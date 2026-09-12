Kisah luar biasa Elversberg: Klub kecil Jerman itu melesat cepat dari kasta keempat hingga mampu bersaing langsung dengan Bayern Munich di Bundesliga
Elversberg belum pernah bermain di Bundesliga sebelum musim ini, dan para suporternya tentu khawatir akan kemungkinan terburuk saat daftar pertandingan diumumkan. Mereka nyaris tak mungkin menghadapi awal yang lebih berat, dengan laga kandang melawan juara 2024 Bayer Leverkusen dan pemenang Bundesliga dua musim beruntun Bayern Munich yang mengapit lawatan ke Borussia Monchengladbach.
Namun kini kita memasuki pekan ketiga, dan Elversberg duduk di posisi ketiga klasemen, hanya kalah selisih gol dari Freiburg dan Borussia Dortmund. Di bawah arahan pelatih kepala Vincent Wagner, mereka meraih dua kemenangan beruntun, sudah mencetak tujuh gol, dan kemenangan lagi atas Bayern pada Minggu akan membuat mereka unggul lima poin dari tim bertabur bintang asuhan Vincent Kompany.
Ini adalah posisi yang bahkan tak pernah bisa dibayangkan Elversberg hanya empat tahun lalu, ketika mereka bermain di kasta keempat sepak bola Jerman. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, dan yang telah menciptakan keyakinan tak tergoyahkan di dalam ruang ganti.
Kota kecil dan awal mula yang sederhana
Elversberg adalah sebuah munisipalitas di selatan Jerman dengan populasi hanya 13.000 orang. Kota ini hanya merupakan kota terbesar ke-30 di Saarland, salah satu dari 30 negara bagian di negara tersebut, dan bahkan tidak memiliki stasiun kereta atau balai warga. Ini adalah tempat terkecil yang pernah menjadi markas klub Bundesliga, dan karena itu Elversberg dijuluki Dorfverein ('Klub desa').
Awalnya dibentuk pada 1907 sebelum bubar selama Perang Dunia I, Elversberg dibentuk kembali pada 1918, dan menghabiskan hampir satu abad sebagai tim amatir. Namun, pada awal 2000-an, keadaan mulai berubah. Perusahaan farmasi lokal Ursapharm menjadi penyokong dan sponsor utama Elversberg di bawah mantan presiden klub Frank Holzer, dan putranya Dominik mengambil alih pada 2011.
Dua tahun kemudian, Elversberg meraih promosi ke 3. Liga, kasta ketiga Jerman dan divisi profesional penuh terendah. Sayangnya, mereka langsung terdegradasi, tetapi Ursapharm memperoleh hak penamaan stadion kandang klub, yang secara resmi diubah namanya menjadi Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (tetap mempertahankan kaitannya dengan pohon linden berusia 100 tahun yang sayangnya tumbang pada 2015), dan stadion itu secara bertahap diperluas hingga dapat menampung 10.000 penonton.
Visi sepak bola yang layak masih belum ada, sampai akhirnya Horst Steffen datang sebagai pelatih kepala pada 2018. Steffen membangun gaya bermain yang dinamis dan proaktif, yang secara konsisten memberi nilai sepadan bagi para suporter, dan pada akhirnya menghadirkan gelar Regionalliga Sudwest pada 2021-22.
Merangkak naik dalam jenjang karier
Itu membuat Elversberg kembali ke 3.Liga, dan kali ini mereka siap naik level. Tim asuhan Steffen membuktikannya tepat di awal musim 2022-23 dengan mencatat kejutan terbesar dalam sejarah mereka, mengalahkan Leverkusen 4-3 pada putaran pertama DFB-Pokal.
Bochum menghentikan perjalanan mereka di babak berikutnya, tetapi Elversberg tampil konsisten di level tinggi di liga. Mereka akhirnya mengungguli Frieburg untuk merebut trofi 3.Liga setelah persaingan promosi yang mendebarkan, yang membuat lima klub teratas hanya terpaut lima poin.
