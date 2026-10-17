Namun, suasana ruang ganti yang akan dimasuki Seedorf nyaris tak mungkin lebih buruk lagi. Gaji para pemain belum dibayarkan atau mengalami keterlambatan besar selama berbulan-bulan, yang tentu saja membuat motivasi mereka merosot tajam.

Mantan bek tengah Arsenal, Gabriel Paulista, merasa harus angkat bicara setelah pertandingan melawan Palmeiras. Ia menahan air mata saat menjelaskan bagaimana situasi itu berdampak pada seluruh skuad. "Saya mengorbankan banyak hal untuk mewujudkan mimpi, dan sekarang saya hidup dalam mimpi buruk," katanya. "Jika ada anggota jajaran direksi yang ingin berbicara dengan saya dan mengatakan bahwa ucapan saya bodoh, saya akan kembali dan mengatakannya lagi.

"Kami membutuhkan perlindungan. Gaji kami harus dibayarkan, begitu pula gaji para karyawan kami. Saya benar-benar sangat menderita. Sering kali saya berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi terkadang itu tidak terjadi. Hal-hal di luar lapangan terlalu memengaruhi saya. Apa yang terjadi di jajaran direksi dan kepemimpinan klub sangat memengaruhi para pemain. Saya berusaha menyampaikan kepada mereka (rekan-rekan setim saya) bahwa kami harus fokus hanya pada sepakbola. Semua ini akan berlalu. Saya berharap Corinthians bisa menyelesaikan semuanya."

Seedorf telah berjanji untuk "memberikan segalanya dan membangun tim yang berjuang memperebutkan setiap bola, di setiap menit, demi setiap kemenangan". Namun, mengapa para pemain bintang klub mau berjuang demi jajaran direksi yang telah begitu mengecewakan mereka? Pikirkan juga Jesse Lingard, yang tentu tidak akan bergabung dengan Corinthians pada Maret jika ia benar-benar memahami keterpurukan klub tersebut.

Tampaknya Lingard dibuai janji indah, dan bukan hanya oleh para petinggi klub. "Saya datang ke sini untuk memenangi trofi. Dia [Depay] mengatakan kepada saya bahwa ini klub terbesar di Brasil dan menggambarkan para suporternya serta gairah mereka. Itu jelas menjadi faktor penentu dalam keputusan saya untuk menerima tawaran ini," kata pemain asal Inggris itu saat diperkenalkan. Lingard pernah bermain bersama Depay di Manchester United selama dua musim antara 2015 dan 2017.

Kenyataannya, Lingard bergabung dengan raksasa sepakbola lain yang tengah terpuruk. Keputusan Corinthians membidik pemain berusia 33 tahun itu sejak awal menjadi bukti tambahan, mengingat ia baru saja menghabiskan hampir dua tahun di Korea Selatan bersama FC Seoul.

Lingard belum mencatatkan sesuatu yang berarti di level tertinggi setidaknya sejak 2022 dan, tak mengherankan, penampilannya di Neo Quimica Arena jauh dari harapan. Sejauh ini, ia hanya 11 kali menjadi starter di semua kompetisi dan terlibat langsung dalam tiga gol, dengan kontribusi terakhirnya terjadi pada Mei.

Corinthians kembali menghamburkan uang untuk mendatangkan nama besar, alih-alih mencari pemain bebas transfer yang lebih sesuai. Kesulitan Lingard mencerminkan kondisi tim yang sama sekali tidak memiliki identitas. Seedorf nyaris tak mungkin memilih tantangan yang lebih berat untuk kembali ke sepakbola.

Jika ia tidak mampu membalikkan keadaan, reputasi Seedorf sebagai pelatih bukan hanya akan kembali hancur, tetapi Corinthians juga bisa terjebak dalam ketidakpastian untuk beberapa waktu. Jika terdegradasi ke divisi kedua, mereka hampir mustahil langsung promosi kembali akibat hilangnya pendapatan dari hak siar televisi dan sponsor. Mereka juga harus menjual pemain-pemain terbaiknya sekadar untuk menjaga klub tetap beroperasi.

Belum pernah masa depan klub terlihat sesuram ini. Kini, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka.