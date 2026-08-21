Kisah aneh Quincy Promes: Bintang Belanda dan Ajax itu divonis bersalah atas perdagangan narkoba dan penikaman terhadap sepupunya
Dulu dikenal sebagai winger eksplosif dan dinamis yang tampil gemilang untuk Ajax dan Belanda, Quincy Promes kini menjadi subjek salah satu kejatuhan kriminal paling mencengangkan dan dramatis dalam sejarah sepakbola. Menghadapi hukuman penjara yang panjang, reputasi yang hancur, dan kehancuran finansial total, keterpurukannya ke dunia kriminal bawah tanah terasa seperti novel kelam, surealis, bahkan satir.
Pada puncak kariernya, Promes adalah sosok yang sangat menghibur. Dengan kecepatan eksplosif dan kemampuan mencetak golnya, ia mengoleksi 50 caps bersama Belanda, menjadi bintang di Ajax, dan mencapai status legendaris di Spartak Moscow.
Namun, ketika ia dipuji karena ancaman yang ia berikan di lapangan sepakbola Rusia, pada saat yang sama ia juga divonis atas dua kejahatan serius di negara asalnya: penganiayaan berat dan perdagangan narkoba. Karena Rusia menolak mengekstradisinya, sempat tampak bahwa Promes tidak akan pernah harus menjalani hukumannya, tetapi dugaan keterlibatannya dalam kejahatan lain, tabrak lari di Dubai, berujung pada penangkapannya dan akhirnya pemulangannya ke Belanda.
Kini, Promes mendekam di penjara Belanda sambil menunggu kabar soal bandingnya atas hukuman 18 bulan karena menusuk kaki sepupunya dalam sebuah pertemuan keluarga, serta hukuman enam tahun atas perannya dalam penyelundupan lebih dari 1.300 kg kokain.
Inilah kisah mencengangkan tentang bagaimana pesepakbola bertalenta itu berubah dari target transfer Premier League menjadi pusat perburuan internasional.
Dari bintang yang sedang naik daun menjadi mesin gol legendaris
Sudah ada tanda-tanda awal masalah pada diri Promes meski bakatnya sebagai pesepakbola begitu jelas. Ia bergabung dengan akademi muda Ajax saat berusia 10 tahun dan sempat nyaris mendapatkan kontrak profesional, tetapi dikeluarkan pada usia 16 tahun.
"Saya punya mulut besar," aku Promes beberapa tahun kemudian. "Saya selalu mengatakan apa yang saya pikirkan, tetapi tidak selalu pada saat yang tepat. Pada saat yang sama, saya rakus di lapangan, percaya diri bahwa saya adalah pesepakbola terbaik di dunia. Bagaimanapun, saya berada di akademi Ajax, yang merupakan impian setiap anak laki-laki Belanda. Namun pada satu titik, perilaku saya menjadi sangat menjengkelkan bagi orang-orang di sekitar saya sehingga mereka menendang saya keluar.
"Ketika ini terjadi, saya mulai memahami bahwa saya benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada bus yang menjemput saya dari rumah, saya harus naik kereta, yang tidak mampu saya bayar, dan saya tidak punya tempat untuk makan. Sejujurnya, saya menangis berhari-hari. Saya bahkan mempertimbangkan untuk berhenti dan meninggalkan sepakbola. Itu benar-benar berat bagi saya. Itu adalah momen yang sangat berbahaya bagi saya, satu langkah salah dan Anda akan berada di jalanan, tetapi saya mulai berjuang untuk impian saya; saya terlalu ingin bermain sepakbola."
Satu atau dua "momen yang sangat berbahaya" lain kemudian memang terjadi, tetapi selama bertahun-tahun Promes tampak telah mengatasi perjuangannya. Ia direkrut Twente dan dipinjamkan untuk membantu Go Ahead Eagles asuhan Erik ten Hag meraih promosi Eredivisie pada 2012-13, dengan Promes memenangi penghargaan Talenta Musim Ini liga tersebut. Setelah itu, ia kembali ke Enschede dan membawa Twente finis di posisi ketiga di kasta tertinggi, cukup untuk membuat Spartak Moscow terkesan hingga membayar sekitar €15 juta pada musim panas 2014.
