Kisah luar biasa Elversberg: Kebangkitan pesat klub kecil Jerman itu dari kasta keempat hingga mampu bersaing ketat dengan Bayern Munich di Bundesliga
Elversberg belum pernah bermain di Bundesliga sebelum musim ini, dan para penggemarnya tentu sempat mengkhawatirkan yang terburuk ketika daftar pertandingan diumumkan. Mereka nyaris tak mungkin menghadapi awal yang lebih berat, dengan laga kandang melawan juara 2024 Bayer Leverkusen dan pemenang Bundesliga dua musim beruntun Bayern Munich yang mengapit lawatan ke Borussia Monchengladbach.
Namun kini, saat memasuki pekan ketiga, Elversberg duduk di peringkat ketiga klasemen, hanya kalah selisih gol dari Freiburg dan Borussia Dortmund. Di bawah arahan pelatih kepala Vincent Wagner, mereka meraih dua kemenangan beruntun, sudah mencetak tujuh gol, dan kemenangan lain atas Bayern pada Minggu akan membuat mereka unggul lima poin dari tim bertabur bintang asuhan Vincent Kompany.
Ini adalah posisi yang bahkan tak pernah bisa dibayangkan Elversberg hanya empat tahun lalu, ketika mereka bermain di kasta keempat sepak bola Jerman. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, dan yang telah menciptakan keyakinan tak tergoyahkan di ruang ganti.
Kota kecil yang sederhana & awal mula
Elversberg adalah sebuah munisipalitas di Jerman selatan dengan populasi hanya 13.000 orang. Tempat ini hanya merupakan kota terbesar ke-30 di Saarland, salah satu dari 30 negara bagian di negara itu, dan bahkan tidak memiliki stasiun kereta atau balai komunitas. Ini adalah tempat terkecil yang pernah menjadi markas klub Bundesliga, dan karena itu Elversberg dijuluki Dorfverein ('Klub desa').
Awalnya didirikan pada 1907 sebelum bubar selama Perang Dunia I, Elversberg dibentuk kembali pada 1918, dan menghabiskan hampir satu abad sebagai tim amatir. Namun, pada awal 2000-an, segalanya mulai berubah. Perusahaan farmasi lokal Ursapharm menjadi penyokong dan sponsor utama Elversberg di bawah mantan presiden klub Frank Holzer, dan putranya Dominik mengambil alih pada 2011.
Dua tahun kemudian, Elversberg meraih promosi ke 3. Liga, kasta ketiga Jerman dan divisi profesional penuh terendah. Sayangnya, mereka langsung terdegradasi, tetapi Ursapharm memperoleh hak penamaan stadion kandang klub, yang secara resmi diubah namanya menjadi Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (tetap mempertahankan kaitannya dengan pohon limau berusia 100 tahun yang sayangnya tumbang pada 2015), dan stadion itu secara bertahap diperluas hingga menampung 10.000 penonton.
Visi sepakbola yang benar-benar matang masih belum ada, sampai Horst Steffen datang sebagai pelatih kepala pada 2018. Steffen membangun gaya bermain yang dinamis dan proaktif, yang secara konsisten memberi nilai sepadan bagi para penggemar, dan pada akhirnya menghadirkan gelar Regionalliga Sudwest pada 2021-22.
Menanjak naik dalam hierarki
Hal itu membuat Elversberg kembali ke 3. Liga, dan kali ini mereka siap untuk naik ke level berikutnya. Tim asuhan Steffen membuktikannya sejak awal kampanye 2022-23 dengan menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah mereka, mengalahkan Leverkusen 4-3 pada putaran pertama DFB-Pokal.
Bochum mengakhiri perjalanan mereka pada putaran berikutnya, tetapi Elversberg tampil konsisten di level tinggi di liga. Mereka akhirnya menyalip Frieburg untuk merebut gelar 3. Liga setelah persaingan promosi yang mendebarkan, yang membuat lima klub teratas hanya terpaut lima poin.
