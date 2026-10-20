Pada Januari 2020, hanya 10 hari sebelum kecelakaan helikopter tragis yang merenggut nyawanya, legenda NBA Kobe Bryant berada di lapangan sepak bola bersama sejumlah bintang terbesar MLS. Namun, lapangan sepak bola bukan tempat asing baginya. Sejak kecil, Bryant mencintai sepak bola, bahkan terkadang sama besarnya dengan kecintaannya pada bola basket.

Kecintaannya itu bermula saat ia masih kecil di Italia dan bertahan hingga dewasa. Dari dukungannya kepada AC Milan hingga hari ketika ia memimpin para pemain muda di stadion LAFC pada Januari tersebut, kecintaannya pada sepak bola tak pernah pudar.

"Jika kita melompat ke masa sekarang dan melihat besarnya upaya yang dicurahkan untuk MLS serta dukungan terhadap liga ini, saya tidak akan menyebutnya mengejutkan," kata Bryant hari itu. "Saya selalu menghargai sepak bola dan keindahan permainan ini. Saya tahu pada akhirnya olahraga ini akan semakin populer."

Sepak bola memang semakin populer, khususnya di kalangan mereka yang, seperti Bryant, melihatnya dari sudut pandang bola basket. Sejumlah bintang terbesar NBA kini mengaku menggemari nama-nama terbesar sepak bola. Begitu pula sebaliknya. Basis penggemar bola basket dan sepak bola terus bersinggungan, dan hubungan antara kedua olahraga itu kini lebih erat daripada sebelumnya.

Sementara itu, Bryant selalu memandangnya demikian. Baginya, kedua olahraga itu pada dasarnya sama. Tujuan akhirnya berbeda, tetapi cara untuk mencapainya lebih mirip daripada yang disadari banyak orang.

"Intinya adalah keterhubungan dalam olahraga itu sendiri," kata Bryant. "Kalian harus saling mengandalkan. Kalian harus berkomunikasi satu sama lain, baik secara lisan maupun melalui bola itu sendiri. Kalian harus saling membaca pergerakan dan membuka ruang bagi satu sama lain. Ada banyak kesamaan antara bola basket dan cara sepak bola dimainkan."

Seiring dimulainya musim NBA, GOAL mengulas para penggemar, persahabatan, dan kepemilikan saham yang semakin mendekatkan kedua olahraga tersebut.