'Ketika potensi bertemu peluang' - Bagaimana Cavan Sullivan, Julian Hall, dan generasi remaja pemecah rekor membentuk ulang MLS
Setelah Piala Dunia, para eksekutif MLS Luis Robles dan Alecko Eskandarian melakukan tur ke klub-klub dan akademi-akademi top Eropa.
Secara efektif, keduanya berada di sana dalam misi pencarian fakta: berbicara dengan sejumlah yang terbaik, belajar dari pengalaman mereka, dan mungkin berbagi sedikit informasi dari pihak mereka sendiri. Itu adalah perjalanan yang kacau, penuh perjalanan darat yang panjang, penerbangan panjang, dan tak terhitung jam percakapan dengan beberapa otak analitis terbaik dalam sepakbola Eropa.
“Kami ingin belajar. Kami hanya ingin memahami apa yang membuat mereka begitu bagus. Mengapa mereka begitu dominan? Mengapa mereka mengembangkan pemain-pemain terbaik di dunia? Kami belum punya pemain kelas dunia. Ya, kami punya pemain yang sangat, sangat bagus, tetapi belum ada yang masuk nominasi Ballon d'Or,” kata Robles kepada GOAL.
Jadi, mereka duduk di lapangan latihan bersama para pemilik klub, menyaksikan tim akademi berlatih dan bermain. Dan ketika mereka kembali, dengan sedikit jet lag dan jauh lebih bijak, satu fakta aneh melekat di benak Robles: mereka tahu benar-benar segalanya tentang setiap pemain akademi MLS yang disebutkan Robles.
“Mereka seperti, ‘kami sudah memantau para pemain ini selama 12 hingga 18 bulan!’ Mereka memberi tahu kami kekuatan mereka, mereka memberi tahu kami area yang perlu ditingkatkan, mereka membicarakan profil mereka, mereka mengatakan, ‘hei, di sinilah kami pikir mereka bisa berada,’” jelas Robles.
Tampaknya ini juga saat yang tepat untuk mengetahui siapa anak-anak ini. Dengan laju seperti ini, tak satu pun dari mereka akan menjadi rahasia untuk waktu lama. MLS mengalami semacam revolusi remaja tahun ini. Hanya Prancis, Brasil, dan Argentina yang menggunakan lebih banyak pemain remaja, dan jaraknya semakin menyempit. Lebih dari 40 lulusan MLS Next Pro dipanggil ke tim nasional pada jeda internasional kali ini.
Banyak yang bertanya ke mana liga ini menuju, apa sebenarnya satu-satunya tujuannya. Pernyataan misi yang persisnya masih menjadi bahan perdebatan. Tetapi dengan bintang-bintang seperti Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Neil Pierre yang semuanya mulai bersinar, 2026 tampaknya menjadi tahun ketika anak-anak diberi kesempatan bermain, dan semua orang menang.
“Kami tidak hanya ingin menang; kami ingin menang dengan pemain yang tepat. Dan sekarang kami mulai melihat itu di Major League Soccer,” kata Robles. “Akan ada saatnya kami memiliki pemain kelas dunia, pemain yang bersaing untuk Ballon d’Or. Akan ada saatnya kami bersaing untuk Piala Dunia, dan kami benar-benar menjadi penantang serius untuk memenanginya.”
Namun, ini bukan perkembangan yang terjadi dalam semalam. MLS sudah mempersiapkan diri menuju titik ini sejak cukup lama. Tetapi ini menjadi bukti bagi akademi, pelatih, dan hal yang kerap disebut sebagai peluru perak sepakbola internasional, pengembangan pemain, bahwa semuanya menyatu tahun ini. MLS berkembang dengan cara yang aneh, karena tim-tim seniornya menjadi lebih kuat sebelum beberapa akademi benar-benar ada. Ada tim senior yang bagus, sementara sepakbola usia muda nyaris tidak ada atau sangat tidak terorganisir. Selama bertahun-tahun, lanskap pemain muda terus berupaya mengejar ketertinggalan. Dan tahun ini, keseimbangannya tercapai untuk pertama kalinya.
