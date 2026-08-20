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AI Soccer 1-1Getty

“Kita semua mencari keunggulan apa pun.” Dari mencari pengganti Mohamed Salah di Liverpool hingga taktik ChatGPT: Bagaimana AI mengubah sepak bola

AI dapat mengidentifikasi pengganti Mohamed Salah, memetakan cedera, dan memproyeksikan perkembangan pemain muda. GOAL mengulas bagaimana sepak bola memanfaatkan teknologi ini serta batasannya.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Liverpool harus mengambil keputusan sulit terkait Mohamed Salah tahun lalu. Penyerang sayap asal Mesir itu, salah satu pilar utama kesuksesan Liverpool selama hampir satu dekade, mengalami penurunan produktivitas. Dengan kontrak yang tinggal tersisa satu tahun, klub harus menentukan pilihan: membiarkan Salah pergi pada akhir tahun atau mempertahankannya saat ia semakin jauh melewati masa puncaknya.

    Berpisah dengan legenda klub bukan perkara mudah. Keputusan itu tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga dipengaruhi pertimbangan pemasaran dan, sampai batas tertentu, emosi. Namun, data menjadi penentu utama. Angka-angka cenderung menjawab pertanyaan paling mendasar: apa yang masih bisa ditawarkan Salah saat ini, dan apakah ia layak dipertahankan?

    Teknologi, lebih tepatnya kecerdasan buatan (AI), dapat membantu memberikan jawaban. Setidaknya, itulah pendapat Dean Bracha, pendiri Marquee, perangkat AI yang membantu klub dalam perekrutan pemain.

    Bracha menggunakan Salah sebagai contoh untuk menjelaskan jenis persoalan yang dapat dibantu oleh teknologinya.

    “Kami tahu Mo Salah akan meninggalkan Liverpool. Kami ingin membuat daftar pemain yang bisa menggantikannya. Kami juga tahu bahwa Andoni Iraola kini menjadi pelatih kepala, jadi gaya bermain skuad berubah… alih-alih mencari di berbagai platform data, [kami memberikan] pengalaman serupa dengan ChatGPT, tetapi didukung model pembelajaran mesin yang akan menyajikan lima atau 10 pemain yang sangat cocok,” jelasnya.

    Namun, AI tidak hanya digunakan dalam perekrutan. “Robot”, begitu sebutan pengamat yang skeptis, setidaknya turut menjadi dasar pengelolaan cedera dan beban latihan, program latihan, bahkan taktik. Para pelatih MLS tentu mengetahuinya. Beberapa di antaranya sudah mencoba teknologi itu sendiri, termasuk pelatih Toronto FC Robin Fraser.

    “Saya pikir sekarang para analis menggunakan teknologi ini. Jelas, mereka mungkin jauh lebih memahami AI dalam kaitannya dengan pekerjaan kami sebagai pelatih. Menarik untuk mendengar pandangan mereka,” katanya. “Kami masih benar-benar berada pada tahap awal dalam mencari tahu cara terbaik menggunakan AI untuk menjalankan pekerjaan kami.”

    Hubungan sepakbola dengan teknologi cukup rumit. Ada yang berpendapat bahwa robot-robot itu akan mengambil pekerjaan mereka. Yang lain berpendapat bahwa AI hanya mempercepat pekerjaan yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi ilmuwan olahraga, departemen perekrutan, dan klub sepakbola. Kenyataannya mungkin berada di antara kedua pandangan tersebut.

    Namun, satu hal tidak terbantahkan: teknologi canggih yang mengurangi kebutuhan waktu dan tenaga manusia akan terus ada, dan sudah digunakan di seluruh dunia sepakbola. Apakah itu hal yang baik atau tidak, mungkin kini tidak lagi relevan.

  • Keunggulan dalam perekrutan

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    Marquee menggunakan AI untuk membantu klub menyusun daftar pendek pemain incaran berdasarkan gaya bermain, kecocokan taktis, dan kriteria lainnya.

    Para pendukung penggunaan AI dalam sepak bola akan mengatakan bahwa teknologi baru hanya memperkuat proses yang dijalankan manusia. Klub-klub sepak bola memiliki banyak uang, dan olahraga ini sangat kompetitif. Setiap cara untuk meraih keunggulan, sekecil apa pun, akan dimanfaatkan.

    “Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa sejumlah klub menggunakan ChatGPT atau model terbuka semacam itu untuk menjajaki ide-ide mereka,” kata Bracha. “Saya juga sering melihatnya. Namun, mendapatkan wawasan yang benar-benar berkualitas dari LLM (model bahasa besar, atau program komputer pintar) itu sulit.”

