Tim nasional wanita Amerika Serikat tiba di kawasan Philadelphia dengan tekad menulis ulang kisah mereka saat menghadapi Spanyol. Tiga hari setelah kalah 2-0, timnas wanita AS mendapat kesempatan lagi pada Selasa malam. Kali ini, mereka bangkit.

Pelatih kepala Emma Hayes membuat empat perubahan pada susunan pemain inti. Phallon Tullis-Joyce menggantikan Claudia Dickey di bawah mistar, Claire Hutton bergabung dengan Lindsey Heaps di lini tengah, Gisele Thompson masuk sebagai bek sayap, dan Ashley Sanchez menjadi starter di posisi tengah.

AS mengawali pertandingan jauh lebih baik dibandingkan saat mereka bermain pada akhir pekan, tetapi Spanyol tetap unggul 2-0 saat jeda berkat dua penyelesaian akhir yang dingin. Pada gol pembuka, para pemain AS tampak hanya memperhatikan pergerakan bola Spanyol alih-alih mengikuti pergerakan pemain yang berlari, bergerak maju bersama, dan menjaga posisi di antara lawan dan gawang.

Itu adalah kali pertama keempat bek AS tersebut bermain bersama, dan hal itu terlihat dari pergerakan serta komunikasi mereka. Kennedy Wesley membuat Alexia Putellas tetap berada dalam posisi onside, Tierna Davidson maju meninggalkan posisinya, dan kedua bek sayap terpaksa mengejar lawan. Tullis-Joyce melakukan sejumlah penyelamatan, tetapi tampak kurang nyaman saat menguasai bola dengan kakinya, terutama ketika tekanan Spanyol menuntutnya mengambil keputusan cepat.

Selepas jeda, Sanchez mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol untuk AS pada menit ke-47, gol keempatnya bagi tim nasional dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak 30 Oktober 2024, sekaligus membuka jalan bagi AS untuk bangkit.

"Itu sangat istimewa," kata Sanchez dalam wawancara seusai pertandingan dengan Turner Sports. "Bisa melakukannya bersama semua pemain luar biasa ini terasa sangat istimewa."

Namun, Mallory Swanson menjadi bintang utama. Masuk pada menit ke-60, ia menjaga momentum tim sebelum menuntaskan serangan yang dibangun sesama pemain pengganti, Kate Del Fava dan Michelle Cooper. Del Fava mengalirkan bola dari belakang kepada Cooper, yang menahan bola cukup lama agar Swanson dan pemain lain di lini serang bisa ikut bergabung. Swanson menyambut umpan tarik dan mencetak gol, gol pertamanya untuk timnas wanita AS sejak Olimpiade Paris 2024.

Masih ada pelajaran lain bagi AS, mulai dari mencari cara menghadapi blok pertahanan 4-4-2 Spanyol hingga menyelaraskan pergerakan bertahan mereka sendiri. Jika diberi waktu dan ruang, Spanyol akan memanfaatkannya. AS menemukan jalan untuk bangkit, tetapi masih punya detail permainan yang perlu dibenahi.

"[Kami] tentu ingin menang, tetapi ini pengalaman yang baik," kata Sanchez.

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