'Lompatan besar' - Ashley Sanchez kembali dipanggil dan Jaedyn Shaw dicoret saat Emma Hayes membuat keputusan berani untuk laga uji coba melawan Spanyol - Pemenang dan Pecundang USWNT
Sejak Emma Hayes mengambil alih sebagai pelatih tim nasional wanita Amerika Serikat, 60 pemain telah mencatatkan penampilan dan 56 di antaranya menjadi starter dalam sebuah pertandingan.
Piala Dunia Wanita 2027 tinggal kurang dari setahun lagi, dan dua laga melawan Spanyol yang menempati peringkat teratas akan digelar pada Oktober. Namun, Hayes masih memberi ruang bagi pemain yang belum memiliki penampilan. Masih ada kombinasi yang ingin ia lihat dan musim di level klub yang layak mendapat pengakuan.
"Kami bukan Spanyol, dan kami tidak berusaha menjadi Spanyol," kata Hayes dalam konferensi pers hari Selasa setelah pengumuman skuad. "Mereka adalah tim yang luar biasa. Mereka adalah juara dunia yang layak, dan mereka memiliki identitas serta metodologi mereka sendiri, begitu juga kami."
Skuad berisi 26 pemain yang diumumkan Hayes pada hari Selasa mencakup nama-nama yang sudah familiar seperti kapten Lindsey Heaps, gelandang Rose Lavelle, dan bek sayap Emily Fox. Ada juga beberapa kejutan, termasuk empat pemain yang belum memiliki penampilan: kiper Jordan Silkowitz, gelandang Evelyn Shores, serta penyerang Pietra Tordin dan Trinity Byars.
Keempatnya menjalani musim yang menonjol bersama klub NWSL masing-masing, sementara Shores, Tordin, dan Byars memiliki pengalaman luas dalam sistem tim nasional kelompok umur.
Pertanyaannya, mengapa sekarang? Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, seberapa besar ruang yang masih tersedia untuk terus bereksperimen?
“Anda tidak selalu bisa menghentikan perkembangan generasi yang akan ada untuk masa depan, jadi jika saya hanya memprioritaskan Piala Dunia, maka saya tidak akan memberi kesempatan kepada para pemain yang bisa dan akan memberi dampak bagi tim ini pada 2028 atau 2031,” kata Hayes.
Ini soal terus berkembang dan terus berevolusi. Dan ketika para pemain melakukannya bersama tim klub mereka, Hayes menyadarinya. Musim Ashley Sanchez bersama North Carolina Courage adalah salah satu contohnya.
"Saya tidak melihat itu musim lalu maupun musim sebelumnya. Jadi saya pikir ini merupakan peningkatan besar baginya, dan saya rasa pada tahap kariernya saat ini, saya yakin dia tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada di depannya."
Setelah empat bulan tanpa pemusatan latihan atau pertandingan, USWNT kini menghadapi ujian terbesarnya sejauh ini. Bagi pemain seperti Sanchez, Oktober menawarkan peluang lain untuk menunjukkan kapasitas mereka sebelum kualifikasi. Bagi yang lain, termasuk Jaedyn Shaw dan Ally Sentnor, tidak masuknya mereka ke dalam skuad merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Baik pilihan maupun nama-nama yang dicoret memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tim Hayes mulai terbentuk.
Pemenang: Ashley Sanchez
Jika ada satu pemain yang nyaris pasti harus dibawa Hayes ke pemusatan latihan ini, itu adalah Sanchez.
Dengan 20 gol dalam 26 pertandingan untuk North Carolina Courage, Sanchez membuat dirinya sulit diabaikan. Dia memimpin persaingan Sepatu Emas NWSL dan menyamai rekor gol semusim yang dibuat Temwa Chawinga dari Kansas City.
Kepindahannya dari Washington Spirit ke Courage menghadirkan perubahan suasana, tetapi Sanchez langsung menunjukkan pengaruhnya. Pada musim pertamanya di North Carolina, dia memimpin tim dalam jumlah gol dan assist serta menjadi finalis untuk penghargaan Gelandang Terbaik NWSL. Musim ini, dia membawa dampak itu ke level yang lebih tinggi.
