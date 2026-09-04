Lebih dari sekadar Alexia Putellas! London City Lionesses menunjukkan skuad bertabur bintang bisa menjadi ancaman di WSL saat Manchester United mendapat gambaran tentang jalan panjang yang ada di depan
Fakta bahwa laga pertama musim baru Women's Super League mempertemukan London City Lionesses dan Manchester United tentu menarik. Sementara klub asal ibu kota itu sangat agresif di bursa transfer, dengan pemilik miliarder Michele Kang tidak menahan diri dalam upayanya mendorong satu-satunya klub independen di divisi ini ke puncak, United mengubah pendekatan pada musim panas ini dengan memilih investasi yang lebih besar dan kepercayaan pada talenta muda sebagai bagian dari visi yang mereka sebut "berkelanjutan". Perbedaan itu terlihat jelas di lapangan pada Jumat malam di Hayes Lane saat London City menang 2-1, dengan skor akhir itu terasa menyanjung Manchester United yang tumpul.
Perhatian tertuju pada London City lebih dari sebelumnya pada musim panas ini. Merekrut Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang kemungkinan akan meraih yang ketiga dalam beberapa pekan ke depan, serta ikon Inggris Mary Earps akan menghasilkan hal itu. Duo papan atas tersebut adalah dua dari delapan tambahan yang didatangkan Kang dan kolega pada jeda antarmusim, dengan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon dan winger cepat Prancis Kadidiatou Diani termasuk di antara nama menonjol lainnya.
United jauh lebih senyap. Bahkan, pergerakan yang paling ramai justru terkait pelatih kepala, dengan Marc Skinner sepakat mengakhiri kontraknya atas persetujuan bersama dan Eva Olid, yang memenangi gelar liga yang belum pernah terjadi sebelumnya di Skotlandia musim lalu bersama Hearts, ditunjuk sebagai penggantinya. Fokusnya adalah mengembangkan talenta muda dan menerapkan gaya bermain yang dinamis dan menyerang, yang akan membuat suporter dan pemain sama-sama antusias. Namun, waktu dan kesabaran akan dibutuhkan agar itu membuahkan hasil, sesuatu yang tidak pernah terlihat lebih jelas daripada pada Jumat malam.
United membutuhkan hingga menit ke-78 untuk melepaskan tembakan saat skuad bertabur bintang London City meredam pertanyaan tentang apakah semua talenta ini bisa menyatu untuk bermain sebagai sebuah tim, yang benar-benar mampu bersaing di papan atas WSL.
Performa tim
Jika masih ada keraguan soal apakah kabar tentang apa yang telah dilakukan London City musim panas ini sudah tersebar, rekor penonton sold-out di ibu kota Inggris pada Jumat malam menunjukkan bahwa hal itu memang sudah terjadi. Namun, meski kebanyakan datang untuk melihat seberapa hebat Putellas, atau menyaksikan ikon Lionesses beraksi dalam diri Earps, mereka justru disuguhi penampilan tim yang sesungguhnya ketika tim yang banyak berubah ini menunjukkan jenis kekompakan yang hanya sedikit orang perkirakan.
Putellas tampil solid dalam debut kompetitifnya untuk klub, sementara Earps berada di pinggir lapangan ketika Elene Lete hanya terpaut hitungan detik dari mencatat clean sheet pertama musim WSL, sebelum digagalkan pada menit ke-100 oleh gol Simi Awujo.
Sebaliknya, pemain lain yang bersinar: Grace Geyoro tampil sangat hidup, mengisyaratkan bahwa musim pertamanya yang relatif sepi di klub setelah transfer rekor dunia kemungkinan besar hanyalah anomali; Alanna Kennedy, yang bermain di lini tengah bersama dua nama yang jauh lebih mendapat sorotan dalam diri Geyoro dan Putellas, menunjukkan mengapa ia dipilih untuk melengkapi trio itu, terutama lewat tekanan yang memaksa Julia Zigiotti Olme mencetak gol bunuh diri pada awal laga; Rosa Kafaji menimbulkan masalah sepanjang malam saat ia berusaha kembali ke jalur yang tepat setelah masa yang gagal di Arsenal; sementara Delphine Cascarino, Player of the Match versi Sky Sports, sangat mematikan di sisi kanan dan Lucia Corrales menimbulkan kerusakan serupa di sisi kiri.
