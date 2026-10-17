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Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

Krisis di Corinthians: Memphis Depay, Jesse Lingard, dan apa yang membuat raksasa Brasil yang terpuruk itu mati-matian merekrut Clarence Seedorf

Corinthians mengandalkan ikon Belanda itu untuk menjauhkan mereka dari ancaman degradasi, sekaligus menambah panjang daftar keputusan olahraga mereka yang patut dipertanyakan.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Corinthians merupakan salah satu klub terbesar di Brasil, dengan 48 gelar utama, termasuk tujuh gelar Serie A, satu Copa Libertadores, dan dua Piala Dunia Antarklub. Bintang-bintang seperti Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez, dan Javier Mascherano pernah membela klub ini. Corinthians juga diperkirakan memiliki 35 juta pendukung, lebih banyak daripada seluruh penduduk negara-negara seperti Australia, Portugal, dan Yunani.

    Dikenal sebagai 'O Time do Povo' (Klub Rakyat) karena akar kelas pekerjanya, Corinthians melekat erat dalam budaya Sao Paulo. Neo Quimica Arena kerap dipadati 48.000 penonton saat Corinthians bermain di kandang, dengan atmosfer yang bisa begitu spektakuler. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak yang bisa dirayakan para pendukung. Kini, klub tersebut berada di tengah krisis besar.

    Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa pada musim Serie A 2026, Corinthians terpuruk di posisi ke-16. Mereka hanya berada di atas zona degradasi karena mencatat satu kemenangan lebih banyak daripada Internacional yang menempati posisi ke-17. Dalam sepakbola Brasil, jumlah kemenangan menjadi penentu pertama ketika dua tim memiliki poin sama, sebelum selisih gol. Corinthians juga sedang terjun bebas setelah kalah dalam sembilan pertandingan liga terakhir mereka.

    Mantan pelatih sementara Brasil Fernando Diniz diberhentikan dari jabatannya di Corinthians pekan lalu. Secara mengejutkan, klub tersebut kemudian menunjuk Clarence Seedorf sebagai pelatih ke-20 mereka dalam satu dekade terakhir. Seedorf adalah ikon sepakbola Belanda dan satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda. Namun, karier kepelatihannya tidak sesukses kariernya sebagai pemain, dan ia sudah absen dari sepakbola selama tujuh tahun.

    Ini langkah nekat dari klub yang hampir mencapai titik terendah. Lantas, bagaimana mereka bisa sampai pada situasi ini?

  • Utang yang mencekik

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    Pembangunan stadion baru membuat Corinthians berada dalam kondisi keuangan yang sulit, dan hingga kini klub tersebut belum pulih.

    Akar masalah Corinthians bermula ketika Neo Quimica Arena dibangun untuk Piala Dunia 2014 di Brasil. Biaya pembangunan stadion itu jauh melampaui perkiraan awal, sehingga klub menanggung utang pembiayaan berbunga tinggi kepada bank negara Caixa Economica Federal dan perusahaan konstruksi Odebrecht.

    Di bawah kepemimpinan presiden klub Andres Sanchez, Corinthians berusaha mempertahankan skuad bertabur bintang yang tak lagi mampu mereka biayai. Pada 2020, total utang mereka, di luar stadion, menembus angka R$1 miliar. Pembayaran transfer, pajak, dan hak citra kerap tertunda, sementara kebobrokan struktural itu akhirnya mustahil disembunyikan di lapangan.

    Ancaman degradasi membayangi Corinthians menjelang dua bulan terakhir musim 2024, sehingga dewan klub menyetujui perekrutan darurat Memphis Depay. Transfer bebas itu awalnya terbukti sebagai langkah jitu. Mantan penyerang Atletico Madrid dan Manchester United tersebut mencetak tujuh gol dalam rentetan sembilan kemenangan yang memastikan Corinthians bertahan.

    Namun, komitmen membayar gaji besar demi mendatangkan Depay membuka jalan menuju kehancuran total.

  • Menutupi masalah tanpa menyelesaikannya

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    Corinthians meraih dua gelar domestik pada musim 2025, tetapi gejolak di balik layar justru semakin meningkat.


