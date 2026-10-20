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Legenda Istanbul: Bagaimana Liverpool melakukan kebangkitan terbesar dalam sejarah sepakbola untuk menjuarai final Liga Champions

Final 2005 dikenang sebagai salah satu laga final paling berkesan dalam sejarah kompetisi tersebut.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Saat para pemain AC Milan dan Liverpool meninggalkan lapangan pada jeda pertandingan, mereka mengira laga itu praktis sudah berakhir.


    Tim asal Italia itu baru saja menampilkan permainan yang begitu memukau dan efisien selama 45 menit sehingga dunia yang menyaksikannya yakin trofi Liga Champions akan menjadi milik mereka.


    Skor saat itu 3-0 di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, pada 25 Mei 2005. Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso, dan rekan-rekan mereka tampak putus asa saat menuju ruang ganti di tengah perayaan meriah suporter Milan.

    "Kami semua merasa terpukul saat jeda," kata Carragher 10 tahun kemudian.

    Namun, setelah arahan tim yang kacau dan perombakan susunan pemain oleh pelatih Rafael Benitez, para pemain kembali ke lapangan. Mereka disambut bukan oleh sorak-sorai suporter AC Milan yang gembira dan sesumbar, melainkan oleh nyanyian ‘You'll Never Walk Alone’ yang membangkitkan semangat dari puluhan ribu pendukung Liverpool.

    Inilah kisah tentang bagaimana nyanyian penuh perlawanan saat menghadapi kekalahan itu membantu memicu apa yang mungkin menjadi kebangkitan terbesar dalam sejarah sepakbola.


  • Kebrutalan di babak pertama

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    AC Milan unggul jauh saat jeda dan tampak bakal meraih gelar juara Eropa.

    Carlo Ancelotti bukan hanya berhasil mempertahankan kerangka timnya yang menjuarai Liga Champions 2003. Ia bahkan membuat tim itu lebih baik. AC Milan pada 2005 dipenuhi para legenda sepakbola modern. Lini belakangnya tangguh, terdiri dari Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam, dan sang kapten Paolo Maldini. Di lini tengah, Andrea Pirlo mengatur permainan dari posisi yang dalam, sementara kegigihan Gennaro Gattuso dan teknik anggun Clarence Seedorf menghadirkan keseimbangan. Di depan mereka ada pengatur serangan brilian Kaka, serta duet penyerang Hernan Crespo asal Argentina dan fenomena Ukraina Andriy Shevchenko. Hanya ada empat perubahan pada susunan pemain inti yang mengalahkan Juventus di final kompetisi Eropa dua tahun sebelumnya. Tiga pemain yang tidak lagi masuk susunan inti itu, Rui Costa, Alessandro Costacurta, dan Kakha Kaladze, berada di bangku cadangan.

    Tim yang terbiasa meraih gelar itu memancarkan kepercayaan diri. Menjelang final di Istanbul, Ancelotti mengatakan: "Pengalaman, keberanian, dan ketenangan kami akan menentukan. AC Milan memiliki pemain-pemain yang terbiasa menghadapi tekanan, dan itu bisa menjadi faktor krusial dalam final seperti ini."

    Sebaliknya, Liverpool sedang dalam kondisi sulit dan baru saja finis kelima di Liga Primer Inggris. Mengandalkan disiplin taktik serta tekad kuat pemain-pemain seperti Gerrard, Carragher, Alonso, dan John Arne Riise, mereka lolos dengan susah payah dari fase grup, tampil jauh lebih baik daripada Bayer Leverkusen di babak 16 besar, lalu meraih kemenangan tipis atas Juventus dan Chelsea asuhan Jose Mourinho.

    Di Istanbul, Benitez menata timnya agar rapat di lini tengah. Alonso bermain lebih dalam untuk melindungi lini belakang, sementara Gerrard berusaha membatasi pergerakan Kaka sekaligus membantu Harry Kewell dan Milan Baros.

    Belum genap satu menit, rencana mereka sudah harus dirombak. Tendangan bebas berbahaya Pirlo mengarah kepada Maldini yang tak terkawal, dan tendangan volinya membuat bola memantul melewati kiper Jerzy Dudek. Itu bukan hanya gol tercepat dalam final Liga Champions. Pada usia 36 tahun 333 hari, bek legendaris tersebut juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol di final kompetisi itu.

