Kisah aneh Quincy Promes: Bintang Belanda dan Ajax itu divonis bersalah atas perdagangan narkoba dan penikaman terhadap sepupunya

Sudah ada tanda-tanda awal masalah pada diri Promes meski bakatnya sebagai pesepakbola begitu jelas. Ia bergabung dengan akademi muda Ajax saat berusia 10 tahun dan sempat nyaris mendapatkan kontrak profesional, tetapi dikeluarkan pada usia 16 tahun.

"Saya punya mulut besar," aku Promes beberapa tahun kemudian. "Saya selalu mengatakan apa yang saya pikirkan, tetapi tidak selalu pada saat yang tepat. Pada saat yang sama, saya rakus di lapangan, percaya diri bahwa saya adalah pesepakbola terbaik di dunia. Bagaimanapun, saya berada di akademi Ajax, yang merupakan impian setiap anak laki-laki Belanda. Namun pada satu titik, perilaku saya menjadi sangat menjengkelkan bagi orang-orang di sekitar saya sehingga mereka menendang saya keluar.

"Ketika ini terjadi, saya mulai memahami bahwa saya benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada bus yang menjemput saya dari rumah, saya harus naik kereta, yang tidak mampu saya bayar, dan saya tidak punya tempat untuk makan. Sejujurnya, saya menangis berhari-hari. Saya bahkan mempertimbangkan untuk berhenti dan meninggalkan sepakbola. Itu benar-benar berat bagi saya. Itu adalah momen yang sangat berbahaya bagi saya, satu langkah salah dan Anda akan berada di jalanan, tetapi saya mulai berjuang untuk impian saya; saya terlalu ingin bermain sepakbola."

Satu atau dua "momen yang sangat berbahaya" lain kemudian memang terjadi, tetapi selama bertahun-tahun Promes tampak telah mengatasi perjuangannya. Ia direkrut Twente dan dipinjamkan untuk membantu Go Ahead Eagles asuhan Erik ten Hag meraih promosi Eredivisie pada 2012-13, dengan Promes memenangi penghargaan Talenta Musim Ini liga tersebut. Setelah itu, ia kembali ke Enschede dan membawa Twente finis di posisi ketiga di kasta tertinggi, cukup untuk membuat Spartak Moscow terkesan hingga membayar sekitar €15 juta pada musim panas 2014.

Ia tampil spektakuler untuk Spartak. Pemain Belanda itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahunan klub pada musim pertama dan keduanya, tetapi kampanye 2016-17 adalah saat kehebatan sejati tercapai. Kontribusi golnya, 12 gol dan sembilan assist, sangat vital dalam membawa mereka meraih gelar Premier League pertama dalam 16 tahun.

Promes mencatat rentetan mencetak gol dalam empat pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 atas Zenit St Petersburg ketika ia juga menciptakan gol penentu kemenangan pada menit ke-80, serta golnya sendiri pada masa injury time untuk mengalahkan Orenburg 3-2. Ia finis di puncak daftar assist Premier League, dan tidak mengherankan ketika survei terhadap 279 jurnalis memilihnya sebagai Pemain Terbaik Tahun 2017.

"Saya ingin mencetak sejarah bersama klub ini, dan sekarang kami adalah juara. Saya pikir banyak orang akan mengingat saya," katanya. "Saya bekerja sangat keras setiap tahun untuk mencapai level ini. Ini tahun keempat saya bersama tim, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini adalah perasaan yang fantastis."

Pada musim berikutnya, ia menjadi pencetak gol terbanyak sekaligus pemberi assist terbanyak di divisi itu meski Spartak finis ketiga. Pada 2018, Promes memutuskan empat tahun di Moscow sudah cukup dan meninggalkan Rusia dengan cinta. Media sepakat ia kini terlalu bagus untuk Premier League, dengan Championat melabelinya sebagai "jenis yang langka" dan menyebut transfer senilai €20 juta ke Sevilla sebagai sesuatu yang "layak didapatkan dan dorongan yang jelas" bagi tim Spanyol tersebut.

Itu tidak berjalan sesuai rencana. Rekrutan baru itu menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pengganti yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain sempit mereka. Meski pada akhirnya ia menemukan tempat di starting XI pada paruh akhir musim, Promes nyaris tidak punya kesempatan untuk bersinar di La Liga. Setelah setahun, ia menyambar tawaran untuk kembali ke Ajax.