Bertahun-tahun setelah final itu, muncul cerita tentang tingkah para pemain AC Milan saat turun minum. Konon, mereka terdengar berpesta di ruang ganti, membuka sampanye, dan bernyanyi di lorong stadion karena yakin trofi sudah berada di tangan mereka.

Gambaran itu terdengar dramatis: Liverpool yang gigih bangkit dari keterpurukan dan membalas tim yang dianggap angkuh karena merayakan kemenangan sebelum pertandingan usai. Namun, para pemain AC Milan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tetap fokus menuntaskan pertandingan.

"Tak satu pun dari hal-hal yang ditulis itu benar-benar terjadi," jelas Maldini. "Tidak benar bahwa kami merayakan sesuatu saat turun minum. Sebaliknya, kami bertengkar. Kami memperdebatkan hal-hal sepele, seperti umpan yang salah.

"Lalu Ancelotti berteriak: 'Kalian semua diam selama lima menit!' Kami terdiam, lalu berbicara dengan tenang. Final Liga Champions menimbulkan banyak ketegangan. Dan sepakbola adalah olahraga yang paling sulit diprediksi."

Crespo membenarkan penuturan kaptennya: "Tidak ada yang merayakan sesuatu di ruang ganti, cerita-cerita itu dibuat-buat. Di skuad Milan itu, kami punya pemain seperti Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, dan lainnya. Menurut Anda, apakah mereka akan merayakan sesuatu setelah 45 menit? Justru sebaliknya, beberapa pemain membahas bagaimana kami seharusnya bisa bermain lebih baik, meskipun kami sedang unggul 3-0 atas Liverpool."

Sementara itu, Benitez menghadapi krisis. Liverpool bukan hanya kewalahan di lapangan, sang pelatih juga kesulitan berkomunikasi dengan para pemainnya di tengah situasi yang kian buruk.

"Saya sedang menyiapkan apa yang akan saya katakan saat turun minum ketika tim tertinggal 2-0," kata pria Spanyol itu kepada Liverpool Echo bertahun-tahun kemudian. "Dan kemampuan bahasa Inggris saya saat itu tidak terlalu bagus… Lalu kami kebobolan gol ketiga. Pesan kepada para pemain harus tetap sama. Saya perlu memberi mereka kepercayaan diri, membuat mereka yakin."

Bek tengah Carragher menambahkan: "Saya tidak yakin itu bisa disebut pengarahan. Saya tidak yakin kemampuan bahasa Inggris Rafa saat itu cukup bagus untuk berbicara selama 15 menit."

Kapten Gerrard ingin ikut bicara. "Ada banyak kegaduhan soal cedera dan pergantian yang perlu kami lakukan, tetapi sangat penting untuk menghormati Rafa. Itu gilirannya, dan tentu saja kami harus membiarkannya bicara lebih dulu. Namun, saya sudah tidak sabar mengungkapkan beberapa hal yang mengganjal," katanya pada 2023. "Ada bagian dalam [dirimu] yang mengatakan semuanya sudah berakhir.

"Namun, ada juga bagian yang berpikir: 'Mari mulai lagi, mari coba mencetak gol cepat, mari beri para suporter sesuatu, sedikit kebanggaan, sedikit keyakinan, dan jangan sampai hasilnya memalukan.' Sebab, melihat penampilan kami pada babak pertama, kami pasti bisa saja tertinggal lima atau enam gol saat turun minum."

Lalu terjadi kekeliruan terkait pergantian pemain. Benitez memutuskan perlu melakukan perubahan untuk membendung Milan di area tengah, sehingga ia memberi tahu bek kiri Djimi Traore bahwa ia akan ditarik keluar.

Ketika Traore melepas seragamnya dan masuk ke kamar mandi, fisioterapis Dave Galley menarik sang pelatih ke samping untuk memberi tahu bahwa bek kanan Steve Finnan mengalami cedera paha dan tidak akan sanggup bermain 20 menit lagi. Benitez sudah melakukan satu pergantian pada pertengahan babak pertama, saat Vladimir Smicer menggantikan Kewell yang cedera. Ia tahu tidak bisa mengambil risiko menggunakan jatah pergantian terakhirnya untuk pemain yang cedera pada fase berikutnya dalam pertandingan.

Benitez pun kembali ke rencana lain. Traore dipanggil keluar dari kamar mandi dan diminta bersiap bermain pada babak kedua, sementara Didi Hamann menggantikan Finnan.

Liverpool beralih ke formasi tiga bek, menempatkan Riise sebagai bek sayap dan menugaskan Hamann melindungi lini pertahanan.

"Perubahan itu membuat kami berada dalam situasi yang sangat sulit," kenang Crespo. "Lalu terjadilah sesuatu yang hanya bisa ditentukan oleh takdir."

Benitez mengakhiri pengarahannya dan melepas para pemain kembali ke lapangan sambil mengingatkan bahwa satu gol bisa mengubah nasib pertandingan.

Mereka berjalan keluar diiringi nyanyian lagu kebesaran klub yang membuat bulu kuduk merinding. Panggung untuk sebuah malam bersejarah pun telah siap.

"Kami sudah berada di lapangan ketika momen ajaib lainnya dimulai. Kami tertinggal 3-0, tetapi para pendukung Liverpool mulai menyanyikan You'll Never Walk Alone," kata Dudek kepada Liverpool Echo. "Itu sesuatu yang luar biasa. Stevie [Gerrard] mengumpulkan semua orang di lingkaran tengah dan berkata: 'Kalian dengar itu? Ingatlah ini! Kita harus membalas dukungan mereka. Mereka sudah menempuh perjalanan begitu jauh untuk datang ke sini, ayo.'"