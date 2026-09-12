Kisah luar biasa Elversberg: Kebangkitan pesat klub kecil Jerman itu dari divisi keempat hingga mampu bersaing ketat dengan Bayern Munich di Bundesliga
Elversberg belum pernah bermain di Bundesliga sebelum musim ini, dan para penggemarnya tentu sempat mencemaskan yang terburuk saat daftar pertandingan diumumkan. Mereka nyaris tak mungkin mendapat awal yang lebih berat, dengan laga kandang melawan juara 2024 Bayer Leverkusen dan pemenang Bundesliga dua musim beruntun Bayern Munich yang mengapit lawatan ke Borussia Monchengladbach.
Namun kini kita memasuki pekan ketiga, dan Elversberg duduk di peringkat ketiga klasemen, hanya kalah selisih gol dari Freiburg dan Borussia Dortmund. Di bawah arahan pelatih kepala Vincent Wagner, mereka meraih dua kemenangan beruntun, sudah mencetak tujuh gol, dan kemenangan lagi atas Bayern pada Minggu akan membuat mereka unggul lima poin dari tim bertabur bintang asuhan Vincent Kompany.
Ini adalah posisi yang bahkan tak pernah bisa dibayangkan Elversberg hanya empat tahun lalu, ketika mereka bermain di kasta keempat sepak bola Jerman. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, dan yang telah menciptakan keyakinan tak tergoyahkan di dalam ruang ganti.
Kota kecil yang sederhana & awal mula
Elversberg adalah sebuah munisipalitas di Jerman selatan dengan populasi hanya 13.000 orang. Kota ini hanya merupakan kota terbesar ke-30 di Saarland, salah satu dari 30 negara bagian di negara itu, dan bahkan tidak memiliki stasiun kereta atau balai komunitas. Ini adalah tempat terkecil yang pernah menjadi markas klub Bundesliga, dan karena itu Elversberg dijuluki Dorfverein ('Klub desa').
Awalnya dibentuk pada 1907 sebelum bubar selama Perang Dunia I, Elversberg dibentuk kembali pada 1918, dan menghabiskan hampir satu abad sebagai tim amatir. Namun, pada awal 2000-an, keadaan mulai berubah. Perusahaan farmasi lokal Ursapharm menjadi penyokong dan sponsor utama Elversberg di bawah mantan presiden klub Frank Holzer, dan putranya Dominik mengambil alih pada 2011.
Dua tahun kemudian, Elversberg meraih promosi ke 3. Liga, kasta ketiga Jerman dan divisi profesional penuh terendah. Sayangnya, mereka langsung terdegradasi, tetapi Ursapharm memperoleh hak penamaan stadion kandang klub, yang secara resmi diubah namanya menjadi Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (tetap mempertahankan kaitannya dengan pohon lime berusia 100 tahun yang sayangnya tumbang pada 2015), dan stadion itu secara bertahap diperluas hingga berkapasitas 10.000 penonton.
Visi sepak bola yang matang masih belum ada, sampai Horst Steffen datang sebagai pelatih kepala pada 2018. Steffen membangun gaya bermain yang dinamis dan proaktif yang secara konsisten memberi nilai sepadan bagi para suporter, dan pada akhirnya menghadirkan gelar Regionalliga Sudwest pada 2021-22.
Naik menapaki jenjang karier
Hal itu membuat Elversberg kembali ke 3. Liga, dan kali ini mereka siap untuk naik level. Tim asuhan Steffen membuktikannya sejak awal kampanye 2022-23 dengan mencatat kejutan terbesar dalam sejarah mereka, mengalahkan Leverkusen 4-3 pada putaran pertama DFB-Pokal.
Bochum mengakhiri perjalanan mereka di putaran berikutnya, tetapi Elversberg tampil konsisten di level tinggi di liga. Mereka akhirnya mengungguli Frieburg untuk merebut trofi 3. Liga setelah persaingan promosi yang mendebarkan dan membuat lima klub teratas hanya terpaut lima poin.
