“Malam ini, mudah untuk menyalahkan pelatih, mudah untuk menyalahkan para pemain, tetapi kami juga harus melihat aspek lain,” kata Lisandro Martinez dalam pernyataan mengejutkan di Amazon Prime setelah Manchester United kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa. “Saya berharap ada lebih banyak [investasi], 100 persen. Saya berharap lebih banyak dari direktur teknik kami [Jason Wilcox]. Saya harus jujur, sebagai pemain kami harus berbuat lebih banyak, tetapi penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam seperti ini. Musim lalu kami melakukan segalanya, kami membangun fondasi untuk menciptakan tim yang luar biasa.”

Ketika ditanya apakah Michael Carrick mendapat dukungan yang cukup pada bursa transfer musim panas setelah diberi kontrak dua tahun sebagai manajer tetap, Martinez menambahkan: “Menurut saya tidak. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setiap musim berbeda. Anda tidak bisa hanya mengandalkan apa yang Anda lakukan musim lalu. Tim-tim lain tahu cara Anda bermain, mereka tahu setiap detailnya. Jika Anda tidak berubah, musim berikutnya [itu] akan menjadi masalah besar. Anda tidak bisa terus-menerus mengganti manajer. Bagaimana dengan aspek lain?”

Sulit menemukan seorang pun suporter United yang tidak setuju dengan penilaian Martinez. Carrick membawa tim finis di posisi ketiga Liga Primer setelah menggantikan Ruben Amorim pada Januari, tetapi mereka baru memenangi dua dari sembilan pertandingan pertama di semua kompetisi musim ini.

Martinez benar bahwa kedalaman skuad United tidak cukup untuk menghadapi lonjakan jumlah pertandingan akibat berlaga di kompetisi Eropa. Akan menjadi keajaiban jika mereka bahkan bisa mendekati gelar juara musim ini, setelah secara mengejutkan disingkirkan Brighton dari Piala Carabao. Posisi Carrick pun tampak sangat terancam.

Jajaran petinggi Old Trafford patut menanggung sebagian besar kesalahan atas situasi ini, tetapi bukan seluruhnya. Para pemain tampil jauh di bawah standar minimum yang diharapkan, dan Martinez pun tidak dalam posisi untuk mengkritik orang lain; tak seorang pun dalam skuad tampil seburuk dirinya. Ucapannya tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi karena pada akhirnya hanya akan semakin memperburuk suasana ruang ganti dan memicu polemik yang mengalihkan perhatian dari upaya Carrick membalikkan keadaan.