Fakta bahwa laga pertama musim baru Women's Super League mempertemukan London City Lionesses dan Manchester United tentu menarik. Sementara klub asal ibu kota itu sangat agresif di bursa transfer, dengan pemilik miliarder Michele Kang tidak menahan diri dalam upayanya mendorong satu-satunya klub independen di divisi ini ke puncak, United mengubah pendekatan pada musim panas ini dengan memilih investasi yang lebih besar dan kepercayaan pada talenta muda sebagai bagian dari visi yang mereka sebut "berkelanjutan". Perbedaan itu terlihat jelas di lapangan pada Jumat malam di Hayes Lane saat London City menang 2-1, dengan skor akhir itu terasa menyanjung Manchester United yang tumpul.

Perhatian tertuju pada London City lebih dari sebelumnya pada musim panas ini. Merekrut Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang kemungkinan akan meraih yang ketiga dalam beberapa pekan ke depan, serta ikon Inggris Mary Earps akan menghasilkan hal itu. Duo papan atas tersebut adalah dua dari delapan tambahan yang didatangkan Kang dan kolega pada jeda antarmusim, dengan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon dan winger cepat Prancis Kadidiatou Diani termasuk di antara nama menonjol lainnya.

United jauh lebih senyap. Bahkan, pergerakan yang paling ramai justru terkait pelatih kepala, dengan Marc Skinner sepakat mengakhiri kontraknya atas persetujuan bersama dan Eva Olid, yang memenangi gelar liga yang belum pernah terjadi sebelumnya di Skotlandia musim lalu bersama Hearts, ditunjuk sebagai penggantinya. Fokusnya adalah mengembangkan talenta muda dan menerapkan gaya bermain yang dinamis dan menyerang, yang akan membuat suporter dan pemain sama-sama antusias. Namun, waktu dan kesabaran akan dibutuhkan agar itu membuahkan hasil, sesuatu yang tidak pernah terlihat lebih jelas daripada pada Jumat malam.

United membutuhkan hingga menit ke-78 untuk melepaskan tembakan saat skuad bertabur bintang London City meredam pertanyaan tentang apakah semua talenta ini bisa menyatu untuk bermain sebagai sebuah tim, yang benar-benar mampu bersaing di papan atas WSL.