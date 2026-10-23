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Negreira 1:1Getty/GOAL

Korupsi sistemik oleh Barcelona atau kampanye fitnah yang dipimpin Real Madrid? ‘Kasus Negreira’ yang terus meracuni rivalitas El Clasico di Spanyol

Ketegangan antara dua rival terbesar di sepakbola dunia bisa dibilang mencapai titik tertinggi sepanjang masa menjelang duel hari Minggu di Camp Nou.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid tak pernah membutuhkan pemicu tambahan untuk memanaskan suasana. El Clasico lebih dari sekadar pertandingan olahraga; ini adalah benturan budaya. Itulah yang selalu membuat laga ini begitu sengit dan menarik bagi penggemar sepakbola di seluruh dunia.

    Namun, pertemuan kedua tim di Camp Nou pada Minggu ini bisa menjadi yang paling sarat permusuhan sejauh ini. Laga tersebut akan berlangsung di tengah kontroversi perwasitan terbesar dalam sejarah sepakbola Spanyol, yakni 'Kasus Negreira'.

    Lantas, bagaimana kasus ini bermula? Siapa saja yang terlibat? Mengapa kedua klub, Barcelona dan Real Madrid, begitu kesal? Dan bagaimana situasinya menjelang El Clasico pertama musim 2026-27?

  • 'Kemungkinan tindak pidana korupsi'

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan, “Keliru dan tidak masuk akal jika mengira kami menyuap wasit mana pun.”

    Pada Rabu, 15 Februari 2023, program radio Cadena SER 'Què t'hi jugues' mengungkap rincian dokumen terkait penyelidikan yang sedang berlangsung oleh otoritas pajak Spanyol atas laporan yang diajukan DASNIL 95, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Jose Maria Enriquez Negreira. Laporan itu mencantumkan penerimaan pembayaran dari FC Barcelona antara 2016 dan 2018 senilai sekitar €1,4 juta (£1,2 juta/$1,6 juta).

    Selama periode dua tahun tersebut, Negreira menjabat wakil presiden komite teknis wasit (CTA) Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF). Menurut keterangannya kepada otoritas pajak, yang bocor ke sejumlah media lain, ia menerima uang dari Barcelona “untuk memastikan tidak ada keputusan wasit yang merugikan mereka, dengan kata lain, agar semuanya netral”.

    Mantan presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu mengatakan kepada Cadena SER bahwa pembayaran kepada DASNIL 95 sudah dilakukan setidaknya sejak 2003, tetapi berhenti pada Juni 2018, ketika Negreira meninggalkan CTA, sebagai bagian dari langkah penghematan biaya di klub asal Catalunya itu.

    Barcelona segera mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi laporan tersebut. Klub mengungkapkan bahwa mereka sudah “mengetahui penyelidikan terhadap pembayaran kepada perusahaan eksternal” dan ingin memperjelas lima hal:

    “1. Di masa lalu, FC Barcelona menggunakan jasa konsultan eksternal yang menyediakan laporan dalam format video tentang pemain muda dari klub-klub lain di Spanyol kepada sekretaris teknis klub.

    “2. Selain itu, hubungan dengan penyedia jasa tersebut mencakup laporan teknis terkait perwasitan profesional untuk melengkapi informasi yang diminta oleh staf pelatih tim pertama dan kedua. Ini merupakan praktik umum di kalangan klub sepakbola profesional.

    “3. Layanan alih daya semacam ini kini menjadi tanggung jawab seorang profesional yang bekerja di Departemen Sepakbola.

    “4. FC Barcelona menyayangkan informasi ini dirilis tepat ketika tim sedang mencapai performa terbaiknya musim ini.

    “5. FC Barcelona akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mencoreng citra klub melalui kemungkinan insinuasi terhadap reputasi baiknya yang dapat timbul akibat dirilisnya informasi tersebut.”

    Mantan presiden Barcelona Bartomeu mengklaim bahwa putra Negreira, Javier Enriquez Romero, yang menyusun laporan-laporan perwasitan tersebut, sementara presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta, mengatakan kepada La Vanguardia: “Anggapan bahwa kami menyuap wasit mana pun tidak benar dan tidak masuk akal.” Keesokan harinya, presiden La Liga Javier Tebas mengungkapkan bahwa meski jelas terdapat konflik kepentingan, Barcelona tidak akan mendapat sanksi olahraga karena kasus tersebut telah melewati batas waktu kedaluwarsa tiga tahun.

    “Jelas bahwa pada 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, aturan kepatuhan yang mengawasi konflik kepentingan, baik di Barcelona maupun komite wasit, tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Tebas. “Dari apa yang kami lihat, yakni yang terungkap di media, aturan itu jelas tidak berjalan sebagaimana mestinya karena layanan tersebut seharusnya tidak pernah diberikan, baik jika dilihat dari jumlah uangnya maupun fakta-fakta yang telah terungkap.

    “Kita harus memperjelas sejak awal bahwa kami sudah meninjau [sanksi olahraga]. Sanksi disipliner olahraga tidak mungkin dijatuhkan karena lima tahun telah berlalu. Yurisdiksi pidana adalah persoalan lain. Kini kejaksaan sedang menyelidiki peristiwa yang terjadi dan apakah mungkin ada tindak pidana korupsi antarindividu terkait pengaturan pertandingan.

    “Mari kita lihat bagaimana penyelidikan itu berakhir. Di La Liga, kami akan menunggu dan menghormati penyelidikan kejaksaan. Setelah penyelidikan selesai, kami akan melihat apakah kejaksaan memutuskan untuk mengajukan pengaduan atau gugatan yang sesuai ke pengadilan yang berwenang. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan.”

