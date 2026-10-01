Khvicha Kvaratskhelia adalah superstar sepakbola yang tak banyak gimik: adidas menandai lonjakan si penyihir sayap PSG saat peluang Ballon d'Or kian dekat
Jika bicara soal superstar, Khvicha Kvaratskhelia adalah sosok yang cukup low-profile. Pemain asal Georgia itu membuktikan bahwa Anda tidak harus menjadi sosok paling menonjol di dalam maupun di luar lapangan untuk menjadi salah satu pemain terbaik dan paling dikagumi di dunia.
Kita sedang berada di musim penghargaan, dan setelah menjalani kampanye sensasional lainnya bersama Paris Saint-Germain, pemain berusia 25 tahun itu sangat berpeluang meraih Ballon d'Or, sebuah penghargaan yang menurut banyak pihak akan menjadi ganjaran setimpal atas kerja kerasnya yang tenang dan momen-momen kecemerlangan individunya saat PSG secara luar biasa berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka.
Ikon modern sepakbola yang understated, Kvaratskhelia adalah sosok ideal untuk menjadi wajah koleksi baru SPZL F.C. dari adidas yang low-profile.
Superstar yang tak banyak gembar-gembor
Dalam laju kariernya yang melesat di Napoli dan PSG, Kvaratskhelia telah memantapkan dirinya sebagai superstar yang low-profile, membangun reputasi sebagai winger pekerja keras yang sama mampunya mengambil alih jalannya pertandingan dan menghadirkan momen brilian yang memukau.
Namun, ketenangannya di atas lapangan adalah hal yang sangat mencolok. Ia bukan sosok yang perlu pamer aksi atau berteriak-teriak untuk menarik perhatian, melainkan nyaris memancing lawan-lawannya masuk ke dalam rasa aman yang palsu.
"Saya pikir mungkin terkadang saya menunjukkan lebih banyak emosi daripada yang seharusnya dan terkadang saya menunjukkan lebih sedikit daripada yang seharusnya," katanya dalam wawancara dengan UEFA pada awal tahun ini. "Itu tergantung suasana hati, tetapi saya selalu memberikan 100% di lapangan dan terkadang emosi bisa membuat Anda berpikir lebih dari biasanya. Ketika Anda mencetak gol, emosi itu adalah yang terbaik, dan setiap kali saya turun ke lapangan saya ingin merasakan emosi ini."
Di luar lapangan, Kvaratskhelia benar-benar terkesan sebagai pria biasa yang sangat nyaman menjaga privasinya, bukan seseorang yang mendambakan sorotan atau wajahnya terpampang di banyak kampanye iklan, yang mungkin tidak mengejutkan mengingat awal kehidupannya yang sederhana di sebuah blok apartemen era Soviet di ibu kota Georgia, Tbilisi.
Penantang
Kvaratskhelia mungkin menjalani awal yang cukup tenang pada musim baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia, tetapi aksi individunya sepanjang kampanye Liga Champions 2025-26 bersama PSG sangat mungkin mendapat pengakuan bulan depan, dengan seremoni Ballon d'Or 2026 kini semakin dekat.
Tidak ada pemain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di kompetisi musim lalu selain Kvaratskhelia (17), yang mencetak 10 gol sendiri, termasuk tujuh hanya di fase gugur, yang terasa sangat signifikan dalam menilai pencapaiannya.
Pemain asal Georgia itu tampil benar-benar luar biasa di kedua leg saat membantai Chelsea 8-2 pada babak 16 besar dan dalam kemenangan perempat final atas Liverpool di Parc des Princes, tetapi bisa dibilang baru setelah kemenangan epik 5-4 atas Bayern Munich pada leg pertama semifinal Kvaratskhelia memantapkan dirinya sebagai salah satu kandidat terdepan untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini.