Elversberg juga membukukan catatan serangan terbaik di divisi tersebut, dengan 80 gol dari 38 pertandingan, 10 di antaranya dicetak oleh pemain pinjaman dari Stuttgart, Nick Woltemade. Steffen pernah mengatakan bahwa "kemenangan spektakuler jauh lebih saya sukai ketimbang 1-0 yang menyedihkan", dan para pemainnya membawa sikap itu ke setiap pertandingan.
Musim perdana mereka di 2.Bundesliga menjadi pengalaman belajar yang berat, tetapi Elversberg tetap mampu mengamankan finis di peringkat ke-11. Lalu, pada 2024-25, mereka nyaris mencapai Tanah yang Dijanjikan.
Setelah finis ketiga di liga di belakang Koln dan Hamburg, Elversberg lolos ke play-off promosi/degradasi melawan tim Bundesliga yang kesulitan, Heidenheim. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada leg pertama, dan tetap terkunci 1-1 pada leg kedua hingga menit kelima injury time, ketika Leo Scienza mencetak gol penentu dramatis yang menghancurkan hati Elversberg.
'Energi baru'
Elversberg mendapat pukulan ganda ketika Steffen memutuskan meninggalkan klub setelah menerima tawaran untuk bergabung dengan Werder Bremen. Klub kecil itu menerima biaya kompensasi sebesar €300.000, tetapi itu tak banyak meredam kehilangan atas sosok pelatih yang telah membawa klub mencapai level yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Proses untuk mencari pengganti Steffen berlangsung panjang. Direktur olahraga Nils-Ole Book menginginkan pelatih modern secara taktik yang akan terus mendorong sepakbola atraktif berintensitas tinggi sekaligus mengembangkan talenta muda paling menjanjikan milik klub. Pilihan akhirnya jatuh kepada Wagner, yang membawa tim cadangan Hoffenheim promosi ke 3.Liga pada 2024-25.
"Dengan semua yang ia miliki, dia sangat cocok dengan kami," kata Book saat perkenalan Wagner. "Vincent tidak hanya akan melanjutkan jalur kami saat ini, tetapi juga memperkaya dan mengembangkannya dengan energi baru."
Terlepas dari minimnya pengalaman sebagai pelatih level atas, Wagner sejak itu menjawab tuntutan tersebut dengan cara yang spektakuler, membuktikan dirinya sebagai penerus Steffen yang lebih dari layak. Steffen sendiri hanya bertahan tujuh bulan menangani Werder sebelum dipecat. Meski begitu, optimisme pada awalnya tidak tinggi, terutama karena perginya duo pencetak gol penting Fisnik Asllani dan Muhammed Damar setelah masa peminjaman mereka masing-masing berakhir.
Elversberg juga kehilangan andalan di lini belakang Robin Fellhauer ke Augsburg, di tengah sederet kepergian lainnya, yang membuat para pengamat memprediksi penurunan ke papan tengah. Namun, Book bekerja tanpa lelah dengan sumber daya terbatas untuk memastikan Wagner tidak kekurangan opsi.
Lukasz Poreba, Bambase Conté, dan Jarzinho Malanga semuanya datang dengan status pinjaman dari klub-klub Bundesliga, dan Elversberg merekrut Lasse Gunther serta Jan Gyamerah secara permanen untuk memperkuat pertahanan. Para pemain baru itu cepat menyatu ketika Wagner segera membungkam para peragu dalam kampanye bersejarah 2025-26.
'Seperti terbang ke bulan'
Elversberg mengawali era Wagner dengan brilian, memenangi tujuh dari sembilan laga pertama mereka di 2. Bundesliga, dan meski setelah itu performa mereka naik turun, mereka tetap mampu menjaga laju bersama para rival promosi. Schalke pada akhirnya melesat untuk merebut posisi pertama, tetapi perebutan satu tempat promosi otomatis lainnya baru ditentukan pada hari terakhir musim.