    Upaya Liverpool untuk segera menyamakan kedudukan membuat mereka meninggalkan lebih banyak ruang di belakang, dan lini serang Milan yang bermain rapat siap memanfaatkannya. Pirlo mengatur tempo tanpa tekanan, sementara Kaka mulai menyelinap nyaris tanpa terdeteksi di antara lini tengah dan pertahanan Liverpool.

    Pada pertengahan babak, pemain asal Brasil itu melesat menembus area Liverpool ketika para bek mundur menghadapinya. Ia memilih saat yang tepat untuk mengoper kepada Shevchenko, yang melepaskan penyelesaian apik melewati Dudek ke sudut bawah gawang. Namun, bendera hakim garis terangkat.

    Kelegaan tim Inggris itu hanya sementara. Pada menit ke-39, tak lama setelah klaim penalti Liverpool ditolak, Kaka kembali menerobos dan mencungkil bola ke arah Shevchenko. Pemain Ukraina itu mengirim bola ke depan gawang untuk diselesaikan Crespo dari jarak dekat.

    Lima menit kemudian, Kaka kembali melakukannya. Saat menerima bola, ia melewati upaya Gerrard merebutnya, lalu dari daerah pertahanannya sendiri mengirim umpan sempurna yang disentuh Crespo melewati Dudek. Skor menjadi 3-0.

    "Anda sudah bersiap selama berminggu-minggu. Anda punya rencana permainan, lalu rencana itu sedikit terguncang," kata Gerrard dalam percakapan dengan Cafu pada 2023. "Kami kehilangan bola. Saya harus mengakuinya, saya tidak bermain bagus pada babak pertama. Pada saat itulah Anda berpikir mimpi itu sudah berakhir? Namun, sebagai kapten tim, Anda harus menunjukkan sikap yang tepat, ingat untuk tetap percaya, dan mencapai jeda babak pertama. Jangan sampai selisihnya bertambah dari tiga gol."

    Ketika peluit babak pertama berbunyi, para pemain Liverpool meninggalkan lapangan dengan raut terpukul, sementara pendukung mereka tertegun. Milan, sebaliknya, berjalan santai menuju lorong dengan sikap seolah gelar juara sudah menjadi milik mereka.

  • Yang mitologis dan yang magis

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Setelah memberikan pengarahan tim yang kacau saat jeda, Rafa Benitez mengirim para pemainnya kembali ke lapangan dengan pesan penyemangat.

    Bertahun-tahun setelah final itu, muncul cerita tentang tingkah para pemain AC Milan saat turun minum. Konon, mereka terdengar berpesta di ruang ganti, membuka sampanye, dan bernyanyi di lorong stadion karena yakin trofi sudah berada di tangan mereka.

    Gambaran itu terdengar dramatis: Liverpool yang gigih bangkit dari keterpurukan dan membalas tim yang dianggap angkuh karena merayakan kemenangan sebelum pertandingan usai. Namun, para pemain AC Milan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tetap fokus menuntaskan pertandingan.

    "Tak satu pun dari hal-hal yang ditulis itu benar-benar terjadi," jelas Maldini. "Tidak benar bahwa kami merayakan sesuatu saat turun minum. Sebaliknya, kami bertengkar. Kami memperdebatkan hal-hal sepele, seperti umpan yang salah.

    "Lalu Ancelotti berteriak: 'Kalian semua diam selama lima menit!' Kami terdiam, lalu berbicara dengan tenang. Final Liga Champions menimbulkan banyak ketegangan. Dan sepakbola adalah olahraga yang paling sulit diprediksi."

    Crespo membenarkan penuturan kaptennya: "Tidak ada yang merayakan sesuatu di ruang ganti, cerita-cerita itu dibuat-buat. Di skuad Milan itu, kami punya pemain seperti Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, dan lainnya. Menurut Anda, apakah mereka akan merayakan sesuatu setelah 45 menit? Justru sebaliknya, beberapa pemain membahas bagaimana kami seharusnya bisa bermain lebih baik, meskipun kami sedang unggul 3-0 atas Liverpool."

    Sementara itu, Benitez menghadapi krisis. Liverpool bukan hanya kewalahan di lapangan, sang pelatih juga kesulitan berkomunikasi dengan para pemainnya di tengah situasi yang kian buruk.