    Bracha adalah pendukung sekaligus pemangku kepentingan dalam bidang ini. Ia penggemar berat Arsenal dan memulai kiprahnya di sepak bola sebagai seorang pria yang menulis blog. Dari rumahnya, ia menulis ulasan terperinci tentang Arsenal. Dengan memadukan pengamatan langsung dan teknologi, ia mengidentifikasi pemain-pemain yang menurutnya patut direkrut klub-klub besar. Tulisan Bracha mulai menarik pengikut. Ketika pekerjaan tetapnya di bidang teknologi semakin menyita waktu, ia menyempurnakan model AI untuk membuat kerangka tulisan blog baginya.

    Kemudian, ia menggabungkan keduanya. Ia pun menemukan sejumlah pemain potensial yang luput dari perhatian.

    “Saya mulai menerima pesan dari pencari bakat profesional dan orang-orang di klub yang bertanya, ‘Bagaimana saya bisa tahu hal seperti itu tentang seorang pemain?’ Saya menjawab, ‘Saya sendiri tidak tahu hal itu tentang pemain tersebut. Itu cuma ChatGPT,’” kata Bracha sambil tertawa. “Lalu saya berpikir, ‘Kalau mereka terkesan dengan itu, apa yang mereka gunakan sekarang?’”

    Jawaban yang ia temukan ternyata rumit. Para pencari bakat dan analis memang memiliki data angka. Namun, tidak ada standardisasi. Data sepak bola tersebar begitu banyak di berbagai platform sehingga sulit memilahnya. Wyscout, perusahaan data sepak bola yang didirikan di Genoa pada 2004, berkembang ke seluruh dunia pada awal 2010-an. Namun, perusahaan-perusahaan pesaing segera memasuki pasar. Kini, data angkanya justru terlalu banyak.

    “Dalam 10 tahun terakhir, industri ini berubah dari kondisi kekurangan data menjadi kelebihan data. Hal itu kemudian menimbulkan masalah lain karena ada begitu banyak penyedia data yang berbeda,” jelas Bracha.

    Marquee, perusahaan milik Bracha yang bekerja dengan klub-klub sepak bola di seluruh dunia, memangkas hal-hal yang tidak perlu.

    “Jika kami mengotomatiskan banyak proses yang, boleh dibilang, tak lebih dari pengolahan lembar kerja yang dibuat tampak canggih, serta menangani berbagai platform yang tersebar dan tidak bisa disatukan di satu tempat, kami melakukannya untuk mereka. Jadi, dalam arti tertentu, Marquee berperan sebagai departemen analisis yang bekerja untuk klub,” katanya.

    Bracha menegaskan bahwa platformnya bukan sekadar Football Manager atau EAFC Career Mode versi lebih canggih. Dengan biaya yang dibebankan kepada klien, Marquee menghasilkan profil spesifik untuk merekomendasikan sejumlah calon rekrutan. Pertimbangannya bukan hanya kemampuan mereka bermain sepak bola, tetapi juga kecocokan mereka dengan sistem tertentu.

    Tentu saja, klub tidak wajib menggunakan semua itu. Staf perekrutan bebas menerima atau mengabaikan rekomendasinya. Namun, layanan tersebut jelas memiliki nilai. Layanan itu digunakan oleh beberapa klub Premier League dan mendapat dukungan secara terbuka dari Barcelona serta klub MLS Chicago Fire. Belum jelas apakah mereka akan menemukan pemain potensial berikutnya yang luput dari perhatian di dunia sepak bola. Namun, mereka sudah menjadi bagian dari perkembangan olahraga ini.

  • Menemukan cedera hamstring

    arsenal injury
    (C)Getty Images

    Springbok menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah hasil pemindaian MRI menjadi model otot 3D yang terperinci, sehingga staf medis dan tim performa mendapat lebih banyak informasi untuk memantau pemulihan.

    Dalam pertandingan MLS antara FC Cincinnati dan Nashville SC tahun lalu, muncul tanda-tanda bahwa Matt Miazga mulai sedikit kelelahan.

    Lima menit sebelum ia meminta diganti, teknologi klub mendeteksi 'pola gerakan yang tidak teratur'. Tentu saja, itu tidak berarti mereka bisa mencegah cedera tersebut. Mereka tidak memaksa bek tengahnya terus bermain dalam kondisi cedera. Data itu tidak tersedia secara langsung saat pertandingan berlangsung. Namun, sistem tersebut mengidentifikasi adanya kesalahan. Mesin itu tahu ia sedang mengalami masalah.