Laga kandang melawan tim juru kunci Preussen Munster terlihat menguntungkan bagi Elversberg, yang berada di posisi kedua, unggul atas Paderborn berkat selisih gol yang lebih baik, tetapi besarnya momen itu bisa saja membuat para pemain mereka goyah. Namun, anak asuh Wagner tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat melaju menuju kemenangan telak 3-0 yang menjadikan Elversberg klub Bundesliga untuk pertama kalinya dalam 119 tahun sejarah mereka.
"Tentu saja, ini sesuatu yang istimewa," kata Wagner. "Seorang teman saya berkata pekan ini, 'Jika Elv bisa promosi, itu seperti terbang ke bulan.' Dan hari ini kami berhasil mendarat di bulan."
Pencapaian itu menjadi semakin luar biasa karena Elversberg menjual pencetak gol terbanyak liga, Younes Ebnoutalib, ke Eintracht Frankfurt pada Januari, lalu melepas Book ke Borussia Dortmund dua bulan kemudian.
Lukas Petkov tampil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ebnoutalib, mencetak enam gol pada paruh kedua musim sambil menyumbang 11 assist lainnya sepanjang musim, denganTom Zimmerschied menjadi partner ideal bagi pemain Bulgaria itu lewat sembilan kontribusi gol miliknya sendiri. Elversberg sangat mematikan dalam menyerang, mencetak 64 gol, terbanyak di liga, dan mereka hanya kebobolan 39 gol di sisi lain lapangan, catatan terbaik kedua di divisi tersebut di belakang Schalke.
Persiapan Bundesliga
Perubahan besar dilakukan sepanjang musim panas saat Elversberg bersiap menjalani hidup di Bundesliga, termasuk dimulainya renovasi stadion agar memenuhi persyaratan Bundesliga. Ursapharm Arena akan diperluas menjadi berkapasitas 15.000 pada musim semi tahun depan, tetapi untuk saat ini, satu sisi stadion tampak seperti lokasi konstruksi, dengan tribun baja sementara dipasang agar jurnalis bisa meliput pertandingan.
Elversberg juga mendatangkan Christian Weber dari Fortuna Dusseldorf, tempat ia bekerja selama 16 tahun sebagai pemandu bakat dan kemudian sebagai direktur olahraga mereka. Mengikuti jejak Book bukan tugas mudah mengingat reputasinya yang luar biasa dalam mengidentifikasi talenta-talenta tersembunyi, tetapi Weber melakukan serangkaian langkah cerdas versinya sendiri pada bursa transfer pertamanya di klub.
Ia mencatatkan langkah impresif dengan merekrut gelandang serang berusia 21 tahun Maurice Krattenmacher dari Bayern hanya dengan €2 juta, dan melanjutkan tren klub dalam menemukan nilai di pasar pinjaman dengan mengamankan kesepakatan untuk Francis Onyeka dari Bayer Leverkusen, Noah Darvich dari Stuttgart, dan Noel Futkeu dari Eintracht. Elversberg juga memecahkan rekor transfer mereka saat memboyong Cole Campbell dari Dortmund dengan €6 juta, yang memicu kehebohan terbesar.
Campbell dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan milik Amerika Serikat, dan direktur teknik baru Elversberg Josef Welzmuller menaruh ekspektasi besar. "Dia pemain fantastis. Dia sangat cepat dan kuat saat membawa bola maupun dalam situasi satu lawan satu," kata Welzmuller kepada Bulinews pada Agustus. "Kami sangat, sangat yakin bahwa dia akan menjalani musim terobosan."
Tiga pilar
Welzmuller juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal tim beralih ke pendekatan yang lebih defensif demi bertahan di Bundesliga, yang oleh Wagner, yang tampaknya gemar dengan metafora ruang angkasa, dianggap setara dengan "misi ke Mars".
"Kami tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda," kata Welzmuller kepada BBC Sport. "Identitas kami tetap sama dan itu dibangun di atas tiga pilar utama. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah intens, dan yang ketiga adalah cerdas." Pilar-pilar itu terlihat lebih kokoh dari sebelumnya saat menghadapi Leverkusen pada pekan pembuka.