    "Saya sedang menyiapkan apa yang akan saya katakan saat turun minum ketika tim tertinggal 2-0," kata pria Spanyol itu kepada Liverpool Echo bertahun-tahun kemudian. "Dan kemampuan bahasa Inggris saya saat itu tidak terlalu bagus… Lalu kami kebobolan gol ketiga. Pesan kepada para pemain harus tetap sama. Saya perlu memberi mereka kepercayaan diri, membuat mereka yakin."

    Bek tengah Carragher menambahkan: "Saya tidak yakin itu bisa disebut pengarahan. Saya tidak yakin kemampuan bahasa Inggris Rafa saat itu cukup bagus untuk berbicara selama 15 menit."

    Kapten Gerrard ingin ikut bicara. "Ada banyak kegaduhan soal cedera dan pergantian yang perlu kami lakukan, tetapi sangat penting untuk menghormati Rafa. Itu gilirannya, dan tentu saja kami harus membiarkannya bicara lebih dulu. Namun, saya sudah tidak sabar mengungkapkan beberapa hal yang mengganjal," katanya pada 2023. "Ada bagian dalam [dirimu] yang mengatakan semuanya sudah berakhir.

    "Namun, ada juga bagian yang berpikir: 'Mari mulai lagi, mari coba mencetak gol cepat, mari beri para suporter sesuatu, sedikit kebanggaan, sedikit keyakinan, dan jangan sampai hasilnya memalukan.' Sebab, melihat penampilan kami pada babak pertama, kami pasti bisa saja tertinggal lima atau enam gol saat turun minum."

    Lalu terjadi kekeliruan terkait pergantian pemain. Benitez memutuskan perlu melakukan perubahan untuk membendung Milan di area tengah, sehingga ia memberi tahu bek kiri Djimi Traore bahwa ia akan ditarik keluar.

    Ketika Traore melepas seragamnya dan masuk ke kamar mandi, fisioterapis Dave Galley menarik sang pelatih ke samping untuk memberi tahu bahwa bek kanan Steve Finnan mengalami cedera paha dan tidak akan sanggup bermain 20 menit lagi. Benitez sudah melakukan satu pergantian pada pertengahan babak pertama, saat Vladimir Smicer menggantikan Kewell yang cedera. Ia tahu tidak bisa mengambil risiko menggunakan jatah pergantian terakhirnya untuk pemain yang cedera pada fase berikutnya dalam pertandingan.

    Benitez pun kembali ke rencana lain. Traore dipanggil keluar dari kamar mandi dan diminta bersiap bermain pada babak kedua, sementara Didi Hamann menggantikan Finnan.

    Liverpool beralih ke formasi tiga bek, menempatkan Riise sebagai bek sayap dan menugaskan Hamann melindungi lini pertahanan.

    "Perubahan itu membuat kami berada dalam situasi yang sangat sulit," kenang Crespo. "Lalu terjadilah sesuatu yang hanya bisa ditentukan oleh takdir."

    Benitez mengakhiri pengarahannya dan melepas para pemain kembali ke lapangan sambil mengingatkan bahwa satu gol bisa mengubah nasib pertandingan.

    Mereka berjalan keluar diiringi nyanyian lagu kebesaran klub yang membuat bulu kuduk merinding. Panggung untuk sebuah malam bersejarah pun telah siap.

    "Kami sudah berada di lapangan ketika momen ajaib lainnya dimulai. Kami tertinggal 3-0, tetapi para pendukung Liverpool mulai menyanyikan You'll Never Walk Alone," kata Dudek kepada Liverpool Echo. "Itu sesuatu yang luar biasa. Stevie [Gerrard] mengumpulkan semua orang di lingkaran tengah dan berkata: 'Kalian dengar itu? Ingatlah ini! Kita harus membalas dukungan mereka. Mereka sudah menempuh perjalanan begitu jauh untuk datang ke sini, ayo.'"

  • Enam menit penuh kegilaan

    Liverpool AC Milan 2005

    Liverpool membalikkan keadaan lewat rentetan gol dalam waktu singkat.

    “Bagaimana itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Namun, faktanya, ketika hal yang mustahil menjadi kenyataan, pasti ada yang benar-benar mengacau. Dalam hal ini, seluruh tim. Sebuah bunuh diri massal: kami semua bergandengan tangan dan melompat dari Jembatan Bosphorus,” tulis Pirlo saat mengenang malam itu dalam autobiografinya, ‘I Think Therefore I Play’.