    Corinthians juga merekrut bek asal Ekuador Felix Torres pada 2024 setelah mencapai kesepakatan senilai R$6,5 juta dengan klub Meksiko Santos Laguna. Namun, Corinthians hanya membayar cicilan pertama untuk Torres dan kemudian melewatkan lima pembayaran berturut-turut.

    Pada Agustus 2025, FIFA menjatuhkan larangan transfer kepada Corinthians karena utang sebesar R$6,1 juta yang masih harus mereka bayar kepada Santos Laguna. Dua bulan kemudian, Kamar Nasional Penyelesaian Sengketa (CNRD) menjatuhkan larangan transfer domestik selama enam bulan kepada Corinthians karena gagal membayar cicilan kedua dari kesepakatan restrukturisasi utang kolektif senilai R$76 juta.

    Seolah semua itu belum cukup mengkhawatirkan, Augusto Melo resmi dimakzulkan dan dicopot dari jabatan presiden klub. Proses tersebut bermula dari penyelidikan atas penyimpangan dan penipuan kontrak terkait perusahaan taruhan Vai de Bet, mantan sponsor utama Corinthians. Wakil presiden pertama Osmar Stabile kemudian mengambil alih kepemimpinan klub dengan mandat hingga akhir 2026.

    Meski demikian, tim secara mengejutkan meraih kesuksesan nyata di tengah gejolak di balik layar. Corinthians menjuarai Campeonato Paulista dan Copa do Brasil untuk meraih dua gelar domestik yang sebelumnya tampak sulit terwujud. Depay dan rekan duetnya di lini depan, Yuri Alberto, mencetak total 31 gol di semua kompetisi.

    Namun, kebahagiaan para pemain hanya berlangsung sesaat karena Corinthians masih belum mampu memenuhi ekspektasi yang melekat pada julukan Timao (Tim Besar). Mereka gagal melewati babak kualifikasi Copa Libertadores, tersingkir dari Copa Sudamericana pada fase grup, dan hanya mampu finis di posisi ke-13 Serie A.

    Setelah mencetak gol kemenangan dalam final Copa do Brasil melawan Vasco da Gama, Depay meluapkan frustrasinya dalam wawancara yang menghebohkan dengan Radio Bandeirantes: "Orang-orang di jajaran manajemen harus sadar. Saya tahu persis siapa yang saya maksud, dan mereka tahu persis siapa diri mereka. Tinggalkan saja klub ini, pergilah membuat kekacauan di tempat lain, karena klub ini perlu berkembang, klub ini perlu bersaing memperebutkan gelar Libertadores dan Brasileirao setiap tahun, karena para suporter pantas mendapatkannya. Klub ini membutuhkan struktur. Saya di sini untuk membangun struktur itu, tetapi saya membutuhkan lebih banyak bantuan."

  • Ketegangan memuncak

    Corinthians fans
    Getty

    Para suporter menyerukan campur tangan pengadilan untuk mengeluarkan klub dari keterpurukan ini, dan para pemain pun tak luput dari kemarahan mereka.

    Pada Januari, larangan transfer Corinthians dicabut setelah klub menyepakati kesepakatan untuk melunasi utangnya kepada Santos Laguna dan membayar lebih awal cicilan ketiga dari kesepakatan yang dicapai di CNRD. Namun, kelonggaran itu ternyata hanya sementara.

    Pada Februari, klub terpaksa merestrukturisasi utang pajak sebesar R$1,2 miliar kepada Perbendaharaan Nasional Brasil. Corinthians berhasil menegosiasikan pengurangan hingga utang itu menjadi $679 juta, tetapi harus menanggung cicilan jangka panjang yang sangat besar. Antara Juni dan Juli, Corinthians dijatuhi tiga larangan transfer akibat belum memenuhi kewajiban pembayaran atas transfer Jose Martinez dari Philadelphia Union, Charles dari Midtjylland, dan Talles Magno dari New York City FC, serta keterlambatan membayar cicilan sebesar R$8 juta kepada CNRD.

    Corinthians dilarang mendaftarkan pemain baru selama enam bulan dan juga gagal mencapai target wajib penjualan pemain sebesar R$25 juta pada bursa transfer musim panas. Situasi semakin buruk ketika catatan akuntansi internal yang bocor ke media Brasil pada September mengungkapkan bahwa klub mencatat defisit R$278 juta sepanjang tahun hingga Juli. Menurut laporan, Corinthians tengah menjajaki kemungkinan menerima lebih awal 30 persen dari pendapatan mereka pada 2027 hanya untuk memenuhi kebutuhan arus kas saat ini.

