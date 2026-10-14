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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez menyuarakan apa yang dipikirkan setiap pendukung Manchester United, tetapi luapan emosinya yang pengecut ala Cristiano Ronaldo tak boleh dibiarkan tanpa sanksi

Pemain timnas Argentina itu mengecam jajaran direksi setelah kekalahan terbaru Manchester United, tindakan yang pada akhirnya sama sekali tidak membantu Michael Carrick.

James Westwood
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  • “Malam ini, mudah untuk menyalahkan pelatih, mudah untuk menyalahkan para pemain, tetapi kami juga harus melihat aspek lain,” kata Lisandro Martinez dalam pernyataan mengejutkan di Amazon Prime setelah Manchester United kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa. “Saya berharap ada lebih banyak [investasi], 100 persen. Saya berharap lebih banyak dari direktur teknik kami [Jason Wilcox]. Saya harus jujur, sebagai pemain kami harus berbuat lebih banyak, tetapi penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam seperti ini. Musim lalu kami melakukan segalanya, kami membangun fondasi untuk menciptakan tim yang luar biasa.”

    Ketika ditanya apakah Michael Carrick mendapat dukungan yang cukup pada bursa transfer musim panas setelah diberi kontrak dua tahun sebagai manajer tetap, Martinez menambahkan: “Menurut saya tidak. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setiap musim berbeda. Anda tidak bisa hanya mengandalkan apa yang Anda lakukan musim lalu. Tim-tim lain tahu cara Anda bermain, mereka tahu setiap detailnya. Jika Anda tidak berubah, musim berikutnya [itu] akan menjadi masalah besar. Anda tidak bisa terus-menerus mengganti manajer. Bagaimana dengan aspek lain?”

    Sulit menemukan seorang pun suporter United yang tidak setuju dengan penilaian Martinez. Carrick membawa tim finis di posisi ketiga Liga Primer setelah menggantikan Ruben Amorim pada Januari, tetapi mereka baru memenangi dua dari sembilan pertandingan pertama di semua kompetisi musim ini.

    Martinez benar bahwa kedalaman skuad United tidak cukup untuk menghadapi lonjakan jumlah pertandingan akibat berlaga di kompetisi Eropa. Akan menjadi keajaiban jika mereka bahkan bisa mendekati gelar juara musim ini, setelah secara mengejutkan disingkirkan Brighton dari Piala Carabao. Posisi Carrick pun tampak sangat terancam.

    Jajaran petinggi Old Trafford patut menanggung sebagian besar kesalahan atas situasi ini, tetapi bukan seluruhnya. Para pemain tampil jauh di bawah standar minimum yang diharapkan, dan Martinez pun tidak dalam posisi untuk mengkritik orang lain; tak seorang pun dalam skuad tampil seburuk dirinya. Ucapannya tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi karena pada akhirnya hanya akan semakin memperburuk suasana ruang ganti dan memicu polemik yang mengalihkan perhatian dari upaya Carrick membalikkan keadaan.

  • Perlu perspektif

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    United memiliki kualitas yang cukup untuk tampil jauh lebih baik, meski para petinggi klub menunjukkan ketidakcakapan.

    Semua itu juga terasa sudah direncanakan. Martinez jelas sudah ingin meluapkan kekesalannya sebelum mikrofon disodorkan kepadanya. Pada dasarnya, ia hanya mengulangi keluhan para suporter yang ramai memenuhi media sosial seusai setiap pertandingan United musim ini.

    Keluhan itu memang beralasan. United hanya menghabiskan £155 juta ($206 juta) di bursa transfer musim panas, jauh lebih sedikit dibandingkan semua rival utama mereka, dan seluruh dana itu dipakai untuk memperkuat lini tengah. Youri Tielemans merupakan pembelian murah dengan harga £35 juta ($46 juta), tetapi mudah untuk berargumen bahwa pemain berusia 29 tahun itu telah melewati masa puncaknya. Sementara itu, keputusan membeli Andrey Santos, pemain yang tersisih di Chelsea, seharga £50 juta ($66 juta) sama sekali tidak masuk akal. Carlos Baleba menjadi satu-satunya rekrutan baru yang tampak siap menjadi aset nyata untuk jangka panjang, meski United membayar terlalu mahal, yakni £70 juta ($93 juta), untuk pemain yang menjalani musim 2025-26 dengan buruk di Brighton.

    Tak satu pun dari mereka menawarkan ancaman gol dan keunggulan dalam duel udara di kedua kotak penalti seperti yang dimiliki Casemiro. Jadi, perombakan lini tengah itu, paling banter, hanya biasa-biasa saja. Sementara itu, posisi lain yang lebih mendesak justru diabaikan, yakni penyerang tengah dan bek kiri. Benjamin Sesko belum cukup siap secara fisik maupun teknik untuk menjadi ujung tombak, sedangkan kondisi fisik Luke Shaw tidak memungkinkannya bermain tiga pertandingan dalam sepekan.

