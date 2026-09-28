Klub Kelas Dunia GOAL 2026: Lionel Messi kembali ke perkumpulan paling eksklusif di sepak bola, sementara dua bintang Arsenal meraih tempat, tetapi Mohamed Salah termasuk di antara delapan bintang yang tersingkir
Kelas dunia... Ini adalah label yang tak kasatmata namun penting, yang memisahkan yang bagus dari yang hebat. Namun, istilah ini juga sangat subjektif. Setiap penggemar sepakbola punya definisi sendiri, punya seperangkat kriterianya sendiri, yang memicu perdebatan tanpa akhir namun sangat menyenangkan di stadion, ruang ganti, studio TV, kafe, bar, pub, dan klub di seluruh dunia.
Jadi, pada 2023, GOAL memutuskan untuk ikut meramaikan dengan menyusun daftar yang sangat eksklusif berisi 25 pemain yang menurut kami mewakili elite permainan ini, yang terbaik dari yang terbaik, para pemain yang telah menampilkan performa gemilang dalam periode waktu yang panjang.
Untuk menghindari fokus hanya pada para penyerang, yang, mari kita akui, hampir selalu terjadi ketika menyangkut penghargaan dan pengakuan individu, kami menetapkan bahwa harus ada setidaknya tiga pemain dari setiap kelompok posisi (penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, dan serangan), dan maksimal sembilan dari masing-masing kelompok.
Para anggotanya akan menjalani peninjauan tahunan, dan kini waktunya kembali tiba untuk memutuskan siapa yang tetap bertahan di World-Class Club, dan siapa yang harus dengan sopan diminta pergi. Jadi, siapa saja yang masuk dalam daftar 25 pemain tahun ini? Temukan jawabannya di bawah ini, dan pastikan untuk menyampaikan persetujuan, atau kemarahan, Anda di kolom komentar...
Kiper: Alisson Becker
Kartu keanggotaan klub kelas dunia milik Alisson jelas sedang ditinjau ulang, terutama karena pemain Brasil itu dalam beberapa tahun terakhir diganggu cedera. Namun, seperti yang kembali ia tunjukkan musim ini, ia tetap merupakan penjaga gawang elite dengan kemampuan distribusi bola yang mengesankan.
Liverpool benar-benar akan kehilangan arah tanpa dirinya, seperti ditegaskan oleh fakta bahwa seorang kiper yang pada tahap ini seharusnya sudah digeser oleh Giorgi Mamardashvili tetap menjadi pilihan nomor 1 Liverpool.
GK: Thibaut Courtois
Status Thibaut Courtois sebagai kiper terbaik di La Liga memang tak diragukan lagi sedang mendapat ancaman dari Joan Garcia milik Barcelona, tetapi tidak ada alasan yang bisa membenarkan pencabutan status kelas dunianya.
Penjaga gawang yang luar biasa konsisten dan kini memasuki musim kesembilannya sebagai No.1 tak tergantahkan Real Madrid ini menjadi alasan utama mengapa lini belakang Los Blancos yang rapuh kebobolan lebih sedikit daripada tim mana pun di Spanyol musim lalu, sementara cara Belgia tersingkir dari Piala Dunia, setelah ia terpaksa ditarik keluar karena cedera, menegaskan betapa pentingnya ia bagi negaranya.
Kiper: David Raya 🆕
Banyak yang terkejut ketika Arsenal mendatangkan David Raya dari Brentford pada musim panas 2023, tetapi kiper berusia 31 tahun itu telah membawa permainannya ke level baru di London utara hingga memantapkan diri sebagai penjaga gawang nomor satu yang tak terbantahkan di Premier League, sembari memenangkan Golden Glove secara beruntun.
Raya adalah penepis tembakan yang luar biasa, juga mampu menguasai area penalti dan mendistribusikan bola di level elite. Ia memiliki semua yang diinginkan dari seorang kiper nomor satu modern, dengan satu-satunya catatan terhadapnya adalah ia belum mampu menembus tim Spanyol karena loyalitas Luis de la Fuente kepada Unai Simon.
BEK: Pau Cubarsi 🆕
Pau Cubarsi masih baru berusia 19 tahun, tetapi status kelas dunianya kini sudah tidak terbantahkan. Bek asal Catalunya itu masuk dalam Team of the Season La Liga untuk tahun kedua secara beruntun setelah membantu Barcelona mempertahankan gelarnya, sebelum kemudian dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia yang dimenangi Spanyol.
Pada tahap ini, Cubarsi bukan hanya berkelas dunia; dia bahkan bisa jadi adalah bek tengah terbaik di dunia!
BEK: Achraf Hakimi
Dari perspektif sepakbola semata, sulit menemukan kekurangan apa pun dalam permainan Achraf Hakimi. Rencana permainan Paris Saint-Germain jelas tidak akan berjalan tanpa pemain Maroko serbabisa itu, mengingat dia sama baiknya saat menyerang maupun ketika bertahan.