    Itu bukan akibat keangkuhan orang Italia, bukan pula semata-mata karena dukungan luar biasa para suporter Liverpool kepada para pahlawan mereka yang tampaknya sudah tumbang. Bukan hanya perubahan taktik dadakan Benitez, kepemimpinan Gerrard yang gigih, atau aksi heroik Dudek pada saat-saat terakhir. Perpaduan semua faktor itu, dan lebih banyak lagi, membuat malam tersebut sama sulitnya dipahami dengan makna kehidupan.

    “Itu malam yang terasa tak nyata, begitu pula pertandingannya. Bahkan sekarang, masih sulit menggambarkan apa yang terjadi malam itu,” kata Gerrard kemudian.

    Kehadiran Hamann membuat sang kapten lebih leluasa bergerak. Hamann meredam kreativitas Kaka sehingga Gerrard bisa berfokus mencari ruang tanpa bola dan mengancam Milan saat menguasainya.

    Gerrard-lah yang mengawali rentetan gol dalam enam menit yang mengubah jalannya pertandingan.

    Pada menit ke-54, Riise melambungkan bola dari sayap kiri ke tengah kotak penalti. Gerrard melompat tanpa kawalan, memutar tubuhnya, lalu melepaskan sundulan brilian yang melambung melewati Dida dan masuk ke sudut jauh gawang.

    Alih-alih merayakan gol, Gerrard langsung berlari kembali ke lingkaran tengah. Ia berbalik menghadap penonton dan mengayunkan kedua lengannya ke atas dan ke bawah. Para suporter menangkap pesannya, begitu pula rekan-rekan setimnya.

    “Begitu Gerrard mencetak gol lewat sundulannya, Anda bisa melihat perubahan di wajah para pemain,” kata Riise kepada situs Liverpool bertahun-tahun kemudian. “Kami semua seolah mendapat energi tambahan dan para suporter pun kembali bersemangat. Kami tahu kami punya peluang. Kami hanya perlu terus berjuang.”

    Dua menit kemudian, Hamann mengoper bola kepada Smicer yang berada sekitar 23 meter dari gawang. Pemain asal Ceko itu, yang sedang menjalani penampilan terakhirnya untuk Liverpool, melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang. Dida berhasil menjangkaunya, tetapi tak mampu menepis bola ke samping. 

    Para pemain Ancelotti tercengang. Tak mampu membendung serangan Liverpool, mereka menyaksikan dengan panik ketika Gerrard menerobos masuk ke kotak penalti dan Gattuso menjatuhkannya dalam upaya putus asa.

    “Bahasa tubuh dan permainan tim berubah,” kenang Gerrard. “Sekarang kami sangat percaya diri. Kami lebih banyak menguasai bola. Anda bisa melihat kami terus menekan ke depan. Saya ingat Carra mengirim umpan ke depan. Saya berlari dan merasakan sedikit kontak, lalu saya jatuh: penalti. 

    “Setelah itu, semuanya ada di tangan Xabi Alonso. Semuanya ada di tangan Xabi.”

    Di bawah tekanan yang tak terbayangkan, Alonso maju sebagai eksekutor. Tendangan penaltinya yang mendatar ditepis Dida, tetapi pemain asal Spanyol itu bereaksi paling cepat dan menghantam bola muntah ke bagian atas gawang. Saat itu pertandingan memasuki menit ke-60.

    Ketiga gol itu tercipta begitu cepat hingga Finnan, yang telah diganti, masih belum kembali ke bangku cadangan. “Saya masih berada di ruang ganti,” katanya satu dekade kemudian. “Saya tahu tim kami yang mencetak gol karena riuhnya suara yang terdengar. Semuanya terjadi begitu cepat dan saya tidak sempat keluar ke sana.”

  • Akhir yang gemilang

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Penyelamatan-penyelamatan luar biasa Dudek menggagalkan gol kemenangan Milan pada menit-menit akhir di Turki

    Pertarungan belum usai. Milan perlahan mulai merebut kembali kendali dan nyaris kembali unggul pada menit ke-70. Namun, Traore, yang sempat tampak akan menuju ruang ganti saat jeda, melakukan penyelamatan heroik tepat di garis gawang untuk menggagalkan peluang Shevchenko. Setelah itu, Carragher melakukan tekel dengan waktu yang sempurna untuk menghentikan upaya Kaka.

