“Kita semua mencari keunggulan apa pun.” Dari mencari pengganti Mohamed Salah di Liverpool hingga taktik ChatGPT: Bagaimana AI mengubah sepak bola

Liverpool harus mengambil keputusan sulit terkait Mohamed Salah tahun lalu. Penyerang sayap asal Mesir itu, salah satu pilar utama kesuksesan Liverpool selama hampir satu dekade, mengalami penurunan produktivitas. Dengan kontrak yang tinggal tersisa satu tahun, klub harus menentukan pilihan: membiarkan Salah pergi pada akhir tahun atau mempertahankannya saat ia semakin jauh melewati masa puncaknya.

Berpisah dengan legenda klub bukan perkara mudah. Keputusan itu tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga dipengaruhi pertimbangan pemasaran dan, sampai batas tertentu, emosi. Namun, data menjadi penentu utama. Angka-angka cenderung menjawab pertanyaan paling mendasar: apa yang masih bisa ditawarkan Salah saat ini, dan apakah ia layak dipertahankan?

Teknologi, lebih tepatnya kecerdasan buatan (AI), dapat membantu memberikan jawaban. Setidaknya, itulah pendapat Dean Bracha, pendiri Marquee, perangkat AI yang membantu klub dalam perekrutan pemain.

Bracha menggunakan Salah sebagai contoh untuk menjelaskan jenis persoalan yang dapat dibantu oleh teknologinya.

“Kami tahu Mo Salah akan meninggalkan Liverpool. Kami ingin membuat daftar pemain yang bisa menggantikannya. Kami juga tahu bahwa Andoni Iraola kini menjadi pelatih kepala, jadi gaya bermain skuad berubah… alih-alih mencari di berbagai platform data, [kami memberikan] pengalaman serupa dengan ChatGPT, tetapi didukung model pembelajaran mesin yang akan menyajikan lima atau 10 pemain yang sangat cocok,” jelasnya.

Namun, AI tidak hanya digunakan dalam perekrutan. “Robot”, begitu sebutan pengamat yang skeptis, setidaknya turut menjadi dasar pengelolaan cedera dan beban latihan, program latihan, bahkan taktik. Para pelatih MLS tentu mengetahuinya. Beberapa di antaranya sudah mencoba teknologi itu sendiri, termasuk pelatih Toronto FC Robin Fraser.

“Saya pikir sekarang para analis menggunakan teknologi ini. Jelas, mereka mungkin jauh lebih memahami AI dalam kaitannya dengan pekerjaan kami sebagai pelatih. Menarik untuk mendengar pandangan mereka,” katanya. “Kami masih benar-benar berada pada tahap awal dalam mencari tahu cara terbaik menggunakan AI untuk menjalankan pekerjaan kami.”

Hubungan sepakbola dengan teknologi cukup rumit. Ada yang berpendapat bahwa robot-robot itu akan mengambil pekerjaan mereka. Yang lain berpendapat bahwa AI hanya mempercepat pekerjaan yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi ilmuwan olahraga, departemen perekrutan, dan klub sepakbola. Kenyataannya mungkin berada di antara kedua pandangan tersebut.

Namun, satu hal tidak terbantahkan: teknologi canggih yang mengurangi kebutuhan waktu dan tenaga manusia akan terus ada, dan sudah digunakan di seluruh dunia sepakbola. Apakah itu hal yang baik atau tidak, mungkin kini tidak lagi relevan.