Kami mengatakan tahun lalu bahwa dia adalah bek paling komplet di dunia sepakbola, dan setelah kembali menjalani kampanye juara Liga Champions, kami sama sekali tidak melihat alasan untuk mengubah pendapat kami.
BEK: Marquinhos
Marquinhos membuktikan dirinya sebagai sosok berkelas dengan langsung menghampiri untuk menghibur Gabriel Magalhaes setelah rekan setimnya di Brasil itu gagal mengeksekusi penalti penentu di final Liga Champions, tetapi para pemain PSG sudah memuji karakternya sejak lama.
Bek tengah veteran itu mengalami banyak kekalahan yang menghancurkan selama waktunya di Parc des Princes, tetapi hal itu menjadi bukti ketangguhannya yang luar biasa, serta kualitasnya yang tetap terjaga sebagai pemain, bahwa pada usia 32 tahun, ia masih menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia.
BEK: Nuno Mendes 🆕
Nuno Mendes tampak seperti bek kiri terbaik di planet ini setahun lalu. Kini dia telah membuktikannya.
Sama seperti rekan sesama bek sayap PSG, Hakimi, pemain Portugal itu adalah pesepakbola yang sangat komplet dan efektif berperan sebagai winger tambahan dalam susunan tim Luis Enrique. Namun, Mendes mungkin bahkan lebih cepat daripada rekannya itu, dan sulit rasanya memikirkan penyerang mana pun yang benar-benar mampu secara konsisten mengungguli pemain 24 tahun tersebut sepanjang 90 menit.
BEK: William Saliba 🆕
William Saliba nyaris masuk dalam daftar tahun lalu, tetapi gagal karena kurangnya trofi besar dan terlalu sedikit pertandingan di level paling tinggi. Jelas banyak hal telah berubah sejak saat itu: bek tengah tersebut memberikan kontribusi besar saat Arsenal mengakhiri paceklik gelar Premier League mereka dan mencapai final Liga Champions.
Tak boleh dilupakan juga bahwa Prancis bukan tim yang sama di Piala Dunia tanpa Saliba di susunan pemain inti!
BEK: Virgil van Dijk
Virgil van Dijk adalah korban dari kesuksesannya sendiri: dia memiliki sangat banyak pengkritik terutama karena dia begitu dihargai tinggi oleh orang lain. Memang, dia tidak lagi menjadi pemain tanpa cela seperti dulu, tetapi situasinya juga tidak terbantu karena dia harus menopang lini belakang Liverpool yang rapuh hampir seorang diri, dan itu pada usia 35 tahun.
Memang, terlepas dari usia bek Belanda itu yang terus bertambah, dia tetap selalu hadir dalam susunan pemain Liverpool, dan sulit membayangkan ada bek lain yang bisa meniru apa yang sedang dia lakukan di Anfield.
GELANDANG: Jude Bellingham
Sejujurnya, Jude Bellingham tidak menjalani musim 2025-26 yang hebat, tetapi jika ada keraguan soal kecemerlangan gelandang Inggris itu, semua keraguan tersebut sirna dengan cara yang begitu memukau di Piala Dunia.
Bellingham mungkin akhirnya menyesali aksinya memancing Lionel Messi di semifinal, tetapi Inggris bahkan tidak akan melangkah sejauh itu jika bukan karena pemain nomor 10 mereka yang bertalenta luar biasa, yang membungkam mereka yang mempertanyakan statusnya sebagai starter lewat kontribusi heroik saat menghadapi Meksiko dan Norwegia.
Gelandang: Joshua Kimmich
Kami masih menduga bahwa Joshua Kimmich masih kurang dihargai oleh dunia sepakbola yang lebih luas. Akan sulit menemukan siapa pun di Jerman yang tidak menilai tinggi pemain yang sangat cerdas ini, yang merupakan salah satu gelandang terbaik di permainan ini dan juga salah satu bek kanan terbaiknya.
Mantan bos Bayern Munich Pep Guardiola mengatakan 11 tahun lalu bahwa Kimmich memiliki segala hal yang mungkin dibutuhkan pemain top, dan itu sama benarnya hari ini seperti saat itu.
Gelandang: Michael Olise 🆕
Ada sejumlah keraguan mengenai potensi kelas dunia Michael Olise ketika Bayern Munich merekrutnya dari Crystal Palace pada 2024 dengan nilai €60 juta. Namun, pemain internasional Prancis kelahiran London itu kini bernilai setidaknya tiga kali lipat dari angka tersebut.
Dalam dua tahun terakhir, ia tampil sensasional di Bundesliga, sembari juga bersinar di Liga Champions musim lalu dan kemudian mencatatkan rekor tujuh assist di Piala Dunia, sehingga membuat masuknya dia ke Klub Kelas Dunia menjadi hal yang tak terelakkan.