Itu pun baru permukaannya saja. Isa Kardinaal tampil luar biasa bersama Leon di jantung pertahanan, dengan distribusi bola pasangannya itu menonjol, sementara penampilan apik Danielle van de Donk dalam peran false nine, yang disorot lewat flick cerdasnya untuk menggandakan keunggulan, memberi kelancaran dalam serangan.
Kerja keras membuahkan hasil
Itu adalah penampilan yang menguatkan klaim yang muncul dari kubu London City bahwa skuad ini sudah memahami apa yang diinginkan pelatih kepala Eder Maestre, yang ditunjuk saat jeda musim dingin pada kampanye sebelumnya. "Harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru di tengah musim memang sedikit mengganggu," aku Kennedy, berbicara kepada GOAL tentang proses tersebut pada pramusim. "Saya pikir kami berada dalam posisi yang bagus dalam hal kekompakan dan bisa memiliki waktu, waktu yang benar-benar bersama, untuk semoga melakukan sesuatu yang spesial."
Itu terlihat pada Jumat. Cara London City menekan dan merepotkan Man Utd, cara mereka terhubung dengan luar biasa saat menguasai bola, dan bagaimana pergerakan tanpa bola mereka menimbulkan masalah nyata bagi tim tamu menjadi bukti kerja yang dilakukan Maestre dan stafnya pada musim panas ini, tetapi juga para pemain, yang komitmennya terlihat jelas dalam kemenangan ini.
Butuh kesabaran
Sementara itu, penampilan Manchester United menyoroti betapa Olid, yang baru ditunjuk sebulan lalu, masih membutuhkan jauh lebih banyak waktu untuk membuat timnya bermain sebagai satu kesatuan. Susunan starter Manchester United hanya menampilkan satu rekrutan baru, tetapi minimnya kekompakan justru sangat terlihat.
Sebagian dari itu disebabkan gaya dan sistem baru yang sedang dibiasakan para pemain. Hal itu terasa sangat relevan terutama untuk para bek sayap, yang menurut Olid pekan ini, ide-idenya menjadi "tantangan" tersendiri bagi mereka. "Ini sedikit berbeda dengan cara mereka bermain sebelumnya," katanya. "Beberapa pekan pertama ini menjadi tantangan karena berbeda dengan gaya bermain kami."
Fakta bahwa terkadang sulit untuk mengetahui apakah Manchester United bermain dengan tiga bek atau empat bek mengatakan banyak hal, dengan Andrea Medina, satu-satunya rekrutan baru di antara para starter, dan Anna Sandberg jelas masih membangun hubungan di sisi kiri. Sementara itu, Jayde Riviere biasanya melesat di sisi kanan, tetapi kali ini bermain dengan cara yang tidak biasa, lebih konservatif.
Namun, Manchester United juga tampil ceroboh. Terlalu banyak sentuhan buruk dan keputusan yang meragukan membuat keadaan jauh lebih buruk, dengan kiper Phallon Tullis-Joyce berkali-kali menyelamatkan Manchester United. "Para pemain gugup, tidak percaya diri," kata Olid kepada Sky Sports. "Itu bukan kami."
Nasib yang bertolak belakang menanti?
Sulit untuk tidak melihat penampilan ini dan berpikir bahwa, dalam jangka pendek, London City Lionesses tampak lebih mungkin untuk menantang Manchester City, Chelsea, dan Arsenal dalam perebutan tiket ke Liga Champions. "Kami bahkan belum tahu level terbaik kami," kata Van de Donk kepada Sky Sports setelah pertandingan. "Kami belum benar-benar banyak bermain bersama. Semoga masih ada lebih banyak lagi yang akan datang. Kami masih punya banyak hal untuk diperbaiki."
Sementara itu, bagi United, ini bisa menjadi musim yang sangat panjang, yang diharapkan klub akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.