    Mendatangkan seorang bek tengah berpengalaman juga akan menjadi langkah cerdik, mengingat cedera punggung kronis Matthijs de Ligt, mobilitas Harry Maguire yang kian menurun, serta Martinez yang sulit diandalkan. Namun, bahkan setelah mempertimbangkan semua itu, rentetan hasil United sejak Agustus tetap tidak bisa dibenarkan.

    Ini sebagian besar masih skuad yang sama dengan yang dimiliki Carrick pada Mei. Secara statistik, mereka juga mendapat jadwal pertandingan awal Liga Primer Inggris yang paling mudah, termasuk dua laga beruntun melawan tim promosi Hull City dan Ipswich, serta laga tandang melawan Everton dan Fulham. Ya, Wilcox telah mengecewakan Carrick, sebagaimana ia juga mengecewakan Amorim, karena gagal menjalankan perannya sebagai sosok pertama yang mendukung manajer. Hampir setiap keputusan yang diambil ketua INEOS Sir Jim Ratcliffe pun semakin membuat klub terpuruk. Namun, para pemain tidak bisa berlindung di balik semua itu, terutama Martinez.

  • Tanda-tanda positif diabaikan

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    United kurang beruntung meninggalkan Metropolitano dengan tangan hampa, sementara komentar pedas Martinez tentang penampilan mereka terasa tidak sesuai kenyataan.

    Harus diakui, permainan United secara keseluruhan membaik saat menghadapi Atletico, dengan Ratcliffe dan CEO klub Omar Berrada menyaksikan pertandingan dari tribune. Kemenangan 2-0 itu membuat penampilan tuan rumah tampak lebih baik daripada kenyataannya. Mereka juga sangat diuntungkan oleh keputusan VAR kontroversial yang berujung pada kartu merah bagi Leny Yoro pada menit ke-74.

    Tim asuhan Carrick mungkin bisa meraih hasil dari laga tersebut seandainya tidak harus bermain dengan sepuluh orang. Bryan Mbeumo mendapat dua peluang emas, sementara Marcus Rashford dan Baleba juga menyia-nyiakan peluang bagus. Bruno Fernandes, di sisi lain, melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membentur mistar.

    United tampil lebih bersemangat dalam menyerang dan terlihat lebih terorganisasi di lini belakang, terutama berkat kehadiran Baleba. Ia melindungi pertahanan dengan impresif, memenangi lima duel darat dan tiga kali merebut kembali bola. Energi dan kegigihannya dalam berduel tampaknya juga menular kepada rekan-rekannya.

    Respons Manchester United setelah kebobolan pada menit pertama patut diapresiasi. Atmosfer di Metropolitano pun menegang ketika Atletico kesulitan mempertahankan keunggulannya. Namun, ketika Martinez diminta menilai penampilan timnya, ia menjawab: "Sangat buruk, sangat buruk. Saya harus benar-benar menahan diri, tetapi terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini. Menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini lalu tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa."

  • “Hanya Bruno yang bisa mengatakan itu”

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez pada dasarnya telah menyudutkan rekan-rekan setimnya, yang membuat ikon klub Wayne Rooney sangat kecewa.

    Wawancara itu tidak diterima dengan baik oleh legenda United Wayne Rooney, yang menjadi pengamat pertandingan untuk Amazon Prime. "Bagi saya, itu tidak menghormati rekan-rekan setimnya," kata Rooney. "Saya pernah mengalami situasi serupa ketika menemui Sir Alex Ferguson dan bertanya pemain mana yang akan kami datangkan.

    "Saya meminta maaf dua hari kemudian, jadi saya bisa bicara berdasarkan pengalaman tentang apa yang baru saja dia lakukan. Itu sangat tidak menghormati rekan-rekan setimnya. Ada banyak pemain muda di ruang ganti itu juga. Mereka mencari arahan dari para pemain berpengalaman."

    Menurut talkSPORT, sejumlah pemain senior United juga marah kepada Wilcox dan jajaran direksi seperti Martinez, tetapi waktu penyampaian pernyataannya sama sekali tidak tepat. Baleba, Tielemans, dan Santos kini punya alasan untuk berpikir bahwa pemain asal Argentina itu menganggap mereka tidak cukup bagus untuk bermain bagi klub. Seperti disinggung Rooney, pernyataan itu juga bisa berdampak buruk pada kepercayaan diri pemain-pemain yang tengah berkembang seperti Yoro dan Ayden Heaven.

    Martinez juga berbicara melampaui kewenangannya. "Hanya Bruno (Fernandes) yang bisa angkat bicara dan mengatakan hal seperti itu," lanjut Rooney. "Ini terlihat seperti pemain yang berusaha melindungi dirinya sendiri. Ini menyedihkan karena para pemain harus tetap bersatu. Hal seperti itu bisa memecah belah ruang ganti."

