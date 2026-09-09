Kisah cinta Zinedine Zidane dengan adidas: Bagaimana maestro Prancis itu menjadi identik dengan Predator yang ikonik
Menciptakan kesepadanan mutlak antara sebuah produk dan seorang atlet adalah puncak dari pemasaran olahraga, dan adidas jelas telah mencapainya melalui kolaborasi jangka panjang mereka dengan ikon Prancis, Zinedine Zidane.
Raksasa apparel olahraga asal Jerman itu merayakan 30 tahun kemitraan dengan mantan superstar Real Madrid tersebut, yang mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala baru Prancis pada awal musim panas ini setelah Didier Deschamps mundur.
Atlet OG adidas Predator, Zidane mendapat penghormatan lewat sepasang sepatu edisi spesial baru. Ia mengenakan Predator ikonis itu sepanjang karier gemilangnya bersama Juventus, Real Madrid, dan Prancis, menghadirkan begitu banyak momen legendaris dengan lidah sepatu khas dan Three Stripes di kakinya.
Dalam rentang tiga dekade, ini telah menjadi salah satu kemitraan komersial paling sukses dalam sejarah sepak bola dan olahraga secara keseluruhan, dan Zidane tetap menjadi wajah brand tersebut hingga hari ini.
Momen tak terlupakan
Bisa dibilang sebagai operator paling berkelas dalam sejarah permainan ini, sangat sedikit pemain yang memiliki kompilasi sorotan seperti milik Zidane, yang karier bermainnya sarat trofi diselingi momen-momen kualitas murni yang akan terus dikenang untuk waktu yang lama.
Dan adidas diam-diam hadir di setiap langkah perjalanan itu, menjadi bagian besar dari mengapa kemitraan ini begitu sukses besar. Profil Predator terus meningkat hingga bisa dibilang menjadi sepatu paling populer di pasaran pada saat yang sama ketika reputasi Zidane melesat, yang berpuncak pada dirinya memenangi Ballon d'Or.
Zizou mengenakan Preds ketika ia mencetak dua gol sundulan penentu kemenangan melawan Brasil pada final Piala Dunia 1998 di kandang sendiri, ketika ia melepaskan tendangan voli kaki kiri yang luar biasa ke gawang Bayer Leverkusen pada partai puncak Liga Champions 2002 di Glasgow, dan ketika ia mencetak Panenka berani pada final Piala Dunia 2006 di Jerman yang berakhir buruk, laga terakhir dalam karier gemilangnya.
Inilah momen-momen yang mengukuhkan kaitannya dengan Three Stripes, saat ia menjadi superstar global dengan Predators di kakinya.
Hubungan tiga dekade
Kerja sama sepatu datang dan pergi dalam sepak bola, tetapi kemitraan Zidane dengan adidas tetap bertahan dan berkembang, jauh melampaui karier bermain ikoniknya yang berakhir sekitar 20 tahun lalu.
Bersama sesama mantan pemain Real Madrid David Beckham, pria 54 tahun itu masih berperan sebagai duta merek dan menjadi salah satu pilar budaya sepak bola, terus tampil dalam kampanye iklan adidas yang disegani serta menjadi model untuk rilisan terbaru mereka bersama deretan talenta terkini brand tersebut, termasuk Lamine Yamal dan Jude Bellingham.
Di luar lapangan, ia memperkuat posisi itu dengan menjadi salah satu wajah Y-3, lini sportswear mewah perintis yang sudah ada sejak 2002, lahir dari kolaborasi antara adidas dan desainer mode Jepang ternama Yohji Yamamoto.
Menjelaskan kuatnya ikatan tersebut kepada SoccerBible pada 2017, Zidane berkata: "Yang paling saya hargai adalah loyalitas. adidas selalu ada untuk saya. Tentu pada masa-masa baik, tetapi juga ketika segalanya sedikit lebih rumit. Kisah kami dimulai pada 1996, adidas masih ada untuk saya sampai hari ini.
"Kami punya ikatan yang sangat spesial. Hubungan yang fantastis. Ini lebih dari sekadar kontrak di antara kami, lebih dari itu. Antara adidas dan saya, ini adalah kisah yang sudah berjalan 20 tahun. Itu luar biasa."
tribut spesial adidas
Sudah sepantasnya, setelah 30 tahun panjang bersama, adidas menghormati ikatan langgeng mereka dengan Zizou yang legendaris. Untuk menandai momen itu, raksasa apparel olahraga tersebut merilis Predator edisi spesial yang memberi penghormatan kepada bakat unik milik pria Prancis itu.
Sesuai dengan sosok Zidane yang elegan dan penuh gaya, sepatu ini hadir dalam warna putih yang bersih dan berkelas dengan detail emas metalik. Aksen biru, putih, dan merah di sisi sepatu menjadi penghormatan atas pencapaiannya bersama Prancis, sementara sepatu ini juga dibekali tanda khusus 'ZZ30'.
Desainnya juga memadukan apa yang disebut adidas sebagai detail yang "sangat personal" yang menelusuri masa-masa bermainnya yang legendaris. Pada lidah lipat ikonik itu, Anda akan menemukan logo khas Zidane dalam warna emas, yang terinspirasi oleh voli sensasional tersebut pada 2002.
Bahkan tali pengikatnya pun menjadi bagian dari cerita, dengan masing-masing sepatu mewakili babak berbeda dalam kehidupan pria 54 tahun itu. Pada kaki kanan, ada kota-kota yang membentuk kariernya: Cannes, Bordeaux, Turin, dan Madrid. Sementara yang kiri membawa penghormatan kepada akar dirinya, dengan merujuk pada komunitas dan klub amatir di dalam dan sekitar kota kelahirannya, Marseille.
"Sinonim dengan cara saya ingin bermain"
Berbicara saat peluncuran, Zidane mengungkapkan betapa besar arti hubungannya dengan adidas dan sepatu Predator yang telah begitu identik dengannya.
"Sepakbola telah memberi saya begitu banyak kenangan tak terlupakan, dan adidas telah menjadi bagian dari perjalanan itu sejak awal," katanya. "Predator punya tempat istimewa dalam kisah itu. Itu adalah sepatu yang saya kenakan pada beberapa momen terpenting dalam karier saya dan yang menjadi identik dengan cara saya ingin memainkan permainan ini.
"Ketika saya melihat sepatu ini, saya melihat momen, tempat, dan orang-orang yang membentuk perjalanan saya. Ini adalah cara istimewa untuk merayakan 30 tahun bersama dan membagikan kisah itu kepada generasi baru para pemain."
Sebagai salah satu kemitraan merek paling sukses dalam sejarah sepakbola, tidak akan mengejutkan jika kolaborasi yang membuahkan hasil ini terus berlanjut selama bertahun-tahun lagi.