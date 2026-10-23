Kurang dari sebulan setelah meminta Real Madrid untuk "MELEPAS KACAMATA KUDA" dan berhenti terus-menerus menyalahkan wasit serta La Liga karena dianggap "bersekongkol" melawan Real Madrid, presiden liga Tebas mengeklaim bahwa "manajemen klub mengarahkan orkestra para corongnya, sementara Real Madrid TV memimpin nyanyiannya."

"Lagu mereka selalu sama," tulis Tebas di Twitter. "Pilih kejadian yang menguntungkan mereka, ulangi keluhan, pelihara kecurigaan, dan tuding pihak-pihak yang dianggap musuh. Cara itu mengingatkan pada mekanisme propaganda yang digunakan oleh (Joseph) Goebbels, Menteri Propaganda Nazi Jerman: pengulangan sistematis, penciptaan musuh, dan penundukan fakta demi narasi. Perbandingan ini menyangkut teknik propaganda tersebut, bukan ideologi atau, tentu saja, basis suporter Madrid.

"Real Madrid TV adalah bagian utama dari mesin itu. Di mana analisis pertandingan lengkap untuk setiap pekan? Di mana pembahasan tentang kemungkinan kesalahan yang merugikan klub lain atau yang menguntungkan Real Madrid? Jika mereka memeriksa setiap pertandingan dengan ketelitian yang sama, hasilnya mungkin akan merusak skenario mereka.

"Namun, skenario itu menuntut agar Real Madrid selalu tampil sebagai korban. Karena itulah mereka sampai pada titik ekstrem dengan menyajikan sesuatu yang bahkan BUKAN KESALAHAN sebagai kesalahan dan menggunakan Kasus Negreira sebagai penjelasan tetap untuk setiap keputusan yang tidak mereka sukai. Kecurigaan dianggap sebagai sesuatu yang terbukti, dan kesimpulannya sudah ditulis bahkan sebelum pertandingan dimulai."

Madrid menanggapi perbandingan dengan Goebbels dengan kemarahan dan, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan, menuntut Tebas mundur. "Real Madrid menganggap sama sekali tidak dapat diterima dan luar biasa serius bahwa seseorang yang memegang dua jabatan dengan tanggung jawab tertinggi dalam sepakbola Spanyol menggunakan perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami, manajemennya, dan televisinya," demikian bunyi pernyataan yang diterbitkan di situs resmi Madrid. "Klarifikasi bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi tidak mengurangi sifat pernyataannya yang sangat menyinggung, menjijikkan secara moral, dan tidak pantas bagi seorang pejabat lembaga.

"Pernyataan ini merupakan satu lagi episode dari serangan berulang Javier Tebas terhadap Real Madrid, presidennya, dan media milik klub. Tidak dapat diterima bahwa ia bahkan memanfaatkan pertanyaan, informasi, atau pendapat dari jurnalis yang tidak terkait dengan klub untuk melontarkan tuduhan kepada kami, dengan mengaitkan kami pada tindakan pihak ketiga yang bukan tanggung jawab kami. Yang terutama mengkhawatirkan adalah Tebas menggunakan pernyataan ini untuk mempertanyakan langkah sah Real Madrid dan Real Madrid TV terkait Kasus Negreira.

"Mengingat tidak adanya tanggapan atas betapa seriusnya kasus Negreira dari dua lembaga tempat Javier Tebas memegang jabatan yang sangat penting, klub kami harus menghubungi UEFA secara langsung untuk menuntut penjelasan menyeluruh mengenai pembayaran yang dilakukan FC Barcelona selama bertahun-tahun kepada wakil ketua Komite Teknis Wasit, serta penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas kompetisi.

"Real Madrid juga menuntut perombakan menyeluruh terhadap sistem perwasitan serta struktur tata kelola, manajemen, pengawasan, dan disiplin federasi, melalui pergantian orang-orang yang memegang jabatan dengan tanggung jawab pada periode tersebut.

"Sangat patut diperhatikan bahwa Javier Tebas, presiden La Liga sekaligus wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol, organisasi yang menaungi Komite Teknis Wasit, mencurahkan upayanya untuk mendiskreditkan Real Madrid alih-alih menggunakan tanggung jawabnya dalam lembaga tersebut untuk mendorong pengungkapan peristiwa yang sangat serius ini dan pembenahan yang diperlukan dalam sepakbola Spanyol.

"Perilaku Javier Tebas yang berulang menunjukkan kurangnya netralitas, rasa hormat, dan ketidakberpihakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat lembaga. Serangannya yang terus-menerus terhadap Real Madrid dan mereka yang menuntut transparansi serta pembenahan, menurut pandangan klub kami, merupakan momok nyata bagi sepakbola Spanyol.

"Atas semua alasan tersebut, Real Madrid menilai pernyataan dan perilaku Javier Tebas yang berulang tidak akan dapat diterima di lembaga olahraga Eropa mana pun yang berpegang pada prinsip rasa hormat, netralitas, dan integritas, serta membuatnya tidak layak secara kelembagaan untuk terus menduduki jabatan-jabatannya. Karena itu, Real Madrid menuntut pengunduran dirinya segera dari jabatan presiden La Liga dan wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol."

Tebas menanggapi dengan mengatakan bahwa ia sudah "tak bisa menghitung lagi" berapa kali Madrid menuntut pengunduran dirinya. "Mereka mencampuradukkan netralitas dengan independensi," tulisnya. "Jabatan saya menuntut independensi, bukan sikap pasif menghadapi ketidakadilan atau diam menghadapi serangan yang terus-menerus, tidak proporsional, dan menghina dari Real Madrid TV serta para pengikutnya terhadap kompetisi kami. Presiden La Liga harus membelanya, termasuk dari para petinggi Real Madrid.

"La Liga bertindak sejak awal dalam Kasus Negreira. Mengulang-ulang bahwa kami bersikap pasif tidak menjadikannya benar... Jika mereka begitu yakin bahwa para wasit itu masih bertindak di bawah pengaruh Negreira, delapan tahun setelah pembayaran berakhir, bukti apa yang mereka miliki terhadap masing-masing wasit? Laporan apa yang mereka ajukan terhadap tiap individu kepada badan nasional, UEFA, atau FIFA? Menuntut pertanggungjawaban dari FCB tidak membuktikan tuduhan terhadap setiap wasit. Video tidak menggantikan bukti. Menjadikan orang-orang sebagai sasaran tuduhan adalah tindakan yang sangat serius dan tidak bertanggung jawab.

"Soal reformasi perwasitan, kemajuan telah dicapai dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya ingin prosesnya berjalan lebih cepat dan lebih jauh. Namun, lembaga-lembaga tidak bisa melakukan apa pun yang diinginkan para petinggi Real Madrid berdasarkan kepentingan mereka, suasana hati mereka, situasi olahraga mereka, atau hubungan mereka dengan FCB pada suatu waktu. Mereka juga tidak bisa mengabaikan pemangku kepentingan lain dan dukungan dari sebagian besar klub. Melakukan reformasi bukan berarti menuruti mereka.

Kesimpulan saya: Mereka berusaha MENGHANCURKAN kompetisi nasional. Apa yang sejauh ini belum berhasil mereka capai lewat Super League, mereka coba capai melalui narasi menyimpang dari media mereka dan para pengikutnya. Mereka menyebutnya pembenahan sambil menyerang reputasi kompetisi yang mereka ikuti. Semua ini ada namanya: intimidasi. Membungkusnya dalam pernyataan resmi tidak mengubahnya menjadi pembenahan."