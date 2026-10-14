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Mallory Swanson, USWNTGetty

“Langkah maju yang baik”: Mallory Swanson dan Ashley Sanchez selamatkan hasil imbang 2-2 kontra Spanyol, tetapi kelengahan di lini pertahanan sisakan banyak pekerjaan rumah bagi Emma Hayes. Pemenang dan pecundang USWNT

Ashley Sanchez dan Mallory Swanson tampil menonjol lewat gol pertama mereka untuk timnas putri Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir, tetapi lini belakang tim tersebut menimbulkan pertanyaan soal kekompakan dan komunikasi yang masih goyah.

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  • Tim nasional wanita Amerika Serikat tiba di kawasan Philadelphia dengan tekad menulis ulang kisah mereka saat menghadapi Spanyol. Tiga hari setelah kalah 2-0, timnas wanita AS mendapat kesempatan lagi pada Selasa malam. Kali ini, mereka bangkit.

    Pelatih kepala Emma Hayes membuat empat perubahan pada susunan pemain inti. Phallon Tullis-Joyce menggantikan Claudia Dickey di bawah mistar, Claire Hutton bergabung dengan Lindsey Heaps di lini tengah, Gisele Thompson masuk sebagai bek sayap, dan Ashley Sanchez menjadi starter di posisi tengah.

    AS mengawali pertandingan jauh lebih baik dibandingkan saat mereka bermain pada akhir pekan, tetapi Spanyol tetap unggul 2-0 saat jeda berkat dua penyelesaian akhir yang dingin. Pada gol pembuka, para pemain AS tampak hanya memperhatikan pergerakan bola Spanyol alih-alih mengikuti pergerakan pemain yang berlari, bergerak maju bersama, dan menjaga posisi di antara lawan dan gawang.

    Itu adalah kali pertama keempat bek AS tersebut bermain bersama, dan hal itu terlihat dari pergerakan serta komunikasi mereka. Kennedy Wesley membuat Alexia Putellas tetap berada dalam posisi onside, Tierna Davidson maju meninggalkan posisinya, dan kedua bek sayap terpaksa mengejar lawan. Tullis-Joyce melakukan sejumlah penyelamatan, tetapi tampak kurang nyaman saat menguasai bola dengan kakinya, terutama ketika tekanan Spanyol menuntutnya mengambil keputusan cepat.

    Selepas jeda, Sanchez mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol untuk AS pada menit ke-47, gol keempatnya bagi tim nasional dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak 30 Oktober 2024, sekaligus membuka jalan bagi AS untuk bangkit.

    "Itu sangat istimewa," kata Sanchez dalam wawancara seusai pertandingan dengan Turner Sports. "Bisa melakukannya bersama semua pemain luar biasa ini terasa sangat istimewa."

    Namun, Mallory Swanson menjadi bintang utama. Masuk pada menit ke-60, ia menjaga momentum tim sebelum menuntaskan serangan yang dibangun sesama pemain pengganti, Kate Del Fava dan Michelle Cooper. Del Fava mengalirkan bola dari belakang kepada Cooper, yang menahan bola cukup lama agar Swanson dan pemain lain di lini serang bisa ikut bergabung. Swanson menyambut umpan tarik dan mencetak gol, gol pertamanya untuk timnas wanita AS sejak Olimpiade Paris 2024.

    Masih ada pelajaran lain bagi AS, mulai dari mencari cara menghadapi blok pertahanan 4-4-2 Spanyol hingga menyelaraskan pergerakan bertahan mereka sendiri. Jika diberi waktu dan ruang, Spanyol akan memanfaatkannya. AS menemukan jalan untuk bangkit, tetapi masih punya detail permainan yang perlu dibenahi.

    "[Kami] tentu ingin menang, tetapi ini pengalaman yang baik," kata Sanchez.

    GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari hasil imbang 2-2 timnas wanita AS melawan Spanyol di Subaru Park...

  • PEMENANG: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Penyelesaian akhir Ashley Sanchez yang tenang memicu kebangkitan timnas putri Amerika Serikat dalam laga imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Sanchez membutuhkan gol itu. Setelah mencetak 20 gol untuk North Carolina Courage, rasanya hampir tidak adil jika ia meninggalkan pemusatan latihan ini tanpa mencetak satu gol pun untuk AS. Sepanjang babak pertama, ia mampu menemukan ruang yang tepat dan beberapa kali bergerak ke sisi jauh, tetapi sentuhan yang terlalu jauh dan operan yang terburu-buru membuat peluang-peluang itu tak membuahkan hasil.

    Pada menit ke-47, upayanya akhirnya membuahkan hasil. Sanchez menyambut umpan terobosan Sophia Wilson yang terukur, menggiring bola ke arah lini belakang Spanyol, lalu melihat celah. Ia membuka posisi tubuhnya dan mengarahkan bola ke sudut jauh untuk mengubah skor menjadi 2-1. Gol itu lahir dari kesabaran, akurasi, dan ketenangan. Belum diketahui di mana Sanchez akan masuk dalam rencana Hayes, tetapi penyelesaian akhir ini menjadi pengingat akan kemampuan yang bisa ia tawarkan.

  • Pecundang: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce mencatatkan penampilan kedelapan bersama timnas putri Amerika Serikat dan menjadi starter untuk kedelapan kalinya saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Tullis-Joyce kebobolan dua kali, seperti Claudia Dickey tiga hari sebelumnya, tetapi sempat melakukan beberapa penyelamatan penting sebelum Spanyol berhasil mencetak gol.

    Distribusi bolanya masih menjadi perhatian. Hayes memuji kemampuannya menahan tembakan, tetapi menilai permainannya dengan bola di kaki masih perlu dikembangkan. Kelemahan itu berakibat fatal ketika Tullis-Joyce kehilangan bola di area tengah saat ditekan. Spanyol langsung memanfaatkannya, dengan Salma Paralluelo menghukum kesalahan tersebut untuk menggandakan keunggulan.

    Namun, permainan Tullis-Joyce lebih stabil pada babak kedua. Ia melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dan tampil lebih tenang, membantu Amerika Serikat mengamankan hasil imbang 2-2.

  • PEMENANG: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson mencetak gol pertamanya untuk timnas putri Amerika Serikat dalam lebih dari dua tahun.

    Swanson bersyukur bisa kembali bermain untuk USWNT dalam pertemuan pertama melawan Spanyol. Pada akhir pertemuan kedua, rekan-rekan setimnya punya banyak alasan untuk merasakan hal yang sama. Gol penyama kedudukannya pada menit ke-86 memastikan hasil imbang 2-2 melawan Spanyol, tim peringkat satu dunia. Itu merupakan gol pertamanya untuk USWNT sejak mencetak gol kemenangan atas Brasil dalam pertandingan perebutan medali emas Olimpiade 2024.

    “Itu sudah lama sekali,” kata Swanson kepada Turner Sports saat mengenang gol kemenangan tersebut. Ia menambahkan, “Setiap kali akhirnya bisa mencetak gol pertama itu, rasanya menyenangkan dan sangat istimewa.”

    Perjalanannya untuk kembali bermain pun luar biasa. Swanson melahirkan putrinya, Josie, pada November lalu dan kini bermain di hadapannya, dengan kurang dari setahun tersisa menuju Piala Dunia. Ia menjadi ibu ke-10 yang mencetak gol bagi Amerika Serikat.

    “Itu luar biasa, suatu kehormatan besar,” kata Swanson. “Saya sangat bersyukur.”

    Swanson memberi USWNT tambahan pencetak gol yang sudah teruji, tetapi kontribusinya lebih dari sekadar mencetak gol. Ia bisa bermain di tengah maupun di sisi lapangan, memberi Hayes lebih banyak pilihan di lini depan. Swanson memuji pelatihnya karena terus menyemangatinya selama proses kembali bermain setelah kehamilan.

    “Saya rasa dia tahu tubuh setiap orang berbeda, terutama saat kembali setelah kehamilan, dan dia pernah mengalaminya sendiri. Jadi, dia sangat mendukung saya dalam hal itu. Dia terus percaya kepada saya dan menanamkan kepercayaan diri itu dalam diri saya... Ini proses yang panjang dan dia terus mengingatkan saya akan hal itu, tetapi ini langkah maju yang baik.”

  • PECUNDANG: Lini belakang timnas putri Amerika Serikat

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox, dan Gisele Thompson untuk pertama kalinya tampil bersama sebagai starter pada Selasa.


    USWNT semakin solid dalam bertahan seiring berjalannya laga, tetapi mengawali pertandingan dengan goyah dan kesulitan menentukan kapan harus keluar dari blok 4-4-2 mereka. Tierna Davidson dan Kennedy Wesley menjaga disiplin posisi dalam waktu yang lama, tetapi Spanyol tidak membutuhkan banyak ruang untuk menimbulkan masalah. Kelengahan dalam mengawasi pergerakan bola dan penempatan posisi yang buruk membuka celah bagi tim tamu, yang segera memanfaatkannya.

    Wesley dan Davidson masih membangun kerja sama, sementara kurangnya pengalaman Gisele Thompson terlihat saat menghadapi tim sekaliber Spanyol. Emily Fox tampil paling baik di antara empat pemain belakang, tetapi ia pun beberapa kali berada di posisi yang keliru. Dengan kualifikasi Piala Dunia menjadi agenda berikutnya dan kepastian Naomi Girma serta Emily Sonnett untuk tampil masih belum jelas, lini belakang tetap menjadi kekhawatiran.