Elversberg melewati ujian yang jauh lebih berat di ista-Borussia-Park pada pekan pertandingan kedua. Mereka tertinggal 3-1 dari Gladbach sebelum laga memasuki satu jam, dan Wagner dikartu merah karena memprotes gol kedua tim tuan rumah, yang tercipta setelah wasit keliru memberikan lemparan ke dalam kepada mereka alih-alih kepada Elversberg.

Meski begitu, sang pelatih mampu membalikkan keadaan dengan instruksi pergantian pemain dari tribune. Krattenmacher memperkecil ketertinggalan satu menit setelah masuk, menyundul bola ke mistar gawang sebelum menyambar bola rebound ke dalam gawang, lalu Felix Heidel menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang dieksekusi dengan indah pada menit ke-80.

Panggung pun siap untuk akhir yang dramatis, dan jauh di masa injury time, Futkeu, pemain pengganti lainnya, memberi umpan kepada Krattenmacher untuk melepaskan penyelesaian yang membawa Elversberg mencetak gol keempat dan menuntaskan dwigol yang berkesan. Itu adalah pertandingan yang mendebarkan dan menegaskan semangat pantang menyerah yang mengalir dalam skuad Wagner.

"Saya menikmati cara kami bermain sepak bola, benar-benar penampilan tim yang sensasional dari semua orang," kata sang pelatih kepada wartawan. Kapten klub Lukas Pinckert menambahkan: "Kami tertinggal 1-3 di hadapan penonton sebanyak ini dan membalikkan keadaan sebagai tim promosi, itu luar biasa. Kami benar-benar satu kesatuan, kami tidak pernah menyerah."

Jika Elversberg bisa melakukan hal yang mustahil dan mengalahkan Bayern pada hari Minggu, mereka bisa melesat ke puncak Bundesliga, asalkan hasil lain berpihak kepada mereka. Itu akan terasa seperti mimpi, dan tim promosi itu bisa mendapat tambahan harapan dari hasil imbang 0-0 Schalke melawan Bayern pada pertemuan terakhir saat mereka berusaha meredam pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise.

Namun, tidak akan ada rencana untuk bermain sangat bertahan seperti yang dilakukan Schalke; Elversberg akan tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka dan meladeni Bayern secara terbuka. Welzmuller, pria kelahiran Munich yang tumbuh besar dengan mendukung klub tersukses di Jerman itu, mengatakan tentang besarnya laga ini: "Ini akan gila. [Tapi] kami tidak takut kepada siapa pun." Itulah, di atas begitu banyak kualitas menarik lain yang mereka miliki sebagai sebuah klub, yang membuat Elversberg benar-benar istimewa.