Elversberg juga membukukan catatan serangan terbaik di divisi itu, dengan 80 gol dari 38 pertandingan, 10 di antaranya dicetak oleh pemain pinjaman dari Stuttgart, Nick Woltemade. Steffen pernah mengatakan bahwa "kemenangan spektakuler jauh lebih saya sukai daripada kemenangan tipis 1-0", dan para pemainnya membawa sikap itu ke setiap pertandingan.
Kampanye perdana mereka di 2. Bundesliga menjadi pengalaman belajar yang berat, tetapi Elversberg tetap mampu mengamankan finis di posisi ke-11. Lalu, pada 2024-25, mereka nyaris mencapai Tanah yang Dijanjikan.
Setelah finis ketiga di liga di belakang Koln dan Hamburg, Elversberg lolos ke play-off promosi/degradasi melawan tim Bundesliga yang sedang kesulitan, Heidenheim. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada leg pertama, dan masih terkunci 1-1 pada leg kedua hingga menit kelima masa injury time, ketika Leo Scienza mencetak gol penentu dramatis yang menghancurkan hati Elversberg.
'Energi baru'
Penderitaan ganda menimpa Elversberg ketika Steffen memutuskan meninggalkan klub setelah menerima tawaran untuk bergabung dengan Werder Bremen. Klub kecil itu menerima biaya kompensasi sebesar €300.000, tetapi itu tidak banyak meredam pukulan akibat kehilangan pelatih yang membawa klub ke level yang belum pernah mereka capai sebelumnya.
Proses mencari pengganti Steffen berlangsung panjang. Direktur olahraga Nils-Ole Book menginginkan pelatih modern secara taktik yang akan terus mengusung sepakbola atraktif berintensitas tinggi, sembari mempromosikan talenta-talenta muda paling menjanjikan milik klub. Mereka pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Wagner, yang membawa tim cadangan Hoffenheim promosi ke 3.Liga pada 2024-25.
"Dengan semua yang ia miliki, dia sangat cocok dengan kami," kata Book saat perkenalan Wagner. "Vincent tidak hanya akan melanjutkan jalur kami saat ini, tetapi juga memperkaya dan mengembangkannya dengan energi baru."
Meski minim pengalaman sebagai pelatih level atas, Wagner sejak itu menjalankan tugas tersebut dengan cara yang spektakuler, membuktikan dirinya sebagai penerus Steffen yang lebih dari layak. Steffen sendiri hanya bertahan tujuh bulan sebagai pelatih Werder sebelum dipecat. Namun, optimisme pada awalnya tidak tinggi, terutama karena hengkangnya duo pencetak gol kunci Fisnik Asllani dan Muhammed Damar setelah masa peminjaman mereka masing-masing berakhir.
Elversberg juga kehilangan sosok penting di lini belakang, Robin Fellhauer, ke Augsburg, di tengah banyaknya pemain lain yang pergi, yang membuat para pengamat memprediksi kemunduran ke papan tengah. Namun, Book bekerja tanpa lelah dengan sumber daya terbatas untuk memastikan Wagner tidak kekurangan opsi.
Lukasz Poreba, Bambase Conté, dan Jarzinho Malanga semuanya datang dari klub-klub Bundesliga dengan status pinjaman, sementara Elversberg merekrut Lasse Gunther dan Jan Gyamerah secara permanen untuk memperkuat pertahanan. Para pemain baru itu cepat menyatu saat Wagner segera membungkam para peragunya dalam kampanye bersejarah 2025-26.
'Seperti terbang ke bulan'
Elversberg mengawali kiprahnya di bawah Wagner dengan gemilang, memenangi tujuh dari sembilan pertandingan pertama mereka di 2. Bundesliga, dan meski setelah itu performa mereka naik turun, mereka berbuat cukup untuk menjaga laju dengan para rival promosi mereka. Schalke pada akhirnya melesat untuk merebut posisi pertama, tetapi perebutan satu tempat promosi otomatis lainnya baru ditentukan hingga hari terakhir musim.