    Tak perlu dikatakan lagi, semua ini membuat para suporter geram. Aksi protes besar-besaran berlangsung sepanjang tahun, dan kelompok-kelompok suporter terbesar klub, termasuk Gaviies da Fiel Torcida, berunjuk rasa langsung di kantor Kejaksaan Sao Paulo untuk meminta intervensi hukum. Ikon klub, Dinei, bahkan hadir dalam demonstrasi itu.

    Para suporter mendesak penunjukan administrator di Corinthians untuk mengatasi kesalahan pengelolaan klub yang berulang, sementara Stabile kini berada di bawah tekanan besar dalam jabatannya sebagai presiden klub. Bulan lalu, konfrontasi sengit dengan para pemain juga terjadi di kompleks latihan Corinthians. Mobil dan tembok dirusak saat kompleks tersebut diserbu.

    Aksi protes spontan juga digelar di luar Parque Sao Jorge, kantor pusat kegiatan sosial Corinthians, pada Senin, sehari setelah klub dibantai 4-1 dalam laga derbi tandang melawan Palmeiras. Sebuah spanduk bertuliskan "Intervencao Ja" (Intervensi sekarang) dipasang di gerbang. Para suporter juga menyalakan suar dan meneriakkan yel-yel yang menentang pengurus klub, sehingga polisi militer dikerahkan. Ketegangan semakin memuncak dan, setidaknya untuk saat ini, peluang Corinthians mengulangi keberhasilan mereka lolos dari situasi sulit pada 2024 tampak sangat kecil.

  • Masalah Depay yang ‘Menyakitkan’

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Depay baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak setelah proses negosiasi yang panjang dan kontroversial, tetapi kontribusinya di lapangan merosot tajam.

    Sepertinya Depay bukan sosok yang akan memberi inspirasi kali ini. Pemain berusia 32 tahun itu baru mencetak satu gol sepanjang musim ini, sementara performanya merosot drastis. Perlu dicatat, Depay absen dari April hingga pertengahan September akibat cedera hamstring serius dan tugas bersama Belanda di Piala Dunia. Namun, hal itu tidak bisa menjadi alasan atas penampilannya yang begitu buruk.

    Situasi kontraknya juga menjadi persoalan lain yang merugikan. Pada Agustus, Corinthians membatalkan perpanjangan kontrak dua tahun untuk mantan pemain Barcelona dan Lyon itu. Depay kemudian menuduh klub melakukan "tindakan yang tidak dapat diterima" dan melanggar kesepakatan lisan. Depay memicu kontroversi lebih lanjut dengan merilis video musik untuk lagu rapnya, 'Don't Panic', yang menampilkan markas Corinthians dilalap api.

    Namun, kedua pihak akhirnya mencapai kompromi, dan Depay berkomitmen bertahan di klub hingga 2028. Menurut ESPN Brasil, Depay setuju menghapus R$21 juta dari R$75 juta yang harus dibayarkan klub kepadanya sebagai bagian dari perpanjangan kontrak yang bernilai total R$135 juta. Sisa utang sebesar R$54 juta akan dibayar dalam empat cicilan, dengan cicilan pertama jatuh tempo pada Januari. Jika ada pembayaran yang terlambat, klub akan kehilangan potongan tersebut.

    Stabile, yang menerima ancaman karena menghentikan negosiasi kontrak awal, mengatakan kepada pers: "Dia [Depay] memberikan pengurangan yang cukup besar karena situasinya, karena keinginannya untuk bertahan, dan karena Corinthians perlu mencari cara untuk membayar. Saya yakin kami mampu membiayai kontrak ini."

    Klub harus melalui banyak kerepotan untuk mempertahankan Depay, meski kondisi fisiknya mulai menurun dan kontribusinya di depan gawang mengering. Keputusan itu sudah tampak keliru. Ia menendang penalti pada menit-menit akhir melambung di atas mistar, padahal gol akan memaksa adu penalti pada leg kedua perempat-final Copa Libertadores melawan Estudiantes. Ia juga sama sekali tidak efektif saat Corinthians dihajar Palmeiras pada akhir pekan, kehilangan penguasaan bola 18 kali tanpa melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran.

