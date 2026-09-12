Elversberg melewati ujian yang jauh lebih berat di ista-Borussia-Park pada matchday kedua. Mereka tertinggal 3-1 dari Gladbach sebelum laga memasuki satu jam, dan Wagner diusir keluar lapangan karena memprotes gol kedua tim tuan rumah, yang tercipta setelah wasit keliru memberikan lemparan ke dalam kepada mereka alih-alih untuk Elversberg.

Meski begitu, sang pelatih mampu membalikkan keadaan dengan instruksi pergantiannya dari tribune. Krattenmacher memperkecil ketertinggalan satu menit setelah masuk, menyundul bola ke mistar gawang sebelum menyambar bola pantul ke dalam gawang, lalu Felix Heidel menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan indah pada menit ke-80.

Panggung pun siap untuk akhir yang dramatis, dan jauh di masa injury time, Futkeu, pemain pengganti lainnya, memberi umpan kepada Krattenmacher untuk menuntaskan gol keempat Elversberg dan melengkapi dwigol yang berkesan. Itu adalah pertandingan yang mendebarkan dan menegaskan semangat pantang menyerah yang mengalir dalam skuad Wagner.

"Saya menikmati cara kami bermain sepakbola - benar-benar penampilan tim yang sensasional dari semua orang," kata sang pelatih kepada wartawan. Kapten klub Lukas Pinckert menambahkan: "Kami tertinggal 1-3 di depan penonton sebanyak ini dan membalikkan keadaan sebagai tim promosi, itu luar biasa. Kami benar-benar satu kesatuan, kami tidak pernah menyerah."

Jika Elversberg bisa melakukan hal yang mustahil dan mengalahkan Bayern pada hari Minggu, mereka bisa melesat ke puncak Bundesliga, asalkan hasil-hasil lain berpihak kepada mereka. Itu akan terasa seperti mimpi, dan tim promosi itu bisa mendapat harapan tambahan dari hasil imbang 0-0 Schalke melawan Bayern pada pertandingan terakhir saat mereka berusaha membungkam pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise.

Namun, tidak akan ada rencana untuk bertahan total seperti yang dilakukan Schalke; Elversberg akan tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka dan tampil menyerang melawan Bayern. Welzmuller, kelahiran Munich yang tumbuh dengan mendukung klub tersukses di Jerman, mengatakan soal besarnya laga ini: "Ini akan gila. [Tetapi] kami tidak takut kepada siapa pun." Itu, di atas banyak kualitas menarik lain yang mereka miliki sebagai klub, adalah hal yang membuat Elversberg benar-benar istimewa.