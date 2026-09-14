Lauren James siap mendominasi WSL, dan Piala Dunia Wanita, saat bintang Chelsea itu berusaha menghindari musim lain yang dihantam cedera
Bakat Lauren James bukan rahasia lagi, tetapi kemampuannya untuk terus membuat orang takjub tetap menonjol. Pada Minggu, saat ia membantu menginspirasi Chelsea meraih kemenangan telak 5-0 atas mantan klubnya, Manchester United, salah satu momen itu hadir ketika ia menerima bola di bawah tekanan tepat di dekat garis tepi dan entah bagaimana mampu tetap menguasainya serta menjaganya tetap di dalam lapangan sambil menghindari beberapa tekel dari lawan. Tatapan bingung pun terlihat di tribune. "Bagaimana dia bisa melakukan itu?"
Itu hanya catatan kecil dalam penampilan James, yang membuatnya mencetak gol kelima dalam lima penampilan Women's Super League melawan Manchester United. Gol itu lahir dari penyelesaian klinis setelah ia menerobos masuk ke kotak penalti dan mendapat umpan dari Keira Walsh yang tampil luar biasa. Itu adalah gol khas seorang penyerang tengah pada hari ketika James memimpin lini depan Chelsea, sesuatu yang beberapa kali ia lakukan musim lalu karena cedera dan kembali diminta ia lakukan pada kesempatan ini.
Namun, James tidak diminta bermain sebagai No.9 ortodoks, melainkan false nine, dengan pelatih kepala Sonia Bompastor memberinya kebebasan bergerak sambil menugaskan pemain seperti Sjoeke Nusken dan Wieke Kaptein untuk melakukan lari menusuk ke belakang agar kotak penalti tidak pernah kosong. Hal itu membuat James bisa menunjukkan seluruh rentang bakatnya karena kemampuan luar biasanya menggunakan kedua kaki, dikombinasikan dengan kebebasan untuk bergerak ke kiri dan kanan, memungkinkannya melepaskan umpan silang melengkung, membentuk tembakan yang menguji Phallon Tullis-Joyce, dan secara umum menimbulkan masalah yang sama sekali tak mampu dijawab United.
Mungkin bukan itu rencana Bompastor, juga bukan preferensinya, untuk menggunakan James dengan cara seperti yang dilakukannya pada akhir pekan, tetapi kemampuan pemain internasional Inggris itu untuk berkembang dalam begitu banyak situasi berbeda patut diapresiasi. Pada masa yang sama tahun lalu, ia baru beberapa pekan memasuki masa absen karena cedera selama tiga setengah bulan; kali ini, ia bugar dan tampil tajam. Jika ia tetap seperti itu, ia akan sangat krusial bukan hanya bagi upaya Chelsea untuk bangkit dari tahun yang buruk, tetapi juga bagi perjuangan Inggris memburu kejayaan Piala Dunia pada akhir musim nanti.
Masalah yang familiar
Masalah Chelsea di posisi penyerang tengah menghantui mereka hampir sepanjang musim 2025-26 yang mengecewakan. Sam Kerr memasuki musim itu setelah baru saja pulih dari cedera ACL, yang membatasi menit bermainnya dalam beberapa bulan pertama; Mayra Ramirez pada akhirnya harus absen sepanjang musim karena masalah hamstring yang dialami saat pramusim; sementara cedera ringan yang menimpa Catarina Macario dan Aggie Beever-Jones semakin menambah pusing Bompastor.
Rencananya adalah membereskannya pada musim panas ini. Khadija Shaw, Felicia Schroder, dan Salma Paralluelo semuanya sempat dikejar namun gagal didatangkan, sebelum Melvine Malard, yang sudah dikenal Bompastor sejak masa mereka di Lyon, bergabung dari Manchester United. Namun, cedera yang dialami pemain internasional Prancis itu, serta absennya Ramirez yang masih berlanjut, membuat Chelsea saat ini tidak jauh berbeda dari kondisi mereka tahun lalu.