Elversberg mengejutkan tim asuhan Carles Martínez dengan melesat unggul dua gol dalam 10 menit pertama. Petkov mencetak gol pertama lewat tembakan yang berbelok arah, sebelum Campbell membuat skor menjadi 2-0 dengan sepakan keras yang terlalu sulit diantisipasi kiper Leverkusen, Mark Flekken. Penyelesaiannya sangat kejam, dan kepercayaan diri serta ketenangan sang pemain 20 tahun saat menguasai bola begitu mengesankan ketika ia melaju ke arah kotak penalti setelah menyambar umpan yang lepas.
David Mokwa membuat tuan rumah unggul jauh 25 detik setelah kick-off babak kedua, dengan mengonversi umpan silang rendah Petkov dari jarak dekat. Leverkusen akhirnya melawan lewat gol-gol Patrick Schick dan Christian Kofane, tetapi itu terlambat. Meski Wagner menurunkan tujuh debutan Bundesliga dalam starting XI-nya, dan mantan wonderkid Dortmund dan Hoffenheim, Campbell, menjadi anggota skuad pertandingan yang paling berpengalaman dengan 10 penampilan di kasta tertinggi Jerman, Elversberg mampu mengatasi Leverkusen.
"Untungnya kami melakukan ini dengan dukungan suporter kami, Kami kecil tetapi perkasa," kata Wagner setelah pertandingan. "Kami harus terus memainkan sepak bola yang berani karena itu satu-satunya cara agar kami punya peluang di liga ini."
Comeback epik
Elversberg melewati ujian yang jauh lebih berat di ista-Borussia-Park pada pekan pertandingan kedua. Mereka tertinggal 3-1 dari Gladbach sebelum laga memasuki satu jam, dan Wagner dikartu merah karena memprotes gol kedua tim tuan rumah, yang tercipta setelah wasit keliru memberikan lemparan ke dalam kepada mereka alih-alih kepada Elversberg.
Meski begitu, sang pelatih mampu membalikkan keadaan dengan instruksi pergantian pemain dari tribune. Krattenmacher memperkecil ketertinggalan satu menit setelah masuk, menyundul bola ke mistar gawang sebelum menyambar bola rebound ke dalam gawang, lalu Felix Heidel menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang dieksekusi dengan indah pada menit ke-80.
Panggung pun siap untuk akhir yang dramatis, dan jauh di masa injury time, Futkeu, pemain pengganti lainnya, memberi umpan kepada Krattenmacher untuk melepaskan penyelesaian yang membawa Elversberg mencetak gol keempat dan menuntaskan dwigol yang berkesan. Itu adalah pertandingan yang mendebarkan dan menegaskan semangat pantang menyerah yang mengalir dalam skuad Wagner.
"Saya menikmati cara kami bermain sepak bola, benar-benar penampilan tim yang sensasional dari semua orang," kata sang pelatih kepada wartawan. Kapten klub Lukas Pinckert menambahkan: "Kami tertinggal 1-3 di hadapan penonton sebanyak ini dan membalikkan keadaan sebagai tim promosi, itu luar biasa. Kami benar-benar satu kesatuan, kami tidak pernah menyerah."
Jika Elversberg bisa melakukan hal yang mustahil dan mengalahkan Bayern pada hari Minggu, mereka bisa melesat ke puncak Bundesliga, asalkan hasil lain berpihak kepada mereka. Itu akan terasa seperti mimpi, dan tim promosi itu bisa mendapat tambahan harapan dari hasil imbang 0-0 Schalke melawan Bayern pada pertemuan terakhir saat mereka berusaha meredam pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise.
Namun, tidak akan ada rencana untuk bermain sangat bertahan seperti yang dilakukan Schalke; Elversberg akan tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka dan meladeni Bayern secara terbuka. Welzmuller, pria kelahiran Munich yang tumbuh besar dengan mendukung klub tersukses di Jerman itu, mengatakan tentang besarnya laga ini: "Ini akan gila. [Tapi] kami tidak takut kepada siapa pun." Itulah, di atas begitu banyak kualitas menarik lain yang mereka miliki sebagai sebuah klub, yang membuat Elversberg benar-benar istimewa.