    Mantan penyerang Corinthians yang dicintai para penggemar, Neto, meliput pertandingan itu di saluran radionya, Radio Craque Neto, dan memberikan penilaian tajam terhadap pemain asal Belanda tersebut: "Bagi saya, pemain terburuk sekali lagi, dan akan terus begitu, adalah Memphis Depay. Apa yang dilakukan orang ini terhadap Corinthians sungguh sulit dipercaya, menyakitkan."

  • Tidak dilengkapi secara memadai

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    Seedorf tidak memiliki rekam jejak kepelatihan yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa Corinthians akan segera bangkit.

    Neto juga meyakini bahwa Depay secara pribadi memilih Seedorf untuk menjadi pelatih Corinthians. "Melihat besarnya pengaruh orang ini membuat Anda ingin menangis," tambahnya. "Dia membakar Parque Sao Jorge, mereka merekrut Seedorf, yang berasal dari Belanda, dan kita mengalami situasi memalukan ini.

    "Mengapa mereka tidak meminta Memphis menjalani wawancara setelah pertandingan? Mengapa selalu Hugo [Souza]? Mengapa selalu para pemain muda? Mengapa bukan Memphis? Oh, tetapi dia mendatangi komunitas, menata rambutnya, mengepangnya, dan sekarang dia merekrut pelatih. Dia merekrutnya bersama sebuah perusahaan yang namanya bahkan tidak saya ketahui. Omong-omong, mereka akan menghancurkan Corinthians. Dia merekrut Seedorf.

    "Kalian percaya kepada orang ini [Depay]. Ketika dia bermain bagus, dia hanya menjalankan tugasnya. Kalian menyanjungnya, dan kalian terus menyanjungnya. Menurut saya, orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi adalah Memphis." Sekalipun tuduhan itu tidak benar, sulit untuk mengatakan bahwa kedatangan Seedorf dengan kontrak hingga akhir 2027 masuk akal.

    Seedorf dipecat Kamerun pada Juli 2019 setelah menjabat kurang dari setahun, menyusul tersingkirnya tim itu di babak 16 besar Piala Afrika. Ia juga mengalami aib terdegradasi dari La Liga bersama Deportivo la Coruna pada Mei 2018 setelah hanya meraih dua kemenangan dalam 15 pertandingan selama melatih, serta hanya bertahan lima bulan sebagai pelatih klub Tiongkok Shenzhen FC antara Juli dan Desember 2016.

    Ia juga menjalani empat bulan yang mengecewakan sebagai pelatih AC Milan pada paruh kedua musim 2013-14. Kabarnya, ia berselisih dengan sejumlah sosok senior di skuad sebelum Milan finis di peringkat kedelapan Serie A. Corinthians dikabarkan menghubungi beberapa pelatih yang lebih berpengalaman, termasuk mantan pelatih mereka Ramon Diaz dan mantan pelatih Ekuador Sebastian Beccacece. Namun, keduanya menolak, dan Corinthians pun terburu-buru beralih ke Seedorf.

    Di atas kertas, ia tampak kurang siap menghadapi perjuangan menghindari degradasi. Itu akan menjadi tantangan besar, terutama mengingat sudah berapa lama Seedorf tidak melatih. Namun, ia menghabiskan dua tahun terakhir karier bermainnya di Brasil bersama Botafogo dan fasih berbahasa Portugis.

    Ada pula harapan bahwa status legendarisnya akan mengangkat performa skuad, seperti disampaikan eksekutif Corinthians Marcelo Paz kepada Globo Esporte: "Nama seperti Seedorf punya pengaruh yang melampaui sepakbola. Kami melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin, seorang pemenang. Penting bagi kami untuk memiliki seseorang yang punya keinginan; dia menginginkan pekerjaan ini. Saya yakin dia memiliki kemampuan yang diperlukan."

  • Tanpa identitas

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Para pemain terjebak dalam situasi stagnan dan tidak punya alasan untuk mengerahkan lebih banyak tenaga di tengah perlakuan yang sangat buruk dari para petinggi.