    Pada 17 Februari, El Mundo mengklaim bahwa pembayaran Barcelona kepada DASNIL 95 sebenarnya dimulai pada 2001, pada masa kepresidenan Joan Gaspart, lalu berlanjut, bahkan meningkat, di bawah para penggantinya (Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell dan Bartomeu). Totalnya mencapai €6,65 juta (£5,6 juta/$7,5 juta) sebelum pajak.

    Surat kabar itu juga memperoleh burofax yang dikirim Negreira kepada Bartomeu pada Februari 2019 yang berisi ancaman untuk “menimbulkan skandal” dengan mengungkap semua “penyimpangan” kepada publik jika pembayaran kepada DASNIL 95 tidak dilanjutkan.


  • “Obsesi tertentu”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Laporta secara efektif menuduh presiden La Liga Javier Tebas berulang kali menjadikan klub Catalan itu sebagai sasaran.

    Pada 7 Maret 2023, Laporta dengan tegas membantah tuduhan bahwa Barcelona melakukan korupsi dan secara efektif menuding La Liga menyimpan dendam terhadap Barcelona karena keterlibatan klub itu dalam upaya pembentukan Liga Super Eropa (ESL) yang gagal.

    “Klub ini tidak pernah terlibat dalam pembelian wasit dan tidak pernah berniat melakukannya,” tegasnya. “Bukti yang sangat kuat bertentangan dengan mereka yang ingin mengubah narasi, dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. La Liga belum menerima kenyataan bahwa kontrak dengan CVC tidak ditandatangani (kesepakatan yang diusulkan antara kompetisi kasta tertinggi Spanyol dan perusahaan ekuitas swasta itu), dan fakta bahwa klub ini bergabung dengan Liga Super juga tidak membantu.”

    Laporta juga secara khusus mengecam Tebas: “Dia harus menjaga kepentingan semua klub, dan saya tidak mengerti mengapa terkadang dia membocorkan hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia di antara kami. Pada masa lalu, dia juga melakukan serangkaian tindakan yang menunjukkan obsesi tertentu terhadap Barca.”

    Namun, tiga hari kemudian, jaksa Spanyol mengajukan laporan terhadap Barcelona, Rosell, dan Bartomeu yang menyatakan bahwa klub itu membayar €2,9 juta (£2,5 juta/$3,25 juta) kepada perusahaan-perusahaan milik Negreira sepanjang 2014 hingga 2018 saja, dan bahwa total lebih dari €7,3 juta (£6,2 juta/$8,2 juta) telah ditransfer.

    Keempat pihak tersebut, bersama dua pejabat Barcelona lainnya, Oscar Grau dan Albert Soler, dituduh melakukan korupsi dalam olahraga, pengelolaan yang tidak adil, dan pemalsuan catatan bisnis, dengan menjalin “kesepakatan lisan rahasia dengan Negreira yang juga menjadi tertuduh, agar, dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden CTA dan sebagai imbalan atas uang, ia melakukan tindakan yang cenderung menguntungkan FCB dalam pengambilan keputusan wasit pada pertandingan yang dimainkan klub tersebut, dan dengan demikian memengaruhi hasil kompetisi.”

    Pada 3 April 2023, La Vanguardia menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa Tebas telah menyerahkan bukti palsu kepada jaksa yang menyelidiki kasus Negreira, berupa surat yang ditemukan di rumah mendiang mantan direktur Barcelona Josep Contreras, yang menerima laporan perwasitan dari putra Negreira, Javier. Surat itu memuat nama ‘Rosell’ dan ‘Josep Maria’, tetapi keluarga Contreras kemudian menjelaskan bahwa nama-nama tersebut merujuk kepada Roman Rosell, seorang akuntan, dan seorang karyawan Banca Catalana.

    Namun, Tebas bereaksi dengan marah terhadap anggapan bahwa ia telah menyiratkan bahwa dirinya mencoba menggunakan surat itu sebagai bukti keterlibatan Sandro Rosell dan Josep Maria Bartomeu dalam kasus Negreira.

    “JUDUL La Vanguardia itu PALSU,” tulisnya di media sosial. “Kami TIDAK menuduh siapa pun. Beritanya sendiri menegaskan hal itu dengan menunjukkan isi surat kepada jaksa: ‘surat ini juga tidak berarti pengajuan tuduhan khusus terhadap siapa pun’. Tuan Conde Godo (pemilik La Vanguardia), awasi PARA JURNALIS Anda yang memfitnah!”

    Namun, Barcelona meminta Tebas mengundurkan diri, hanya berselang sedikit lebih dari sebulan setelah presiden La Liga itu mengatakan Laporta harus mundur jika tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pembayaran kepada perusahaan Negreira.

    “Mengingat seriusnya informasi yang muncul hari ini, Senin, di La Vanguardia, yang mengaitkan presiden La Liga Javier Tebas dengan penyerahan bukti palsu kepada jaksa untuk menjerat klub kami, FC Barcelona ingin menyampaikan rasa geram, marah, dan kecewa yang mendalam,” demikian bunyi pernyataan Blaugrana.

    “Karena itu, kami mendesak presiden La Liga untuk segera tampil di hadapan publik guna memberikan penjelasan, bukan sekadar melalui cuitan yang dikirim Tuan Tebas pada dini hari, yang tidak memiliki substansi dan bernada mengancam. FC Barcelona, sebagaimana berulang kali disampaikan presiden Joan Laporta dalam beberapa pekan terakhir, merasa menjadi korban kampanye media terkait peristiwa yang tidak pernah terjadi: Barca tidak pernah membayar wasit.

