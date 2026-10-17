Corinthians merupakan salah satu klub terbesar di Brasil, dengan 48 gelar utama, termasuk tujuh gelar Serie A, satu Copa Libertadores, dan dua Piala Dunia Antarklub. Bintang-bintang seperti Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez, dan Javier Mascherano pernah membela klub ini. Corinthians juga diperkirakan memiliki 35 juta pendukung, lebih banyak daripada seluruh penduduk negara-negara seperti Australia, Portugal, dan Yunani.
Dikenal sebagai 'O Time do Povo' (Klub Rakyat) karena akar kelas pekerjanya, Corinthians melekat erat dalam budaya Sao Paulo. Neo Quimica Arena kerap dipadati 48.000 penonton saat Corinthians bermain di kandang, dengan atmosfer yang bisa begitu spektakuler. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak yang bisa dirayakan para pendukung. Kini, klub tersebut berada di tengah krisis besar.
Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa pada musim Serie A 2026, Corinthians terpuruk di posisi ke-16. Mereka hanya berada di atas zona degradasi karena mencatat satu kemenangan lebih banyak daripada Internacional yang menempati posisi ke-17. Dalam sepakbola Brasil, jumlah kemenangan menjadi penentu pertama ketika dua tim memiliki poin sama, sebelum selisih gol. Corinthians juga sedang terjun bebas setelah kalah dalam sembilan pertandingan liga terakhir mereka.
Mantan pelatih sementara Brasil Fernando Diniz diberhentikan dari jabatannya di Corinthians pekan lalu. Secara mengejutkan, klub tersebut kemudian menunjuk Clarence Seedorf sebagai pelatih ke-20 mereka dalam satu dekade terakhir. Seedorf adalah ikon sepakbola Belanda dan satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda. Namun, karier kepelatihannya tidak sesukses kariernya sebagai pemain, dan ia sudah absen dari sepakbola selama tujuh tahun.
Ini langkah nekat dari klub yang hampir mencapai titik terendah. Lantas, bagaimana mereka bisa sampai pada situasi ini?