Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

LEGACY: Mengapa selebrasi ikonik legenda timnas putri Inggris Kelly Smith di Piala Dunia Wanita tidak disambut baik oleh semua orang

Keputusan legenda Arsenal itu mencium sepatu bolanya setelah mencetak gol ke gawang Jepang memiliki makna pribadi dan turut mengawali era baru bagi sepak bola wanita Inggris.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Pada era 2000-an, sepakbola wanita di Inggris belum menarik perhatian luas. Meski menjadi tuan rumah Euro 2005, memiliki tim Arsenal yang meraih empat gelar dalam semusim pada 2007, dan mencatat jumlah penonton yang cukup besar di beberapa pertandingan timnas Inggris, olahraga ini masih menunggu momen yang mengubah segalanya. Momen itu akhirnya tiba pada musim panas 2007, ketika Kelly Smith menghadirkan gambar pertama yang benar-benar ikonis dalam sepakbola wanita Inggris.

    Lebih dari 8.000 kilometer ke arah timur, di zona waktu yang tujuh jam lebih cepat dari London, Inggris tampil di Piala Dunia Wanita pertamanya dalam 12 tahun. Laga pembuka Inggris mempertemukannya dengan Jepang, tim yang memiliki cukup talenta untuk menjadi juara dunia hanya empat tahun kemudian. Pertandingan itu berlangsung mendebarkan, dengan tiga gol dalam 15 menit terakhir menghadirkan akhir yang sangat dramatis.

    Pada akhirnya, Aya Miyama, salah satu pemain terbaik Jepang sepanjang masa, yang tertawa terakhir. Tendangan bebas kerasnya dari jarak sekitar 23 meter melesat ke pojok atas gawang Inggris pada menit kelima waktu tambahan babak kedua, memastikan Jepang meraih satu poin dalam hasil imbang 2-2 yang memikat.

    Namun, pertandingan itu paling dikenang karena selebrasi Smith yang mencium sepatunya. Selebrasi tersebut menghasilkan gambar yang kemudian menjadi ikonis sekaligus momen yang membuat pemain wanita paling berbakat yang pernah dihasilkan Inggris itu dikenal luas, meski pelatihnya tidak menyukainya.

  • Bintang yang tengah naik daun

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    Smith sudah menunjukkan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di sepak bola wanita, terutama selama berkiprah di Amerika Serikat.

    Sebelum 2007, Smith sudah dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dalam sepakbola putri. Penyerang itu pernah bermain di Amerika Serikat, mula-mula saat kuliah, lalu di liga sepakbola putri profesional pertama di negara tersebut, Women's United Soccer Association (WUSA). Pengalaman itu memberinya kesempatan bermain di level elite, sekaligus membuat para pemain terbaik mengenal Smith.

    Mia Hamm menyebutnya sebagai pemain yang "berada di kelas berbeda", sementara mantan pelatih kepala tim nasional putri AS, April Heinrichs, menyatakan bahwa Smith pasti bisa bermain untuk tim juara dunia empat kali itu jika memenuhi syarat. Namun, bintang Inggris tersebut belum pernah mendapat kesempatan menunjukkan bakatnya di panggung terbesar karena Inggris tidak lolos ke Piala Dunia sejak 1995.

  • Kesulitan di segala lini

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    Meski berbakat, Smith ternyata sulit tampil di Piala Dunia karena berbagai alasan.

    Mengakhiri masa absen itu bukan tugas mudah, baik bagi Inggris maupun Smith. Timnas putri Inggris finis di dasar klasemen grup kualifikasi turnamen 1999, sebelum upaya mereka lolos ke edisi 2003 berakhir dengan cara yang jauh lebih menyakitkan.

    Inggris berhasil mencapai play-off Piala Dunia zona Eropa berkat kemenangan dramatis atas Islandia di Birmingham, tetapi kekalahan agregat 2-0 dari Prancis memupus impian mereka. Namun, Smith tidak bermain dalam satu pun dari dua pertandingan play-off tersebut karena laga-laga itu berlangsung pada awal masa yang sangat sulit baginya.

    Pada 2002, ia absen cukup lama akibat robekan ligamen krusiatum anterior (ACL), sementara cedera pada lutut yang sama membatasi kesempatannya bermain pada 2003. Setahun kemudian, ia kembali ditimpa nasib buruk berupa patah kaki. Dalam masa pemulihan itulah Smith menyadari bahwa ia memiliki masalah lain.

    “Saya minum alkohol cukup banyak untuk mematikan rasa atas semuanya,” katanya kepada the Independent. “Saat itu saya tidak tahu bahwa alkohol bisa menyebabkan depresi, dan saya sudah depresi karena cedera saya. Jadi saya minum setiap hari sampai pingsan, biasanya vodka, dan biasanya sendirian. Setiap kali saya mengalami cedera lagi, keadaan semakin tak terkendali.”

    Smith menghadapi tantangan lain ketika WUSA bubar. Ia terpaksa kembali ke Inggris dan bermain di liga domestik yang tingkat persaingannya lebih rendah, liga yang ia bantu Arsenal dominasi. Namun, setibanya kembali di Inggris, ia berbicara kepada Hope Powell, pelatih timnas putri Inggris, tentang masalahnya di luar lapangan. Ia pun memulai proses rehabilitasi di Sporting Chance, klinik penanganan kecanduan yang didirikan oleh Tony Adams, sesama mantan bintang Inggris dan Arsenal.