    “Gangguan ini melibatkan sekelompok media dan penulis opini dengan tingkat kesengajaan yang berbeda-beda, sementara La Liga diam-diam memperkeruh keadaan terhadap klub kami melalui kontribusi presidennya, yang tindakannya hanya mengarah pada satu tujuan: berusaha membuat publik menganggap kami bersalah sebelum fakta-faktanya diadili.

    “Ini bukan kali pertama presiden La Liga menggunakan sarana media yang dimilikinya untuk merugikan FC Barcelona. Namun, berbeda dari omong kosongnya yang biasa, kami tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa mencoba menjerat klub kami dengan bukti palsu.

    “Artikel yang diterbitkan La Vanguardia hari ini begitu serius sehingga seharusnya membuat semua klub di La Liga waspada, mengingat artikel itu membahas praktik-praktik yang sama sekali tidak sesuai dengan tugas presiden La Liga. Atas tindakan itu saja, yakni mengambil wewenang yang bukan miliknya, serta demi martabat dan penghormatan terhadap jabatan presiden La Liga, Tuan Tebas seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

    “Meski demikian, karena kami menyadari obsesinya untuk terus memburu FC Barcelona serta sikapnya yang terus-menerus menunjukkan penentangan dan ketidaksukaan yang nyata terhadap klub kami, kami memahami bahwa presiden La Liga saat ini akan terus berupaya merugikan klub kami.”

  • “Tim rezim”

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    Barcelona dan Real Madrid sama-sama menuduh pihak lainnya mendapat perlakuan istimewa dari mantan diktator Spanyol, Jenderal Francisco Franco.

    UEFA membuka penyelidikannya sendiri atas perkara ini pada Maret 2023. Pada hari yang sama ketika La Vanguardia menuduh Tebas memberikan informasi palsu kepada jaksa, Alexsandar Ceferin untuk pertama kalinya berkomentar secara terbuka tentang Kasus Negreira.

    “Perkara ini begitu serius sehingga, menurut saya, ini adalah salah satu perkara paling serius dalam sepak bola yang pernah saya lihat,” kata presiden UEFA itu kepada surat kabar Slovenia Ekipa. “Namun, saya tidak bisa berkomentar langsung tentang hal ini karena dua alasan: Pertama, karena kami memiliki komite disiplin independen yang menangani perkara ini; dan kedua, karena saya belum mempelajari perkara ini secara mendetail.”

    Meski demikian, Ceferin menegaskan bahwa UEFA tidak akan dibatasi oleh ketentuan kedaluwarsa dalam kasus ini. “Di tingkat [La Liga], tentu saja, perkara ini sudah kedaluwarsa dan tidak dapat menimbulkan konsekuensi dalam kompetisi,” akunya. “Namun, proses di tingkat kejaksaan masih berlangsung dan, sejauh menyangkut UEFA, tidak ada yang kedaluwarsa.”

    Pada saat itu, 18 klub La Liga dan seluruh 22 tim di Segunda Division telah menandatangani pernyataan bersama yang mengecam pembayaran kepada DASNIL 95. Namun, Real Madrid melangkah lebih jauh dengan turut serta dalam kasus tersebut sebagai pihak yang dirugikan, sehingga memicu kemarahan Laporta.

    “Ketika kontroversi ini dimulai, yang segera terlihat jelas adalah bahwa ini merupakan kampanye untuk merusak reputasi Barcelona,” katanya. “FC Barcelona tidak pernah melakukan kegiatan apa pun dengan tujuan memengaruhi jalannya kompetisi agar menguntungkan kami. Kami tidak pernah melakukan apa pun dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam olahraga.

    “Namun, kami telah menjadi sasaran penghakiman publik. Mereka menganggap kami bersalah sebelum kami diadili secara adil. Penghakiman ini tidak pantas kami terima. Permainan bagus kami dipertaruhkan, begitu pula kredibilitas kami, kredibilitas para wasit, dan kredibilitas sepak bola.

    “Saya juga ingin menyinggung keterlibatan sebuah klub, atas inisiatifnya sendiri, sebagai pihak penuntut swasta dalam persidangan. Klub yang mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan. Klub yang selalu diuntungkan oleh keputusan wasit. Klub itu dianggap sebagai tim rezim karena kedekatannya dengan kekuasaan politik dan ekonomi.

    “Menurut saya, patut diingat bahwa selama tujuh dekade, sebagian besar ketua CTA adalah mantan anggota, mantan pemain, atau mantan direktur Real Madrid. Selama 70 tahun, orang-orang yang menunjuk mereka yang harus menegakkan keadilan di lapangan adalah mantan anggota, mantan pemain, atau mantan direktur Real Madrid. Dalam beberapa kasus, semuanya sekaligus.”

    Presiden Madrid Florentino Perez tidak menanggapi komentar Laporta secara terbuka, tetapi saluran televisi klub tersebut membuat video berdurasi hampir lima menit yang membantah klaim Laporta bahwa Madrid adalah “tim rezim” dengan berargumen bahwa justru Barca yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Jenderal Francisco Franco, direktur sayap kanan yang terkenal buruk dan memerintah Spanyol sejak 1939 hingga kematiannya pada 1975.

    Video itu menunjukkan bahwa Barcelona memberikan sejumlah medali dan penghargaan kepada Franco, serta menuding bahwa ia menyelamatkan klub Catalan tersebut dari kebangkrutan dalam tiga kesempatan terpisah. Video itu juga ditutup dengan kutipan dari Santiago Bernabeu: “Setiap kali saya mendengar Real Madrid disebut sebagai ‘tim rezim’, saya ingin buang air besar di atas ayah siapa pun yang mengatakannya.”