    Menentukan kapan ia bisa kembali bermain sepenuhnya adalah persoalan lain yang dapat dibantu oleh AI. Springbok Analytics memiliki satu permintaan kepada semua kliennya: 'kirimkan kepada kami cedera Anda yang paling rumit'. Yang paling sering mereka terima adalah cedera otot paha belakang. Itulah cedera yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami dalam sepakbola. Sebuah studi NIH pada 2020 menyimpulkan bahwa cedera otot paha belakang mencakup 12 persen dari seluruh cedera pesepakbola profesional. Tingkat cedera berulangnya berkisar antara empat hingga 68 persen.

    Cedera ini paling sering dikaitkan dengan kelelahan, dengan sebagian besar masalah otot paha belakang terjadi menjelang akhir salah satu babak. Klub-klub di seluruh dunia telah berupaya mencari cara terbaik untuk merehabilitasi cedera tersebut. Namun, belum ada yang benar-benar berhasil menemukan cara yang tepat.

    “Kami memiliki segala macam teknologi baru, semua cara baru untuk menguji orang… seberapa besar kekuatan yang bisa Anda hasilkan? Seperti apa cara Anda berlari? Cedera otot paha belakang tidak berkurang. Jumlahnya justru meningkat,” kata Matt Brown, Direktur Analitik Springbok Analytics, kepada GOAL.

    Brown merasa memiliki jawabannya. Atau, setidaknya, gagasan yang lebih meyakinkan untuk menangani cedera yang marak terjadi itu. Menurut Brown, sebagian persoalannya terletak pada data. Cedera fisik tampak jelas. Namun, menentukan angka-angka yang berkaitan dengannya, seperti mengukur kekuatan otot, keseimbangan otot, dan atrofi, merupakan proses yang panjang dan rumit.

    “Anda perlu memindai seorang pemain saat cedera terjadi, lalu dua bulan kemudian, enam bulan kemudian, untuk memantau atrofi dan melihat apakah otot menerima rangsangan serta mengalami perubahan yang Anda harapkan,” jelas Brown.

    Springbok berawal dari University of Virginia, tempat para ilmuwan mengembangkan teknologi MRI yang sangat spesifik untuk menangani pasien dengan palsi serebral. Mereka membuat grafis 3D guna membantu ahli bedah anak menghitung prosedur pemanjangan tendon secara akurat. Setelah teknologi itu mulai menunjukkan hasil, Springbok membawanya ke dunia olahraga. NBA mulai bekerja sama dengan Springbok pada 2023. Springbok terpilih untuk mengikuti Innovation Lab MLS tahun ini.

    MRI konvensional, menurut Brown, menghasilkan “ribuan demi ribuan irisan [gambar abu-abu dua dimensi]”. Secara tradisional, para dokter mengambil gambar-gambar itu, menyusunnya berlapis-lapis, lalu harus melakukan analisis mendalam sendiri untuk membuat gambaran 3D dari subjek yang diperiksa. Brown dan rekan-rekannya mempercepat proses tersebut.

    “Sekarang kami bisa melakukan pemrosesan awal pada gambar-gambar itu menggunakan AI… kami bisa memperoleh semua gambar MRI yang sangat rumit, informasi ruang dan waktu 3D, serta semua hal yang ada di dalamnya. Kami mengolahnya, membuat batas-batas otot, dan dapat menghasilkan kembaran digital 3D yang sangat lengkap dan bagus,” kata Brown.

    Pada dasarnya, Springbok merupakan sarana untuk melacak data. Mereka tidak mengobati cedera. Mereka juga tidak menawarkan cara ajaib untuk mencegahnya. Namun, yang bisa mereka lakukan adalah menyederhanakan proses pemindaian yang rumit dengan cara yang sangat spesifik. Angka-angka yang biasanya membutuhkan waktu seminggu untuk diselesaikan dapat disajikan dalam hitungan jam.

    “Kami berperan sebagai sistem pendukung karena kami bisa membuat hasil pencitraan MRI jauh lebih berguna dan dapat ditindaklanjuti. Bukan kami yang menerapkannya untuk Anda. Kami menyediakan hasil pengukurannya. Namun, Anda terlatih dalam bidang ini. Anda telah menekuninya selama 10 tahun. Anda memiliki pandangan sendiri,” kata Brown.

  • Mengidentifikasi mereka yang berkembang lebih lambat

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Cavan Sullivan termasuk pemain muda yang perkembangan fisiknya dapat dipantau lebih cermat oleh klub-klub MLS berkat teknologi baru.