    “Saya merasa lebih nyaman di Sporting Chance karena ada atlet-atlet lain di sana dan saya bisa berbicara tentang cedera saya,” katanya. “Tak seorang pun tahu hingga lama setelahnya. Sekarang, saya tidak malu membicarakannya. Kalau saya bisa membantu atlet perempuan lain, itu hal yang baik.”

  • Terobosan

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith memainkan peran penting saat Inggris akhirnya mengakhiri penantian untuk kembali ke Piala Dunia Wanita.

    Masalah cedera segera mereda, membuka jalan bagi Smith untuk memainkan peran penting dalam upaya Inggris lolos ke Piala Dunia Wanita 2007.

    “Saya sangat bertekad, sangat termotivasi, dan sangat ingin bermain di Piala Dunia itu,” katanya dalam wawancara untuk 'The Making of the Women’s World Cup', buku karya Kieran Theivam dan Jeff Kassouf. “Bagi saya, Piala Dunia adalah turnamen terbaik dan terbesar di dunia. Saya baru saja melewati sejumlah cedera dan kesulitan untuk kembali bugar sepenuhnya. Namun, saya merasa bugar dan ingin membantu tim.”

    Dan ia benar-benar membantu. Smith mencetak sembilan gol dalam delapan pertandingan, termasuk hat-trick melawan Belanda yang membuat pelatih kepala Belanda Vera Pauw menyebutnya pemain terbaik di dunia. Penampilan gemilang Smith membantu Inggris memuncaki grup kualifikasinya. Kemudian, pada pertandingan terakhir, upaya bertahan luar biasa dari tim asuhan Powell yang terlatih dengan baik mengamankan satu poin di Prancis dan memastikan tiket ke China. Inggris kembali ke Piala Dunia Wanita.

  • Momen ikonis

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Selebrasi Smith saat Inggris bermain imbang melawan Jepang menghasilkan potret pertama yang benar-benar ikonis bagi sepak bola perempuan di Inggris

    Ketika Smith akhirnya tampil di panggung itu, ia memastikan momen tersebut berkesan. Saat Inggris tertinggal 1-0 dari Jepang dalam laga pembuka mereka, sang penyerang menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan lewat gol yang melahirkan salah satu selebrasi paling ikonik dalam sepakbola putri.

    “Saya ingat berbaring di tempat tidur pada malam sebelum pertandingan dan membayangkan apa yang akan terjadi. Saya membayangkan diri saya mencetak gol dalam pertandingan melawan Jepang ini. Dalam bayangan itu, saya melepas sepatu dan menunjukkannya kepada penonton. Jadi, itulah yang saya lakukan setelah gol pertama,” katanya kepada INDIVISA. “Namun, saya begitu diliputi emosi hingga berlari sambil membawanya dan mulai menciumnya. Itu tidak ada dalam bayangan saya!”

    Momen itu menjadi gambar ikonik di Inggris, jauh sebelum sepakbola putri dikenal luas. Momen tersebut juga membuat Smith diundang tampil di salah satu acara bincang-bincang terbesar di negara itu, 'Friday Night with Jonathan Ross', dan namanya muncul di rubrik olahraga surat kabar nasional.

  • Arogan?

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    Powell tidak senang dengan Smith karena selebrasinya, yang juga menuai kritik dari pihak lain.

    Tidak semua tanggapan positif. Sejumlah tulisan menyebut selebrasi itu menunjukkan sikap arogan, dan Powell, manajer timnas Inggris, juga tidak senang.

    “Setelah itu, Hope mengajak saya bicara secara terpisah dan berkata: ‘Jangan pernah lakukan itu lagi. Kamu sudah menjadi sasaran karena sosok pemain sepertimu’,” kenang Smith dalam The Making of the Women’s World Cup. Namun, Smith ingin merayakannya jika ia mencetak gol di panggung terbesar. Ia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan, dan perjalanan berat yang telah dilaluinya untuk sampai ke sana juga berperan.

    “Sekarang, bertahun-tahun kemudian, saya bisa memahami bagaimana hal itu terlihat di mata orang lain,” akunya. “Namun, saya tidak peduli karena tidak ada yang tahu riwayat saya sebelum impian itu terwujud. Dua operasi lutut, patah kaki, robekan tendon Achilles. Saya lama tidak bermain sepakbola, terpuruk dan mengalami depresi karena sepakbola. Jadi, bisa bangkit dari semua itu, berada dalam kondisi prima dan bermain di Piala Dunia adalah bagian dari perjalanan saya. Orang-orang tidak tahu soal itu, jadi saya tidak peduli jika mereka menganggapnya arogan.”

  • Momen penentu

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    Inggris tidak pernah gagal lolos ke Piala Dunia Wanita sejak 2007, ketika Smith memastikan kembalinya Inggris ke panggung besar menjadi momen yang tak terlupakan.

    Musim panas itu menjadi momen bersejarah bagi Inggris. Setelah bermain imbang melawan juara bertahan Jerman, Inggris menghajar Argentina 6-1. Smith kembali mencetak dua gol dalam laga itu, dan kemenangan tersebut memastikan tempat di perempat-final. Inggris kemudian kalah dari Amerika Serikat, tetapi hasil itu tidak mengurangi pencapaian mereka.

    Sejak itu, Inggris selalu lolos ke Piala Dunia. Tahun 2015 mungkin menjadi titik balik, ketika tim asuhan Mark Sampson finis ketiga, sementara pencapaian terbaik datang pada 2023, saat Sarina Wiegman membawa tim ke final. Namun, kembalinya Inggris ke pentas Piala Dunia Wanita secara berkelanjutan dimulai pada 2007, dan selebrasi Smith menjadi momen yang paling dikenang dari turnamen bersejarah itu bagi Inggris.