  • “Skandal, betapa bagusnya kami bermain”

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    AFP

    Pep Guardiola berulang kali membela mantan klubnya dan mantan atasannya, Laporta

    Pada September 2023, polisi menggeledah kantor RFEF di Madrid untuk mengumpulkan bukti. Namun, hakim yang menangani kasus tersebut, Joaquin Aguirre Lopez, menyatakan bahwa belum ditemukan bukti Negreira membayar wasit untuk memengaruhi hasil pertandingan. Sebelum bulan itu berakhir, terungkap bahwa mantan pejabat Barcelona yang tengah diselidiki, yakni Rosell, Bartomeu, Grau, dan Soler, menghadapi dakwaan tambahan berupa penyuapan. Keempatnya mengakui adanya pembayaran tersebut, tetapi membantah telah melakukan pelanggaran. Dakwaan tambahan itu muncul karena Aguirre Lopez menilai Negreira berstatus pejabat publik ketika pembayaran dilakukan.

    Sementara itu, Pep Guardiola, yang saat itu melatih Manchester City dan pernah menangani Barcelona pada 2008 hingga 2012, membela mantan klubnya. "Yang sangat saya yakini, ketika Barcelona menang, itu karena mereka lebih baik daripada lawannya," ujarnya. "Kami menang karena kami jauh lebih baik daripada para rival kami. Ketika mereka tidak lebih baik, mereka tidak menang, mereka kalah. Namun, proses hukum akan menentukan apa yang sebenarnya terjadi."

    Pelatih Barcelona yang saat itu menjabat, Xavi, juga menepis anggapan bahwa klub tersebut pernah mendapat perlakuan istimewa dari perangkat pertandingan. Ia menegaskan bahwa dirinya mengabaikan seluruh spekulasi yang beredar di sekitar Camp Nou. "Pekan depan akan ada lagi cerita tentang Negreira," kata mantan gelandang tersebut. "Dalam 15 hari akan ada lagi, lalu lebih banyak lagi sebulan kemudian."

    Namun, kontroversi itu semakin sulit diabaikan. Pada 18 Oktober 2023, terungkap bahwa presiden Barcelona yang masih menjabat, Laporta, telah didakwa atas dugaan penyuapan, korupsi olahraga, pengelolaan yang tidak adil, dan pemalsuan terkait pembayaran kepada Negreira antara 2008 dan 2010, pada masa jabatan pertamanya. Menurut penetapan pengadilan yang dilihat oleh El Periodico, hakim memutuskan bahwa Laporta, dan seluruh anggota dewan Barcelona, memikul "tanggung jawab nyata dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran yang diduga melanggar hukum" kepada Negreira dan putranya, Javier.

    Guardiola kembali menyatakan dukungan tanpa ragu kepada mantan atasannya. "Ketika sudah ada putusan, saya akan menyampaikan pendapat saya. Namun, Barcelona tidak bersalah, Laporta tidak bersalah, sampai terbukti sebaliknya," kata pria asal Catalunya itu dalam konferensi pers City. "Kalian tidak melihat betapa bagusnya tim ini. Begitu bagusnya kami bermain, sampai-sampai itu seperti skandal!"

  • “Sepenuhnya tidak bersalah”

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    AFP

    Barcelona menyambut keputusan pengadilan untuk mencabut dakwaan suap terhadap mereka yang sedang diselidiki, termasuk mantan presiden Bartomeu.

    Pada 22 Mei 2004, dakwaan suap terhadap para terdakwa dicabut. Berdasarkan hukum Spanyol, tindakan suap hanya dapat dinyatakan terjadi jika seorang pejabat publik meminta uang atau imbalan sebagai balasan atas pengaruhnya terhadap keputusan yang berada dalam kewenangannya. Namun, pengadilan Barcelona akhirnya memutuskan bahwa RFEF bukan badan publik. Artinya, Negreira, mantan wakil presiden komite wasit federasi tersebut, tidak dapat dianggap sebagai pejabat publik.

    “FC Barcelona dengan ini menyatakan kepuasan sepenuhnya atas isi putusan yang dikeluarkan hari ini oleh Pengadilan Barcelona karena putusan tersebut menguatkan pembelaan yang diajukan klub dan menolak dugaan tindak pidana suap,” demikian bunyi pernyataan klub. “Kami tetap yakin bahwa keadilan akan menang dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dakwaan ini dapat dijelaskan secara tuntas, sehingga membuktikan bahwa klub sama sekali tidak bersalah.”

    Pada saat itu, Negreira telah dinyatakan tidak mampu mengikuti proses peradilan karena dampak penyakit Alzheimer yang dideritanya semakin memburuk. Sementara itu, istrinya, Ana Paula Rufas, yang dituduh melakukan pencucian uang, menggunakan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan apa pun terkait pendapatan sebesar €3 juta yang tidak dilaporkan dan ditemukan dalam rekening-rekeningnya antara 1992 dan 2003, saat ia diperiksa oleh pengadilan pada Agustus 2024. Namun, pada September 2025, Bartomeu dan Rosell sama-sama membahas peran masing-masing dalam kasus tersebut.

    Bartomeu sebelumnya mengatakan kepada polisi bahwa ia telah bertemu Negreira dalam enam kesempatan. Namun, menurut Marca, ia mengubah keterangannya dengan menyatakan bahwa hanya satu dari pertemuan tersebut merupakan pertemuan resmi.

    “Enriquez Negreira meminta langsung kepada saya, dan karena saya orang yang sopan, saya datang,” kata mantan presiden Barcelona itu. “Saya menemuinya di kantornya, dan ia menawarkan jasanya kepada saya. Saya tidak menganggapnya aneh; di klub, mereka mengatakan kepada saya bahwa itu hal yang biasa dan memang sudah dilakukan.”

    Bartomeu juga meremehkan arti penting burofax yang dikirim Negreira berisi ancaman untuk mengungkapkan rincian pembayaran kepada publik: “Kami telah memutuskan untuk memutus hubungan dengan putranya karena masalah anggaran, dan saya memahami kemarahannya terkait situasi keluarganya ini. Saya membicarakannya dengan departemen hukum, dan mereka tidak terlalu memikirkannya.”

    Sementara itu, dalam kesaksiannya sendiri, putra Negreira, Javier, membantah bahwa penghentian pembayaran dari Barcelona pada Juni 2018 ada kaitannya dengan kepergian ayahnya dari CTA. Namun, ia juga menyatakan bahwa uang yang dibayarkan “tidak ada hubungannya dengan” lebih dari 600 laporan yang ia tulis. Javier, yang dituduh melakukan pencucian uang, mungkin tercatat sebagai pengelola di perusahaan-perusahaan yang menagih Barcelona. Namun, ia bersikeras bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas satu pun perusahaan tersebut dan semuanya merupakan “tanggung jawab ayah saya sepenuhnya”.

    “Saya tidak pernah menghubungi atau memiliki hubungan apa pun dengan FC Barcelona karena hubungan saya dengan DASNIL 95, Nilsad, dan Tresep,” katanya, menurut El Espanol. “Saya tidak mengetahui hubungan FC Barcelona dengan DASNIL 95 dan Nilsad. Ketika saya melihat [jumlah yang dibayarkan Barcelona], saya tidak percaya. Itu bohong. Kesimpulan saya adalah FC Barcelona berusaha menjauhkan diri dari ayah saya, Enriquez Negreira, dengan menggunakan saya sebagai dalih. Saya belum menerima uang apa pun dari [perusahaan-perusahaan itu], dan saya tidak tahu bahwa perusahaan itu menagih jutaan euro kepada FC Barcelona. Saya tidak punya peran...

    “Mulai tahun 2000, pekerjaan pertama yang saya lakukan berupa sejumlah video yang mereka buat untuk CTA dan direktur tekniknya, Manuel Diaz Vega. Saya menagih biaya video-video ini melalui DASIL 95 setelah ayah saya bersikeras agar saya melakukannya. Angka €7,5 juta yang tercantum dalam data Badan Pajak, dalam arti tertentu, tidak ada hubungannya dengan laporan-laporan saya. Ketika saya mengetahui hubungan ayah saya dengan FC Barcelona, saya meminta penjelasan. Ayah saya mengelak dan mengatakan bahwa itu bukan urusan saya.

    “Saya menyayangi ayah saya dan saya telah memaafkannya serta menerima semua yang terjadi, tetapi itu tidak berarti ia bukan orang yang otoriter dan agresif. Kata-kata persis yang ia ucapkan kepada saya adalah: ‘Apa-apaan urusanmu?’ Itulah yang ia katakan ketika ia bersikap defensif.”

    Sementara itu, Rosell dengan tegas menolak anggapan bahwa Negreira bisa memengaruhi pertandingan demi keuntungan Barcelona. “Orang ini, di CTA, sama sekali tidak punya pengaruh. Sa-ma se-ka-li. Ia tidak punya pengaruh apa pun,” demikian Rosell dikutip oleh Cadena SER. “Di CTA, orang yang punya pengaruh adalah presidennya. Dan secara historis, selama 70 tahun ini, saya tidak tahu apakah selalu atau hampir sepanjang waktu, semua presiden CTA menyatakan diri sebagai penggemar Real Madrid. Satu-satunya orang yang punya pengaruh di CTA adalah presidennya, dan ia selalu merupakan penggemar Real Madrid.”

    Rosell dilaporkan menambahkan: “Mari kita saksikan dan tinjau semua pertandingan, lalu undang lima pakar perwasitan untuk memberi tahu kita dalam pertandingan mana wasit membantu kami. Silakan mereka datang. Di sini mereka tidak bisa mengatakan bahwa saya menutup kasus ini karena kurangnya bukti. Di sini buktinya justru mendukung pihak tertuduh. Keadaannya justru sebaliknya.

    “Mari kita semua duduk dan menonton ulang pertandingan-pertandingan itu. Saya sangat ingin melakukannya. Mungkin ada beberapa orang di sini yang tidak ingin menontonnya lagi. Maafkan saya. Namun, terkadang Anda tidak menang. Terkadang Anda kalah, dan Anda harus menerimanya.” Rosell juga dilaporkan bertanya bagaimana Barcelona bisa dianggap menyuap seseorang “dengan €250 per laporan?”

  • “Tarik kesimpulan sendiri”

    Florentino Perez
    Getty Images

    Presiden Real Madrid Florentino Perez berulang kali menuntut agar Barcelona dihukum berat atas pembayaran tersebut

    Dalam rapat umum Real Madrid pada November 2025, presiden Florentino Perez menyatakan bahwa klub akan terus melawan apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan. "Tidaklah wajar Barcelona membayar wakil ketua komite wasit lebih dari €8 juta selama setidaknya 17 tahun, apa pun alasannya," katanya. "Wakil ketua komite wasit, yang memiliki tugas-tugas penting. Periode itu kebetulan bertepatan dengan hasil-hasil terbaik Barcelona di negara kami.

    "(Presiden CTA saat ini) Fran Soto meminta kami untuk mengubah keadaan. Dan dia meminta kami melupakan 'Kasus Negreira'. Namun, siapa yang akan melupakannya? Kenyataannya, sebagian besar wasit dalam 'Kasus Negreira' masih ada di sana... Kasus ini akan terus diingat selamanya."

