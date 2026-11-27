Ketika Kimmi Ascanio, pemain berbakat San Diego Wave yang berusia 18 tahun, menjadi tamu di the RE-CAP Show pada Februari, siniar yang dipandu dua legenda timnas putri Amerika Serikat, Tobin Heath dan Christen Press, tayangan itu tentu tak boleh dilewatkan. Sejak awal kariernya yang tampak menjanjikan, Ascanio kerap dibandingkan dengan Heath. Karena itu, pertemuan dan percakapannya secara langsung dengan pemain sayap ikonis tersebut pasti menarik untuk disimak.

Menariknya, sejak acara itu dirilis, Ascanio justru menempati posisi dalam susunan pemain Wave yang nyaris tak pernah dimainkan Heath. Setelah lama menjadi penyerang menjanjikan seperti Heath, Ascanio menjelma menjadi gelandang bertahan yang sangat penting pada musim 2026. Bahkan, menurut McCall Zerboni, juara NWSL tiga kali, absennya Ascanio akibat cedera pada babak play-off merupakan "masalah serius" ketika Wave tersingkir. "Dia lebih penting daripada yang disadari banyak orang," tambah Zerboni di CBS Sports Golazo.

Namun, kemiripan yang dilihat Heath antara dirinya dan pemain muda berbakat ini tidak pernah berkaitan dengan posisi di lapangan. "Ini lebih tentang cara dia bergerak saat menguasai bola maupun tanpa bola," jelasnya. "Saya jelas melihat kemiripannya." Press sepakat. "Cara kalian bergerak mencari ruang mirip," katanya. Meski begitu, kesan utama Press setelah berbincang dengan keduanya justru berkaitan dengan kepribadian mereka. "Saya merasa seperti mengalami momen 'Freaky Friday'," ujarnya. "Saya melihat Tobin 20 tahun lalu duduk di sebelah Tobin saat ini."

Suatu ketika, Ascanio menjelaskan bahwa ia suka bertemu staf pelatih untuk menganalisis permainannya. Ia lalu mengaku dengan malu-malu bahwa ia tidak suka bertemu pelatih kepala, melainkan anggota staf di sekitarnya. Press pun menyela dengan takjub: "Astaga, kamu memang seperti Tobin!"

Wajar jika Ascanio, yang baru berusia 18 tahun, sesekali tampak malu saat berbincang dengan dua ikon sepakbola putri AS, terutama karena ia jelas tersanjung dibandingkan dengan salah satunya. "Kalau ada satu orang yang ingin saya jadikan pembanding, orang itu adalah Tobin," ungkapnya dengan hangat.

Namun, sikap itu bukan berarti ia kurang percaya diri. Ascanio bukan hanya salah satu pemain muda paling berbakat yang muncul di NWSL dan timnas kelompok umur AS. Nominasi terbarunya untuk tim kedua terbaik NWSL musim 2026 serta namanya yang masuk daftar sementara timnas AS untuk Kejuaraan CONCACAF W menunjukkan bahwa ia juga sudah memberi dampak di level tertinggi saat ini.