    Setiap hari, staf akademi Philadelphia Union menghadapi serangkaian pertanyaan penting: di level mana para pemain mereka siap bermain? Di mana batas antara perkembangan fisik dan kualitas di lapangan? Berapa banyak kesempatan bermain di tim utama yang siap dijalani talenta seperti Cavan Sullivan saat masih remaja? Mampukah tubuhnya mengatasinya?

    Secara tradisional, tidak ada satu jawaban pasti. Klub-klub MLS melakukan berbagai tes untuk mengukur kekuatan, ukuran tubuh, perkiraan tinggi badan, dan performa puncak. Semua itu merupakan perkiraan yang memakan waktu.

    Namun, Fit:Match yakin mereka bisa menawarkan cara yang lebih praktis dan lebih cepat. Hanya perlu ponsel dan 10 detik untuk mendapatkan gambaran tentang masa depan seorang pesepakbola muda.

    Begini cara kerjanya: pengguna mengambil empat foto orang yang akan dinilai dari berbagai sudut. Ponsel kemudian menghitung tinggi badan, massa tubuh, rentang lengan, dan setiap ukuran lain yang bisa dibayangkan. Setelah itu, sistem menghitung hal-hal yang jauh lebih kompleks: perkiraan tinggi badan, kematangan pertumbuhan, serta gambaran dasar tentang kondisi fisik penuh yang mungkin dicapai anak tersebut, lalu menyajikannya kepada pengguna. Pendiri teknologi ini, Haniff Brown, setengah bercanda menyebutnya “ChatGPT untuk sepak bola”. Proses yang cukup lazim di klub sepak bola profesional mana pun itu disederhanakan, dijalankan, dan hasilnya diberikan kepada pengguna dalam waktu kurang dari 30 detik.

    Brown memulai kiprahnya di industri mode. Ia mendapati bahwa pemindaian tubuh secara instan menggunakan ponsel pintar dapat mempercepat proses mencoba pakaian.

    “Bagaimana kami bisa memungkinkan [seorang pengguna] mengunggah profil tubuhnya agar ia tidak perlu membeli empat kemeja lalu mengembalikan tiga yang tidak pas? Ia cukup membeli satu, dan selesai,” kata Brown.

    Tak lama kemudian, pihak lain mulai memperhatikan. Brown mulai menerima telepon dari rumah sakit dan perusahaan layanan kesehatan. Pada 2024, mereka bekerja sama dengan sebuah klub Eropa yang tidak disebutkan namanya, yang meminta mereka memindai para pemain akademinya. Brown menyadari ada peluang untuk membangun sistem yang lebih ambisius.

    “Sejak awal, saya sangat tegas bahwa prosesnya tidak boleh memakan waktu lebih dari 15 detik. Alasannya, saya sadar para pelatih tidak menyukai penilaian yang terlalu lama. Mereka ingin anak-anak kembali menjalani latihan,” jelas Brown. “Semakin lama dan rumit penilaiannya, semakin kecil kemungkinan mereka menggunakannya.”

    Klub itu pun diyakinkan, dan pihak lain mulai terlibat. Namun, masih ada kendala lain, terutama fakta bahwa pelatih yang berbeda memperoleh hasil berbeda dalam tes medis dasar yang sama.

    “Yang kami lihat adalah seorang pelatih mengukur seorang pemain dan mendapatkan satu hasil, sementara pelatih lain dari tim yang sama mengukur pemain yang sama dan mendapatkan hasil berbeda,” jelas Brown.

    Karena itu, Fit:Match menstandarkan prosesnya. Empat foto, 30 detik untuk memuatnya, dan profil terperinci seorang pemain pun tersedia. Kini, sistem itu digunakan oleh klub maupun anak-anak.

    “Saat orang tua mendaftarkan anak mereka untuk masuk akademi, mereka bisa mengunggah foto anak mereka. Sistem ini membuat kembaran digital anak tersebut, lalu di sisi pengelola sistem, kami memberikan semua statistik pemain itu kepada MLS,” kata Brown.

    Hal itu membantu klub membuat perkiraan yang lebih berdasar mengenai kelompok usia yang tepat bagi para pemain. Kondisi sepak bola usia muda masih, setidaknya sebagian, dipengaruhi oleh ukuran tubuh.

    “Pemain berusia 14 tahun yang berkembang lebih awal sangat berbeda dari pemain berusia 14 tahun yang berkembang lebih lambat. Sekarang MLS bisa membedakannya secara ilmiah, lalu menyediakan jalur perkembangan yang lebih baik bagi mereka yang berkembang lebih lambat agar mereka tidak keluar dari ekosistem,” kata Brown.

