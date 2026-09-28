Klub Kelas Dunia GOAL 2026: Alessia Russo di antara enam anggota baru superstar elite sepakbola wanita paling bergengsi
Kelas dunia... Ini adalah label yang tak kasatmata tetapi penting, yang memisahkan pemain bagus dari yang hebat. Namun, istilah ini sangat subjektif. Setiap penggemar sepak bola punya definisinya sendiri, tolok ukurnya sendiri, yang memicu perdebatan tanpa akhir tetapi sangat menyenangkan di stadion, ruang ganti, studio TV, kafe, bar, pub, dan klub di seluruh dunia.
Jadi, pada 2023, GOAL memutuskan ikut meramaikan dengan menyusun daftar yang sangat eksklusif berisi 25 pemain putri yang menurut kami mewakili elite sepak bola, yang terbaik dari yang terbaik, para pemain yang telah menampilkan performa luar biasa secara konsisten dalam kurun waktu yang panjang.
Untuk menghindari fokus hanya pada pemain penyerang, yang, mari kita akui, hampir selalu terjadi dalam penghargaan dan apresiasi individu, kami menetapkan bahwa harus ada setidaknya tiga pemain dari setiap kelompok posisi (penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, dan lini serang), dan maksimal sembilan dari masing-masing kelompok.
Para anggota akan menjalani tinjauan tahunan, dan waktunya kembali tiba untuk memutuskan siapa yang berhak bertahan di World-Class Club, dan siapa yang harus diminta pergi dengan sopan. Jadi, siapa saja yang masuk dalam daftar 25 pemain tahun ini? Cari tahu di bawah ini, dan pastikan untuk menyampaikan persetujuan Anda, atau kemarahan Anda, di kolom komentar...
GK: Cata Coll 🆕
Setelah muncul sebagai kiper pilihan pertama Barcelona dan Spanyol tiga tahun lalu, Cata Coll terus melangkah mantap menuju status kelas dunia. Kiper 25 tahun itu memanfaatkan pengalaman-pengalaman besarnya dengan baik untuk membantu mengurangi kecenderungannya melakukan kesalahan, dan kini ia telah menjadi penjaga gawang yang jauh lebih bisa diandalkan di belakang dua pertahanan yang jarang ditembus, membuat kemampuannya menghasilkan penyelamatan besar di momen-momen besar menjadi semakin mengesankan.
Hal itu terlihat sangat jelas terutama dalam sekitar setahun terakhir. Coll tampil luar biasa saat Spanyol mencapai final Euro 2025, ia bersinar dalam laju La Roja menuju gelar Nations League pada bulan-bulan berikutnya, dan lagi ketika Barcelona menjuarai Liga Champions untuk keempat kalinya pada Juni lalu, dengan ia melakukan sejumlah penyelamatan sangat bagus untuk membendung Lyon di final.
Juga memiliki distribusi bola yang luar biasa, yang tidak mengejutkan mengingat akarnya di La Masia, Coll adalah penjaga gawang komplet kelas dunia.
Kiper: Hannah Hampton
Selalu dibutuhkan sosok kiper yang istimewa untuk menggantikan peran Mary Earps sebagai No.1 timnas Inggris wanita, dan Hannah Hampton jelas merupakan sosok itu. Setelah cukup lama menjadi penjaga gawang pilihan utama Chelsea, Hampton menjadi andalan negaranya menjelang Euro tahun lalu, dan ia membenarkan keputusan Sarina Wiegman dengan penampilan-penampilan yang membawanya meraih gelar.
Sosok yang dapat diandalkan dengan refleks kilat, olah kaki hebat, dan kepercayaan diri dalam menguasai area pertahanannya, Hampton adalah salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan, bagi banyak orang, dia adalah yang terbaik.
GK: Kailen Sheridan
Dalam lima tahun terakhir, tidak ada penjaga gawang di NWSL yang tampil brilian secara konsisten seperti Kailen Sheridan. Awalnya bersama Gotham, lalu San Diego Wave dan kini North Carolina Courage, pemain berusia 31 tahun itu bukan hanya unggul di setiap aspek permainannya, tetapi juga terus berkembang untuk mencapai level baru.
Komplet dengan kemampuan penyelamatan yang hebat, kualitas teknis, dan kehadiran yang kuat di bawah mistar, Sheridan adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia sepakbola.
