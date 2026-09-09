Kisah cinta Zinedine Zidane dengan adidas: Bagaimana maestro Prancis itu menjadi identik dengan Predator yang ikonik

Menciptakan kesepadanan mutlak antara sebuah produk dan seorang atlet adalah puncak dari pemasaran olahraga, dan adidas jelas telah mencapainya melalui kolaborasi jangka panjang mereka dengan ikon Prancis, Zinedine Zidane.

Raksasa apparel olahraga asal Jerman itu merayakan 30 tahun kemitraan dengan mantan superstar Real Madrid tersebut, yang mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala baru Prancis pada awal musim panas ini setelah Didier Deschamps mundur.

Atlet OG adidas Predator, Zidane mendapat penghormatan lewat sepasang sepatu edisi spesial baru. Ia mengenakan Predator ikonis itu sepanjang karier gemilangnya bersama Juventus, Real Madrid, dan Prancis, menghadirkan begitu banyak momen legendaris dengan lidah sepatu khas dan Three Stripes di kakinya.

Dalam rentang tiga dekade, ini telah menjadi salah satu kemitraan komersial paling sukses dalam sejarah sepak bola dan olahraga secara keseluruhan, dan Zidane tetap menjadi wajah brand tersebut hingga hari ini.