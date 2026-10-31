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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

London City Lionesses jadi kekuatan di WSL, tetapi mampukah peraih Ballon d'Or Alexia Putellas dan kawan-kawan bersaing memperebutkan gelar juara?

Menempati peringkat ketiga setelah tujuh pertandingan, tim yang menggelontorkan dana besar ini jelas berpeluang lolos ke Liga Champions Wanita. Namun, bisakah mereka juga menjuarai liga?

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Ketika London City Lionesses menjamu Manchester City di ibu kota Inggris pada Minggu, stadion akan dipenuhi antusiasme seputar Ballon d'Or. Bahkan, setiap suporter yang datang ke pertandingan berkesempatan melihat langsung penghargaan bergengsi itu sebelum sepak mula setelah Alexia Putellas, rekrutan bintang London City pada musim panas, resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia menjelang laga terbesar klub sejauh musim ini.

    Sebagaimana Harry Kane pantas meraih Bola Emas pertamanya di kota tempat tinggalnya pada Senin, ketika seremoni tersebut meninggalkan Paris untuk pertama kalinya sejak 2015, sama pantasnya pula Putellas menerima penghargaan ketiganya di tempat yang kini menjadi rumahnya. Penghargaan itu diraihnya berkat penampilan pada musim terakhirnya bersama Barcelona, yang ia tinggalkan pada musim panas untuk pindah ke Inggris, tetapi skuad London City-lah yang sejak itu merayakan pencapaian besar kapten baru mereka.

    Baik saat mengagumi trofi itu secara langsung di fasilitas tim, ketika Putellas dengan senang hati mengizinkan para pemain tim junior berfoto dengan trofi tersebut, maupun saat bersorak ketika rekan setimnya, Danielle van de Donk, memberikan sepatu berwarna emas yang dikirim Nike setelah penganugerahan itu kepada sang gelandang elegan, para pemain London City kini menikmati manfaat berbagi ruang ganti dengan Putellas.

    Pada Minggu, mereka berharap Putellas dapat menampilkan performa yang menegaskan mengapa ia pantas menerima Ballon d'Or Feminin kedelapan. Tidak ada pertandingan Women's Super League yang lebih tepat bagi Putellas setelah pencapaian itu, karena sang juara bertahan akan bertandang ke markas London City.

    Melalui tujuh pertandingan pertama musim ini, London City telah menunjukkan potensi untuk mencapai sesuatu yang istimewa. Pertanyaan besar pada musim panas lalu adalah apakah semua rekrutan bintang mereka, termasuk Putellas, bisa berpadu untuk membawa proyek yang tengah berkembang ini menuju papan atas klasemen WSL. Dengan posisi mereka di urutan ketiga pada tahap awal musim ini, laga Minggu memberi London City kesempatan untuk benar-benar menegaskan bahwa mereka layak berada di tiga besar dan mungkin, hanya mungkin, layak bersaing memperebutkan gelar.

  • Menemukan kekompakan

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Meski mengalami banyak perubahan pada musim panas, London City mampu beradaptasi dengan baik dan mengawali musim baru dengan kuat.

    Ketika sebuah klub menjalani bursa transfer yang bagus tetapi sibuk, pertanyaannya selalu sama: apakah semua rekrutan itu bisa menyatu menjadi tim yang padu? Cukup melihat awal musim ini, dan Arsenal di sisi lain kota London, untuk mengetahui bahwa hasilnya bisa berbeda.

    Situasi Arsenal dan London City berbeda dalam banyak hal. Secara khusus, perlu dicatat bahwa Arsenal mengawali musim dengan jadwal yang lebih berat. Sementara itu, London City telah menghadapi lima dari delapan tim terbawah dalam tujuh pertandingan. Namun, London City tetap patut mendapat pujian atas cara mereka menghadapi begitu banyak perubahan, karena itu bukan hal yang mudah.

    Saat ini, London City berada di posisi ketiga klasemen WSL. Jumlah gol mereka merupakan yang terbanyak ketiga bersama tim lain, sementara hanya pemuncak klasemen Chelsea yang kebobolan lebih sedikit. Statistik mereka yang lain juga bagus. Hanya Chelsea yang memiliki total expected goals (xG) lebih tinggi, sedangkan tidak ada tim di liga yang mencatatkan xG per tembakan lebih tinggi atau tingkat konversi tembakan yang lebih baik.

    Sekilas, angka-angka tersebut mungkin menunjukkan bahwa penampilan mereka di lini pertahanan belum sama meyakinkannya, dengan xG lawan mereka hanya terbaik ketujuh di WSL. Gol-gol yang mereka terima dalam satu-satunya kekalahan di WSL sejauh ini memang memperlihatkan masalah: garis pertahanan tinggi London City dua kali ditembus berkat kekuatan West Ham dalam transisi.

