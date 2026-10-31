Ketika London City Lionesses menjamu Manchester City di ibu kota Inggris pada Minggu, stadion akan dipenuhi antusiasme seputar Ballon d'Or. Bahkan, setiap suporter yang datang ke pertandingan berkesempatan melihat langsung penghargaan bergengsi itu sebelum sepak mula setelah Alexia Putellas, rekrutan bintang London City pada musim panas, resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia menjelang laga terbesar klub sejauh musim ini.

Sebagaimana Harry Kane pantas meraih Bola Emas pertamanya di kota tempat tinggalnya pada Senin, ketika seremoni tersebut meninggalkan Paris untuk pertama kalinya sejak 2015, sama pantasnya pula Putellas menerima penghargaan ketiganya di tempat yang kini menjadi rumahnya. Penghargaan itu diraihnya berkat penampilan pada musim terakhirnya bersama Barcelona, yang ia tinggalkan pada musim panas untuk pindah ke Inggris, tetapi skuad London City-lah yang sejak itu merayakan pencapaian besar kapten baru mereka.

Baik saat mengagumi trofi itu secara langsung di fasilitas tim, ketika Putellas dengan senang hati mengizinkan para pemain tim junior berfoto dengan trofi tersebut, maupun saat bersorak ketika rekan setimnya, Danielle van de Donk, memberikan sepatu berwarna emas yang dikirim Nike setelah penganugerahan itu kepada sang gelandang elegan, para pemain London City kini menikmati manfaat berbagi ruang ganti dengan Putellas.

Pada Minggu, mereka berharap Putellas dapat menampilkan performa yang menegaskan mengapa ia pantas menerima Ballon d'Or Feminin kedelapan. Tidak ada pertandingan Women's Super League yang lebih tepat bagi Putellas setelah pencapaian itu, karena sang juara bertahan akan bertandang ke markas London City.

Melalui tujuh pertandingan pertama musim ini, London City telah menunjukkan potensi untuk mencapai sesuatu yang istimewa. Pertanyaan besar pada musim panas lalu adalah apakah semua rekrutan bintang mereka, termasuk Putellas, bisa berpadu untuk membawa proyek yang tengah berkembang ini menuju papan atas klasemen WSL. Dengan posisi mereka di urutan ketiga pada tahap awal musim ini, laga Minggu memberi London City kesempatan untuk benar-benar menegaskan bahwa mereka layak berada di tiga besar dan mungkin, hanya mungkin, layak bersaing memperebutkan gelar.