    Perez juga menggunakan statistik kartu merah sebagai bukti dugaan pelanggaran. "Kita sepakat bahwa keputusan mengusir pemain memiliki tingkat subjektivitas tertinggi. Nah, lihatlah... Pada abad ke-21, Real Madrid memiliki selisih negatif -2, dengan 126 kartu merah untuk tim kami dan 124 untuk lawan," klaimnya.

    "Selisih Barcelona adalah +61, dengan 108 kartu merah untuk mereka dan 169 untuk lawan. Sebaliknya, di Eropa, selisih kami sama, +12 untuk Barcelona dan +13 untuk Real Madrid. Dalam hal kartu merah selama masa Negreira, selisih Barcelona adalah +49 dan Real Madrid -1. Silakan tarik kesimpulan sendiri..."

    Pada Desember 2025, Ernesto Valverde dan Luis Enrique, dua mantan pelatih Barcelona, sama-sama mengaku tidak mengetahui laporan tentang perwasitan tersebut. Valverde menegaskan bahwa laporan itu tidak akan diperlukan, mengingat kekuatan timnya. Sementara itu, Luis Enrique berpendapat bahwa tudingan tersebut tak lebih dari ungkapan kekecewaan karena kalah. "Anda tahu bahwa dalam sepakbola, ketika Anda menang, orang mengatakan wasit membantu Anda, dan ketika Anda kalah, mereka mengatakan wasit merugikan Anda," ujar pelatih peraih tiga gelar tersebut.

    Sementara itu, Laporta menyampaikan argumen serupa dan menegaskan bahwa laporan tersebut sama sekali tidak diperoleh untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari para wasit.

    "Barcelona dikagumi di seluruh dunia, menjadi contoh dan tolok ukur dalam sepakbola. Kami tidak membutuhkan bantuan apa pun," katanya kepada Sport setelah memberikan kesaksian sebagai saksi. "Saya tidak mengenal Negreira maupun siapa pun di lingkarannya. Saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Pembayaran itu sudah berlangsung saat saya menjabat. Saya bertanya kepada direktur olahraga, dan mereka mengatakan kepada kami untuk melanjutkan laporan-laporan tersebut."

    Laporta juga mengungkapkan bahwa laporan dari masa jabatan pertamanya sebagai presiden sudah tidak ada lagi "karena dimusnahkan setiap lima tahun". Ia menjelaskan bahwa dewan klub tidak mengetahui laporan tersebut karena persetujuan dewan tidak diperlukan, mengingat setiap pembayaran tidak melebihi €150.000 (£127.000/$169.000).

    Dalam pidato Natalnya, presiden Madrid, Perez, mempertanyakan mengapa Luis Enrique dan Valverde bahkan tidak mengetahui keberadaan "laporan termahal di dunia". "Siapa yang bisa percaya bahwa jutaan euro dibayarkan untuk laporan yang tampaknya tidak berguna?" tanyanya secara retoris. "Jangan lupa bahwa hakim penyidik dalam kasus ini menyebutnya sebagai korupsi sistemik dan bahwa dalam wawancara, beberapa direktur mengakui pembayaran ini menguntungkan klub mereka. Menguntungkan dengan cara apa? Padahal, para pelatih mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui ataupun membutuhkan laporan-laporan ini..."

    Perez juga mengecam La Liga dan mengklaim Madrid sebagai satu-satunya klub yang "memperjuangkan keadilan". "Sama sekali tidak bisa dipahami bahwa lembaga-lembaga sepakbola meninggalkan Real Madrid dalam perjuangan ini," katanya. "Bagaimana RFEF dan La Liga, yang seharusnya menjaga integritas, bisa bersikap seperti ini? Apa yang menjelaskan sikap diam mereka? Saya yakin suatu hari nanti kita akan mengetahuinya. Mereka berkewajiban melindungi integritas kompetisi dan tidak terlihat turut terlibat dalam kasus seserius ini.

    "Kami yakin bukan hanya kami yang dirugikan. Selain itu, ada kemungkinan sejumlah klub terdegradasi akibat 'Kasus Negreira'. Integritas dan kepatutan dalam olahraga kita dipertaruhkan. Citra sepakbola kita telah rusak parah. Karena itu, keadilan harus ditegakkan, sebab hanya dengan cara itulah sepakbola Spanyol dapat dibenahi."

    Laporta tak butuh waktu lama untuk merespons. Dalam pidatonya pada acara makan malam Natal klub di Palau Blaugrana, presiden Barcelona itu menuduh Madrid sebagai pihak yang "mencampuradukkan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan".

    "Mereka menggunakan cara-cara buruk dan melanggar setiap kode etik, baik secara etis, moral, maupun dalam olahraga," tegas Laporta. Ia juga menuduh Real Madrid menjalankan kampanye untuk mencemarkan nama baik Barcelona melalui "sebuah saluran televisi yang memalukan, yang hanya menyebarkan kebohongan dan terus-menerus meracuni opini publik". "Ini tidak akan kami biarkan," tambah presiden Barcelona itu.

  • “Sejumlah besar dokumen”

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    Madrid mengirimkan berkas kepada UEFA dengan harapan penyelidikan kini akan berjalan “secepat mungkin”.

    Pada Februari 2026, Tebas kembali harus menjelaskan bahwa Barcelona tidak akan menghadapi sanksi olahraga sekalipun dinyatakan bersalah. Ia menegaskan bahwa kewenangannya terbatas. "Saya sudah lama memperjuangkan masa kedaluwarsa yang lebih panjang untuk jenis kejahatan seperti ini," klaimnya. Namun, Tebas berpendapat bahwa "sudah jelas Barcelona tidak membayar wasit". Menanggapi anggapan bahwa Real Madrid memimpin kasus terhadap Barcelona, ia menyatakan, "Kami yang pertama mendatangi kantor kejaksaan, dan kami terus bertindak sesuai hukum."

