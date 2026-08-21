Kisah ganjil Quincy Promes: Bintang Belanda dan Ajax itu divonis karena perdagangan narkoba dan menusuk sepupunya
Dulu merupakan winger yang eksplosif dan dinamis dengan penampilan gemilang untuk Ajax dan Belanda, Quincy Promes kini menjadi subjek salah satu kejatuhan kriminal paling mengejutkan dan dramatis dalam sejarah sepak bola. Menghadapi hukuman penjara yang panjang, reputasi yang hancur, dan kebangkrutan total, keterpurukannya ke dunia kriminal bawah tanah terasa seperti novel yang kelam, surealis, bahkan satir.
Pada puncak kariernya, Promes adalah pemain yang memukau. Dengan kecepatan eksplosif dan kemampuan mencetak golnya, ia mengoleksi 50 caps untuk Belanda, menjadi bintang di Ajax, dan mencapai status legendaris di Spartak Moscow.
Namun, saat ia dipuji karena ancaman yang ia hadirkan di lapangan sepak bola Rusia, pada saat yang sama ia juga divonis atas dua kejahatan serius di negara asalnya: penganiayaan berat dan perdagangan narkoba. Karena penolakan Rusia untuk mengekstradisinya, sempat muncul kesan bahwa Promes tidak akan pernah harus menjalani hukumannya, tetapi dugaan keterlibatannya dalam kejahatan lain, tabrak lari di Dubai, berujung pada penangkapannya dan akhirnya pemulangannya ke Belanda.
Kini, Promes mendekam di penjara Belanda sambil menunggu kabar atas bandingnya terhadap hukuman 18 bulan penjara karena menikam kaki sepupunya dalam sebuah pertemuan keluarga, serta hukuman enam tahun atas perannya dalam penyelundupan lebih dari 1.300 kg kokain.
Inilah kisah mencengangkan tentang bagaimana pesepak bola berbakat itu berubah dari target transfer klub Premier League menjadi pusat perburuan internasional.
Dari bintang yang sedang naik daun menjadi mesin gol legendaris
Ada tanda-tanda awal masalah pada diri Promes meski bakatnya sebagai pesepakbola begitu jelas. Ia bergabung dengan akademi muda Ajax saat berusia 10 tahun dan nyaris mendapatkan kontrak profesional, tetapi dikeluarkan pada usia 16 tahun.
"Saya bermulut besar," aku Promes beberapa tahun kemudian. "Saya selalu mengatakan apa yang saya pikirkan, tetapi tidak selalu pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, saya serakah di lapangan, percaya diri bahwa saya adalah pesepakbola terbaik di dunia. Lagi pula, saya berada di akademi Ajax, yang merupakan impian setiap anak laki-laki Belanda. Tetapi pada satu titik, perilaku saya menjadi sangat menjengkelkan bagi orang-orang di sekitar saya sehingga mereka menendang saya keluar.
"Ketika ini terjadi, saya mulai memahami bahwa saya sebenarnya tidak punya apa-apa. Tidak ada bus yang menjemput saya dari rumah, saya harus naik kereta, yang tidak mampu saya bayar, dan saya tidak punya tempat untuk makan. Sejujurnya, saya menangis selama berhari-hari. Saya bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti dan meninggalkan sepakbola. Itu benar-benar sangat sulit bagi saya. Itu adalah momen yang sangat berbahaya bagi saya, satu langkah yang salah dan Anda berada di jalanan, tetapi saya mulai berjuang untuk mimpi saya; saya terlalu ingin bermain sepakbola."
Satu atau dua "momen yang sangat berbahaya" lagi terjadi kemudian, tetapi selama bertahun-tahun Promes tampak telah mengatasi berbagai kesulitannya. Ia direkrut Twente dan dipinjamkan untuk membantu Go Ahead Eagles asuhan Erik ten Hag meraih promosi ke Eredivisie pada 2012-13, dengan Promes memenangkan penghargaan Talenta Terbaik Musim Ini di liga tersebut. Ia kemudian kembali ke Enschede untuk membawa Twente finis di posisi ketiga di kasta tertinggi, dan cukup mengesankan Spartak Moscow hingga klub itu mau membayar sekitar €15 juta pada musim panas 2014.