“Mereka memainkan pemain berusia 18 tahun”
Pertama, statistiknya. Hingga 21 September, 84 remaja telah bermain di MLS musim ini, sebuah rekor baru. Menurut MLS, para remaja juga telah mencatat rekor semusim liga untuk gol, assist, dan total kontribusi gol, saat musim masih menyisakan beberapa pekan lagi. Mereka bukan hanya mendapat lebih banyak kesempatan. Mereka juga melakukan lebih banyak hal dengan kesempatan itu.
Dua puluh delapan dari 30 klub liga telah menurunkan seorang remaja pada satu titik. New York Red Bulls telah memainkan delapan orang. Hanya kasta tertinggi Prancis, Argentina, dan Brasil yang menurunkan lebih banyak remaja, dan catatan Serie A Brasil yang mencapai 88 sangat mungkin terlampaui pada akhir musim MLS. Enam puluh dari para remaja itu adalah pemain Amerika. Enam adalah pemain Kanada. Namun, jika digabung, hampir 20 negara terwakili. Ini adalah pergerakan global di dalam liga regional.
Nama-namanya juga terlihat sangat bagus. Tentu saja, ada para sorotan utama di sini. Sullivan termasuk di antara pemain 16 tahun paling bertalenta dalam sepakbola dunia. Jika dia menembus tim utama Union pada awal tahun, tak diragukan lagi akan ada seruan agar dia dimasukkan dalam pembicaraan MVP. Dia tentu akan menjadi All-Star.
Yang lain juga merupakan nama-nama yang sudah dikenal dan akhirnya mendapat momen mereka: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Namun ada juga Lucas Herrington dari Colorado, mungkin bek tengah muda terbaik di MLS sebelum ia dijual ke Premier League pada Agustus. Hal yang sama berlaku untuk mantan bintang Real Salt Lake, Zavier Gozo, yang kini bermain untuk Crystal Palace.
Mereka itu, mungkin, memang akan muncul di liga mana pun. Atlet sebagus itu cenderung menemukan jalannya di suatu tempat. Namun mereka jelas datang dengan jenis risiko yang hanya bersedia diambil oleh klub-klub MLS. Lebih sederhananya, memiliki tingkat talenta seperti ini memang bagus. Tetapi para pelatih harus bersedia memercayai talenta yang mereka miliki.
“Ini pekerjaan luar biasa yang dilakukan MLS dengan memberi kemungkinan kepada para pemain muda. Klub-klub, semua orang, memberi kemungkinan kepada pemain berusia 17 atau 16 tahun. Mereka memainkan pemain berusia 18 tahun, dan saya pikir itu hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa situasinya sangat sehat dan bahwa kami memiliki talenta muda yang luar biasa,” kata pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino pada awal pekan ini.
Manajer Red Bulls saat ini Michael Bradley telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama tim MLS Next Pro milik New York Red Bulls untuk memercayai bahwa para mantan pemain menonjol dari jalur pengembangan, Hall, Mehmeti, dan Matthew Dos Santos, siap untuk aksi tim utama. Namun, itu tetap bukan berarti keputusan melempar ketiganya ke starting XI pertamanya pada musim ini tidak membawa risiko besar. Hall mencetak dua gol. Mehmeti memberi assist untuk salah satunya. Dos Santos mampu bertahan selama satu jam. RBNY memenangi laga pembuka musim mereka 2-1. Itu semacam titik balik yang menentukan nada musim ini di seluruh liga.
“Kami selalu mengatakan kesuksesan adalah ketika potensi bertemu kesempatan,” jelas Direktur Akademi Red Bulls Sean McCafferty. “Dan itulah yang terjadi. Tiga anak itu menjadi starter melawan Orlando. Itu bisa saja berjalan sangat berbeda. Kami bisa saja dihajar… Tetapi menurut saya selama saya di sini, ada banyak pemain yang sebenarnya selalu cukup bagus, hanya saja kesempatannya tidak ada.”