Elversberg juga mencatat angka serangan terbaik di divisi tersebut, dengan 80 gol dalam 38 pertandingan, 10 di antaranya dicetak pemain pinjaman Stuttgart, Nick Woltemade. Steffen pernah mengatakan bahwa "kemenangan spektakuler jauh lebih saya sukai ketimbang kemenangan tipis 1-0", dan para pemainnya membawa sikap itu ke setiap pertandingan.
Kampanye perdana mereka di 2. Bundesliga menjadi pengalaman belajar yang berat, tetapi Elversberg tetap mampu mengamankan finis di peringkat ke-11. Lalu, pada 2024-25, mereka nyaris mencapai Tanah yang Dijanjikan.
Setelah finis ketiga di liga di belakang Koln dan Hamburg, Elversberg lolos ke laga play-off promosi/degradasi melawan tim Bundesliga yang sedang kesulitan, Heidenheim. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada leg pertama, dan tetap terkunci 1-1 pada leg kedua hingga menit kelima injury time, ketika Leo Scienza mencetak gol penentu dramatis yang menghancurkan hati Elversberg.
'Energi baru'
Elversberg mendapat pukulan ganda ketika Steffen memutuskan meninggalkan klub setelah menerima tawaran untuk bergabung dengan Werder Bremen. Klub kecil itu menerima biaya kompensasi sebesar €300.000, tetapi itu tidak banyak meredam kehilangan sosok pelatih yang membawa klub ke level yang belum pernah mereka capai sebelumnya.
Proses untuk mencari pengganti Steffen berlangsung panjang. Direktur olahraga Nils-Ole Book menginginkan pelatih modern secara taktik yang akan terus mengusung sepakbola atraktif berintensitas tinggi, sambil mempromosikan talenta-talenta muda paling menjanjikan milik klub. Mereka akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Wagner, yang membawa tim cadangan Hoffenheim promosi ke 3.Liga pada 2024-25.
"Dengan semua yang ia miliki, dia sangat cocok dengan kami," kata Book saat perkenalan Wagner. "Vincent tidak hanya akan melanjutkan jalan kami saat ini, tetapi juga memperkaya dan mengembangkannya dengan energi baru."
Terlepas dari minimnya pengalaman sebagai pelatih level atas, Wagner sejak saat itu memenuhi mandat tersebut dengan cara yang spektakuler, membuktikan dirinya sebagai penerus yang lebih dari layak bagi Steffen, yang hanya bertahan tujuh bulan menangani Werder sebelum dipecat. Namun, optimisme pada awalnya tidak terlalu tinggi, sebagian besar karena hengkangnya duet pencetak gol utama Fisnik Asllani dan Muhammed Damar pada akhir masa peminjaman mereka masing-masing.
Elversberg juga kehilangan jimat lini belakang Robin Fellhauer ke Augsburg, di antara banyak pemain lain yang pergi, yang membuat para pengamat memprediksi penurunan ke papan tengah. Namun, Book bekerja tanpa lelah dengan sumber daya yang terbatas untuk memastikan Wagner tidak kekurangan opsi.
Lukasz Poreba, Bambase Conté, dan Jarzinho Malanga semuanya datang dari klub-klub Bundesliga dengan status pinjaman, dan Elversberg merekrut Lasse Gunther serta Jan Gyamerah secara permanen untuk memperkuat pertahanan. Para pemain baru itu cepat menyatu ketika Wagner dengan cepat membungkam para peragu dalam kampanye bersejarah 2025-26.
'Seperti terbang ke bulan'
Elversberg mengawali era di bawah Wagner dengan brilian, memenangi tujuh dari sembilan pertandingan pertama mereka di Bundesliga 2, dan meski setelah itu performa mereka naik-turun, mereka melakukan cukup banyak hal untuk terus menjaga jarak dengan para rival dalam perebutan promosi. Schalke pada akhirnya melesat untuk merebut posisi pertama, tetapi persaingan untuk satu tiket promosi otomatis lainnya berlangsung hingga hari terakhir musim.