Ia tampil spektakuler untuk Spartak. Pemain Belanda itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini klub pada musim pertamanya dan musim keduanya, tetapi pada kampanye 2016-17 lah kehebatan sejati tercapai. Kontribusi golnya, 12 gol dan sembilan assist, sangat vital dalam memenangkan gelar Premier League pertama mereka dalam 16 tahun.
Promes mencatat rangkaian mencetak gol dalam empat pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 atas Zenit St Petersburg saat ia juga memberi assist untuk gol penentu kemenangan pada menit ke-80, serta golnya sendiri pada masa injury time untuk mengalahkan Orenburg 3-2. Ia finis di puncak daftar assist Premier League, dan tidak mengejutkan ketika sebuah survei terhadap 279 jurnalis memilihnya sebagai Player of the Year 2017.
"Saya ingin membuat sejarah bersama klub ini, dan sekarang kami adalah juara. Saya pikir banyak orang akan mengingat saya," katanya. "Saya bekerja sangat keras setiap tahun untuk mencapai level ini. Ini tahun keempat saya bersama tim, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini adalah perasaan yang fantastis."
Pada musim berikutnya, ia menjadi pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak di divisi tersebut meski Spartak finis ketiga. Pada 2018, Promes memutuskan empat tahun di Moscow sudah cukup dan meninggalkan Rusia dengan penuh cinta. Media sepakat ia kini terlalu bagus untuk Premier League, dengan Championat menyebutnya sebagai "spesies langka" dan menyatakan transfer senilai €20 juta ke Sevilla sebagai sesuatu yang "pantas didapatkan dan menjadi dorongan yang jelas" bagi tim Spanyol tersebut.
Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Rekrutan anyar itu menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pengganti yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain mereka yang sempit. Meski pada akhirnya ia mendapatkan tempat di starting XI pada bagian akhir musim, Promes nyaris tidak punya kesempatan untuk bersinar di La Liga. Setelah setahun, ia menyambar tawaran untuk kembali ke Ajax.
Pahlawan Ajax itu menjadi buronan internasional
Pada Desember 2020, kabar mengejutkan muncul bahwa Promes telah ditangkap karena menikam sepupunya pada musim panas tahun itu.
Ia menjalani tahun yang luar biasa di Ajax, kembali dengan kapasitas untuk membuktikan kepercayaan diri yang membuatnya diusir dari akademi bergengsi itu beberapa tahun sebelumnya. Selain mencetak gol dalam empat dari lima penampilannya di Liga Champions, ia juga mengemas 12 gol dalam 20 pertandingan Eredivisie, termasuk satu ke gawang Chelsea, hat-trick melawan Fortuna Sittard, dan gol penentu kemenangan kontra PSV.
Ia akhirnya menjalani "impian setiap anak laki-laki Belanda".
"Saya bermain di kota kelahiran saya," katanya pada November 2019. "Tidak ada yang lebih baik daripada itu."
Lalu tibalah pertemuan keluarga pada Juli.
Ada versi yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun saudara laki-lakinya, tetapi Promes mengklaim perkelahian pecah ketika ia menuduh seorang sepupu mencuri perhiasan dari bibinya empat tahun sebelumnya. Di pesta itu, sepupu tersebut diduga merampas sebuah kalung dari leher kerabat lain. Saat perseteruan dalam kondisi mabuk memanas di luar pada akhir malam, Promes menikam kakinya dengan pisau lipat.
Promes membantah dakwaan percobaan pembunuhan, tetapi polisi yang menyelidiki keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba sudah menyadap teleponnya dan memiliki rekaman serta pesan yang memberatkannya.
Nieuwsuur melaporkan bahwa Promes bertanya kepada ayahnya dalam panggilan pukul 01.00: "Mengapa Anda melompat ke depan sepupu Anda itu? Anda menyelamatkan nyawanya."
"Quincy, saya tidak ingin kamu mendapat masalah," demikian balasannya.
Promes: "Kalau tidak, saya akan menikamnya sampai mati, Anda paham itu, kan?"
Ketika ibunya memberi tahu bahwa sepupunya berada di rumah sakit dengan lutut yang cedera, sang pemain menjawab: "Berarti dia beruntung."