Tak terelakkan, ia juga memberikan kontribusi penting di final, memancing tekel gegabah dari bek kanan darurat Arsenal, Cristhian Mosquera, untuk mendapatkan penalti yang menghasilkan gol penyama kedudukan krusial sebelum PSG menang lewat adu penalti. Ia pun secara pantas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini untuk edisi kompetisi 2025-26.
Setelah masuk dalam daftar pendek 30 pemain untuk penghargaan individu paling prestisius dalam sepakbola, Kvaratskhelia mengatakan kepada BBC: "Menjadi kandidat Ballon d'Or saja sudah merupakan sebuah kebanggaan, bisa berada di antara para pemain ini dalam persaingan. Saya sudah merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang spesial dalam setahun terakhir, saya sangat senang dan mari kita lihat apa yang akan terjadi."
Seperti biasanya rendah hati, 'Kvaradona' justru menjagokan rekan setimnya di PSG, Ousmane Dembele, untuk mempertahankan penghargaan tersebut. "Tentu saja dia (Dembele), dengan musim yang ia jalani tahun lalu, dia pantas mendapatkannya," tambahnya.
"Saya ingin memastikan bahwa saya sudah memberikan 100 persen."
Statistik luar biasa di Eropa itu secara mencolok melampaui catatan Kvaratskhelia di Ligue 1, delapan gol dan empat assist, tetapi hal itu tidak seharusnya mengurangi upayanya dalam membantu klubnya mempertahankan gelar Liga Champions.
Sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia tidak menyimpan penampilan terbaiknya untuk panggung tersebut, menunjukkan kerendahan hati yang khas saat ia, seperti yang sudah diduga, menempatkan tim di atas penghargaan individu apa pun.
"Ada yang mengatakan bahwa saya memberi kontribusi lebih besar kepada tim dalam pertandingan Liga Champions, tetapi saya rasa tidak demikian," katanya kepada UEFA. "Ada pertandingan ketika Anda mungkin tidak berhasil mencetak gol atau membuat assist, tetapi tetap membantu tim semaksimal mungkin, dan itulah strategi yang diterapkan tim kami.
"Ketika saya meninggalkan lapangan pada akhir pertandingan, saya ingin yakin bahwa saya telah memberikan 100 persen dan membantu tim meraih kemenangan."
Wajah adidas SPZL F.C.
Rasanya tepat, dengan seremoni Ballon d'Or tinggal hitungan pekan lagi, bahwa superstar PSG dan Georgia yang kalem itu dipilih untuk menjadi wajah perilisan terbaru SPZL F.C. dari adidas, yang selaras berupa koleksi low-profile serba hitam yang tidak berteriak mencari perhatian.
Terus menjembatani jarak yang kian menipis antara olahraga dan gaya sejak peluncuran SPZL F.C. pada 2024, buah pemikiran kurator merek Gary Aspden, kapsul musim gugur/dingin 2026 ini terdiri dari 10 item, termasuk alas kaki, pakaian, dan aksesori yang kental dengan kultur tribun dan budaya sepakbola secara lebih luas.
Sorotannya adalah track top hitam dan jersey sepakbola lengan panjang bergaya vintage dengan lambang SPZL F.C. di dada, serta dua siluet alas kaki klasik: Gazelle SPZL F.C. berbahan suede dan sepatu hiker Winterhill SPZL F.C..
Dalam sebuah pernyataan, adidas mengatakan: "Dihidupkan oleh Khvicha Kvaratskhelia, kampanye ini menangkap ritme mentah, ketangguhan, dan intensitas sunyi yang melekat pada subkultur sepakbola. Berlatar arsitektur tegas dan lanskap industrial, Kvaratskhelia dengan sempurna merangkum persilangan dalam permainan modern antara kecemerlangan level tertinggi di lapangan dan gaya di luar tugas."
Koleksi adidas SPZL F.C. AW 2026 edisi terbatas kini sudah tersedia melalui adidas.com, toko adidas Originals, dan peritel terpilih.