Kelas dunia... Ini adalah label yang tak kasatmata namun penting, yang memisahkan yang bagus dari yang hebat. Namun, istilah ini juga sangat subjektif. Setiap penggemar sepakbola punya definisi sendiri, punya seperangkat kriterianya sendiri, yang memicu perdebatan tanpa akhir namun sangat menyenangkan di stadion, ruang ganti, studio TV, kafe, bar, pub, dan klub di seluruh dunia.

Jadi, pada 2023, GOAL memutuskan untuk ikut meramaikan dengan menyusun daftar yang sangat eksklusif berisi 25 pemain yang menurut kami mewakili elite permainan ini, yang terbaik dari yang terbaik, para pemain yang telah menampilkan performa gemilang dalam periode waktu yang panjang.

Untuk menghindari fokus hanya pada para penyerang, yang, mari kita akui, hampir selalu terjadi ketika menyangkut penghargaan dan pengakuan individu, kami menetapkan bahwa harus ada setidaknya tiga pemain dari setiap kelompok posisi (penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, dan serangan), dan maksimal sembilan dari masing-masing kelompok.

Para anggotanya akan menjalani peninjauan tahunan, dan kini waktunya kembali tiba untuk memutuskan siapa yang tetap bertahan di World-Class Club, dan siapa yang harus dengan sopan diminta pergi. Jadi, siapa saja yang masuk dalam daftar 25 pemain tahun ini? Temukan jawabannya di bawah ini, dan pastikan untuk menyampaikan persetujuan, atau kemarahan, Anda di kolom komentar...