  • Mengelola ekspektasi dan menghadapi persoalan etika

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    Pelatih Seattle Reign Laura Harvey secara terbuka mengungkapkan bahwa ia menggunakan ChatGPT sebagai titik awal untuk mencari ide taktik, termasuk bereksperimen dengan formasi lima bek.

    Semua ini terdengar cukup meyakinkan, bahkan mungkin dapat mengubah keadaan. Namun, ada persoalan etika yang menyertainya. Mengubah secara mendasar proses yang sudah dikenal, apalagi dengan menggunakan mesin, memunculkan dilema. Memproyeksikan perkembangan seorang remaja bisa menjadi hal yang rumit, dan ada pertanyaan-pertanyaan lebih luas yang perlu diajukan.

    “Langkah pertama adalah membuat orang merasa nyaman,” kata Brown.

    Hal yang sama berlaku bagi Marquee, yang sejak awal menyadari bahwa mereka harus bekerja bersama klub, bukan bekerja untuk klub.

    “Sejujurnya, ini lebih tentang membuat mereka merasa nyaman dengan segala hal yang kami lakukan bersama. Lalu, setelah kami menciptakan beberapa kisah sukses bersama, kami pasti akan memublikasikannya,” kata Bracha.

    Ada pula pertanyaan moral seputar penciptaan sesuatu yang dapat berdampak pada pekerjaan seseorang. Bracha memandang persoalan semacam itu secara objektif.

    “Dari perspektif imbal hasil investasi, mendatangi kami akan selalu lebih cepat, lebih sigap, dan lebih tepat karena kami sudah membangun sesuatu dan berinvestasi besar untuk menyempurnakannya. Itu satu-satunya pengeluaran Anda. Salah satu pengeluaran terbesar klub sepakbola saat ini adalah gaji. Jadi, apakah mereka ingin merekrut lebih banyak orang untuk membangun hal semacam itu atau membelinya dari pihak luar? Ini seperti pertanyaan paling umum soal AI saat ini: membangun atau membeli? Dalam kasus ini, menurut saya membeli,” tambahnya.

    Namun, itu tidak selalu menjamin kesuksesan. Wolfsburg termasuk di antara klub-klub Eropa yang lebih awal mengadopsi AI. Mereka mengklaim telah menghemat €1 juta per tahun dengan bantuan AI untuk tugas-tugas administratif dan pencegahan cedera. Tahun lalu, mereka kesulitan di lapangan dan menerima banyak pemberitaan negatif terkait upaya humas mereka mempromosikan penggunaan AI ketika performa tim menurun.

    Sejak itu, mereka justru semakin menegaskan komitmennya. Sevilla menggunakan IBM WatsonX untuk membantu pengelolaan data.

    Sementara itu, sebagian pihak lebih teguh dalam menggunakan AI. Fraser mengaku pernah mencoba-coba ChatGPT untuk bereksperimen dengan potensi keunggulan dalam menghadapi lawan dan pilihan formasi. Yang lain nyaris mengandalkannya. Pelatih kepala Seattle Reign, Laura Harvey, menjadi sorotan pada Oktober 2025 ketika mengaku menggunakan ChatGPT untuk membantunya menentukan taktik. Saat berbicara dengan Lori Lindsey dan Christina Unkel dalam podcast Soccerish, Harvey dengan sedikit bangga mengatakan bahwa ia bertanya kepada agen AI tersebut, “Formasi apa yang harus digunakan untuk mengalahkan tim-tim NWSL?”

    Untuk dua dari 14 tim di liga tersebut kala itu, ChatGPT menjawab, “Anda sebaiknya bermain dengan lima bek.” Harvey mempertimbangkan gagasan itu dan membawanya kepada staf pelatihnya. Reign menerapkan sistem dengan lima bek dan finis di posisi kelima, delapan peringkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

    Apakah ChatGPT membalikkan keadaan Seattle Reign? Tentu saja tidak. Namun, ChatGPT memberikan sebuah gagasan yang pada akhirnya diterapkan di lapangan. Bagi para pendukung AI, itu mungkin bisa dianggap sebagai keberhasilan.

    Di sisi lain, ada banyak kegagalan, atau data yang akhirnya dikesampingkan. Mungkin hasil bukanlah inti persoalannya. Sebaliknya, AI merupakan satu lagi alat bagi pelatih, analis, dan klub. Dalam olahraga dengan persaingan yang begitu ketat dan tanpa ampun, etika serta persepsi seputar hal-hal semacam itu sebenarnya bukan menjadi perhatian utama.

    “Kita semua mencari keunggulan apa pun yang bisa kita dapatkan,” kata Fraser, merangkum semuanya dengan tepat.