    Namun, skuad ini harus menghadapi banyak cedera di lini pertahanan. Karena itu, catatan kebobolan paling sedikit kedua bersama tim lain di liga patut diapresiasi dan menjadi pertanda baik menjelang kembalinya para pemain yang absen.

    Elene Lete khususnya layak mendapat banyak pujian. Sang kiper menjalani musim pertama yang sulit di klub dan ketika ikon Inggris Mary Earps direkrut pada musim panas, ia tampaknya akan kehilangan tempat sebagai pemain utama. Namun, Lete berhasil mengatasi persaingan dengan rekan setim barunya itu untuk tetap menjadi pilihan pertama, dengan penampilan yang sejauh ini jauh lebih baik.

  • Keadaan yang lebih baik

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    Pelatih kepala Maestre mampu menyampaikan gagasannya dengan baik pada musim panas, dibantu oleh perekrutan pemain yang dilakukan lebih awal.

    Jadi, bagaimana London City mampu menyatukan semuanya dengan begitu baik dan secepat ini?

    Musim panas ini sebenarnya jauh lebih sedikit mengganggu kestabilan skuad, meski ada delapan pemain yang datang dan 12 yang pergi. Sebab, semua pemain baru sudah bergabung sebelum akhir Juli, sedangkan tahun lalu tujuh pemain baru baru datang mulai Agustus.

    “Saya pikir kami semua menjadi lebih baik berkat pengalaman tahun lalu dan kini bisa membantu para pemain baru beradaptasi dengan lebih baik,” kata Alanna Kennedy, salah satu pemain yang bergabung tepat sebelum musim 2025-26, ketika GOAL bertanya tentang pergantian pemain pada musim panas ini. “Semoga itu membuat prosesnya sedikit lebih lancar.”

    Sejauh ini, prosesnya memang tampak demikian. Faktor lain yang turut membantu adalah berlanjutnya kepemimpinan pelatih kepala Eder Maestre dari musim lalu. Ia ditunjuk pada jeda musim dingin musim sebelumnya. Setelah berusaha menerapkan gagasannya dalam waktu singkat di tengah musim, pelatih asal Spanyol itu kemudian memiliki satu musim panas penuh untuk menyampaikannya kepada para pemain.

    “Semua orang sudah memahami apa yang ia harapkan dari kami, filosofinya, dan gaya bermain kami,” tambah Kennedy. “Jadi, kami lebih mudah membantu para pemain baru memahami apa yang ia inginkan.”

  • Peluang untuk menegaskan diri

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Putellas mengawali kiprahnya di Inggris dengan baik, tetapi London City masih membutuhkan performanya seperti saat ia meraih Ballon d'Or.

    Perjalanan mereka belum sempurna. Kekalahan dari West Ham mengecewakan, begitu pula cara mereka bermain saat imbang melawan Liverpool akhir pekan lalu. Tidak semua kemenangan diraih lewat penampilan meyakinkan, meski ada beberapa performa luar biasa, terutama saat mereka menghajar Tottenham 6-1. "Saya rasa ada banyak hal positif yang patut dicatat," kata Maestre pekan ini. "Itulah mengapa saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan."

    Yang paling menggembirakan, tim ini tampaknya masih bisa tampil lebih baik lagi. Putellas, misalnya, belum menjalani laga yang benar-benar membuatnya mencuri perhatian di WSL, meski ia mengawali kiprahnya dengan baik lewat tiga gol dan satu assist dalam tujuh penampilan pertamanya. Hal serupa juga bisa dikatakan tentang beberapa pemain bintang lainnya.

    Akankah penampilan yang menunjukkan kemampuan mereka itu muncul dalam beberapa pekan ke depan? Setelah membangun fondasi yang kuat dengan menempati posisi ketiga klasemen berkat 16 poin dari tujuh laga pertama, London City akan menghadapi Manchester City, Chelsea, dan Arsenal dalam lima pertandingan berikutnya. Di sinilah kemampuan mereka untuk bertahan di tiga besar akan benar-benar diuji. Di saat seperti inilah mereka membutuhkan peraih Ballon d'Or mereka untuk tampil menentukan dan membawa tim meraih hasil yang bukan hanya menegaskan potensi finis di zona kompetisi Eropa, tetapi juga menjadi ancaman nyata untuk meraih lebih dari itu.

    "Ini pertandingan yang benar-benar bisa [mengukur] potensi Anda di kompetisi ini," kata Maestre menjelang kunjungan Manchester City. Seperti apa kondisi timnya setelah pertandingan itu? Kita akan segera mengetahuinya.