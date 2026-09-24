Pertama, statistiknya. Hingga 21 September, 84 remaja telah bermain di MLS musim ini, sebuah rekor baru. Menurut MLS, para remaja juga telah mencatat rekor semusim liga untuk gol, assist, dan total kontribusi gol, saat musim masih menyisakan beberapa pekan lagi. Mereka bukan hanya mendapat lebih banyak kesempatan. Mereka juga melakukan lebih banyak hal dengan kesempatan itu.

Dua puluh delapan dari 30 klub liga telah menurunkan seorang remaja pada satu titik. New York Red Bulls telah memainkan delapan orang. Hanya kasta tertinggi Prancis, Argentina, dan Brasil yang menurunkan lebih banyak remaja, dan catatan Serie A Brasil yang mencapai 88 sangat mungkin terlampaui pada akhir musim MLS. Enam puluh dari para remaja itu adalah pemain Amerika. Enam adalah pemain Kanada. Namun, jika digabung, hampir 20 negara terwakili. Ini adalah pergerakan global di dalam liga regional.

Nama-namanya juga terlihat sangat bagus. Tentu saja, ada para sorotan utama di sini. Sullivan termasuk di antara pemain 16 tahun paling bertalenta dalam sepakbola dunia. Jika dia menembus tim utama Union pada awal tahun, tak diragukan lagi akan ada seruan agar dia dimasukkan dalam pembicaraan MVP. Dia tentu akan menjadi All-Star.

Yang lain juga merupakan nama-nama yang sudah dikenal dan akhirnya mendapat momen mereka: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Namun ada juga Lucas Herrington dari Colorado, mungkin bek tengah muda terbaik di MLS sebelum ia dijual ke Premier League pada Agustus. Hal yang sama berlaku untuk mantan bintang Real Salt Lake, Zavier Gozo, yang kini bermain untuk Crystal Palace.

Mereka itu, mungkin, memang akan muncul di liga mana pun. Atlet sebagus itu cenderung menemukan jalannya di suatu tempat. Namun mereka jelas datang dengan jenis risiko yang hanya bersedia diambil oleh klub-klub MLS. Lebih sederhananya, memiliki tingkat talenta seperti ini memang bagus. Tetapi para pelatih harus bersedia memercayai talenta yang mereka miliki.

“Ini pekerjaan luar biasa yang dilakukan MLS dengan memberi kemungkinan kepada para pemain muda. Klub-klub, semua orang, memberi kemungkinan kepada pemain berusia 17 atau 16 tahun. Mereka memainkan pemain berusia 18 tahun, dan saya pikir itu hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa situasinya sangat sehat dan bahwa kami memiliki talenta muda yang luar biasa,” kata pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino pada awal pekan ini.

Manajer Red Bulls saat ini Michael Bradley telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama tim MLS Next Pro milik New York Red Bulls untuk memercayai bahwa para mantan pemain menonjol dari jalur pengembangan, Hall, Mehmeti, dan Matthew Dos Santos, siap untuk aksi tim utama. Namun, itu tetap bukan berarti keputusan melempar ketiganya ke starting XI pertamanya pada musim ini tidak membawa risiko besar. Hall mencetak dua gol. Mehmeti memberi assist untuk salah satunya. Dos Santos mampu bertahan selama satu jam. RBNY memenangi laga pembuka musim mereka 2-1. Itu semacam titik balik yang menentukan nada musim ini di seluruh liga.

“Kami selalu mengatakan kesuksesan adalah ketika potensi bertemu kesempatan,” jelas Direktur Akademi Red Bulls Sean McCafferty. “Dan itulah yang terjadi. Tiga anak itu menjadi starter melawan Orlando. Itu bisa saja berjalan sangat berbeda. Kami bisa saja dihajar… Tetapi menurut saya selama saya di sini, ada banyak pemain yang sebenarnya selalu cukup bagus, hanya saja kesempatannya tidak ada.”

Bradley adalah salah satu dari segelintir pelatih yang tidak banyak ragu melempar pemain muda ke situasi sulit. Dia dulu pernah menjadi anak muda yang diberi kesempatan di MLS. Dia juga pernah menjadi pelatih pemain muda sebelum mengambil alih tim senior. McCafferty menilai itu bukan kebetulan kecil. Manajer lain melakukan hal yang sama, dan melihat hasil yang cukup rapi.

“Anda mulai melihat banyak pelatih di liga yang datang dari akademi, tim kedua, atau bahkan tim internasional. Mereka punya hubungan lebih dekat dengan pemain muda dan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Anda melihatnya di New England dengan beberapa pemain muda yang muncul. Dan tentu saja, di Philadelphia, sekarang Ryan [Richter] ada di sana, Cavan dan Neil Pierre lebih sering bermain,” kata McCafferty.

Ada juga kenyataan yang lebih jelas: rata-rata pemain Amerika yang dihasilkan akademi-akademi MLS memang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah untuk memercayai seseorang ketika kualitasnya ada. Di masa lalu, tim-tim mengandalkan tim cadangan yang mendapat sedikit perhatian atau mantan pemain kampus yang tidak cukup mampu untuk mendapat menit bermain. Sekarang, ada talenta melimpah di akademi untuk bisa bersaing di level tertinggi permainan Amerika.

“Saya tidak akan mengatakan para pemainnya lebih baik. Ini bukan soal itu, tetapi jumlahnya. Jumlahnya semakin banyak, dan saya pikir itu bagian dari proses. Anda tahu, seperti kumpulannya mulai meluas, dan karena kumpulan itu meluas, Anda akan menemukan semakin banyak talenta,” kata Direktur Pemanduan FC Dallas Leo Baldo kepada GOAL.