Laga kandang melawan Preussen Munster yang terbenam di dasar klasemen tampak menguntungkan bagi Elversberg, yang berada di posisi kedua, unggul atas Paderborn berkat selisih gol yang lebih baik, tetapi besarnya momen itu dengan mudah bisa membuat para pemain mereka goyah. Namun, tim asuhan Wagner tidak menunjukkan tanda-tanda gugup dalam perjalanan menuju kemenangan telak 3-0 yang menjadikan Elversberg klub Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah 119 tahun mereka.
"Tentu saja, ini sesuatu yang spesial," kata Wagner. "Seorang teman saya berkata pekan ini, 'Jika Elv bisa promosi, itu seperti terbang ke bulan.' Dan kami berhasil melakukan pendaratan di bulan hari ini."
Pencapaian itu menjadi makin luar biasa oleh fakta bahwa Elversberg menjual pencetak gol terbanyak liga, Younes Ebnoutalib, ke Eintracht Frankfurt pada Januari, dan melihat Book pergi ke Borussia Dortmund dua bulan kemudian.
Lukas Petkov maju untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ebnoutalib, mencetak enam gol pada paruh kedua musim sambil membuat 11 assist lagi sepanjang tahun, denganTom Zimmerschied menjadi partner ideal bagi pemain Bulgaria itu dengan sembilan kontribusi gol miliknya sendiri. Elversberg tak terbendung saat menyerang, mencetak 64 gol, terbanyak di liga, dan mereka juga hanya kebobolan 39 gol di sisi lain lapangan, catatan terbaik kedua di divisi tersebut di belakang Schalke.
Persiapan Bundesliga
Perubahan besar dilakukan sepanjang musim panas saat Elversberg bersiap menjalani kehidupan di Bundesliga, termasuk dimulainya renovasi stadion untuk memenuhi persyaratan Bundesliga. Ursapharm Arena akan diperluas hingga berkapasitas 15.000 pada musim semi tahun depan, tetapi untuk saat ini, satu sisi stadion tampak seperti lokasi konstruksi, dengan tribun baja sementara dipasang agar jurnalis dapat meliput pertandingan.
Elversberg juga mendatangkan Christian Weber dari Fortuna Dusseldorf, tempat ia bekerja selama 16 tahun sebagai pemandu bakat dan kemudian sebagai direktur olahraga mereka. Mengikuti jejak Book bukanlah tugas mudah mengingat reputasinya yang luar biasa dalam mengidentifikasi talenta yang kurang mendapat sorotan, tetapi Weber membuat serangkaian langkah cerdasnya sendiri pada bursa transfer pertamanya di klub itu.
Ia melakukan perekrutan impresif dengan merekrut gelandang serang berusia 21 tahun Maurice Krattenmacher dari Bayern hanya dengan €2 juta, dan melanjutkan tren klub dalam menemukan nilai di pasar pinjaman dengan mengamankan kesepakatan untuk Francis Onyeka dari Bayer Leverkusen, Noah Darvich dari Stuttgart, dan Noel Futkeu dari Eintracht. Elversberg juga memecahkan rekor transfer mereka saat memboyong Cole Campbell dari Dortmund dengan €6 juta, yang memicu kehebohan terbesar.
Campbell dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan milik Amerika Serikat, dan direktur teknis baru Elversberg Josef Welzmuller menaruh ekspektasi besar kepadanya. "Dia pemain yang fantastis. Dia sangat cepat dan kuat saat menguasai bola serta dalam situasi satu lawan satu," kata Welzmuller kepada Bulinews pada Agustus. "Kami sangat, sangat yakin bahwa dia akan menjalani musim terobosannya."
Tiga pilar
Welzmuller juga mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang tim beralih ke pendekatan yang lebih defensif untuk bisa bertahan di Bundesliga, sesuatu yang oleh Wagner, yang tampaknya gemar dengan metafora soal ruang angkasa, dianggap setara dengan "misi ke Mars".
"Kami tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda," kata Welzmuller kepada BBC Sport. "Identitasnya tetap sama dan itu dibangun di atas tiga pilar utama. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah intens, dan yang ketiga adalah cerdas." Pilar-pilar itu tampak lebih kuat dari sebelumnya saat menghadapi Leverkusen pada pekan pembuka.
