Tim nasional wanita Amerika Serikat tiba di kawasan Philadelphia dengan tekad menulis ulang kisah mereka saat menghadapi Spanyol. Tiga hari setelah kalah 2-0, USWNT mendapat kesempatan lain pada Selasa malam, dan kali ini mereka berhasil bangkit.

Pelatih kepala Emma Hayes membuat empat perubahan pada susunan pemain inti. Phallon Tullis-Joyce menggantikan Claudia Dickey di bawah mistar, Claire Hutton bergabung dengan Lindsey Heaps di lini tengah, Gisele Thompson masuk sebagai bek sayap, dan Ashley Sanchez menjadi starter di sektor tengah.

AS mengawali pertandingan jauh lebih baik dibandingkan akhir pekan lalu, tetapi Spanyol tetap unggul 2-0 saat turun minum berkat dua penyelesaian akhir yang tajam. Pada gol pertama, para pemain AS tampak hanya menyaksikan aliran bola Spanyol alih-alih mengikuti pergerakan lawan, bergerak serempak, dan menjaga posisi di antara lawan dan gawang.

Ini pertama kalinya keempat bek AS tersebut bermain bersama, dan hal itu terlihat dari pergerakan serta komunikasi mereka. Kennedy Wesley membuat Alexia Putellas tetap onside, Tierna Davidson maju meninggalkan posisinya, sementara kedua bek sayap harus mengejar lawan. Tullis-Joyce melakukan sejumlah penyelamatan, tetapi tampak kurang nyaman saat menguasai bola dengan kakinya, terutama ketika tekanan Spanyol menuntut pengambilan keputusan cepat.

Selepas turun minum, Sanchez mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol untuk AS pada menit ke-47, gol keempatnya bersama tim nasional dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak 30 Oktober 2024, sekaligus membuka jalan bagi AS untuk bangkit.

“Itu sangat istimewa,” kata Sanchez dalam wawancara seusai pertandingan dengan Turner Sports. “Bisa melakukannya bersama semua pemain luar biasa ini sungguh istimewa.”

Namun, Mallory Swanson menjadi sorotan utama. Masuk pada menit ke-60, ia menjaga momentum AS sebelum menuntaskan serangan yang dibangun oleh sesama pemain pengganti, Kate Del Fava dan Michelle Cooper. Del Fava mengalirkan bola dari belakang kepada Cooper, yang menahan bola cukup lama hingga Swanson dan pemain lini serang lainnya bisa ikut maju. Swanson menyambut umpan tarik dan mencetak gol, gol pertamanya untuk USWNT sejak Olimpiade Paris 2024.

Selepas pertandingan, Hayes memuji “perjuangan yang luar biasa, luar biasa, serta tekad besar dari seluruh tim” dan menekankan pentingnya Swanson bagi tim.

“Saya berkata kepadanya, ‘Kamu masih bisa mencetak satu gol lagi di level ini,’ dan sekarang ia berada dalam situasi yang lebih baik untuk bisa tampil lebih konsisten,” kata Hayes. “Saya selalu mengatakan ini: ia pemain penting bagi tim kami, dan saya pikir semakin sering ia kembali bermain bersama kami, semakin baik pula keadaannya.”

Masih ada pelajaran lain bagi AS, mulai dari mencari cara menghadapi blok pertahanan 4-4-2 Spanyol hingga mengoordinasikan pergerakan bertahan mereka sendiri. Beri Spanyol waktu dan ruang, mereka akan memanfaatkannya. AS berhasil bangkit, tetapi masih ada sejumlah detail yang harus dibenahi.

“[Kami] tentu ingin menang, tetapi ini pengalaman yang baik,” kata Sanchez.

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