Bradley adalah salah satu dari segelintir pelatih yang tidak banyak ragu melempar pemain muda ke situasi sulit. Dia dulu pernah menjadi anak muda yang diberi kesempatan di MLS. Dia juga pernah menjadi pelatih pemain muda sebelum mengambil alih tim senior. McCafferty menilai itu bukan kebetulan kecil. Manajer lain melakukan hal yang sama, dan melihat hasil yang cukup rapi.
“Anda mulai melihat banyak pelatih di liga yang datang dari akademi, tim kedua, atau bahkan tim internasional. Mereka punya hubungan lebih dekat dengan pemain muda dan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Anda melihatnya di New England dengan beberapa pemain muda yang muncul. Dan tentu saja, di Philadelphia, sekarang Ryan [Richter] ada di sana, Cavan dan Neil Pierre lebih sering bermain,” kata McCafferty.
Ada juga kenyataan yang lebih jelas: rata-rata pemain Amerika yang dihasilkan akademi-akademi MLS memang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah untuk memercayai seseorang ketika kualitasnya ada. Di masa lalu, tim-tim mengandalkan tim cadangan yang mendapat sedikit perhatian atau mantan pemain kampus yang tidak cukup mampu untuk mendapat menit bermain. Sekarang, ada talenta melimpah di akademi untuk bisa bersaing di level tertinggi permainan Amerika.
“Saya tidak akan mengatakan para pemainnya lebih baik. Ini bukan soal itu, tetapi jumlahnya. Jumlahnya semakin banyak, dan saya pikir itu bagian dari proses. Anda tahu, seperti kumpulannya mulai meluas, dan karena kumpulan itu meluas, Anda akan menemukan semakin banyak talenta,” kata Direktur Pemanduan FC Dallas Leo Baldo kepada GOAL.
'Mereka siap tempur'
Hal itu juga terbantu oleh fakta bahwa kini ada jalur yang jelas dari akademi menuju sepakbola tim utama. Pada awal musim, ada 183 pemain homegrown, yaitu mereka yang dipromosikan dari akademi klub, dalam daftar skuad MLS. Sejak saat itu, jumlahnya bertambah lagi. Real Salt Lake telah mengontrak hampir 50 pemain homegrown.
Semua itu membentuk sebuah jalur, sebuah sistem di mana para pemain muda tahu mereka kemungkinan besar akan mendapat kesempatan bermain jika mampu membuktikan diri.
"Mereka datang dengan kesiapan mental yang lebih baik karena mereka telah melihat orang lain menempuh jalur yang sama. Di benak mereka, rasanya seperti, ya, saya bisa melakukannya karena teman-teman saya yang lain di sini melakukan hal yang sama. Mereka bermain di U13, U14. Pada satu titik, mereka masuk ke tim kedua, lalu mereka bermain untuk tim utama," kata Baldo.
Dampak itu terasa nyata bagi beberapa bintang terbesar di MLS.
"Jika Anda membutuhkan percakapan atau masukan atau kritik, Anda punya orang-orang di sekitar Anda dan sistem pendukung yang hebat," ujar Sullivan kepada GOAL.
Faktanya, proses ini sudah berjalan cukup lama. Struktur gaji yang ketat sering kali berarti pelatih tidak bisa begitu saja mengeluarkan dana besar untuk talenta asing papan atas. Jika tim berinvestasi, mereka benar-benar harus melakukannya pada pemain mereka sendiri.
Pejabat liga juga menyoroti perubahan yang dibawa oleh pandemi COVID-19 sebagai alasan di balik peningkatan belakangan ini. Pada 2020, daftar skuad hari pertandingan diperluas dari 18 menjadi 20 pemain, dan angka itu tetap sama pada tahun-tahun berikutnya. Pemain muda saat itu didatangkan untuk mengisi kekosongan. Dan mereka tetap bertahan sejak saat itu.