Elversberg mengejutkan tim asuhan Carles Martínez dengan melesat unggul dua gol dalam 10 menit pertama. Petkov mencetak gol pertama lewat tembakan yang berbelok arah, sebelum Campbell membuat skor menjadi 2-0 melalui sepakan keras yang terlalu sulit diantisipasi kiper Leverkusen, Mark Flekken. Penyelesaiannya sangat klinis, dan kepercayaan diri serta ketenangan pemain 20 tahun itu saat menguasai bola sangat mengesankan ketika ia bergerak menuju kotak penalti setelah menyambar umpan yang lepas.
David Mokwa membuat tuan rumah unggul semakin jauh 25 detik setelah kick-off babak kedua, dengan menyambar umpan silang rendah Petkov dari jarak dekat. Leverkusen akhirnya membalas lewat gol Patrick Schick dan Christian Kofane, tetapi itu terlambat. Meski Wagner menurunkan tujuh debutan Bundesliga dalam starting XI-nya, dan mantan wonderkid Dortmund dan Hoffenheim, Campbell, menjadi anggota skuad pada hari pertandingan yang paling berpengalaman dengan catatan 10 penampilan di kasta teratas Jerman, Elversberg tetap terlalu kuat untuk Leverkusen.
"Untungnya kami melakukan ini dengan dukungan para suporter kami, kami kecil tetapi perkasa," kata Wagner setelah pertandingan. "Kami harus terus memainkan sepakbola yang berani karena itu satu-satunya cara kami bisa memiliki peluang di liga ini."
Comeback epik
Elversberg melewati ujian yang jauh lebih berat di ista-Borussia-Park pada matchday kedua. Mereka tertinggal 3-1 dari Gladbach sebelum laga memasuki satu jam, dan Wagner diusir keluar lapangan karena memprotes gol kedua tim tuan rumah, yang tercipta setelah wasit keliru memberikan lemparan ke dalam kepada mereka alih-alih untuk Elversberg.
Meski begitu, sang pelatih mampu membalikkan keadaan dengan instruksi pergantiannya dari tribune. Krattenmacher memperkecil ketertinggalan satu menit setelah masuk, menyundul bola ke mistar gawang sebelum menyambar bola pantul ke dalam gawang, lalu Felix Heidel menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan indah pada menit ke-80.
Panggung pun siap untuk akhir yang dramatis, dan jauh di masa injury time, Futkeu, pemain pengganti lainnya, memberi umpan kepada Krattenmacher untuk menuntaskan gol keempat Elversberg dan melengkapi dwigol yang berkesan. Itu adalah pertandingan yang mendebarkan dan menegaskan semangat pantang menyerah yang mengalir dalam skuad Wagner.
"Saya menikmati cara kami bermain sepakbola - benar-benar penampilan tim yang sensasional dari semua orang," kata sang pelatih kepada wartawan. Kapten klub Lukas Pinckert menambahkan: "Kami tertinggal 1-3 di depan penonton sebanyak ini dan membalikkan keadaan sebagai tim promosi, itu luar biasa. Kami benar-benar satu kesatuan, kami tidak pernah menyerah."
Jika Elversberg bisa melakukan hal yang mustahil dan mengalahkan Bayern pada hari Minggu, mereka bisa melesat ke puncak Bundesliga, asalkan hasil-hasil lain berpihak kepada mereka. Itu akan terasa seperti mimpi, dan tim promosi itu bisa mendapat harapan tambahan dari hasil imbang 0-0 Schalke melawan Bayern pada pertandingan terakhir saat mereka berusaha membungkam pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise.
Namun, tidak akan ada rencana untuk bertahan total seperti yang dilakukan Schalke; Elversberg akan tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka dan tampil menyerang melawan Bayern. Welzmuller, kelahiran Munich yang tumbuh dengan mendukung klub tersukses di Jerman, mengatakan soal besarnya laga ini: "Ini akan gila. [Tetapi] kami tidak takut kepada siapa pun." Itu, di atas banyak kualitas menarik lain yang mereka miliki sebagai klub, adalah hal yang membuat Elversberg benar-benar istimewa.