Ia tampil spektakuler untuk Spartak. Pemain Belanda itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahunan klub pada musim pertama dan keduanya, tetapi kampanye 2016-17 adalah saat kehebatan sejati tercapai. Kontribusi golnya, 12 gol dan sembilan assist, sangat vital dalam membawa mereka meraih gelar Premier League pertama dalam 16 tahun.
Promes mencatat rentetan mencetak gol dalam empat pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 atas Zenit St Petersburg ketika ia juga menciptakan gol penentu kemenangan pada menit ke-80, serta golnya sendiri pada masa injury time untuk mengalahkan Orenburg 3-2. Ia finis di puncak daftar assist Premier League, dan tidak mengherankan ketika survei terhadap 279 jurnalis memilihnya sebagai Pemain Terbaik Tahun 2017.
"Saya ingin mencetak sejarah bersama klub ini, dan sekarang kami adalah juara. Saya pikir banyak orang akan mengingat saya," katanya. "Saya bekerja sangat keras setiap tahun untuk mencapai level ini. Ini tahun keempat saya bersama tim, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini adalah perasaan yang fantastis."
Pada musim berikutnya, ia menjadi pencetak gol terbanyak sekaligus pemberi assist terbanyak di divisi itu meski Spartak finis ketiga. Pada 2018, Promes memutuskan empat tahun di Moscow sudah cukup dan meninggalkan Rusia dengan cinta. Media sepakat ia kini terlalu bagus untuk Premier League, dengan Championat melabelinya sebagai "jenis yang langka" dan menyebut transfer senilai €20 juta ke Sevilla sebagai sesuatu yang "layak didapatkan dan dorongan yang jelas" bagi tim Spanyol tersebut.
Itu tidak berjalan sesuai rencana. Rekrutan baru itu menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pengganti yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain sempit mereka. Meski pada akhirnya ia menemukan tempat di starting XI pada paruh akhir musim, Promes nyaris tidak punya kesempatan untuk bersinar di La Liga. Setelah setahun, ia menyambar tawaran untuk kembali ke Ajax.
Pahlawan Ajax itu menjadi buronan internasional
Pada Desember 2020, kabar mengejutkan mencuat bahwa Promes telah ditangkap karena menikam sepupunya pada musim panas itu.
Ia menjalani tahun yang luar biasa di Ajax, kembali dengan pembuktian yang menopang kepercayaan diri yang dulu membuatnya dibuang dari akademi bergengsi tersebut bertahun-tahun sebelumnya. Selain mencetak gol dalam empat dari lima penampilannya di Liga Champions, ia juga membukukan 12 gol dalam 20 pertandingan Eredivisie, termasuk satu gol melawan Chelsea, hat-trick kontra Fortuna Sittard, dan gol penentu kemenangan atas PSV.
Ia akhirnya menjalani "impian setiap anak laki-laki Belanda".
"Saya bermain di kota kelahiran saya," katanya pada November 2019. "Tidak ada yang lebih baik daripada itu."
Lalu datanglah pertemuan keluarga pada Juli.
Ada versi yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun saudara laki-lakinya, tetapi Promes mengklaim perkelahian itu pecah ketika ia menuduh seorang sepupu mencuri perhiasan milik bibinya empat tahun sebelumnya. Di pesta itu, sepupu tersebut diduga merampas sebuah rantai dari leher kerabat lain. Saat perselisihan yang dipengaruhi alkohol itu memanas di luar rumah pada akhir malam, Promes menikamnya di kaki dengan pisau lipat.
Promes membantah dakwaan percobaan pembunuhan, tetapi polisi yang menyelidiki keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba sudah lebih dulu menyadap teleponnya dan memiliki rekaman serta pesan yang memberatkannya.
Nieuwsuur melaporkan bahwa dalam panggilan pukul 01.00, Promes bertanya kepada ayahnya: "Mengapa Anda melompat di depan sepupu Anda itu? Anda menyelamatkan nyawanya."
"Quincy, saya tidak ingin kamu mendapat masalah," demikian jawabannya.
Promes: "Kalau tidak, saya akan menikamnya sampai mati, Anda mengerti itu, kan?"
Ketika ibunya mengatakan bahwa sepupunya berada di rumah sakit dengan cedera lutut, sang pemain menjawab: "Berarti dia beruntung."