    Meski demikian, Real Madrid-lah yang mengirimkan "sejumlah besar dokumen" terkait Kasus Negreira kepada UEFA pada 1 Oktober. Badan pengatur sepakbola Eropa itu menambahkan bahwa "Inspektur Etik dan Disiplin UEFA juga telah menerima dokumen-dokumen terbaru ini, yang akan mereka nilai sebagai bagian dari peninjauan kasus yang masih berlangsung."

    Real Madrid mengeluarkan pernyataannya sendiri, dengan menjelaskan bahwa pengaduan mereka "mencakup dokumentasi dan bukti yang luas mengenai peristiwa-peristiwa yang sangat serius, yang berdampak langsung pada integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan."

    Pernyataan itu berlanjut: "Real Madrid C.F. memandang penting bahwa, setelah UEFA menerima dokumentasi ini, penyelidikan dilanjutkan secepat mungkin hingga tuntas, dan badan-badan yang berwenang mengambil keputusan yang sesuai dengan tingkat keseriusan fakta-fakta yang telah diverifikasi. Klub kami akan terus bekerja sama secara aktif dengan UEFA dan mengambil semua langkah yang berada dalam kewenangannya untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang kami anggap tidak sejalan dengan prinsip integritas, transparansi, dan permainan adil yang seharusnya menjadi landasan sepakbola Eropa."

    Barcelona merasa konfirmasi UEFA bahwa pihaknya telah menerima berkas dari Real Madrid keliru diberitakan oleh sejumlah pihak sebagai pembukaan penyelidikan baru. Karena itu, Barcelona mengeluarkan pernyataan berisi sejumlah "klarifikasi".

    "UEFA tidak membuka proses baru terhadap FC Barcelona," bunyi pernyataan itu. "Proses tersebut dimulai pada 2023, dengan penunjukan dua penyelidik yang sejak itu telah mengambil langkah-langkah yang mereka anggap tepat. Klub selalu memenuhi semua permintaan mereka. Proses ini tidak dibuka kembali karena memang tidak pernah ditutup.

    "Pernyataan UEFA mengonfirmasi penerimaan dokumentasi yang diserahkan Real Madrid dan menyebutkan bahwa para penyelidik akan menilainya dalam kerangka penyelidikan yang sudah ada. Teks yang sama secara tegas menyebut, dalam dua kesempatan, penyelidikan dan peninjauan yang 'masih berlangsung'. Dengan demikian, pernyataan itu tidak mengumumkan pembukaan, pembukaan kembali, atau pengaktifan kembali proses apa pun, dan juga tidak memuat penilaian apa pun mengenai substansi atau nilai dokumentasi yang diserahkan.

    "Para penyelidiklah yang akan menentukan langkah apa, jika ada, yang mereka anggap tepat terkait dokumentasi ini. Hingga hari ini, mereka belum mengajukan permintaan baru kepada FC Barcelona ataupun meneruskan pengaduan Real Madrid kepada klub. Jika mereka melakukannya, klub akan merespons sebagaimana mestinya, seperti yang telah dilakukan hingga kini.

    "Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perkara ini, proses tersebut bergantung pada hasil perkara pidana yang saat ini tengah disidangkan di Spanyol dan akan tetap demikian. Sejak penyelidikan dimulai, FC Barcelona terus memperoleh lisensi UEFA tanpa keberatan dan telah berpartisipasi dalam kompetisi UEFA. FC Barcelona menegaskan kembali kerja sama penuhnya dengan pihak berwenang serta menyerukan ketelitian dan akurasi dalam pemberitaan mengenai proses ini."

  • Perbandingan dengan Goebbels

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Tebas menuduh Madrid menggunakan metode propaganda yang sama seperti Nazi

    Kurang dari sebulan setelah meminta Real Madrid untuk "MELEPAS KACAMATA KUDA" dan berhenti terus-menerus menyalahkan wasit serta La Liga karena dianggap "bersekongkol" melawan Real Madrid, presiden liga Tebas mengeklaim bahwa "manajemen klub mengarahkan orkestra para corongnya, sementara Real Madrid TV memimpin nyanyiannya."

    "Lagu mereka selalu sama," tulis Tebas di Twitter. "Pilih kejadian yang menguntungkan mereka, ulangi keluhan, pelihara kecurigaan, dan tuding pihak-pihak yang dianggap musuh. Cara itu mengingatkan pada mekanisme propaganda yang digunakan oleh (Joseph) Goebbels, Menteri Propaganda Nazi Jerman: pengulangan sistematis, penciptaan musuh, dan penundukan fakta demi narasi. Perbandingan ini menyangkut teknik propaganda tersebut, bukan ideologi atau, tentu saja, basis suporter Madrid.

    "Real Madrid TV adalah bagian utama dari mesin itu. Di mana analisis pertandingan lengkap untuk setiap pekan? Di mana pembahasan tentang kemungkinan kesalahan yang merugikan klub lain atau yang menguntungkan Real Madrid? Jika mereka memeriksa setiap pertandingan dengan ketelitian yang sama, hasilnya mungkin akan merusak skenario mereka.

    "Namun, skenario itu menuntut agar Real Madrid selalu tampil sebagai korban. Karena itulah mereka sampai pada titik ekstrem dengan menyajikan sesuatu yang bahkan BUKAN KESALAHAN sebagai kesalahan dan menggunakan Kasus Negreira sebagai penjelasan tetap untuk setiap keputusan yang tidak mereka sukai. Kecurigaan dianggap sebagai sesuatu yang terbukti, dan kesimpulannya sudah ditulis bahkan sebelum pertandingan dimulai."

