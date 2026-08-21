Ada tanda-tanda awal masalah pada diri Promes meski bakatnya sebagai pesepakbola begitu jelas. Ia bergabung dengan akademi muda Ajax saat berusia 10 tahun dan nyaris mendapatkan kontrak profesional, tetapi dikeluarkan pada usia 16 tahun.

"Saya bermulut besar," aku Promes beberapa tahun kemudian. "Saya selalu mengatakan apa yang saya pikirkan, tetapi tidak selalu pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, saya serakah di lapangan, percaya diri bahwa saya adalah pesepakbola terbaik di dunia. Lagi pula, saya berada di akademi Ajax, yang merupakan impian setiap anak laki-laki Belanda. Tetapi pada satu titik, perilaku saya menjadi sangat menjengkelkan bagi orang-orang di sekitar saya sehingga mereka menendang saya keluar.

"Ketika ini terjadi, saya mulai memahami bahwa saya sebenarnya tidak punya apa-apa. Tidak ada bus yang menjemput saya dari rumah, saya harus naik kereta, yang tidak mampu saya bayar, dan saya tidak punya tempat untuk makan. Sejujurnya, saya menangis selama berhari-hari. Saya bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti dan meninggalkan sepakbola. Itu benar-benar sangat sulit bagi saya. Itu adalah momen yang sangat berbahaya bagi saya, satu langkah yang salah dan Anda berada di jalanan, tetapi saya mulai berjuang untuk mimpi saya; saya terlalu ingin bermain sepakbola."

Satu atau dua "momen yang sangat berbahaya" lagi terjadi kemudian, tetapi selama bertahun-tahun Promes tampak telah mengatasi berbagai kesulitannya. Ia direkrut Twente dan dipinjamkan untuk membantu Go Ahead Eagles asuhan Erik ten Hag meraih promosi ke Eredivisie pada 2012-13, dengan Promes memenangkan penghargaan Talenta Terbaik Musim Ini di liga tersebut. Ia kemudian kembali ke Enschede untuk membawa Twente finis di posisi ketiga di kasta tertinggi, dan cukup mengesankan Spartak Moscow hingga klub itu mau membayar sekitar €15 juta pada musim panas 2014.

Ia tampil spektakuler untuk Spartak. Pemain Belanda itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini klub pada musim pertamanya dan musim keduanya, tetapi pada kampanye 2016-17 lah kehebatan sejati tercapai. Kontribusi golnya, 12 gol dan sembilan assist, sangat vital dalam memenangkan gelar Premier League pertama mereka dalam 16 tahun.

Promes mencatat rangkaian mencetak gol dalam empat pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 atas Zenit St Petersburg saat ia juga memberi assist untuk gol penentu kemenangan pada menit ke-80, serta golnya sendiri pada masa injury time untuk mengalahkan Orenburg 3-2. Ia finis di puncak daftar assist Premier League, dan tidak mengejutkan ketika sebuah survei terhadap 279 jurnalis memilihnya sebagai Player of the Year 2017.

"Saya ingin membuat sejarah bersama klub ini, dan sekarang kami adalah juara. Saya pikir banyak orang akan mengingat saya," katanya. "Saya bekerja sangat keras setiap tahun untuk mencapai level ini. Ini tahun keempat saya bersama tim, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini adalah perasaan yang fantastis."

Pada musim berikutnya, ia menjadi pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak di divisi tersebut meski Spartak finis ketiga. Pada 2018, Promes memutuskan empat tahun di Moscow sudah cukup dan meninggalkan Rusia dengan penuh cinta. Media sepakat ia kini terlalu bagus untuk Premier League, dengan Championat menyebutnya sebagai "spesies langka" dan menyatakan transfer senilai €20 juta ke Sevilla sebagai sesuatu yang "pantas didapatkan dan menjadi dorongan yang jelas" bagi tim Spanyol tersebut.

Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Rekrutan anyar itu menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pengganti yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain mereka yang sempit. Meski pada akhirnya ia mendapatkan tempat di starting XI pada bagian akhir musim, Promes nyaris tidak punya kesempatan untuk bersinar di La Liga. Setelah setahun, ia menyambar tawaran untuk kembali ke Ajax.