BEK: Selma Bacha
Pemain lain yang mencapai status kelas dunia di usia yang sangat muda, Selma Bacha terus tampil konsisten dan menjadi pembeda bagi salah satu tim terbaik di dunia.
Utamanya berposisi sebagai bek kiri untuk Lyon sembari berperan dalam empat gelar Liga Champions, kemampuan pemain berusia 25 tahun itu untuk juga tampil gemilang lebih ke depan kian menegaskan kualitasnya. Sedikit sekali, kalaupun ada, yang memiliki kaki kiri lebih mematikan daripada pemain internasional Prancis itu.
BEK: Ona Batlle
Bersinar di Women’s Super League bersama Manchester United selama tiga tahun, Ona Batlle dengan tegas masuk dalam perbincangan ‘bek kanan terbaik di dunia’ saat usianya masih awal 20-an, dan ia membuktikannya ketika kembali ke Catalunya.
Produk akademi Barcelona itu langsung menyatu sempurna dengan Barcelona dan juga tampil gemilang di level internasional bersama Spanyol untuk menegaskan status kelas dunianya pada usia 26 tahun. Cukup serbabisa untuk bermain di sisi kiri juga, Batlle kini kembali ke Inggris bersama Arsenal; fakta bahwa perekrutannya membuat banyak orang menjagokan Arsenal sebagai favorit juara WSL sudah menjelaskan segalanya.
BEK: Ellie Carpenter
Mereka yang melihat Ellie Carpenter muncul sebagai pemain berusia 15 tahun di Australia sudah tahu sejak awal bahwa ia adalah sosok yang istimewa. Bagi mereka, kiprahnya hingga mencapai status kelas dunia bukanlah hal yang mengejutkan.
Penampilan konsisten Carpenter bersama Lyon, meski sempat mengalami cedera ACL yang parah di tengah masa tinggalnya selama lima tahun, sangat mengagumkan, apalagi ia justru mampu mencapai level individu yang lebih tinggi setelah kembali dari kemunduran itu. Ia melanjutkan hal tersebut pada masanya di Chelsea, sampai-sampai pelatih kepala Sonia Bompastor kerap menyesuaikan kembali posisi Lucy Bronze agar Carpenter bisa mengisi peran bek kanan yang sangat efektif ia mainkan.
BEK: Emily Fox
Emily Fox sudah berada di ambang status kelas dunia selama beberapa tahun sebelum masuk ke klub ini pada 2025. Bek sayap itu meledak di NWSL dan dengan cepat menarik perhatian klub-klub di luar negeri, dengan pengalamannya menghadapi gaya permainan yang berbeda di Arsenal semakin membantu mematangkan dan menyempurnakan permainannya hingga menjadi pemain elite.
Menjadi aset dalam bertahan maupun menyerang, konsistensi yang dibawa pemain internasional Amerika Serikat itu, baik untuk klub maupun tim nasional, sangat luar biasa, dengan memainkan peran kunci dalam kesuksesan di Olimpiade dan Liga Champions.
BEK: Naomi Girma
Naomi Girma bergabung dengan Klub Kelas Dunia setelah menjalani tahun debutnya di NWSL, dan itu sudah menjelaskan segalanya tentang seberapa cepat ia beradaptasi ke level senior. Bek tengah itu sejak saat itu menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya, dengan bos USWNT Emma Hayes menyebutnya sebagai bek terbaik yang pernah ia lihat.
Itu berkat umpan-umpannya yang luar biasa, penempatan posisi yang hebat, serta kemampuan untuk melakukan intervensi pada saat yang tepat. Namun, semua kualitas itu justru sangat jarang terlihat oleh fans Chelsea sejak kepindahannya ke klub tersebut pada Januari 2025. Cedera ringan yang terus mengganggu terbukti menjadi masalah bagi Girma sejak ia menyeberangi Atlantik, dan mengatasinya akan menjadi prioritas serius bagi pemain 26 tahun itu.
BEK: Mapi Leon
Bisa dibilang sebagai bek tengah terbaik di sepak bola putri dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan teknis Mapi Leon adalah hal yang paling sering jadi sorotan ketika membahas kualitasnya, tetapi kecerdasan bertahannya juga tidak boleh diabaikan.
