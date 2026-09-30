Sejak Emma Hayes mengambil alih sebagai pelatih tim nasional wanita Amerika Serikat, 60 pemain telah mencatatkan penampilan dan 56 di antaranya menjadi starter dalam sebuah pertandingan.

Piala Dunia Wanita 2027 tinggal kurang dari setahun lagi, dan dua laga melawan Spanyol yang menempati peringkat teratas akan digelar pada Oktober. Namun, Hayes masih memberi ruang bagi pemain yang belum memiliki penampilan. Masih ada kombinasi yang ingin ia lihat dan musim di level klub yang layak mendapat pengakuan.

"Kami bukan Spanyol, dan kami tidak berusaha menjadi Spanyol," kata Hayes dalam konferensi pers hari Selasa setelah pengumuman skuad. "Mereka adalah tim yang luar biasa. Mereka adalah juara dunia yang layak, dan mereka memiliki identitas serta metodologi mereka sendiri, begitu juga kami."

Skuad berisi 26 pemain yang diumumkan Hayes pada hari Selasa mencakup nama-nama yang sudah familiar seperti kapten Lindsey Heaps, gelandang Rose Lavelle, dan bek sayap Emily Fox. Ada juga beberapa kejutan, termasuk empat pemain yang belum memiliki penampilan: kiper Jordan Silkowitz, gelandang Evelyn Shores, serta penyerang Pietra Tordin dan Trinity Byars.

Keempatnya menjalani musim yang menonjol bersama klub NWSL masing-masing, sementara Shores, Tordin, dan Byars memiliki pengalaman luas dalam sistem tim nasional kelompok umur.

Pertanyaannya, mengapa sekarang? Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, seberapa besar ruang yang masih tersedia untuk terus bereksperimen?

“Anda tidak selalu bisa menghentikan perkembangan generasi yang akan ada untuk masa depan, jadi jika saya hanya memprioritaskan Piala Dunia, maka saya tidak akan memberi kesempatan kepada para pemain yang bisa dan akan memberi dampak bagi tim ini pada 2028 atau 2031,” kata Hayes.

Ini soal terus berkembang dan terus berevolusi. Dan ketika para pemain melakukannya bersama tim klub mereka, Hayes menyadarinya. Musim Ashley Sanchez bersama North Carolina Courage adalah salah satu contohnya.

"Saya tidak melihat itu musim lalu maupun musim sebelumnya. Jadi saya pikir ini merupakan peningkatan besar baginya, dan saya rasa pada tahap kariernya saat ini, saya yakin dia tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada di depannya."

Setelah empat bulan tanpa pemusatan latihan atau pertandingan, USWNT kini menghadapi ujian terbesarnya sejauh ini. Bagi pemain seperti Sanchez, Oktober menawarkan peluang lain untuk menunjukkan kapasitas mereka sebelum kualifikasi. Bagi yang lain, termasuk Jaedyn Shaw dan Ally Sentnor, tidak masuknya mereka ke dalam skuad merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Baik pilihan maupun nama-nama yang dicoret memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tim Hayes mulai terbentuk.