    Namun, suasana ruang ganti yang akan dimasuki Seedorf nyaris tak mungkin lebih buruk lagi. Gaji para pemain belum dibayarkan atau mengalami keterlambatan besar selama berbulan-bulan, yang tentu saja membuat motivasi mereka merosot tajam.

    Mantan bek tengah Arsenal, Gabriel Paulista, merasa harus angkat bicara setelah pertandingan melawan Palmeiras. Ia menahan air mata saat menjelaskan bagaimana situasi itu berdampak pada seluruh skuad. "Saya mengorbankan banyak hal untuk mewujudkan mimpi, dan sekarang saya hidup dalam mimpi buruk," katanya. "Jika ada anggota jajaran direksi yang ingin berbicara dengan saya dan mengatakan bahwa ucapan saya bodoh, saya akan kembali dan mengatakannya lagi.

    "Kami membutuhkan perlindungan. Gaji kami harus dibayarkan, begitu pula gaji para karyawan kami. Saya benar-benar sangat menderita. Sering kali saya berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi terkadang itu tidak terjadi. Hal-hal di luar lapangan terlalu memengaruhi saya. Apa yang terjadi di jajaran direksi dan kepemimpinan klub sangat memengaruhi para pemain. Saya berusaha menyampaikan kepada mereka (rekan-rekan setim saya) bahwa kami harus fokus hanya pada sepakbola. Semua ini akan berlalu. Saya berharap Corinthians bisa menyelesaikan semuanya."

    Seedorf telah berjanji untuk "memberikan segalanya dan membangun tim yang berjuang memperebutkan setiap bola, di setiap menit, demi setiap kemenangan". Namun, mengapa para pemain bintang klub mau berjuang demi jajaran direksi yang telah begitu mengecewakan mereka? Pikirkan juga Jesse Lingard, yang tentu tidak akan bergabung dengan Corinthians pada Maret jika ia benar-benar memahami keterpurukan klub tersebut.

    Tampaknya Lingard dibuai janji indah, dan bukan hanya oleh para petinggi klub. "Saya datang ke sini untuk memenangi trofi. Dia [Depay] mengatakan kepada saya bahwa ini klub terbesar di Brasil dan menggambarkan para suporternya serta gairah mereka. Itu jelas menjadi faktor penentu dalam keputusan saya untuk menerima tawaran ini," kata pemain asal Inggris itu saat diperkenalkan. Lingard pernah bermain bersama Depay di Manchester United selama dua musim antara 2015 dan 2017.

    Kenyataannya, Lingard bergabung dengan raksasa sepakbola lain yang tengah terpuruk. Keputusan Corinthians membidik pemain berusia 33 tahun itu sejak awal menjadi bukti tambahan, mengingat ia baru saja menghabiskan hampir dua tahun di Korea Selatan bersama FC Seoul.

    Lingard belum mencatatkan sesuatu yang berarti di level tertinggi setidaknya sejak 2022 dan, tak mengherankan, penampilannya di Neo Quimica Arena jauh dari harapan. Sejauh ini, ia hanya 11 kali menjadi starter di semua kompetisi dan terlibat langsung dalam tiga gol, dengan kontribusi terakhirnya terjadi pada Mei.

    Corinthians kembali menghamburkan uang untuk mendatangkan nama besar, alih-alih mencari pemain bebas transfer yang lebih sesuai. Kesulitan Lingard mencerminkan kondisi tim yang sama sekali tidak memiliki identitas. Seedorf nyaris tak mungkin memilih tantangan yang lebih berat untuk kembali ke sepakbola.

    Jika ia tidak mampu membalikkan keadaan, reputasi Seedorf sebagai pelatih bukan hanya akan kembali hancur, tetapi Corinthians juga bisa terjebak dalam ketidakpastian untuk beberapa waktu. Jika terdegradasi ke divisi kedua, mereka hampir mustahil langsung promosi kembali akibat hilangnya pendapatan dari hak siar televisi dan sponsor. Mereka juga harus menjual pemain-pemain terbaiknya sekadar untuk menjaga klub tetap beroperasi.

    Belum pernah masa depan klub terlihat sesuram ini. Kini, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka.