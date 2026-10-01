Kvaratskhelia mungkin menjalani awal yang cukup tenang pada musim baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia, tetapi aksi individunya sepanjang kampanye Liga Champions 2025-26 bersama PSG sangat mungkin mendapat pengakuan bulan depan, dengan seremoni Ballon d'Or 2026 kini semakin dekat.

Tidak ada pemain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di kompetisi musim lalu selain Kvaratskhelia (17), yang mencetak 10 gol sendiri, termasuk tujuh hanya di fase gugur, yang terasa sangat signifikan dalam menilai pencapaiannya.

Pemain asal Georgia itu tampil benar-benar luar biasa di kedua leg saat membantai Chelsea 8-2 pada babak 16 besar dan dalam kemenangan perempat final atas Liverpool di Parc des Princes, tetapi bisa dibilang baru setelah kemenangan epik 5-4 atas Bayern Munich pada leg pertama semifinal Kvaratskhelia memantapkan dirinya sebagai salah satu kandidat terdepan untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini.

Tak terelakkan, ia juga memberikan kontribusi penting di final, memancing tekel gegabah dari bek kanan darurat Arsenal, Cristhian Mosquera, untuk mendapatkan penalti yang menghasilkan gol penyama kedudukan krusial sebelum PSG menang lewat adu penalti. Ia pun secara pantas dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini untuk edisi kompetisi 2025-26.

Setelah masuk dalam daftar pendek 30 pemain untuk penghargaan individu paling prestisius dalam sepakbola, Kvaratskhelia mengatakan kepada BBC: "Menjadi kandidat Ballon d'Or saja sudah merupakan sebuah kebanggaan, bisa berada di antara para pemain ini dalam persaingan. Saya sudah merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang spesial dalam setahun terakhir, saya sangat senang dan mari kita lihat apa yang akan terjadi."

Seperti biasanya rendah hati, 'Kvaradona' justru menjagokan rekan setimnya di PSG, Ousmane Dembele, untuk mempertahankan penghargaan tersebut. "Tentu saja dia (Dembele), dengan musim yang ia jalani tahun lalu, dia pantas mendapatkannya," tambahnya.