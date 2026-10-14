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Mallory Swanson, USWNTGetty

“Langkah maju yang baik” - Mallory Swanson dan Ashley Sanchez menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Spanyol, tetapi kelengahan di lini pertahanan menyisakan banyak hal yang harus dibenahi Emma Hayes: Sosok yang diuntungkan dan dirugikan di timnas putri AS

Ashley Sanchez dan Mallory Swanson tampil sebagai sosok utama lewat gol pertama mereka untuk timnas putri Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir, tetapi lini belakang tim tersebut memunculkan pertanyaan soal kekompakan dan komunikasi yang belum solid.

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  • Tim nasional wanita Amerika Serikat tiba di kawasan Philadelphia dengan tekad menulis ulang kisah mereka saat menghadapi Spanyol. Tiga hari setelah kalah 2-0, USWNT mendapat kesempatan lain pada Selasa malam, dan kali ini mereka berhasil bangkit.

    Pelatih kepala Emma Hayes membuat empat perubahan pada susunan pemain inti. Phallon Tullis-Joyce menggantikan Claudia Dickey di bawah mistar, Claire Hutton bergabung dengan Lindsey Heaps di lini tengah, Gisele Thompson masuk sebagai bek sayap, dan Ashley Sanchez menjadi starter di sektor tengah.

    AS mengawali pertandingan jauh lebih baik dibandingkan akhir pekan lalu, tetapi Spanyol tetap unggul 2-0 saat turun minum berkat dua penyelesaian akhir yang tajam. Pada gol pertama, para pemain AS tampak hanya menyaksikan aliran bola Spanyol alih-alih mengikuti pergerakan lawan, bergerak serempak, dan menjaga posisi di antara lawan dan gawang.

    Ini pertama kalinya keempat bek AS tersebut bermain bersama, dan hal itu terlihat dari pergerakan serta komunikasi mereka. Kennedy Wesley membuat Alexia Putellas tetap onside, Tierna Davidson maju meninggalkan posisinya, sementara kedua bek sayap harus mengejar lawan. Tullis-Joyce melakukan sejumlah penyelamatan, tetapi tampak kurang nyaman saat menguasai bola dengan kakinya, terutama ketika tekanan Spanyol menuntut pengambilan keputusan cepat.

    Selepas turun minum, Sanchez mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol untuk AS pada menit ke-47, gol keempatnya bersama tim nasional dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak 30 Oktober 2024, sekaligus membuka jalan bagi AS untuk bangkit.

    “Itu sangat istimewa,” kata Sanchez dalam wawancara seusai pertandingan dengan Turner Sports. “Bisa melakukannya bersama semua pemain luar biasa ini sungguh istimewa.”

    Namun, Mallory Swanson menjadi sorotan utama. Masuk pada menit ke-60, ia menjaga momentum AS sebelum menuntaskan serangan yang dibangun oleh sesama pemain pengganti, Kate Del Fava dan Michelle Cooper. Del Fava mengalirkan bola dari belakang kepada Cooper, yang menahan bola cukup lama hingga Swanson dan pemain lini serang lainnya bisa ikut maju. Swanson menyambut umpan tarik dan mencetak gol, gol pertamanya untuk USWNT sejak Olimpiade Paris 2024.

    Selepas pertandingan, Hayes memuji “perjuangan yang luar biasa, luar biasa, serta tekad besar dari seluruh tim” dan menekankan pentingnya Swanson bagi tim.

    “Saya berkata kepadanya, ‘Kamu masih bisa mencetak satu gol lagi di level ini,’ dan sekarang ia berada dalam situasi yang lebih baik untuk bisa tampil lebih konsisten,” kata Hayes. “Saya selalu mengatakan ini: ia pemain penting bagi tim kami, dan saya pikir semakin sering ia kembali bermain bersama kami, semakin baik pula keadaannya.”

    Masih ada pelajaran lain bagi AS, mulai dari mencari cara menghadapi blok pertahanan 4-4-2 Spanyol hingga mengoordinasikan pergerakan bertahan mereka sendiri. Beri Spanyol waktu dan ruang, mereka akan memanfaatkannya. AS berhasil bangkit, tetapi masih ada sejumlah detail yang harus dibenahi.

    “[Kami] tentu ingin menang, tetapi ini pengalaman yang baik,” kata Sanchez.

    GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari hasil imbang 2-2 USWNT melawan Spanyol di Subaru Park...

  • PEMENANG: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Penyelesaian akhir yang tenang dari Ashley Sanchez memicu kebangkitan timnas putri Amerika Serikat dalam laga yang berakhir imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Sanchez membutuhkan gol itu. Setelah mencetak 20 gol untuk North Carolina Courage, rasanya nyaris tidak adil jika ia meninggalkan pemusatan latihan ini tanpa mencetak gol bagi AS. Sepanjang babak pertama, ia mampu menemukan ruang yang tepat dan beberapa kali bergerak ke sisi jauh, tetapi sentuhan yang terlalu keras dan umpan yang terburu-buru membuat peluang-peluang itu tak membuahkan hasil.

