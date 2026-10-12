Laga pertama Manchester City sejak dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League pada akhirnya berjalan mudah. Sekitar satu jam pertama berlangsung menegangkan. Sebanyak 56.000 pendukung Liverpool yang marah memadati Anfield dan menciptakan atmosfer tidak bersahabat lewat spanduk bertuliskan 'Shamchester' dan 'Cheat', serta nyanyian, "Kalian belum pernah meraih trofi sejak 1967." Nyanyian itu merujuk pada trofi terakhir yang diraih City sebelum pengambilalihan oleh pihak Abu Dhabi pada 2009, yang mengawali periode sembilan tahun yang memalukan di Etihad.

DJ stadion pun turut ambil bagian dengan pilihan lagu yang sindirannya cukup kentara sebelum dan sesudah pertandingan, mulai dari 'Joker and the Thief' karya Wolfmother hingga 'Little Lies' karya Fleetwood Mac. Namun, setelah Ryan Gravenberch diusir karena menerima kartu kuning kedua, City melenggang menuju kemenangan nyaman 3-0 berkat gol-gol Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki pada babak kedua. Hasil itu menjaga awal sempurna mereka di musim Premier League.

Kemenangan itu menjadi pernyataan tegas atas klub yang mungkin punya alasan paling kuat untuk merasa dirugikan. Liverpool finis sebagai runner-up di belakang City pada 2013-14 dan 2018-19, dengan selisih hanya satu poin pada musim yang disebut terakhir. Mereka juga tentu akan berpendapat bahwa kekalahan tipis dalam perebutan gelar 2021-22 merupakan akibat langsung dari tindakan curang City di luar lapangan.

City telah mengajukan banding atas putusan Premier League, dan tidak ada yang tahu pasti kapan proses itu akan selesai. Mereka dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, bukan hanya di mata para petinggi Premier League, tetapi juga di mata publik. Karena itu, kemenangan pada Minggu terasa tidak berarti, begitu pula setiap kemenangan lain yang diraih City hingga putusan akhir dikeluarkan.

Kompetisi ini secara keseluruhan pun kini terasa tidak berarti, karena setiap klub bisa mengklaim telah dirugikan oleh kesuksesan City yang terus berlanjut.