Itu bahkan lebih mengesankan mengingat, dalam beberapa pertandingan bersama mantan klubnya Barcelona, ia mungkin hanya diuji satu atau dua kali, tetapi ia selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Kualitas-kualitas itu kemungkinan akan lebih sering diuji sejak kepindahannya ke London City Lionesses, meski sebagian besar orang akan menjagokan pemain berusia 31 tahun itu untuk menjawab tantangan.
GEL: Aitana Bonmati
Meski musim 2025-26-nya terganggu oleh patah kaki, tak banyak alasan yang dibutuhkan untuk memasukkan pemain yang memenangi tiga Ballon d'Or terakhir. Baik bersama Barcelona maupun Spanyol, Aitana Bonmati selalu tampil menentukan ketika dibutuhkan, dan bukan hanya dalam aspek menyerang.
Bisa dibilang tak ada gelandang yang lebih komplet dalam sepakbola putri, mengingat ia begitu sering tampil besar dalam bertahan dan memiliki hasrat untuk berkontribusi di kedua sisi permainan.
Gelandang: Mariona Caldentey
Tidak banyak yang akan mengeluh jika Mariona Caldentey memenangi Ballon d'Or 2025 mengungguli Bonmati. Playmaker Arsenal itu sudah tampil kelas dunia sejak lama, tetapi terkadang sulit baginya untuk menonjol di tim Barcelona yang dipenuhi bintang-bintang dengan tipe serupa.
Sejak pindah ke London utara, Caldentey tidak mengalami masalah itu. Pemain internasional Spanyol tersebut membuktikan dirinya sebagai pengubah permainan yang luar biasa di berbagai posisi, sekaligus menunjukkan kualitas tanpa bola yang membuatnya menginspirasi Arsenal meraih kejayaan di Liga Champions dan finis di posisi kedua dalam perebutan Bola Emas itu.
Gelandang: Melchie Dumornay 🆕
Kualitas Melchie Dumornay sudah lama menonjol. Pada 2018, saat masih berusia 14 tahun, ia mendapat izin khusus untuk bermain di Piala Dunia Wanita U-20, dan penampilannya bersama Haiti menarik perhatian sejumlah pemandu bakat penting, terutama dari Lyon. Pelatih Reims Amandine Miquel juga melihat Dumornay di turnamen itu, dan melalui klub di utara itulah jalannya menuju tim wanita paling dominan di Prancis terbuka, dengan Reims memberinya kesempatan untuk bermain dan berkembang menjadi pemain kelas dunia yang lebih komplet.
Itulah Dumornay saat ini. Kualitasnya yang mampu mengubah jalannya pertandingan sungguh luar biasa dan selalu terlihat, khususnya di panggung terbesar. Musim 2025-26, yang membantunya menembus Klub Kelas Dunia, menjadi contoh yang sangat jelas. Pemain berusia 23 tahun itu memimpin laju OL ke final Liga Champions dengan lima gol dan sejumlah penampilan menonjol, sekaligus mencetak hat-trick dalam kemenangan penentu gelar atas Paris Saint-Germain setelah mencetak satu-satunya gol di final Coupe de la Ligue melawan lawan yang sama.
MID: Patri Guijarro
Siapa pun yang pernah bermain bersama Patri Guijarro memahami bahwa bintang Spanyol itu adalah salah satu pesepakbola paling cerdas di dunia. Sebagai gelandang bertahan, selalu sulit untuk mendapat pujian luas, tetapi fakta bahwa ia dipercaya memainkan posisi itu di tim Barcelona yang menyapu bersih gelar menunjukkan betapa besar kualitasnya karena, mengingat gaya permainan luar biasa yang diperagakan Barcelona, bisa dibilang tidak ada peran yang lebih sulit untuk diisi.
Bagi siapa pun yang masih meragukan kualitas Guijarro, musim 2025-26 menjadi bukti yang kuat. Saat ia menghabiskan beberapa bulan di pinggir lapangan, performa Barcelona sedikit menurun dari standar mereka yang biasanya sangat tinggi. Ketika ia kembali, dampaknya mustahil untuk diabaikan.
Gelandang: Pernille Harder
Tidak banyak pemain di dunia yang bisa mengubah jalannya pertandingan di level tertinggi dengan efektivitas dan daya rusak seperti Pernille Harder. Bintang Bayern Munich itu menghadirkan dinamisme, ketajaman mencetak gol, dan kreativitas dalam berbagai peran menyerang, serta juga merupakan seorang pemimpin luar biasa. Bukan kebetulan pula bahwa ia memenangi gelar liga di masing-masing dari 11 tahun terakhir.
Meski gelar Liga Champions itu entah bagaimana masih luput darinya, begitu pula Ballon d'Or yang hampir pasti akan ia menangi seandainya penghargaan tersebut diberikan pada 2020, penampilan Harder dalam laju Bayern ke semifinal Eropa pada 2025-26 menunjukkan bahwa ia masih bisa menambahkan satu, atau bahkan kedua, penghargaan itu ke dalam CV-nya.
Gelandang: Yui Hasegawa 🆕
Pada 2022, ketika Manchester City merekrut Yui Hasegawa untuk menggantikan Keira Walsh setelah kepindahannya ke Barcelona, banyak yang terkejut. Pemain internasional Jepang itu telah membangun reputasi sebagai gelandang serang nomor 10 yang luar biasa, tetapi ia belum teruji dalam peran yang lebih dalam.
Sekarang, ia sudah terbukti. Hasegawa menghabiskan empat tahun terakhir dengan menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia di posisi yang sangat berbeda, pertama sebagai gelandang bertahan yang lebih tradisional di bawah Gareth Taylor, lalu belakangan sebagai pemain yang memiliki lebih banyak kebebasan untuk maju ke depan di bawah Andree Jeglertz.
Pengalaman pemain berusia 29 tahun itu di berbagai peran membuatnya mampu tampil luar biasa di setiap aspek permainan, baik dalam menyerang maupun bertahan, saat menguasai bola maupun tanpa bola, serta ketika mengontrol pertandingan maupun dalam transisi. Hal itu membantu City menjuarai WSL untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pada 2025-26 dan memungkinkan Jepang dinobatkan sebagai juara Asia pada Maret lalu.
Gelandang serang: Alexia Putellas
Lima tahun terakhir dalam karier Alexia Putellas mengatakan banyak hal tentang dirinya sebagai pemain dan pribadi. Setelah naik ke level yang memungkinkannya memenangkan Ballon d'Or secara beruntun pada 2021 dan 2022, cedera ACL membuatnya absen hampir sepanjang musim 2022-23. Namun, jika ada yang meragukan kemampuannya untuk kembali melampaui standar tinggi yang ia tetapkan setelah masa sulit itu, ia menjawabnya dengan gemilang.
Faktanya, ada argumen bahwa gelandang itu menghabiskan dua tahun terakhir dengan bermain di level yang bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Ia seharusnya layak menjadi pemenang Ballon d'Or pada 2025 dan kini menjadi kandidat terdepan untuk meraih Ballon d'Or ketiganya pada 2026 setelah satu tahun luar biasa lainnya, baik secara tim maupun individu.
GEL: Keira Walsh
Banyak yang sudah meyakini bahwa Keira Walsh adalah talenta kelas dunia sebelum ia bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022, dan mereka yang saat itu belum berpikir demikian, tentu kini sudah meyakininya. Gelandang Inggris itu, tidak mengejutkan, berkembang semakin baik saat bermain untuk Barcelona, menyempurnakan permainannya hingga menjadi anggota kunci dari tim klub paling berbakat secara teknis dalam olahraga ini, sebelum kembali ke Chelsea untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang ia pelajari.
Walsh bahkan kini masih menambah dimensi baru dalam permainannya di usia 29 tahun, seperti terlihat dari lonjakan golnya belakangan ini. Lebih sering melepaskan tembakan telah menjadi bahan pembahasan dengan staf Chelsea dan itu membuahkan hasil, dengan bintang Inggris tersebut semakin sering mencetak gol dengan sangat brilian dari jarak jauh.
PERHATIAN: Barbra Banda
Sebelum pindah ke Orlando Pride, Barbra Banda bisa dibilang merupakan sebuah kemewahan bagi para penggemar sepakbola wanita. Ia memukau di turnamen-turnamen besar bersama Zambia, lalu kembali ke Liga Super Wanita China yang kurang mendapat sorotan hingga ajang besar berikutnya.
Namun, kehadiran sang penyerang di kasta tertinggi Amerika Serikat berarti kualitasnya kini bisa disaksikan audiens yang sangat besar setiap pekan, dan apa yang ia tunjukkan di level klub, maupun tim nasional, secara rutin mengingatkan semua orang bahwa ia memang salah satu pemain terbaik di planet ini.