    Ketika peluit berbunyi setelah 90 menit, para pemain kedua tim tampak benar-benar kelelahan. Mereka masih harus bermain 30 menit lagi.

    Ancelotti memasukkan pemain sayap asal Brasil, Serginho, yang masih bugar untuk mengincar sisi-sisi pertahanan Liverpool yang kelelahan. Saat Smicer mulai kehabisan tenaga karena bermain bukan di posisi biasanya, Benitez secara mengejutkan memutuskan menggeser Gerrard ke posisi bek kanan. Sang kapten menghabiskan 30 menit terakhir dengan turun membantu pertahanan untuk membatasi pergerakan Milan, sementara Carragher berulang kali menjatuhkan diri untuk melakukan tekel geser dalam situasi genting hingga ia terkapar kelelahan. 

    Lalu, pada menit ke-117, terjadi momen yang sulit dipercaya. Serginho melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan Shevchenko menyambutnya dengan sundulan keras. Dudek menepis bola, tetapi bola itu kembali tepat ke arah penyerang asal Ukraina tersebut, yang berdiri hanya 2,7 meter dari gawang. Shevchenko menyambar bola muntah dari jarak sangat dekat, tetapi Dudek secara refleks mengangkat tangannya dan menepis bola ke atas mistar.

    Duduk di bangku cadangan, Crespo terpaku. Bertahun-tahun kemudian, ia berkata: "Saya yakin hingga hari ini Jerzy masih tidak tahu bagaimana ia menghentikan tembakan itu. Sulit dipercaya Shevchenko tidak mencetak gol dari peluang tersebut."

    Aksi heroik Dudek membawa pertandingan ke adu penalti, tetapi perannya belum selesai. Saat sang kiper mengayun-ayunkan lengannya dan bergerak ke sana kemari di garis gawang, Serginho menendang penalti pertama Milan jauh ke atas mistar. Kiper asal Polandia itu lalu menggagalkan tendangan Pirlo pada giliran kedua Milan. Setelah Smicer menuntaskan penalti keempat Liverpool, Dudek kembali berhadapan langsung dengan Shevchenko.

    Sang penyerang mencungkil bola dengan lemah ke tengah gawang. Dudek telanjur menjatuhkan diri, tetapi lengannya yang tertinggal masih mampu menahan bola. Liverpool pun dinobatkan sebagai juara Eropa.

    Suasana di dalam Stadion Ataturk setelah peluit akhir berbunyi begitu bertolak belakang bagi kedua tim.

    Para pemain Milan sudah larut dalam kesedihan saat kembali ke ruang ganti. Crespo mengenang keheningan yang menyesakkan di antara anggota skuad: "Sederhana saja: rasanya seperti pemakaman. Saat-saat itu sangat berat. Tidak ada yang mampu berbicara, bahkan ketika kami kembali ke hotel. Beberapa rekan setim menangis, sementara yang lain memeluk istri atau anak-anak mereka. Percayalah, malam itu sangat berat."

    Bagi Liverpool, kemenangan itu mengangkat skuad yang tidak sempurna menjadi pahlawan yang akan dikenang selamanya. Sang kapten tak pernah benar-benar mampu menggambarkan malam itu dengan kata-kata. "Sampai hari ini pun, bulu kuduk saya masih berdiri," kata Gerrard. "Jauh melampaui malam-malam lain, itu adalah malam terbaik dalam karier saya. Malam itu dan pertandingannya terasa tidak nyata. Bahkan sekarang, masih sulit menggambarkan apa yang terjadi malam itu."

    Dua dekade kemudian, Keajaiban Istanbul tetap hidup dalam kisah sepakbola Eropa: kemenangan abadi bagi satu klub dan momok yang belum hilang bagi klub lainnya. Pirlo menggambarkannya dengan gamblang dalam bukunya pada 2013: "Selat yang terkenal itu ternyata luar biasa sempit. Begitu sempitnya sehingga, jika seluruh pengalaman di Istanbul itu adalah supositoria, benda itu tak akan bisa keluar begitu masuk ke dalam tubuh kami.

    "Sesekali, saya merasakannya bergerak, mengingatkan saya bahwa benda itu masih ada di sana, menegaskan keberadaannya. Benda itu memanggil nama saya dan benar-benar menyakitkan di pantat, dalam arti yang sesungguhnya." 