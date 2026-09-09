Kisah cinta Zinedine Zidane dengan adidas: Bagaimana maestro Prancis itu menjadi identik dengan Predator ikonik
Menciptakan kesepadanan mutlak antara sebuah produk dan seorang atlet adalah puncak pemasaran olahraga, dan adidas jelas telah mencapainya melalui kolaborasi jangka panjang mereka dengan ikon Prancis, Zinedine Zidane.
Raksasa sportswear asal Jerman itu merayakan 30 tahun kemitraan dengan mantan superstar Real Madrid tersebut, yang mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala baru Prancis pada awal musim panas ini setelah Didier Deschamps mundur.
Atlet OG adidas Predator itu, Zidane mendapat penghormatan lewat sepasang sepatu edisi spesial baru. Ia mengenakan Predator ikonis itu sepanjang karier gemilangnya bersama Juventus, Real Madrid, dan Prancis, menghadirkan tak terhitung momen legendaris dengan lidah sepatu khas dan Three Stripes di kakinya.
Dalam rentang tiga dekade, ini telah menjadi salah satu kemitraan komersial paling sukses dalam sejarah sepak bola dan olahraga secara keseluruhan, dan Zidane tetap menjadi wajah brand tersebut hingga hari ini.
Momen tak terlupakan
Bisa dibilang sebagai pemain paling berkelas dalam sejarah sepak bola, sangat sedikit pemain yang memiliki kompilasi cuplikan terbaik seperti Zidane, yang karier bermainnya penuh trofi dan dihiasi momen-momen berkualitas tinggi yang akan terus dikenang.
Dan adidas diam-diam hadir di setiap langkah perjalanan itu, menjadi bagian besar dari alasan kemitraan ini begitu sukses besar. Profil Predator berkembang hingga bisa dibilang menjadi sepatu paling populer di pasaran pada saat yang sama ketika reputasi Zidane melejit, yang berpuncak pada keberhasilannya meraih Ballon d'Or.
Zizou mengenakan Preds saat mencetak dua gol sundulan penentu kemenangan melawan Brasil di final Piala Dunia 1998 di kandang sendiri, saat ia melepaskan tendangan voli kaki kiri yang luar biasa ke gawang Bayer Leverkusen pada partai puncak Liga Champions 2002 di Glasgow, dan saat ia mencetak Panenka yang berani di final Piala Dunia 2006 di Jerman yang berakhir malang, laga terakhir sepanjang karier gemilangnya.
Inilah momen-momen yang mengukuhkan keterkaitannya dengan Three Stripes, ketika ia menjadi superstar global dengan Predator di kakinya.
Koneksi tiga dekade
Kerja sama sepatu datang dan pergi dalam sepak bola, tetapi kemitraan Zidane dengan adidas tetap bertahan dan berkembang, jauh melampaui karier bermain ikoniknya yang berakhir sekitar 20 tahun lalu.
Bersama sesama mantan pemain Real Madrid, David Beckham, pria 54 tahun itu masih berperan sebagai duta merek sekaligus salah satu pilar budaya sepak bola, terus tampil dalam kampanye iklan adidas yang dihormati serta mengenakan rilisan terbaru mereka bersama deretan talenta terkini merek tersebut, termasuk Lamine Yamal dan Jude Bellingham.
Di luar lapangan, ia memperkuat posisi itu dengan menjadi salah satu wajah Y-3, lini sportswear mewah perintis yang sudah ada sejak 2002, lahir dari kolaborasi antara adidas dan perancang busana Jepang ternama Yohji Yamamoto.
Menjelaskan kuatnya ikatan tersebut kepada SoccerBible pada 2017, Zidane berkata: "Hal yang paling saya hargai adalah loyalitas. adidas selalu ada untuk saya. Tentu saja di masa-masa baik, tetapi juga ketika segalanya sedikit lebih rumit. Kisah kami dimulai pada 1996, dan adidas masih ada untuk saya sampai hari ini.
"Kami memiliki ikatan yang sangat spesial. Hubungan yang fantastis. Ini lebih dari sekadar kontrak di antara kami, ini lebih dari itu. Antara adidas dan saya, ini adalah kisah yang sudah berjalan 20 tahun. Itu luar biasa."
penghormatan spesial dari adidas
Sudah sepantasnya, setelah 30 tahun panjang bersama, adidas menghormati ikatan langgeng mereka dengan Zizou yang legendaris. Untuk menandai momen tersebut, raksasa apparel olahraga itu merilis Predator edisi spesial yang menjadi penghormatan bagi bakat unik milik pria Prancis itu.
Sesuai dengan sosok Zidane yang elegan dan penuh gaya, sepatu ini hadir dalam balutan warna putih yang berkelas dan bersih dengan detail emas metalik. Aksen biru, putih, dan merah di sisi sepatu menjadi penghormatan atas pencapaiannya bersama Prancis, sementara sepatu ini juga dibubuhi tanda khusus 'ZZ30'.
Desainnya juga memadukan apa yang disebut adidas sebagai detail yang "sangat personal" dan menelusuri perjalanan hari-hari legendarisnya sebagai pemain. Pada lidah lipat ikoniknya, Anda akan menemukan logo khas Zidane berwarna emas, yang terinspirasi dari tendangan voli sensasional itu pada 2002.
Bahkan tali pengikatnya pun menjadi bagian dari cerita, dengan masing-masing sepatu mewakili babak berbeda dalam kehidupan pria 54 tahun itu. Di kaki kanan, ada kota-kota yang membentuk kariernya: Cannes, Bordeaux, Turin, dan Madrid. Sepatu kiri membawa penghormatan kepada akar dirinya, merujuk pada komunitas dan klub amatir di dalam dan sekitar kota kelahirannya, Marseille.
"Identik dengan cara saya ingin bermain"
Berbicara saat peluncuran, Zidane mengungkapkan betapa besar arti hubungannya dengan adidas dan sepatu Predator yang telah menjadi identik dengannya.
"Sepakbola telah memberi saya begitu banyak kenangan tak terlupakan, dan adidas telah menjadi bagian dari perjalanan itu sejak awal," katanya. "Predator memiliki tempat istimewa dalam kisah itu. Itulah sepatu yang saya pakai pada beberapa momen terpenting dalam karier saya dan yang menjadi identik dengan cara saya ingin memainkan permainan ini.
"Saat saya melihat sepatu ini, saya melihat momen, tempat, dan orang-orang yang membentuk perjalanan saya. Ini adalah cara istimewa untuk merayakan 30 tahun bersama dan membagikan kisah itu kepada generasi baru para pemain."
Sebagai salah satu kemitraan merek paling sukses dalam sejarah sepakbola, tidak akan mengejutkan jika kolaborasi yang membuahkan hasil ini terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan.