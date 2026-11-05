Pada era 2000-an, sepakbola wanita di Inggris belum menarik perhatian luas. Meski menjadi tuan rumah Euro 2005, memiliki tim Arsenal yang meraih empat gelar dalam semusim pada 2007, dan mencatat jumlah penonton yang cukup besar di beberapa pertandingan timnas Inggris, olahraga ini masih menunggu momen yang mengubah segalanya. Momen itu akhirnya tiba pada musim panas 2007, ketika Kelly Smith menghadirkan gambar pertama yang benar-benar ikonis dalam sepakbola wanita Inggris.

Lebih dari 8.000 kilometer ke arah timur, di zona waktu yang tujuh jam lebih cepat dari London, Inggris tampil di Piala Dunia Wanita pertamanya dalam 12 tahun. Laga pembuka Inggris mempertemukannya dengan Jepang, tim yang memiliki cukup talenta untuk menjadi juara dunia hanya empat tahun kemudian. Pertandingan itu berlangsung mendebarkan, dengan tiga gol dalam 15 menit terakhir menghadirkan akhir yang sangat dramatis.

Pada akhirnya, Aya Miyama, salah satu pemain terbaik Jepang sepanjang masa, yang tertawa terakhir. Tendangan bebas kerasnya dari jarak sekitar 23 meter melesat ke pojok atas gawang Inggris pada menit kelima waktu tambahan babak kedua, memastikan Jepang meraih satu poin dalam hasil imbang 2-2 yang memikat.

Namun, pertandingan itu paling dikenang karena selebrasi Smith yang mencium sepatunya. Selebrasi tersebut menghasilkan gambar yang kemudian menjadi ikonis sekaligus momen yang membuat pemain wanita paling berbakat yang pernah dihasilkan Inggris itu dikenal luas, meski pelatihnya tidak menyukainya.