Namun, bersama tim nasional, kesempatan lebih sulit didapat. Sanchez memiliki karier yang mengesankan di tim nasional level usia muda, tetapi pemanggilan ke tim senior tidak selalu berujung pada menit bermain di lapangan. Dia tidak bermain di Piala Dunia Wanita 2023, dan penampilan terakhirnya bersama USWNT terjadi pada 2024. Meski dipanggil ke pemusatan latihan Januari 2025, dia harus menunggu lama untuk kembali mengenakan seragam merah, putih, dan biru.
"Saya pikir Ashley menjalani musim yang luar biasa, bukan hanya dari segi jumlah gol yang dia cetak, tetapi juga konsistensi penampilannya. Saya pikir dia pantas mendapatkannya, berdasarkan performanya musim ini," kata Hayes dalam konferensi pers pada hari Selasa.
“Saya sempat berbicara dengan [pelatih kepala Courage] Mak [Lind], yang sangat memuji kematangannya musim ini; keinginannya untuk benar-benar kembali ke tim nasional. Dan dia telah menunjukkannya lewat sikapnya. Saya pikir langkah berikutnya baginya adalah mempertahankan konsistensi itu.”
Pecundang: Jaedyn Shaw
Shaw tak pernah terlihat senyaman ini bersama Gotham FC. Ia bermain lepas, mencetak gol, dan baru-baru ini menjadi pemain termuda dalam sejarah NWSL yang mencapai 25 gol musim reguler sepanjang karier. Performa itu membuat absennya dia dari skuad Oktober terasa menonjol. Bagi Shaw, itu berarti kehilangan kesempatan untuk menguji diri melawan Spanyol.
Namun, Hayes ingin memberinya menit bermain yang berarti pada jeda internasional kali ini. Shaw dan Ally Sentnor akan bergabung dengan tim U-23, tempat mereka bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain daripada yang mungkin mereka terima bersama tim senior. U.S. Soccer semakin fokus menjaga keterkaitan kedua kelompok itu, dengan para pemain berpindah di antara keduanya berdasarkan peluang dan kebutuhan pengembangan. Keduanya tetap menjadi bagian dari rencana Hayes.
“Keputusan untuk menempatkan Jaedyn dan Ally [Sentnor] di tim U-23 didasarkan pada fakta bahwa ini adalah jeda dua pertandingan,” kata Hayes. “Saya tidak memainkan Jaedyn pada pemusatan latihan terakhir melawan Brasil, dan seperti yang sudah sering saya katakan, saya ingin memprioritaskan perkembangan pemain, dan saya tidak ingin pemain yang kurang berpengalaman selalu duduk di bangku cadangan dan bermain hanya beberapa menit…Mereka tetap menjadi bagian sentral dari rencana kami.”
Pemenang: Trinity Rodman
Trinity Rodman menjalani tahun yang patut dikenang, dan itu belum berakhir.
Ia membuka 2026 dengan menandatangani kontrak terbesar dalam sejarah sepak bola wanita, kesepakatan tiga tahun untuk tetap bersama Washington Spirit. Sejak saat itu, ia rutin masuk skuad USWNT dan mencetak 11 gol, terbanyak di tim, untuk Spirit.
Di luar lapangan, ia bepergian ke berbagai tempat untuk mendukung pacarnya, Ben Shelton, di turnamen tenis, termasuk US Open 2026, saat ia mencapai final.
Dalam prosesnya, ia juga berupaya menutup kekurangan dalam permainannya sendiri. Dan Hayes sangat bangga dengan perkembangan itu.
“Pertama-tama, saya sangat bangga pada Trinity Rodman. Saya benar-benar bangga,” kata Hayes. “Saya berbicara dengannya mungkin sekitar seminggu yang lalu, dan kami membicarakan periode yang sama tahun lalu, seperti tantangan yang sedang ia hadapi, serta bagaimana ia bekerja sangat keras untuk menutup kekurangan di area yang perlu ia kembangkan agar menjadi lebih tangguh, lebih kuat secara fisik...”