Kemudian ia berkata kepada ayahnya: "Loyalitas saya kepada bibi saya: siapa pun yang mencuri darinya, saya bunuh. Titik. Siapa pun yang mencuri dari Anda, saya bunuh. Siapa pun yang mencuri dari ibu saya, saya bunuh. Ada orang-orang tertentu dalam keluarga yang akan saya bunuh. Titik... Anda beruntung saya tidak lagi membawa senjata api, karena jika tidak, cerita itu akan berakhir jauh lebih buruk."
Dalam rekaman lain Promes berkata: "Anda bisa bilang: alkohol, karena jika saya semabuk itu, saya akan menghajarnya di awal pesta. Tetapi saya menunggu dengan sopan."
Pada Maret 2026, Promes akhirnya mengakui penikaman itu tetapi mengklaim membela diri, dan pengacaranya berargumen bahwa itu terjadi "dalam situasi yang panas".
Perdebatan mengenai dapat diterimanya sebagian bukti menyebabkan persidangan tertunda, dan ketika akhirnya dimulai pada Maret 2023, Promes sudah kembali tinggal di Rusia selama dua tahun. Ia kembali berada dalam performa luar biasa untuk Spartak. Fans memilihnya sebagai pemain terbaik Rusia pada 2022-23, dan ia masuk tim terbaik liga musim itu setelah mencetak 25 gol dalam 37 pertandingan.
Dengan alasan tidak ingin menempatkan kariernya dalam risiko, ia menolak pulang untuk menjalani kasus pengadilannya. "Saya memiliki kewajiban kontraktual terhadap klub," jelasnya pada 2025. "Ketika saya mengetahui bahwa kasus saya ditangani di Belanda, saya sudah berada di luar negeri, jadi sulit bagi saya untuk membuat pilihan itu dan pergi ke Belanda ketika saya memiliki kewajiban kontraktual. Saya tidak bisa menggigit tangan yang memberi saya makan pada saat itu. Saya bukan orang seperti itu."
Persidangan tetap berjalan tanpa kehadirannya, dan ia dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat.
Promes di dunia bawah
Pada saat itu, jaksa di Belanda juga mendakwanya atas pendanaan penyelundupan 1.300 kg kokain yang disembunyikan dalam muatan karung garam laut di kapal kontainer dari Brasil pada Januari 2020. Ia pertama kali masuk radar polisi ketika Tim Intelijen Kriminal menerima informasi pada 2018. Alat penyadap dipasang di mobilnya dan panggilan serta pesannya direkam.
Menurut jaksa, Promes merupakan bagian dari “jaringan kriminal” yang mencakup pengedar narkoba yang telah divonis bersalah. Ia diduga meraup €8 juta dari aktivitas kriminalnya, angka yang didasarkan polisi pada pesan-pesan terenkripsi yang ia kirim dengan nama pengguna ‘Fantasma’. Pengadilan diberi tahu bahwa Promes menginvestasikan €75.000 dalam pengiriman itu dan mengarahkan orang-orang yang ditugaskan mengambil kokain tersebut, dengan menggunakan seorang sepupu sebagai semacam tangan kanan.
Satu muatan yang melebihi 700 kg berhasil dicegat di pelabuhan, tetapi para penyelundup lolos dengan muatan lainnya, yang beratnya sekitar 650 kg. Nilai totalnya diperkirakan mencapai €75 juta.
"Mereka datang dengan dua peti; satu jatuh dan yang lainnya tersangkut," bunyi salah satu pesan dari Promes. "Jadi, seluruh keuntungan saya terpangkas setengah."
Sementara sepupu Promes belakangan mengakui keterlibatannya, ia mengatakan bahwa dirinya hanya mempertemukan dua orang dengan pihak-pihak di balik transaksi itu dan tidak mengambil keuntungan. Promes, melalui para pengacaranya, membantah keterlibatan apa pun.
Pada 14 Februari 2024, keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Tabrak, lari, tangkap
Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuk Promes setelah ia menolak kembali dari Rusia. Karena hubungan kedua negara memburuk menyusul invasi Ukraina, tidak ada harapan baginya untuk diekstradisi.