"Kalau melihat angkanya, melihat analisisnya, dan melihat jumlah pemain muda yang masuk skuad hari pertandingan sebelum COVID dan setelah COVID, perbedaannya sangat besar. Dan saya pikir banyak dari itu sangat bermanfaat untuk bisa memberi pemain muda peluang di lapangan," kata Ali Curtis, President of MLS Next Pro (MLSNP).
Dan bahkan jika mereka tidak bermain setiap pekan, paparan terhadap lingkungan tim utama itu jelas membantu.
"Di lingkungan itu, para pemain muda ini menyerapnya. Mereka belajar, sehingga ketika mendapat kesempatan, mereka siap tampil. Mereka sudah sangat siap. Saya pikir itu penting," kata Curtis.
"Bisakah Anda beradaptasi?"
Namun itu tidak banyak menjawab pertanyaan soal kapan seorang remaja siap. Kenyataannya, sejumlah direktur pencari bakat mengatakan kepada GOAL bahwa mustahil memprediksi bagaimana seorang pemain muda akan tampil ketika diperkenalkan ke pertandingan MLS.
"Kami selalu mengatakan bahwa level sepak bolanya tidak jauh berbeda. Hanya saja lebih cepat di ruang yang lebih sempit. Lalu, bisakah Anda beradaptasi? Bisakah otak berpikir lebih cepat? Bisakah Anda mengeksekusi secara teknis dengan lebih konsisten? Kehilangan bola akan lebih dihukum di level yang lebih tinggi. Jadi, pemain yang bisa beradaptasi paling cepat biasanya adalah mereka yang bertahan," jelas McCafferty.
Mungkin perbedaan utamanya, kemudian, adalah bahwa klub-klub MLS kini memiliki tempat di mana mereka benar-benar bisa mempercayai talenta remaja untuk berkembang, jauh dari sorotan tetapi dalam lingkungan profesional. MLS Next Pro (MLSNP) meluncurkan angkatan pertamanya pada 2022. Namun mungkin 2026, setelah empat tahun menemukan bentuknya sebagai liga cadangan papan atas, adalah musim ketika semuanya benar-benar menyatu. Baik level maupun statistiknya meningkat. Hampir 300 pemain MLSNP telah menandatangani kontrak MLS. Hampir 1.500 pemain akademi MLS NEXT telah bermain di MLSNP.
Ada dampak global juga.
Liga ini mengirimkan 19 lulusannya ke Piala Dunia musim panas ini. Itu mungkin terlihat tidak banyak, tetapi ketika Anda mempertimbangkan bahwa sistem ini baru berjalan selama empat tahun, dan merupakan wadah untuk mengembangkan anak-anak, itu adalah jumlah yang mengesankan. Bek kanan utama USMNT, Alex Freeman, bermain 70 kali di liga ini sebelum dipindahkan ke tim senior Orlando City, dan sekarang Villarreal.
"Kami perlu menemukan lebih banyak Alex Freeman. Dalam beberapa tahun ke depan, akan ada banyak Alex Freeman. Namun hebatnya, sekarang kami punya begitu banyak contoh yang bisa kami tunjuk karena bukti konsep mulai meruntuhkan tembok-tembok itu," kata Robles.
Red Bulls, yang menjuarai liga Next Pro dengan Bradley di kursi pelatih pada 2025, telah menggunakan sistem pembinaan usia muda sebagai forum ideal bagi talenta untuk berkembang. Rata-rata usia tim MLSNP mereka adalah 18 tahun, membuat mereka jauh lebih muda dibanding tim-tim lain di liga. Mehmeti menjadi kapten tim pada usia 15 tahun.
"Kami percaya percepatan terbesar untuk perkembangan adalah semakin cepat Anda bisa bermain bersama dan melawan pemain dewasa, semakin cepat Anda bisa siap untuk langkah berikutnya. MLS Next Pro menyediakan itu," jelas McCafferty.
