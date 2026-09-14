Bakat Lauren James bukan rahasia lagi, tetapi kemampuannya untuk terus membuat orang takjub tetap menonjol. Pada Minggu, saat ia membantu menginspirasi Chelsea meraih kemenangan telak 5-0 atas mantan klubnya, Manchester United, salah satu momen itu hadir ketika ia menerima bola di bawah tekanan tepat di dekat garis tepi dan entah bagaimana mampu tetap menguasainya serta menjaganya tetap di dalam lapangan sambil menghindari beberapa tekel dari lawan. Tatapan bingung pun terlihat di tribune. "Bagaimana dia bisa melakukan itu?"

Itu hanya catatan kecil dalam penampilan James, yang membuatnya mencetak gol kelima dalam lima penampilan Women's Super League melawan Manchester United. Gol itu lahir dari penyelesaian klinis setelah ia menerobos masuk ke kotak penalti dan mendapat umpan dari Keira Walsh yang tampil luar biasa. Itu adalah gol khas seorang penyerang tengah pada hari ketika James memimpin lini depan Chelsea, sesuatu yang beberapa kali ia lakukan musim lalu karena cedera dan kembali diminta ia lakukan pada kesempatan ini.

Namun, James tidak diminta bermain sebagai No.9 ortodoks, melainkan false nine, dengan pelatih kepala Sonia Bompastor memberinya kebebasan bergerak sambil menugaskan pemain seperti Sjoeke Nusken dan Wieke Kaptein untuk melakukan lari menusuk ke belakang agar kotak penalti tidak pernah kosong. Hal itu membuat James bisa menunjukkan seluruh rentang bakatnya karena kemampuan luar biasanya menggunakan kedua kaki, dikombinasikan dengan kebebasan untuk bergerak ke kiri dan kanan, memungkinkannya melepaskan umpan silang melengkung, membentuk tembakan yang menguji Phallon Tullis-Joyce, dan secara umum menimbulkan masalah yang sama sekali tak mampu dijawab United.

Mungkin bukan itu rencana Bompastor, juga bukan preferensinya, untuk menggunakan James dengan cara seperti yang dilakukannya pada akhir pekan, tetapi kemampuan pemain internasional Inggris itu untuk berkembang dalam begitu banyak situasi berbeda patut diapresiasi. Pada masa yang sama tahun lalu, ia baru beberapa pekan memasuki masa absen karena cedera selama tiga setengah bulan; kali ini, ia bugar dan tampil tajam. Jika ia tetap seperti itu, ia akan sangat krusial bukan hanya bagi upaya Chelsea untuk bangkit dari tahun yang buruk, tetapi juga bagi perjuangan Inggris memburu kejayaan Piala Dunia pada akhir musim nanti.