GEL: Pedri
Pedri mungkin kehilangan tempatnya di susunan starter Spanyol selama Piala Dunia, tetapi tidak ada yang memalukan dari digantikan oleh Fabian Ruiz. Lagi pula, pemain berusia 23 tahun itu tetap tampil di setiap pertandingan yang dimainkan Spanyol selama kampanye juara mereka, dengan menjadi starter dalam lima di antaranya.
Terlepas dari kemunculan kembali yang mengkhawatirkan dari beberapa masalah otot lamanya, gelandang multitalenta itu juga masuk Team of the Season La Liga untuk keempat kalinya dalam lima tahun setelah menjadi pengatur permainan dalam satu lagi keberhasilan Barcelona meraih gelar.
GELANDANG: Rodri
Rodri tak mungkin bisa memberikan jawaban yang lebih tegas terhadap klaim bahwa cedera telah menumpulkan efektivitasnya, karena mantan gelandang Manchester City itu tampil luar biasa saat Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.
Apakah pemain berusia 30 tahun itu bisa mempertahankan performa tersebut di klub barunya, Barcelona, masih harus dilihat. Namun, yang kini bisa kita katakan dengan kepastian lebih besar adalah bahwa Rodri merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik sepanjang masa. Dan jelas, dia masih belum habis!
GEL: Fabian Ruiz
Fabian Ruiz mengalami pasang surut, bahkan di Parc des Princes, tempat ia tidak mengawali segalanya dengan baik, tetapi kini ia memainkan peran penting dalam keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions secara beruntun.
Lebih jauh lagi, keputusan Luis de la Fuente untuk memasukkannya ke susunan pemain inti Spanyol pada fase gugur Piala Dunia terbukti jitu, karena pemain berusia 30 tahun itu tampil luar biasa, terutama dalam kemenangan penting atas Prancis.
Gelandang tengah: Vitinha
Beberapa pemain punya kemampuan untuk membuat permainan tampak sangat mudah. Vitinha adalah salah satunya. Ada gelandang yang jauh lebih besar dan lebih kuat di luar sana, tetapi hanya sedikit di antara mereka yang mampu merebut bola dari playmaker PSG itu, seperti ditegaskan oleh ketidakmampuan Arsenal hingga kini untuk mengatasi tim asuhan Luis Enrique.
Kampanye Piala Dunia Portugal mungkin berantakan, tetapi Vitinha jelas bukan pihak yang patut disalahkan, sehingga keberlanjutan kehadirannya di Klub Kelas Dunia benar-benar tak perlu diperdebatkan.
PERHATIAN: Ousmane Dembele 🆕
Kami mencoret Ousmane Dembele dari World-Class Club tahun lalu meski ia tampaknya tak terelakkan akan memenangkan Ballon d'Or, karena ia baru mulai benar-benar mewujudkan potensinya sembilan bulan sebelumnya. Kami ingin menunggu dan melihat apakah ia bisa mempertahankan performa apiknya untuk musim kedua secara beruntun untuk pertama kalinya dalam kariernya dan, secara umum, ia melakukannya.
Winger yang beralih menjadi penyerang itu berperan penting saat PSG mempertahankan mahkota Liga Champions, sementara ia juga akhirnya memecahkan kebuntuannya di Piala Dunia di Amerika Utara, lalu mencetak total enam gol.
PERHATIAN: Luis Diaz 🆕
Kami masih bisa memahami mengapa Liverpool merasa £65,5 juta adalah nilai transfer yang layak untuk Luis Diaz yang berusia 28 tahun, tetapi tak bisa dimungkiri bahwa Bayern Munich mendapatkan pemain murah.
Pemain Kolombia itu benar-benar sensasional untuk juara liga Jerman asuhan Vincent Kompany musim lalu, dengan mencetak 26 gol dan 19 assist. Sebagai hasilnya, setelah beberapa tahun nyaris masuk, Luis Diaz akhirnya layak mendapat tempat di Klub Kelas Dunia.
PERHATIAN: Erling Haaland
Erling Haaland tetap menjadi striker yang paling ditakuti dalam sepakbola dunia. Setelah meraih Sepatu Emas Premier League ketiganya dalam empat musim, pemain Norwegia itu menaklukkan Amerika dengan memamerkan penyelesaian akhir sensasional serta kepribadiannya yang unik dan menggemaskan selama laju bersejarah negaranya ke perempat-final Piala Dunia, yang diwarnai dwigol brilian ke gawang Brasil.
Mungkin yang bahkan lebih penting, permainan menyeluruh Haaland meningkat musim lalu, yang berarti sekarang nyaris mustahil menemukan kelemahan apa pun dalam permainannya.