    Memang, sebagai kapten, Fernandes-lah yang seharusnya berbicara atas nama skuad. Rooney kembali tepat sasaran; tindakan ini memberi kesan bahwa Martinez hanya berusaha mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri. Itu tindakan pengecut, bukan berani.

  • Bagian dari masalah

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez kerap menjadi beban saat berseragam Manchester United dan terancam dikenang sebagai rekrutan gagal.

    Ada pula kemungkinan Martinez tengah berusaha memaksakan kepindahannya dari Old Trafford, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Ia punya riwayat serupa. Sebuah laporan Telegraaf pada 2022 menyebut ia pernah menyebut direktur teknik Ajax Gerry Hamstra sebagai "orang yang sama sekali bukan siapa-siapa, b*ngsat" tak lama sebelum bergabung dengan United. Sementara itu, sesama pemain Argentina, Cristian Romero, membuat Tottenham berada dalam posisi sulit setelah melontarkan kecaman serupa terhadap para petinggi klub pada Januari. Kini, ia tampil gemilang bersama Atletico, tim yang benar-benar punya kapasitas untuk bersaing di semua kompetisi papan atas.

    Jika sejumlah klub memandang Martinez sebagai korban dari sistem United yang bermasalah, peluangnya untuk pindah ke klub besar akan lebih baik. Namun, satu hal perlu ditegaskan: tidak ada alasan untuk mengasihani pemain berusia 28 tahun itu. Sudah cukup lama ia menjadi bagian dari masalah di kubu merah Manchester.

    Kegigihan Martinez semula membuatnya menjadi idola suporter setelah kepindahannya ke United senilai £57 juta ($76 juta), sekaligus memberinya julukan "Si Jagal". Namun, performanya sangat tidak konsisten selama tiga tahun terakhir, sementara berbagai cedera membuatnya absen dalam waktu lama. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu patut dikenang sebagai salah satu dari sekian banyak rekrutan gagal pada era pasca-Ferguson.

    Baru empat hari lalu, ia membuat Setan Merah kehilangan kemenangan kandang yang sangat berharga atas Tottenham setelah kalah duel dari Dominic Solanke di kotak penalti. Hal itu mendorong Adam Crafton dari The Athletic untuk menulis di X: "Mereka seharusnya menjual Martinez setelah Piala Dunia. Kesenjangan antara performanya yang sebenarnya dan cara ia memandang dirinya sendiri sangat besar."

    Nilainya tentu terus menurun dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Martinez juga mencetak gol bunuh diri yang sulit dijelaskan saat melawan Fulham, serta menghadiahkan gol kedua kepada Ipswich dalam kemenangan United 5-2 atas tim asuhan Gary O'Neil di Old Trafford. Kemampuan umpan mantan pemain Ajax itu luar biasa, tetapi ia rentan kehilangan konsentrasi pada momen-momen krusial, sehingga menjadi sasaran empuk lawan.

  • Awal dari akhir

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    United harus memastikan Martinez dimintai pertanggungjawaban atas gangguan besar yang ditimbulkannya pada fase krusial masa kepemimpinan Carrick.

    Orang terakhir yang berbicara seterang-terangan menentang pihak yang menggajinya di United adalah Cristiano Ronaldo, hanya beberapa bulan setelah kedatangan Martinez. Peraih lima Ballon d'Or itu mengkritik banyak hal, mulai dari Erik ten Hag, yang kala itu menjadi manajer, hingga fasilitas latihan klub dan para pemain akademi, dalam wawancara duduk bersama Piers Morgan yang memuakkan. Wawancara itu berujung pada pemutusan kontraknya atas kesepakatan bersama.

    Saat itu, Ronaldo mengamuk karena Ten Hag mencadangkannya, keputusan yang sangat melukai egonya yang kelewat besar. Martinez tidak berada dalam posisi yang sama, tetapi sikapnya nyaris sama egoisnya.

    Carrick dihujani pertanyaan tentang Martinez setelah kekalahan dari Atletico, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan terus berdatangan hingga United menghadapi Leeds dalam derbi Pennines di Elland Road pada Minggu, laga yang wajib mereka menangi. Pembelaan Martinez terhadap Carrick tidak dipikirkan matang-matang; ia justru membuat tugas mantan gelandang itu semakin sulit.

    Kepergian secepat Ronaldo akan terlalu ekstrem, tetapi Martinez harus dihukum. Setidaknya, ia patut dijatuhi denda besar dan tidak dilibatkan dalam pertandingan melawan Leeds. Untuk jangka panjang, United sebaiknya tidak menggunakan opsi memperpanjang kontraknya hingga 2028.

    Manchester United tak akan punya harapan menghidupkan kembali masa kejayaannya selama struktur di balik layar saat ini tetap dipertahankan. Namun, para pemain yang merasa berhak mendapat perlakuan istimewa dan tidak sadar diri juga hanya akan menyeret klub itu ke bawah. Pada akhirnya, yang benar-benar dilakukan Martinez hanyalah menunjukkan sekali lagi bahwa ia tidak pantas berada di Old Trafford.