Mungkin bukan kebetulan kecil bahwa tiga juara terakhir, RBNY 2, Philadelphia, dan North Texas SC (afiliasi FC Dallas), semuanya berasal dari klub MLS yang bersedia mempromosikan talenta muda.
"Jalur dan sistemnya berjalan dengan baik, di mana pemain muda dikembangkan secara lokal. Mereka memiliki kesempatan untuk bersaing, berkembang, belajar, dan bermain di tim utama. Dan MLS Next Pro adalah bagian besar dari itu," kata Curtis.
"Itulah mengapa mereka berinvestasi"
Jadi, di mana posisi MLS secara global? Menjadi wadah untuk memberi kesempatan para pemain muda bermain adalah satu hal. Namun, apa arti sebenarnya dari hal itu sedikit lebih sulit untuk didefinisikan. Setidaknya, ini bagus untuk bisnis transfer. MLS telah memantapkan diri sebagai penyalur talenta yang cerdas ke Eropa. Liga ini menghasilkan $218 juta dari transfer keluar pada musim panas ini. Sejumlah di antaranya adalah remaja berharga mahal atau lulusan akademi MLS terbaru, yang dikirim ke level tertinggi sepak bola Eropa.
“Salah satu sumber pemasukan terbesar bagi klub kami adalah menjual pemain. Untuk menjual pemain, Anda harus menurunkannya di lapangan. Untuk menurunkan pemain di lapangan, Anda harus memberi mereka ruang untuk melakukan kesalahan, belajar, berkembang, dan bertumbuh,” kata Robles.
Itu jelas menjadi bagian dari alasan mengapa Robles dan Eskandarian mendapati begitu banyak talenta terbaik mereka sudah dikenal oleh raksasa-raksasa Eropa.
Secara lebih luas, revolusi remaja semacam ini menawarkan harapan untuk masa depan. Jika ada cetak biru untuk meraih sukses internasional di turnamen-turnamen besar, itu berawal dari investasi pada pemain muda.
“[Prancis] membangun Clairefontaine (fasilitas pelatihan tim muda nasional mereka) pada 1988, dan mereka berkata, ‘dalam 15 tahun, kami akan memenangkan Piala Dunia’. Mereka memenanginya 10 tahun kemudian, lebih cepat dari target waktu mereka,” kata Robles.
Tim itu didefinisikan oleh, di antaranya, seorang anak Prancis-Aljazair bernama Zinedine Zidane, yang merasakan manfaat dari fokus Prancis pada sepak bola usia muda. Dua puluh tahun kemudian, generasi kedua lulusan Clairefontaine memenangkan Piala Dunia; Kylian Mbappe menjadi bintang terobosan turnamen tersebut.
Hal itu bahkan lebih penting di level klub secara individual. Dalam percakapan dengan sebuah klub top Eropa, Robles mendapati bahwa pengembangan pemain jauh lebih penting daripada kemenangan di seluruh level sepak bola usia muda.
“Mereka berkata, ‘Jika itu berarti pada usia 14 tahun kami tidak menang, tetapi kami memiliki pemain yang tepat. Itu tidak masalah. Jika itu berarti pada usia 16 tahun kami tidak menang, tetapi kami memiliki pemain yang tepat.’ Itu tidak masalah, karena tujuan utamanya adalah agar mereka mencapai tim utama, dan itulah mengapa mereka melakukan investasi itu,” tambah Robles.
Spanyol melakukan hal serupa, meluncurkan pusat pelatihan nasional dan membuka era baru talenta ke dalam liga mereka pada 2000. Mereka memenangkan Piala Dunia pada 2010. U.S. Soccer membuka pusat nasional mereka di Atlanta pada awal tahun ini. USMNT saat ini berlatih di sana. Dan dengan liga domestik yang terus berjalan, kesuksesan besar masih bisa menyusul. Sampai saat itu, ini soal kesabaran.
“Kami hanya harus terus menjalaninya dengan tekun,” kata Robles.