Laga kandang melawan Preussen Munster yang terpuruk di dasar klasemen terlihat menguntungkan bagi Elversberg, yang berada di posisi kedua, unggul atas Paderborn berkat selisih gol yang lebih baik, tetapi besarnya momen itu dengan mudah bisa membuat para pemain mereka goyah. Namun, pasukan Wagner tidak menunjukkan tanda-tanda gugup dalam perjalanan menuju kemenangan telak 3-0 yang menjadikan Elversberg sebagai klub Bundesliga untuk pertama kalinya dalam 119 tahun sejarah mereka.
"Tentu saja, ini sesuatu yang spesial," kata Wagner. "Seorang teman saya berkata pekan ini, 'Jika Elv bisa promosi, itu seperti terbang ke bulan.' Dan kami berhasil melakukan pendaratan di bulan hari ini."
Pencapaian itu menjadi semakin luar biasa karena Elversberg menjual pencetak gol terbanyak liga, Younes Ebnoutalib, ke Eintracht Frankfurt pada Januari, lalu melihat Book hengkang ke Borussia Dortmund dua bulan kemudian.
Lukas Petkov tampil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ebnoutalib, mencetak enam gol pada paruh kedua musim sambil menyumbang 11 assist lainnya sepanjang tahun, denganTom Zimmerschied menjadi partner ideal bagi pemain Bulgaria itu dengan sembilan kontribusi gol miliknya sendiri. Elversberg begitu sulit dibendung saat menyerang, mencetak 64 gol, terbanyak di liga, dan mereka juga hanya kebobolan 39 gol di sisi lain lapangan, catatan terbaik kedua di divisi tersebut di belakang Schalke.
Persiapan Bundesliga
Perubahan besar dilakukan sepanjang musim panas saat Elversberg bersiap menjalani kehidupan di Bundesliga, termasuk dimulainya renovasi stadion agar memenuhi persyaratan Bundesliga. Ursapharm Arena akan diperluas hingga berkapasitas 15.000 pada musim semi tahun depan, tetapi untuk saat ini, salah satu sisi stadion masih menyerupai lokasi konstruksi, dengan tribun baja sementara dipasang agar para jurnalis dapat meliput pertandingan.
Elversberg juga mendatangkan Christian Weber dari Fortuna Dusseldorf, tempat ia bekerja selama 16 tahun sebagai pencari bakat dan kemudian sebagai direktur olahraga mereka. Mengikuti jejak Book bukanlah tugas mudah mengingat reputasinya yang luar biasa dalam mengidentifikasi talenta-talenta tersembunyi, tetapi Weber melakukan serangkaian langkah cerdas versinya sendiri pada jendela transfer pertamanya di klub tersebut.
Ia membuat gebrakan impresif dengan merekrut gelandang serang berusia 21 tahun Maurice Krattenmacher dari Bayern hanya dengan €2 juta, dan melanjutkan tren klub dalam menemukan nilai di pasar pinjaman dengan mengamankan kesepakatan untuk Francis Onyeka dari Bayer Leverkusen, Noah Darvich dari Stuttgart, dan Noel Futkeu dari Eintracht. Elversberg juga memecahkan rekor transfer mereka saat memboyong Cole Campbell dari Dortmund dengan €6 juta, yang memicu kehebohan terbesar.
Campbell dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan milik Amerika Serikat, dan direktur teknis baru Elversberg Josef Welzmuller menaruh ekspektasi besar. "Dia pemain fantastis. Dia sangat cepat dan kuat saat membawa bola maupun dalam situasi satu lawan satu," kata Welzmuller kepada Bulinews pada Agustus. "Kami sangat, sangat yakin bahwa dia akan menjalani musim terobosannya."
Tiga pilar
Welzmuller juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai tim yang beralih ke pendekatan yang lebih defensif untuk bertahan di Bundesliga, yang oleh Wagner, yang tampaknya gemar dengan metafora ruang angkasa, dianggap setara dengan "misi ke Mars".
"Kami tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda," kata Welzmuller kepada BBC Sport. "Identitasnya tetap sama dan itu dibangun di atas tiga pilar utama. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah intens, dan yang ketiga adalah cerdas." Pilar-pilar itu terlihat lebih kokoh dari sebelumnya saat menghadapi Leverkusen pada pekan pembuka.