Perhatian: Harry Kane
Harry Kane terus menebus waktu yang hilang dalam hal mengoleksi trofi sejak kedatangannya di Bayern Munich, dan kini kapten Inggris itu mulai menempatkan dirinya dalam persaingan untuk penghargaan individu terbesar di dunia sepakbola setelah memecahkan puasa trofinya pada 2025.
Pada usia 33 tahun, Kane belum pernah berada dalam performa yang lebih baik, dan menutup musim terbaru dengan lebih dari 70 gol untuk klub dan tim nasional, sembari menunjukkan permainan serbabisa dengan rutin turun lebih dalam untuk menghubungkan alur permainan dan menciptakan peluang bagi yang lain. Ia benar-benar paket lengkap.
PERHATIAN: Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia tidak akan memenangi Ballon d'Or tahun ini, tetapi itu sebenarnya hanya karena pemain Georgia tersebut tidak sempat bermain di Piala Dunia. Jika turnamen itu dikesampingkan dari persamaan, akan sulit untuk mengabaikan winger luar biasa milik PSG tersebut.
Ia adalah pemain terbaik di Liga Champions musim lalu, sebagaimana ditegaskan oleh fakta bahwa ia menjadi pemain pertama yang mencatatkan setidaknya satu kontribusi gol dalam tujuh laga fase gugur secara beruntun.
PERHATIAN: Kylian Mbappe
Kylian Mbappe mungkin bukan sosok yang dianggap semua orang sebagai pemain tim sejati, tetapi kecemerlangan individunya tak terbantahkan.
Penyerang Real Madrid dan Prancis itu mencetak lebih banyak gol daripada pemain lain mana pun di La Liga dan Liga Champions musim lalu, meski timnya tersingkir di perempat-final kompetisi terakhir, sementara ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia untuk menjadi top skor sepanjang masa turnamen tersebut, mengungguli Lionel Messi.
PERHATIAN: Lionel Messi 🆕
Lihat siapa yang kembali! Di usia 39 tahun, Lionel Messi telah membuktikan tanpa sedikit pun keraguan bahwa ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik di planet ini, kalau bukan yang terbaik.
Rodri mungkin pantas menjadi pemenang Bola Emas Piala Dunia. Namun performa Messi di Amerika Utara benar-benar luar biasa, dengan sang pemain terhebat sepanjang masa mengangkat tim Argentina yang cukup biasa-biasa saja hingga melaju sampai ke final.
PERHATIAN: Vinicius Junior
Vinicius Junior tidak sedang bermain baik saat ini, dan jika ia gagal menghentikan penurunan performa yang tengah dialaminya, ia bisa dicoret dari daftar tahun depan. Namun, untuk saat ini, ia masih punya cukup kredit untuk mempertahankan status kelas dunianya.
Lagi pula, kita sedang membicarakan seorang winger yang tidak pernah mencetak kurang dari 22 gol dalam satu musim sejak 2021, sementara ia juga mencetak tiga gol untuk tim Brasil yang cukup buruk di Piala Dunia 2026.
PERHATIAN: Lamine Yamal
Sulit dipercaya bahwa Lamine Yamal masih baru berusia 19 tahun. Bocah ini sudah tiga kali menjadi juara La Liga bersama Barcelona, serta menjuarai Euro dan Piala Dunia bersama Spanyol.
Sejujurnya, dia memang tidak tampil dalam performa terbaiknya di Amerika Utara selama musim panas lalu, dengan cedera jelas turut berperan, tetapi Yamal adalah talenta yang benar-benar lahir sekali dalam satu generasi dan sudah membukukan rekor pribadi 24 gol di semua kompetisi sebelum kampanyenya di level klub berakhir lebih cepat dari seharusnya.
Keanggotaan dicabut ⛔
Secara total, delapan pemain yang merupakan anggota World-Class Club pada 2025 telah diminta dengan sopan untuk pergi 12 bulan kemudian. Nama dengan profil tertinggi tanpa diragukan lagi adalah Mohamed Salah, yang performanya merosot tajam selama musim terakhirnya di Liverpool sebelum bergabung dengan Trabzonspor pada musim panas.
Ia bergabung dalam daftar yang tersingkir bersama duo Manchester City Ruben Dias dan Gianluigi Donnarumma, serta mantan rekan setim mereka di Stadion Etihad, Bernardo Silva. Pemain internasional Portugal itu kini berkarier di Real Madrid, tempat Antonio Rudiger juga menelan kekecewaan setelah tersingkir dari kelompok elite sepakbola.
Mantan kapten Madrid Dani Carvajal, yang saat ini tanpa klub setelah kepergiannya dari Bernabeu, juga terdepak, begitu pula bek tengah Inter Alessandro Bastoni dan gelandang Bayern Munich Jamal Musiala, yang terakhir mengalami setahun penuh masalah cedera dan sakit yang menghambat performanya.