    Pada menit ke-47, semuanya akhirnya berjalan sesuai harapan. Sanchez menyambut umpan terobosan Sophia Wilson yang diukur dengan sempurna, melaju ke arah lini belakang Spanyol, lalu melihat celah. Ia membuka posisi tubuh dan menempatkan bola ke sudut jauh untuk mengubah skor menjadi 2-1. Gol itu lahir dari kesabaran, akurasi, dan ketenangan. Masih harus dilihat bagaimana Sanchez akan masuk dalam rencana Hayes, tetapi penyelesaian klinis ini menjadi pengingat akan kemampuannya.

  • PECUNDANG: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce mencatatkan penampilan kedelapan bersama timnas putri Amerika Serikat, sekaligus kedelapan kalinya menjadi starter, dalam laga imbang 2-2 melawan Spanyol.

    Tullis-Joyce kebobolan dua gol, seperti Claudia Dickey tiga hari sebelumnya, tetapi sempat melakukan beberapa penyelamatan penting sebelum Spanyol mencetak gol.

    Distribusi bolanya masih menjadi perhatian. Hayes memuji kemampuannya menepis tembakan, tetapi menilai permainan bola dengan kakinya masih perlu dikembangkan. Kelemahan itu berakibat fatal ketika Tullis-Joyce kehilangan bola di area tengah saat mendapat tekanan. Spanyol langsung memanfaatkannya, dengan Salma Paralluelo menghukum kesalahan tersebut untuk menggandakan keunggulan timnya.

    Namun, Tullis-Joyce tampil lebih tenang pada babak kedua. Ia melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dan menunjukkan ketenangan di bawah mistar, membantu AS mengamankan hasil imbang 2-2.

  • PEMENANG: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson mencetak gol pertamanya untuk timnas putri Amerika Serikat setelah lebih dari dua tahun.

    Swanson bersyukur bisa kembali bermain untuk timnas putri Amerika Serikat (USWNT) pada pertemuan pertama melawan Spanyol. Pada akhir pertemuan kedua, rekan-rekan setimnya punya banyak alasan untuk merasakan hal yang sama. Gol penyama kedudukannya pada menit ke-86 memastikan hasil imbang 2-2 melawan Spanyol, tim peringkat satu dunia. Itu merupakan gol pertamanya untuk USWNT sejak mencetak gol kemenangan atas Brasil dalam pertandingan perebutan medali emas Olimpiade 2024.

    “Itu sudah lama sekali,” kata Swanson kepada Turner Sports saat mengenang gol kemenangan tersebut. Ia menambahkan, “Setiap kali Anda berhasil mencetak gol pertama setelah sekian lama, rasanya menyenangkan dan sangat istimewa.”

    Perjalanannya untuk kembali bermain pun panjang. Swanson melahirkan putrinya, Josie, pada November lalu dan kini bermain di hadapan sang putri, dengan waktu kurang dari setahun menuju Piala Dunia. Ia menjadi ibu ke-10 yang mencetak gol untuk tim Amerika Serikat.

    “Itu luar biasa, sebuah kehormatan besar,” kata Swanson. “Saya sangat bersyukur.”

    Swanson menambah pilihan pencetak gol yang sudah teruji bagi USWNT, tetapi kontribusinya lebih dari sekadar penyelesaian akhir. Ia bisa bermain di tengah maupun di sisi lapangan, sehingga Hayes memiliki lebih banyak pilihan di lini depan. Swanson memuji sang pelatih karena terus menyemangatinya selama proses kembali bermain setelah kehamilan.

    “Saya pikir dia tahu kondisi tubuh setiap orang berbeda, terutama saat kembali setelah kehamilan, dan dia sendiri pernah mengalaminya. Jadi, dia sangat mendukung saya dalam hal itu. Dia terus percaya kepada saya dan menanamkan keyakinan pada diri saya... Ini proses yang panjang dan dia terus mengingatkan saya akan hal itu, tetapi ini langkah maju yang baik.”

  • Yang kalah: Lini belakang USWNT

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox, dan Gisele Thompson untuk pertama kalinya tampil bersama sebagai starter pada Selasa.


    Pertahanan USWNT membaik seiring berjalannya pertandingan, tetapi mereka mengawali laga dengan goyah dan kesulitan menentukan kapan harus keluar dari blok 4-4-2. Tierna Davidson dan Kennedy Wesley tampil disiplin sepanjang sebagian besar laga, tetapi Spanyol tidak membutuhkan banyak ruang untuk menciptakan masalah. Beberapa momen ketika pemain terpaku pada bola dan kesalahan penempatan posisi memberi tim tamu celah yang segera mereka manfaatkan.

    Wesley dan Davidson masih membangun kekompakan, sementara minimnya pengalaman Gisele Thompson terlihat saat menghadapi tim sekelas Spanyol. Emily Fox tampil paling solid di antara empat pemain belakang, tetapi ia pun beberapa kali berada di luar posisi. Dengan kualifikasi Piala Dunia sebagai agenda berikutnya dan kepastian bermain Naomi Girma serta Emily Sonnett masih belum jelas, lini belakang tetap menjadi perhatian.