Elversberg mengejutkan tim asuhan Carles Martínez dengan melesat unggul dua gol dalam 10 menit pertama. Petkov mencetak gol pertama lewat tembakan yang berbelok arah, sebelum Campbell membuat skor menjadi 2-0 dengan sepakan keras yang terlalu sulit diantisipasi kiper Leverkusen, Mark Flekken. Penyelesaiannya sangat klinis, dan kepercayaan diri serta ketenangan pemain berusia 20 tahun itu saat menguasai bola sangat mengesankan ketika ia menusuk ke arah kotak penalti setelah memanfaatkan umpan yang lepas.
David Mokwa membawa tuan rumah unggul jauh 25 detik setelah sepak mula babak kedua, dengan menyambar umpan silang datar Petkov dari jarak dekat. Leverkusen pada akhirnya bangkit lewat gol-gol Patrick Schick dan Christian Kofane, tetapi semuanya terlambat. Meski Wagner menurunkan tujuh debutan Bundesliga dalam susunan starter, dan mantan wonderkid Dortmund dan Hoffenheim, Campbell, menjadi anggota skuad pertandingan paling berpengalaman dengan catatan 10 penampilan di kasta tertinggi Jerman, Elversberg mampu mengatasi Leverkusen.
"Untungnya kami melakukan ini dengan dukungan para suporter kami, Kami kecil tetapi perkasa," kata Wagner setelah pertandingan. "Kami harus terus bermain sepak bola dengan berani karena itu satu-satunya cara agar kami punya peluang di liga ini."
Comeback epik
Elversberg melewati ujian yang jauh lebih berat di ista-Borussia-Park pada pekan pertandingan kedua. Mereka tertinggal 3-1 dari Gladbach sebelum laga memasuki satu jam, dan Wagner diusir keluar karena memprotes gol kedua tim tuan rumah, yang tercipta setelah wasit keliru memberikan lemparan ke dalam kepada mereka alih-alih kepada Elversberg.
Meski begitu, sang manajer mampu membalikkan keadaan dengan instruksi pergantiannya dari tribun. Krattenmacher menipiskan ketertinggalan satu menit setelah masuk, menyundul bola ke mistar gawang sebelum menyambar bola pantul ke dalam gawang, lalu Felix Heidel menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang dieksekusi dengan indah pada menit ke-80.
Panggung pun siap untuk akhir yang dramatis, dan jauh di masa injury time, Futkeu, pemain pengganti lainnya, memberi umpan kepada Krattenmacher untuk melepaskan penyelesaian yang membawa Elversberg mencetak gol keempat dan menuntaskan dwigol yang berkesan. Itu adalah pertandingan penuh tensi yang menegaskan semangat pantang menyerah dalam skuad Wagner.
"Saya menikmati cara kami bermain sepakbola, benar-benar penampilan tim yang sensasional dari semua orang," kata sang pelatih kepada wartawan. Kapten klub Lukas Pinckert menambahkan: "Kami tertinggal 1-3 di depan penonton sebanyak ini dan membalikkan keadaan sebagai tim promosi, itu luar biasa. Kami benar-benar satu kesatuan, kami tidak pernah menyerah."
Jika Elversberg bisa melakukan hal yang mustahil dan mengalahkan Bayern pada hari Minggu, mereka bisa melesat ke puncak Bundesliga, asalkan hasil-hasil lain berpihak kepada mereka. Itu akan terasa seperti mimpi, dan tim promosi tersebut bisa mengambil harapan tambahan dari hasil imbang 0-0 Schalke melawan Bayern pada pertemuan terakhir saat mereka berupaya membungkam pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise.
Namun, tidak akan ada rencana untuk bermain sangat defensif seperti yang dilakukan Schalke. Elversberg akan tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka dan meladeni Bayern. Welzmuller, kelahiran Munich yang tumbuh dengan mendukung klub tersukses di Jerman itu, mengatakan soal besarnya laga ini: "Ini akan gila. [Tetapi] kami tidak takut pada siapa pun." Itu, di atas sekian banyak kualitas menarik lainnya sebagai sebuah klub, adalah yang membuat Elversberg benar-benar istimewa.