Perkembangan itu juga meluas ke kepemimpinannya.
“Saya rasa dia berkembang dalam kepemimpinannya. Kami banyak membicarakan hal itu. Dia sangat bangga menjadi rekan setim yang hebat, dan dia juga sangat bangga menunjukkan lewat teladan bahwa dia bisa memimpin. Dia selalu meminta untuk memimpin, yang benar-benar saya sukai, dan dia memberi perbedaan dengan begitu banyak cara,” lanjut Hayes.
Pecundang: Naomi Girma
Naomi Girma masuk dalam daftar 26 pemain, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Hayes untuk mengungkapkan kekhawatirannya soal kondisi bek tengah tersebut.
“Naomi Girma, dia memang mengalami benturan dalam latihan hari ini. Saya tidak sepenuhnya yakin apakah Naomi akan masuk dalam skuad, tetapi saya yakin kami akan melaporkan sesuatu jika memang demikian. Itu mungkin satu-satunya perubahan yang harus kami lakukan,” kata Hayes secara langsung dalam konferensi pers tersebut.
Kebugaran pertandingan Girma memang menjadi perhatian, terutama karena dia belum bermain dalam satu pun laga Chelsea di Women's Super League (WSL) musim ini. Girma juga tidak masuk skuad untuk pertandingan USWNT melawan Brasil di Brasil pada awal tahun ini karena cedera.
Jika Girma tidak dinyatakan fit untuk bermain di kamp dan melawan Spanyol, ada kekhawatiran nyata pada posisi bek tengah. USWNT sudah kehilangan seorang bek, Emily Sonnett, sehingga akan sangat bergantung pada Tierna Davidson, Kennedy Wesley, dan Tara Rudd; semuanya memang mampu, tetapi pengalaman memiliki duet Girma dan Sonnett melawan tim seperti Spanyol tampak akan menjadi kehilangan yang disayangkan bagi AS.
“Saya harus memikirkan para pemain yang tersedia, dan itulah mengapa saya selalu bersikeras bahwa kami harus mengembangkan kumpulan pemain yang lebih besar karena dalam sekejap, sesuatu bisa terjadi," kata Hayes. "Kami bisa berada dalam situasi seperti yang kami alami bahkan di kamp ini, ketika mungkin kami akan tanpa dua bek tengah inti kami. Jika saya tidak mempersiapkan para pemain agar siap, maka saya tidak menjalankan pekerjaan saya.”
Pemenang: Trinity Byars
Bagi siapa pun yang mengikuti NWSL, Byars adalah nama yang familiar. Penyerang itu bisa bermain sebagai nomor 9, nomor 10, atau bahkan nomor 8, dan dia menjalani musim yang menonjol bersama San Diego Wave dengan 10 gol dan dua assist. Namun hingga saat ini, dia belum pernah dipanggil ke tim nasional senior.
Pada Agustus, pemain berusia 23 tahun itu menjadi baru pemain kedua dalam sejarah Wave yang mencapai dua digit gol dalam satu musim, menyusul Alex Morgan, yang mencetak 15 gol pada 2022.
Namun, Byars tidak asing dengan sistem tim nasional. Dia mewakili AS di Piala Dunia Wanita U-17 2018 dan Piala Dunia Wanita U-20 2022, serta juga sempat bermain bersama tim U-23. Kini, Hayes ingin melihat apa yang bisa dia berikan kepada grup senior.
“Lalu ada Trinity Byars,” kata Hayes, “yang termasuk di antara empat pencetak gol terbanyak di negara ini. Anda tidak selalu menemukan banyak nomor 9 yang bisa memadukan kemampuan meregangkan permainan dengan baik dan turun menjemput bola dengan baik, dan saya pikir dia brilian. Dan saya tidak ingin menunggu untuk melihatnya.”