Ia kemudian berkata kepada ayahnya: "Kesetiaan saya adalah kepada bibi saya: siapa pun yang mencuri darinya, saya bunuh. Titik. Siapa pun yang mencuri dari Anda, saya bunuh. Siapa pun yang mencuri dari ibu saya, saya bunuh. Ada orang-orang tertentu di keluarga yang akan saya bunuh. Titik... Anda beruntung saya tidak lagi membawa senjata api, karena kalau tidak, kisah itu akan berakhir jauh lebih buruk."
Dalam rekaman lain, Promes berkata: "Anda bisa bilang: alkohol, karena jika saya semabuk itu, saya akan menangkapnya di awal pesta. Tetapi saya menunggu dengan sopan."
Pada Maret 2026, Promes akhirnya mengakui penikaman itu tetapi mengklaim membela diri, dan pengacaranya berargumen bahwa itu terjadi “dalam panasnya momen”.
Perdebatan mengenai dapat atau tidaknya beberapa bukti diterima menyebabkan persidangan tertunda, dan ketika akhirnya dimulai pada Maret 2023, Promes sudah kembali tinggal di Rusia selama dua tahun. Ia kembali berada dalam performa luar biasa untuk Spartak. Fans memilihnya sebagai pemain terbaik Rusia pada 2022-23, dan ia masuk tim terbaik musim liga itu setelah mencetak 25 gol dalam 37 pertandingan.
Dengan berargumen bahwa ia tidak ingin mempertaruhkan kariernya, ia menolak pulang untuk menjalani persidangan. "Saya punya kewajiban kontraktual kepada klub," jelasnya pada 2025. "Ketika saya mengetahui bahwa kasus saya ditangani di Belanda, saya sudah berada di luar negeri, jadi sulit bagi saya untuk mengambil keputusan itu dan pergi ke Belanda ketika saya memiliki kewajiban kontraktual. Saya tidak bisa menggigit tangan yang memberi saya makan pada saat itu. Saya bukan orang seperti itu."
Persidangan tetap berjalan tanpa dirinya, dan ia dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat.
Promes di dunia kriminal
Pada saat itu, jaksa di Belanda juga mendakwanya atas pendanaan penyelundupan 1.300 kg kokain yang disembunyikan dalam muatan karung garam laut di kapal kontainer dari Brasil pada Januari 2020. Ia pertama kali menjadi perhatian polisi ketika Tim Intelijen Kriminal menerima informasi pada 2018. Alat penyadap dipasang di mobilnya dan panggilan serta pesannya direkam.
Promes, kata jaksa, merupakan bagian dari “jaringan kriminal” yang mencakup pengedar narkoba yang sudah divonis. Ia diduga memperoleh €8 juta dari aktivitas kriminalnya, angka yang didasarkan polisi pada pesan terenkripsi yang ia kirim dengan nama pengguna ‘Fantasma’. Pengadilan diberi tahu bahwa Promes menginvestasikan €75.000 dalam pengiriman itu dan mengarahkan mereka yang ditugaskan mengambil kokain tersebut, dengan menggunakan seorang sepupu sebagai semacam tangan kanan.
Satu muatan seberat lebih dari 700 kg dicegat di pelabuhan, tetapi para penyelundup lolos dengan muatan lainnya yang berbobot sekitar 650 kg. Total nilainya diperkirakan mencapai €75 juta.
"Mereka datang dengan dua peti; satu jatuh dan yang lainnya macet," bunyi salah satu pesan dari Promes. "Jadi, seluruh keuntungan saya terpangkas setengah."
Sementara sepupu Promes kemudian mengakui keterlibatannya, ia mengatakan bahwa dirinya hanya mempertemukan dua orang dengan pihak di balik kesepakatan itu dan tidak mendapat keuntungan. Promes, melalui pengacaranya, membantah keterlibatan apa pun.
Pada 14 Februari 2024, keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Pukul, lari, tangkap
Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuk Promes setelah ia menolak kembali dari Rusia. Karena hubungan kedua negara memburuk setelah invasi ke Ukraina, tidak ada harapan baginya untuk diekstradisi.
