Kelas dunia... Ini adalah label yang tak kasatmata tetapi penting, yang memisahkan pemain bagus dari yang hebat. Namun, istilah ini sangat subjektif. Setiap penggemar sepak bola punya definisinya sendiri, tolok ukurnya sendiri, yang memicu perdebatan tanpa akhir tetapi sangat menyenangkan di stadion, ruang ganti, studio TV, kafe, bar, pub, dan klub di seluruh dunia.

Jadi, pada 2023, GOAL memutuskan ikut meramaikan dengan menyusun daftar yang sangat eksklusif berisi 25 pemain putri yang menurut kami mewakili elite sepak bola, yang terbaik dari yang terbaik, para pemain yang telah menampilkan performa luar biasa secara konsisten dalam kurun waktu yang panjang.

Untuk menghindari fokus hanya pada pemain penyerang, yang, mari kita akui, hampir selalu terjadi dalam penghargaan dan apresiasi individu, kami menetapkan bahwa harus ada setidaknya tiga pemain dari setiap kelompok posisi (penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, dan lini serang), dan maksimal sembilan dari masing-masing kelompok.

Para anggota akan menjalani tinjauan tahunan, dan waktunya kembali tiba untuk memutuskan siapa yang berhak bertahan di World-Class Club, dan siapa yang harus diminta pergi dengan sopan. Jadi, siapa saja yang masuk dalam daftar 25 pemain tahun ini? Cari tahu di bawah ini, dan pastikan untuk menyampaikan persetujuan Anda, atau kemarahan Anda, di kolom komentar...