PERHATIAN: Klara Buhl 🆕
Ketika Sport menanyakan kepada Aitana Bonmati siapa rekrutan impiannya untuk tim Barcelona yang menyapu bersih segalanya, pilihannya kepada Klara Buhl sudah menjelaskan segalanya tentang kemampuan winger Bayern Munich tersebut. Penyerang yang sangat berbahaya dengan kedua kakinya dan konsisten, Buhl telah mencatatkan angka luar biasa dalam hal gol dan assist belakangan ini, dan fakta bahwa dia yakin masih bisa meningkatkan hasil akhirnya seharusnya menjadi kekhawatiran bagi para bek di seluruh permainan.
Langsung, positif, dan selalu siap memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang lawan, Buhl bukan hanya aset saat menguasai bola, tetapi juga pemain yang bekerja keras tanpa bola, menjadikannya sosok yang komplet dan berkelas dunia, layak masuk ke dalam klub eksklusif ini.
PERHATIAN: Temwa Chawinga 🆕
Sejak tiba di Amerika Serikat pada Januari 2024, Temwa Chawinga benar-benar mendominasi NWSL. Memenangi penghargaan MVP dan Sepatu Emas dalam dua musim pertamanya, serta masuk Best XI pada kedua kesempatan tersebut, penyelesaian akhir mematikannya, ditambah kemampuan untuk juga menciptakan peluang bagi rekan setim, benar-benar sangat menyulitkan para bek.
Bukan hanya bersama Kansas City Current ia menunjukkan performa yang begitu tak terbendung. Bahkan, torehan gol Chawinga yang membawanya meraih Sepatu Emas di Piala Afrika Wanita musim panas lalu membantu Malawi mengejutkan turnamen pada debutnya ketika Scorchers melaju ke final, dengan menyingkirkan Nigeria, sang juara bertahan, dalam perjalanannya.
Pemain berusia 27 tahun itu adalah salah satu pemain terbaik di planet ini dan konsistensinya yang luar biasa, dari tahun ke tahun tetapi juga dari laga ke laga, membuatnya dengan mudah masuk ke World-Class Club.
PERHATIAN: Caroline Graham Hansen
Secara konsisten menjadi salah satu winger paling menonjol di sepakbola wanita selama bertahun-tahun, Caroline Graham Hansen akhirnya mulai mendapatkan pengakuan individu yang sudah lama layak ia terima. Pada 2024, ia finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or, dan pada tahun berikutnya ia juga menembus 15 besar. Itu mungkin terlihat seperti sedikit penurunan, tetapi mengingat 2024 entah bagaimana menjadi nominasi pertamanya, melihat namanya kembali masuk dalam daftar itu saja sudah sangat menyenangkan.
Namun, sorotan itu bukan yang dikejar Graham Hansen, karena kesuksesan tim adalah hal utama bagi penyerang lincah Barcelona tersebut, yang nilainya selalu sangat dipahami oleh rekan-rekan setimnya.
PERHATIAN: Vivianne Miedema
Masalah cedera memang tidak mudah bagi Vivianne Miedema belakangan ini, tetapi setiap kali ia turun ke lapangan, ia menunjukkan bahwa berbagai kemunduran itu tidak memengaruhi statusnya sebagai talenta kelas dunia. Bintang Manchester City itu begitu dingin di depan gawang, dengan tidak ada pemain putra maupun putri yang mencetak gol lebih banyak untuk tim nasional Belanda, dan ia juga jenius dalam menciptakan peluang untuk pemain lain.
Hal itu berlaku saat berperan sebagai No.9, tetapi juga sebagai No.10, yaitu posisi yang dimainkan Miedema saat Man City memenangkan gelar WSL pertama mereka dalam 10 tahun pada musim lalu. Itu sangat menggambarkan kualitasnya bahwa ketika ia sempat absen selama beberapa pekan pada akhir musim tersebut, City tidak lagi setajam biasanya, bahkan dengan semua talenta yang ada di skuad mereka.
PERHATIAN: Ewa Pajor
Tidak mengherankan saat Barcelona membayar biaya besar untuk mendatangkan Ewa Pajor ke klub pada 2024, dan apa yang ia lakukan dalam dua tahun sejak itu hanya makin membenarkan keputusan tersebut bagi siapa pun yang sempat terkejut.
Penyerang tim nasional Polandia itu sudah lebih dulu menegaskan dirinya sebagai penyerang tengah kelas dunia selama sembilan tahun membela Wolfsburg, dan sosok pencetak gol memang persis yang dibutuhkan Barcelona untuk menyempurnakan tim mereka. Ia memenuhi ekspektasi itu, bahkan lebih, dalam dua musim terakhir, dengan mencatatkan total luar biasa 99 kontribusi gol langsung (75 gol, 24 assist) dalam dua musim pertamanya.
Penyelesaian akhir yang mematikan dan kemampuan menciptakan peluang bagi rekan setim itu membantu Barcelona tetap menjadi kekuatan dominan di Spanyol sekaligus menambah satu lagi trofi Liga Champions ke lemari mereka, dengan dua gol di final 2026 membuat Pajor menjadi pusat perhatian saat ia mengakhiri penantian panjangnya untuk gelar Eropa pertamanya.
PERHATIAN: Alessia Russo 🆕
Sebelumnya, kritik terbesar yang diarahkan kepada Alessia Russo adalah minimnya gol. Kualitas permainan menyeluruhnya sebagai penyerang tengah tidak bisa diperdebatkan, dengan mungkin tidak ada striker yang lebih baik di planet ini dalam menahan bola dan menghubungkan serangan. Itulah yang memungkinkannya mengukuhkan diri sebagai No.9 Inggris sekaligus Arsenal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Russo menjadi jauh lebih mematikan dan lebih produktif di depan gawang, membuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke World-Class Club.
Hal itu terlihat sangat jelas terutama di Liga Champions, yang banyak menggambarkan kemampuannya tampil pada momen besar. Russo telah mencetak 16 gol dalam 23 penampilan di kompetisi itu sepanjang dua musim terakhir, membantu Arsenal memenangkan trofi besar pada 2025. Kemenangan itu datang hanya beberapa pekan sebelum ia kemudian mencetak gol di final Kejuaraan Eropa melawan Spanyol, untuk menambahkan satu lagi gelar kontinental ke koleksinya.
PERHATIAN: Khadija Shaw
Dalam tujuh musim terakhir, bersama Bordeaux dan kini Manchester City, Khadija Shaw telah menjadi starter dalam 114 pertandingan liga dan mencetak 115 gol. Itu adalah angka kelas dunia.
Pemain berusia 29 tahun itu merupakan pencetak gol yang sangat klinis, tetapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya elemen dalam permainannya; pertahanan Shaw dari lini depan menentukan tempo dan menunjukkan etos kerja keras yang membuat pemain Jamaika itu menjadi rekan setim berkualitas tinggi.
Kualitas-kualitas itu terlihat pada level yang sangat tinggi pada musim 2025-26, saat Shaw membantu membawa Manchester City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun serta gelar Piala FA pertama dalam enam tahun.
Keanggotaan dicabut ⛔
Sebagian besar dari mereka yang kehilangan tempat di Klub Kelas Dunia pada 2026 hanyalah korban ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat. Munculnya Coll berarti salah satu dari kelompok kiper 2025 harus tersingkir, dan itu adalah Christiane Endler, yang masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia tetapi kini mendekati akhir kariernya.
Hal serupa juga berlaku untuk Kadidiatou Diani dan Alex Greenwood, yang jelas termasuk di antara talenta elite dalam olahraga ini, tetapi telah disalip oleh pemain lain yang dinilai lebih layak mendapat tempat di klub ini pada 2026. Sophia Wilson, sementara itu, baru kembali dari cuti melahirkan tahun ini, setelah absen selama 16 bulan, dan kemungkinan akan kembali menegaskan status kelas dunianya untuk menjadi anggota pada 2027. Namun, untuk saat ini, konsistensi jangka panjang dari pemain lain harus mendapat penghargaan.
Bagi Grace Geyoro, mustahil mengabaikan betapa mengecewakannya musim pertamanya di Inggris bersama London City Lionesses. Ia akan bersemangat untuk bangkit dengan cara yang berdampak pada kampanye 2026-27 ini, dan jika ia bisa membuktikan bahwa itu hanya noda langka dalam catatannya, ia akan kembali masuk persaingan.
Lalu ada nasib cedera menyedihkan yang dialami Lena Oberdorf, yang membatasinya hanya pada 10 penampilan kompetitif dalam dua tahun. Semoga ia bisa segera kembali ke kebugaran penuh dan meninggalkan masalah lutut yang mengkhawatirkan itu.