    Madrid menanggapi perbandingan dengan Goebbels dengan kemarahan dan, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan, menuntut Tebas mundur. "Real Madrid menganggap sama sekali tidak dapat diterima dan luar biasa serius bahwa seseorang yang memegang dua jabatan dengan tanggung jawab tertinggi dalam sepakbola Spanyol menggunakan perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami, manajemennya, dan televisinya," demikian bunyi pernyataan yang diterbitkan di situs resmi Madrid. "Klarifikasi bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi tidak mengurangi sifat pernyataannya yang sangat menyinggung, menjijikkan secara moral, dan tidak pantas bagi seorang pejabat lembaga.

    "Pernyataan ini merupakan satu lagi episode dari serangan berulang Javier Tebas terhadap Real Madrid, presidennya, dan media milik klub. Tidak dapat diterima bahwa ia bahkan memanfaatkan pertanyaan, informasi, atau pendapat dari jurnalis yang tidak terkait dengan klub untuk melontarkan tuduhan kepada kami, dengan mengaitkan kami pada tindakan pihak ketiga yang bukan tanggung jawab kami. Yang terutama mengkhawatirkan adalah Tebas menggunakan pernyataan ini untuk mempertanyakan langkah sah Real Madrid dan Real Madrid TV terkait Kasus Negreira.

    "Mengingat tidak adanya tanggapan atas betapa seriusnya kasus Negreira dari dua lembaga tempat Javier Tebas memegang jabatan yang sangat penting, klub kami harus menghubungi UEFA secara langsung untuk menuntut penjelasan menyeluruh mengenai pembayaran yang dilakukan FC Barcelona selama bertahun-tahun kepada wakil ketua Komite Teknis Wasit, serta penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas kompetisi.

    "Real Madrid juga menuntut perombakan menyeluruh terhadap sistem perwasitan serta struktur tata kelola, manajemen, pengawasan, dan disiplin federasi, melalui pergantian orang-orang yang memegang jabatan dengan tanggung jawab pada periode tersebut.

    "Sangat patut diperhatikan bahwa Javier Tebas, presiden La Liga sekaligus wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol, organisasi yang menaungi Komite Teknis Wasit, mencurahkan upayanya untuk mendiskreditkan Real Madrid alih-alih menggunakan tanggung jawabnya dalam lembaga tersebut untuk mendorong pengungkapan peristiwa yang sangat serius ini dan pembenahan yang diperlukan dalam sepakbola Spanyol.

    "Perilaku Javier Tebas yang berulang menunjukkan kurangnya netralitas, rasa hormat, dan ketidakberpihakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat lembaga. Serangannya yang terus-menerus terhadap Real Madrid dan mereka yang menuntut transparansi serta pembenahan, menurut pandangan klub kami, merupakan momok nyata bagi sepakbola Spanyol.

    "Atas semua alasan tersebut, Real Madrid menilai pernyataan dan perilaku Javier Tebas yang berulang tidak akan dapat diterima di lembaga olahraga Eropa mana pun yang berpegang pada prinsip rasa hormat, netralitas, dan integritas, serta membuatnya tidak layak secara kelembagaan untuk terus menduduki jabatan-jabatannya. Karena itu, Real Madrid menuntut pengunduran dirinya segera dari jabatan presiden La Liga dan wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol."

    Tebas menanggapi dengan mengatakan bahwa ia sudah "tak bisa menghitung lagi" berapa kali Madrid menuntut pengunduran dirinya. "Mereka mencampuradukkan netralitas dengan independensi," tulisnya. "Jabatan saya menuntut independensi, bukan sikap pasif menghadapi ketidakadilan atau diam menghadapi serangan yang terus-menerus, tidak proporsional, dan menghina dari Real Madrid TV serta para pengikutnya terhadap kompetisi kami. Presiden La Liga harus membelanya, termasuk dari para petinggi Real Madrid.

    "La Liga bertindak sejak awal dalam Kasus Negreira. Mengulang-ulang bahwa kami bersikap pasif tidak menjadikannya benar... Jika mereka begitu yakin bahwa para wasit itu masih bertindak di bawah pengaruh Negreira, delapan tahun setelah pembayaran berakhir, bukti apa yang mereka miliki terhadap masing-masing wasit? Laporan apa yang mereka ajukan terhadap tiap individu kepada badan nasional, UEFA, atau FIFA? Menuntut pertanggungjawaban dari FCB tidak membuktikan tuduhan terhadap setiap wasit. Video tidak menggantikan bukti. Menjadikan orang-orang sebagai sasaran tuduhan adalah tindakan yang sangat serius dan tidak bertanggung jawab.

    "Soal reformasi perwasitan, kemajuan telah dicapai dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya ingin prosesnya berjalan lebih cepat dan lebih jauh. Namun, lembaga-lembaga tidak bisa melakukan apa pun yang diinginkan para petinggi Real Madrid berdasarkan kepentingan mereka, suasana hati mereka, situasi olahraga mereka, atau hubungan mereka dengan FCB pada suatu waktu. Mereka juga tidak bisa mengabaikan pemangku kepentingan lain dan dukungan dari sebagian besar klub. Melakukan reformasi bukan berarti menuruti mereka.

    Kesimpulan saya: Mereka berusaha MENGHANCURKAN kompetisi nasional. Apa yang sejauh ini belum berhasil mereka capai lewat Super League, mereka coba capai melalui narasi menyimpang dari media mereka dan para pengikutnya. Mereka menyebutnya pembenahan sambil menyerang reputasi kompetisi yang mereka ikuti. Semua ini ada namanya: intimidasi. Membungkusnya dalam pernyataan resmi tidak mengubahnya menjadi pembenahan."