Seandainya Promes tetap tinggal di sana dan tidak membuat masalah, kemungkinan besar ia masih akan menjalani hidup mewah, tetapi semuanya runtuh dalam keadaan yang aneh tak lama setelah vonis kasus narkoba itu. Pada Februari 2024, Spartak menggelar pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan Promes mengambil risiko dengan bergabung bersama rekan-rekan setimnya. Saat berada di sana, ia terlibat dalam kecelakaan mobil. Alih-alih tetap berada di lokasi untuk menilai kerusakan, Promes melarikan diri dari tempat kejadian.
Ia ditahan di bandara saat berusaha kembali ke Rusia, lalu ditempatkan dalam tahanan rumah di Dubai ketika jaksa Belanda meminta ekstradisinya.
Promes kembali menjalani kehidupan mewah. Ia mulai berkencan dengan rapper Amerika DreamDoll, merilis sebuah lagu rap, dan menemukan klub baru dengan menandatangani kontrak bersama United FC.
"Orang-orang mengaku mendukung saya,” demikian bunyi salah satu lirik dalam lagunya, 100 Stones. “Saya tidak melihat mereka lagi, karena hakim memberi saya sembilan tahun.
“Saya tidak akan meneteskan air mata untuk omong kosong itu, karena saya menjalani hidup tanpa rasa takut.”
Pada Juni 2025, Promes meminta agar ia diizinkan kembali ke Belanda untuk menghadapi pengadilan tanpa ditangkap.
"Saya tidak akan berbohong bahwa saya sangat merindukan Belanda dan ingin kembali," katanya kepada RTL Boulevard. "Juga sangat sering dikatakan bahwa saya buron, tetapi saya sudah berusaha menghubungi pihak berwenang selama beberapa waktu untuk menyelesaikan ini."
Ia menambahkan: "Saya ingin mempertanggungjawabkan tindakan saya di Belanda dan melanjutkan karier saya. Dan, bisa dibilang, saya bisa terbang pulang-pergi ke Belanda beberapa kali ketika saya dipanggil, lalu tetap bermain sepak bola. Itulah yang saya inginkan."
Pada bulan itu, Promes ditangkap dan diekstradisi.
Di mana Promes sekarang?
Mantan bintang Belanda itu sejak saat itu tetap ditahan sebelum persidangan dan masih mengajukan banding atas kedua vonis tersebut.
Menurut Promes, sistem hukum telah menggambarkannya sebagai penjahat serius, dan penangkapan serta perlakuan terhadap dirinya di Dubai terasa traumatis. Sebuah tas diletakkan di atas kepalanya saat ia diinterogasi, klaimnya. Ketika ia kembali ke tanah airnya, ia diduga diberi tahu bahwa namanya masuk dalam daftar target pembunuhan. Karena alasan-alasan itu, ia kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan memilih bungkam.
Pengacaranya juga meminta pemeriksaan psikologis terhadap mantan bintang Ajax itu, dengan menyebut adanya “masalah kepribadian yang signifikan”, dan mengatakan kliennya bersedia membahas baik kasus penikaman maupun kasus narkobanya. "Cukup banyak yang terjadi dalam hidupnya yang bisa relevan dengan dakwaan terhadap dirinya,” kata Geert-Jan Knoops.
Permintaan untuk dibebaskan agar ia bisa melanjutkan karier sepak bolanya dan menafkahi kelima anaknya telah ditolak.
“Ini bahkan bukan lagi soal karier sepak bola saya,” katanya. “Ini semata-mata soal kemampuan finansial untuk membantu anak-anak. Jika saya mendapat kesempatan untuk dibebaskan, saya akan mematuhi syarat-syaratnya. Saat ini, saya belum bugar. Ketika saya keluar, hal pertama yang akan saya lakukan adalah bekerja sangat keras untuk kembali bugar.”
Sementara itu, jaksa berupaya menyita aset kriminal senilai €8 juta. Sang pemain memiliki beberapa properti, tetapi pengacaranya menegaskan ia tidak menghasilkan uang dari properti-properti tersebut dan kondisi keuangannya “sangat buruk”.
Promes kini menjalani hukuman penjara tujuh setengah tahun sambil terus melawan kedua vonis tersebut. Ia pernah menjalani mimpi sebagai bintang sepak bola ternama, kini pemain berusia 34 tahun itu hanya bisa memimpikan kebebasannya.