Memberikan solusi
Masuklah James. Ia beberapa kali dimainkan sebagai false nine musim lalu, dengan tingkat keberhasilan yang beragam, dan kemenangan pada Minggu menunjukkan bahwa Bompastor, stafnya, dan para pemainnya semuanya telah belajar dari momen-momen sebelumnya itu, dengan menyediakan pemeran pendukung yang sempurna untuk melengkapi pergerakan bebas James.
"Saya rasa kita semua tahu LJ mungkin bukan No.9 murni dan dia suka turun untuk menerima bola di kaki," kata Bompastor pada Minggu. "Jadi penting ketika kami bermain dengan LJ sebagai No.9 untuk memiliki dua No.10 ini yang berada di ruang antarlini, tetapi juga melakukan pergerakan menembus. Itu sebabnya penting juga bagi kami ketika memutuskan profil siapa yang bermain di sekelilingnya untuk memperhatikan hal itu. Itu penting, untuk memiliki ancaman ini di belakang garis pertahanan, karena saya pikir hari ini kami bisa mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan United dan kami cukup baik dalam melakukannya."
Hal itu juga memberi nuansa tak terduga pada Chelsea, sesuatu yang menurut Bompastor "penting". "Ketika Anda bisa memiliki pemain-pemain yang tetap memberi dampak pada permainan apa pun yang terjadi di lapangan, saya rasa itu bahkan lebih baik," tambahnya.
Ekspektasi tinggi
Itulah James sepenuhnya. Baik bermain dari sisi kanan, kiri, sebagai false nine, maupun di posisi No.10, dia selalu akan memberi pengaruh pada permainan, berkat bakatnya yang luar biasa. Itulah yang mendorong kakaknya, kapten tim putra Chelsea, Reece, untuk menulis di X beberapa tahun lalu dan menyebutnya sudah sebagai "pesepakbola wanita terbaik di dunia", meski saat itu usianya baru 21 tahun dan baru beberapa bulan menjalani debut seniornya bersama Inggris. "[Dia] akan menjadi itu untuk 10-15 tahun ke depan, tanpa ragu," tambahnya. "Secara teknis dia lebih baik daripada beberapa pemain [Premier League]."
Meski dia mungkin bias, mudah untuk melihat mengapa dia meyakini hal itu. Bakat alami dan kualitas teknik James termasuk yang terbaik dalam sepakbola wanita, sebuah fakta yang nyaris tak dibantah siapa pun. Namun, cedera telah mencegahnya untuk secara konsisten menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di panggung terbesar.
James absen lebih dari tiga bulan musim lalu, sementara pada musim sebelumnya dia mengalami dua periode absen masing-masing selama tiga bulan. Itu belum memberinya kesempatan untuk menunjukkan dengan meyakinkan kualitas dominan kelas dunia yang ia miliki.
Bakat untuk membenarkannya
Harapannya, musim ini akan berbeda. Dia bugar, dia sedang on fire, dan dia punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan apa pun bagi klub maupun negaranya. Itu karena James memiliki kombinasi kreativitas dan kemampuan mengeksekusi bola akhir yang sepadan; dia punya kekuatan, kelincahan, dan gerak kaki yang sangat cepat; dia bisa mematikan dengan kaki kanan maupun kiri; dan, belakangan ini, dia juga menambahkan kontribusi tanpa bola serta etos kerja defensif yang sama layaknya untuk dipuji seperti halnya berguna.
Saat Chelsea berupaya bangkit dari musim WSL terburuk mereka dalam tujuh tahun terakhir, dan melangkah lebih jauh menuju impian meraih kejayaan di Liga Champions Wanita, serta ketika Inggris ingin melangkah satu tingkat lebih baik di Piala Dunia Wanita 2027 setelah menjadi runner-up tiga tahun sebelumnya, James akan menjadi sosok kunci. Jika dia bisa tetap bugar, peluang meraih kejayaan untuk klub dan negara akan sangat besar, begitu pula peluangnya sendiri untuk mewujudkan ramalan tinggi sang kakak yang ambisius namun beralasan.