Jika Promes tetap berada di sana dan tidak membuat masalah, kemungkinan besar ia masih akan menjalani hidup mewah, tetapi semuanya runtuh dalam keadaan yang aneh tak lama setelah vonis kasus narkoba itu. Pada Februari 2024, Spartak menggelar pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan Promes mengambil risiko dengan bergabung bersama rekan-rekan setimnya. Saat berada di sana, ia terlibat dalam kecelakaan mobil. Alih-alih tetap berada di lokasi untuk menilai kerusakan, Promes melarikan diri dari tempat kejadian.
Ia ditahan di bandara saat berusaha kembali ke Rusia, lalu ditempatkan dalam tahanan rumah di Dubai ketika jaksa Belanda meminta ekstradisinya.
Promes kembali menjalani kehidupan mewah. Ia mulai berkencan dengan rapper asal Amerika, DreamDoll, merilis sebuah lagu rap, dan menemukan klub baru dengan menandatangani kontrak bersama United FC.
"Orang-orang mengaku mendukungku,” bunyi salah satu lirik dalam lagunya, 100 Stones. “Aku tidak melihat mereka lagi, karena hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun kepadaku.
“Aku tidak akan meneteskan air mata untuk omong kosong itu, karena aku menjalani hidup tanpa rasa takut.”
Pada Juni 2025, Promes meminta agar ia diizinkan kembali ke Belanda untuk menghadapi pengadilan tanpa ditangkap.
"Saya tidak akan berbohong soal fakta bahwa saya sangat merindukan Belanda dan ingin kembali," katanya kepada RTL Boulevard. "Juga sangat sering dikatakan bahwa saya sedang melarikan diri, tetapi saya sudah berusaha menghubungi pihak berwenang selama beberapa waktu untuk menyelesaikan ini."
Ia menambahkan: "Saya ingin mempertanggungjawabkan tindakan saya di Belanda dan melanjutkan karier saya. Dan bahwa saya bisa terbang pulang-pergi ke Belanda beberapa kali, bisa dibilang, ketika saya dipanggil, lalu tetap bermain sepak bola. Itulah yang saya inginkan."
Pada bulan itu, Promes ditangkap dan diekstradisi.
Di mana Promes sekarang?
Mantan bintang Belanda itu sejak saat itu tetap ditahan sebelum persidangan dan masih mengajukan banding atas kedua putusan tersebut.
Menurut Promes, sistem hukum telah menggambarkannya sebagai penjahat serius, dan penangkapan serta perlakuan terhadap dirinya di Dubai bersifat traumatis. Sebuah tas ditempatkan di atas kepalanya saat ia diinterogasi, klaimnya. Ketika ia kembali ke tanah airnya, ia diduga diberi tahu bahwa dirinya masuk dalam daftar target pembunuhan. Karena alasan-alasan tersebut, ia kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan memilih bungkam.
Para pengacaranya juga meminta pemeriksaan psikologis terhadap mantan bintang Ajax itu, dengan menyebut adanya “masalah kepribadian yang signifikan”, dan mengatakan kliennya bersedia membahas kasus penusukan maupun kasus narkobanya. "Cukup banyak yang telah terjadi dalam hidupnya yang bisa relevan dengan dakwaan terhadap dirinya,” kata Geert-Jan Knoops.
Permintaan untuk dibebaskan agar ia bisa melanjutkan karier sepak bolanya dan menafkahi kelima anaknya telah ditolak.
“Ini bahkan bukan lagi soal karier sepak bola saya,” katanya. “Ini semata-mata soal kemampuan finansial untuk membantu anak-anak. Jika saya mendapat kesempatan untuk dibebaskan, saya akan mematuhi syarat-syaratnya. Saat ini, saya belum bugar. Ketika saya keluar, hal pertama yang akan saya lakukan adalah bekerja sangat keras untuk kembali bugar.”
Sementara itu, jaksa berupaya menyita aset kriminal senilai €8 juta. Sang pemain memiliki sejumlah properti, tetapi pengacaranya menegaskan ia tidak menghasilkan uang dari properti-properti tersebut dan “situasi” keuangannya memprihatinkan.
Promes kini menjalani hukuman penjara tujuh setengah tahun sembari terus melawan kedua putusan tersebut. Ia pernah menjalani kehidupan impian sebagai bintang sepak bola ternama, kini pria 34 tahun itu hanya bisa memimpikan kebebasannya.