka, tetapi jika diberi terlalu banyak ruang, ia akan menemukan umpan untuk membongkar pertahanan.
Umpannya dari bola mati juga berbahaya, setelah secara teknis menciptakan gol pembuka mereka dalam kekalahan Piala Carabao dari Ipswich musim ini dan mengirim bola yang berbelok masuk lewat sundulan Lundstram saat melawan Stockport.
Ruang untuk perbaikan
Setelah berusia 18 tahun pada Juli, Page masih mengembangkan profil fisik yang sepadan dengan banyak kelebihannya. Ia masih bisa kalah kuat dalam duel fisik dan perebutan bola kedua.
Sifat pengambilan risiko dalam sistem Martin menempatkan tuntutan defensif yang sangat besar pada lini tengah. Saat bermain dalam peran yang lebih dalam, Page masih perlu menyempurnakan posisinya saat bertahan untuk melindungi lini belakang mereka yang rentan.
Meski mencetak gol bukan tujuan utama sang gelandang, teknik tembakannya masih perlu ditingkatkan jika ia ingin terus sesekali melepaskan percobaan dari luar kotak penalti.
Di lingkungan yang tepat?
Leicester sama sekali tidak berada dalam lingkungan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penampilan awal di bawah Martin, para suporter khawatir degradasi mengejutkan lainnya mungkin lebih mungkin terjadi ketimbang kembali ke Championship kali ini.
Sebagai remaja menjanjikan yang ingin berkembang dengan cara sebaik mungkin, tidak mengherankan jika Page terbuka terhadap pendekatan United atau Arsenal pada musim panas.
"Saya jelas tetap sepenuhnya fokus pada Leicester, tetapi saya pikir sekarang setelah itu (jendela transfer) ditutup, saya tahu bahwa saya bertahan di sini, semua orang tahu bahwa saya bertahan di sini," katanya kepada BBC Radio Leicester bulan lalu. "Jadi pembicaraan itu bisa diakhiri dan semua orang sekarang hanya fokus pada saya bermain untuk Leicester."
Meski penilaian terhadap Martin dan gaya yang ia anut masih belum bulat, hasil-hasil Leicester telah lebih stabil dan kepercayaan yang ia tunjukkan kepada Page memberi dorongan yang jelas bagi pemain muda itu.
"Jelas sangat menambah kepercayaan diri, dia membawa itu kepada saya," katanya pada Juli. "Itu sangat bagus. Manajer telah memberi saya banyak kepercayaan diri untuk turun bermain, entah di posisi enam atau delapan. Dia memberi saya kepercayaan diri yang sangat besar untuk memainkan sepak bola saya."
Sejak saat itu, Page meningkat drastis dalam penilaian Martin. Pemain 18 tahun itulah yang diberi ban kapten saat bek Harry Souttar absen dalam laga League One terbaru mereka melawan Barnsley.
"Tetap fokus dan hal-hal seperti itu, manajer sangat banyak membantu saya soal itu, dia mengatakan bahwa dia ingin saya tetap di sini dan dia percaya bahwa saya bisa berkembang menjadi pemain yang saya harap bisa saya capai suatu hari nanti, dan saya juga percaya bahwa dia akan membawa saya ke sana," katanya.
Apa selanjutnya?
Sudah mulai berkembang ke peran kepemimpinan, sang pahlawan jebolan akademi bertekad membantu mengangkat klub keluar dari keterpurukan. Ia mengatakan kepada BBC: "Leicester telah memberikan segalanya kepada saya, mereka memberi saya kesempatan bermain di tim utama dan saya merasa sudah membalasnya, lalu kami terdegradasi, jadi sekarang saya harus membalas budi kepada staf akademi yang membawa saya ke tim utama, para pelatih tim utama yang telah memberi saya kesempatan. Sekarang saya harus mengambil tanggung jawab itu dan membawa klub ini kembali ke Championship."
Ia menambahkan: "Kami para pemain [produk akademi], kami tahu klub ini pernah berada di mana, saya datang sebagai anak kecil, menonton mereka di Premier League, Liga Champions, dan saya berpikir, 'Saya ingin melakukan itu bersama Leicester'. Saya rasa Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko], dan Will [Alves] juga sama, kami semua ingin melakukannya.
"Saya rasa ini menjadi hal yang personal bagi kami karena kami berada dalam situasi ini dan sekarang ada pada kami untuk membawa klub keluar dari situasi ini dan mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya."
Bahkan jika Leicester tidak berhasil keluar dari League One musim ini, Page akan berhasil, tetapi dia tidak akan menjadi yang terakhir dari ban berjalan lini produksi terkenal milik Leicester.