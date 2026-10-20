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NBA and Soccer GFXGOAL

“Keterhubungan olahraga itu sendiri”: Dari LeBron James hingga Antoine Griezmann, bagaimana penggemar dari kalangan megabintang dan investasi besar mendekatkan sepak bola dan NBA lebih dari sebelumnya

Seiring dimulainya musim NBA, GOAL mengulas penggemar terkenal, persahabatan, dan kepemilikan saham yang menghubungkan nama-nama terbesar bola basket dengan sepak bola dunia.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Pada Januari 2020, hanya 10 hari sebelum kecelakaan helikopter tragis yang merenggut nyawanya, legenda NBA Kobe Bryant berada di lapangan sepak bola bersama sejumlah bintang terbesar MLS. Namun, lapangan sepak bola bukan tempat asing baginya. Sejak kecil, Bryant mencintai sepak bola, bahkan terkadang sama besarnya dengan kecintaannya pada bola basket.

    Kecintaannya itu bermula saat ia masih kecil di Italia dan bertahan hingga dewasa. Dari dukungannya kepada AC Milan hingga hari ketika ia memimpin para pemain muda di stadion LAFC pada Januari tersebut, kecintaannya pada sepak bola tak pernah pudar.

    "Jika kita melompat ke masa sekarang dan melihat besarnya upaya yang dicurahkan untuk MLS serta dukungan terhadap liga ini, saya tidak akan menyebutnya mengejutkan," kata Bryant hari itu. "Saya selalu menghargai sepak bola dan keindahan permainan ini. Saya tahu pada akhirnya olahraga ini akan semakin populer."

    Sepak bola memang semakin populer, khususnya di kalangan mereka yang, seperti Bryant, melihatnya dari sudut pandang bola basket. Sejumlah bintang terbesar NBA kini mengaku menggemari nama-nama terbesar sepak bola. Begitu pula sebaliknya. Basis penggemar bola basket dan sepak bola terus bersinggungan, dan hubungan antara kedua olahraga itu kini lebih erat daripada sebelumnya.

    Sementara itu, Bryant selalu memandangnya demikian. Baginya, kedua olahraga itu pada dasarnya sama. Tujuan akhirnya berbeda, tetapi cara untuk mencapainya lebih mirip daripada yang disadari banyak orang.

    "Intinya adalah keterhubungan dalam olahraga itu sendiri," kata Bryant. "Kalian harus saling mengandalkan. Kalian harus berkomunikasi satu sama lain, baik secara lisan maupun melalui bola itu sendiri. Kalian harus saling membaca pergerakan dan membuka ruang bagi satu sama lain. Ada banyak kesamaan antara bola basket dan cara sepak bola dimainkan."

    Seiring dimulainya musim NBA, GOAL mengulas para penggemar, persahabatan, dan kepemilikan saham yang semakin mendekatkan kedua olahraga tersebut.

  • Penggemar NBA paling fanatik di dunia sepak bola

    imago-sport-1032956759.jpg
    ABACAPRESS

    Persahabatan Thierry Henry dengan Tony Parker adalah salah satu dari banyak persahabatan yang terjalin dalam beberapa tahun terakhir.

    Beberapa saat setelah menjuarai Piala Dunia, Antoine Griezmann mengambil mikrofon. Ia tidak mengungkapkan rasa cintanya kepada rekan-rekan setimnya atau Prancis, melainkan kepada orang lain.

    “Saya cinta Derrick Rose!”

    Kekaguman Griezmann terhadap point guard yang telah lama berkiprah di NBA itu, serta olahraga Amerika secara umum, menjadi salah satu alasan ia datang ke MLS musim panas ini untuk bergabung dengan Orlando City. Ia menunjukkan kecintaannya dengan kerap menghadiri pertandingan playoff, menempuh perjalanan dari Madrid ke Cleveland untuk mendukung pemain favoritnya. Bagi sejumlah bintang terbesar sepak bola, NBA sudah lama menjadi kegemaran sekaligus pelarian yang memungkinkan mereka menjadi penggemar atlet yang mereka kagumi, bahkan kerap harus mendongak untuk melihat mereka secara harfiah.

    Bagi sebagian pemain, kegemaran itu sekadar hobi. Kylian Mbappe termasuk yang paling sering terlihat di pertandingan basket, khususnya ketika NBA menggelar pertandingan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertandingan di London atau Paris, beberapa baris kursi terdepan biasanya dipenuhi nama-nama terbesar sepak bola.

    Sementara itu, Thierry Henry melangkah lebih jauh. Kekagumannya terhadap San Antonio Spurs sudah banyak diketahui, sesuatu yang ironis mengingat julukan tim itu dan hubungannya sendiri dengan Arsenal. Kecintaan itu tumbuh berkat persahabatannya dengan mantan bintang Spurs, Tony Parker, dan tidak memudar ketika tim tersebut membangun skuad di sekitar bintang Prancis lainnya, Victor Wembanyama.

    Namun, bagi sebagian pemain, basket lebih dari sekadar hobi. Bintang Meksiko Carlos Vela terkenal, atau mungkin mendapat reputasi buruk, tergantung siapa yang ditanya, karena kecintaannya pada basket. Bahkan, ia lebih menyukai basket daripada sepak bola.

    “Saya pikir saya suka bermain sepak bola. Rasanya menyenangkan, saya menikmatinya,” kata Vela suatu ketika. “Tetapi setelah pekerjaan saya selesai, setelah pertandingan saya selesai, saya tidak ingin menonton pertandingan apa pun. Saya lebih suka menonton NBA.”

    Ia menambahkan: “Kamu punya pilihan, dan saya berkata, ‘Dengar, Carlos, kamu suka basket, tetapi berpikirlah cerdas. Kamu lebih baik dalam sepak bola.’”

    Namun, kecintaan itu tidak sepihak. Banyak bintang NBA yang merasakan antusiasme serupa saat menonton sesama atlet beraksi di lapangan sepak bola.

  • Penggemar sepak bola paling fanatik di NBA

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart adalah penggemar Chelsea paling vokal di NBA.

    Pada hari apa pun, unggahan Josh Hart bisa saja muncul di media sosial. Tak peduli waktu atau bagaimana musimnya sendiri berjalan, bintang New York Knicks itu mungkin punya sesuatu untuk dikatakan tentang Chelsea, klub kesayangannya. Ia pun kerap membagikan pemikirannya kepada publik.

    Suatu kali, kebiasaan itu sempat membuatnya mendapat masalah. Ketika Knicks sedang dalam proses mendatangkan Karl-Anthony Towns, Hart mengunggah, "Uhhh.. apa kita serius?", dan langsung memicu kehebohan. Ia segera memberi klarifikasi: unggahan itu bukan tentang Towns. Ia sedang mengeluhkan Chelsea yang tertinggal satu gol dari Brighton. Hart mungkin seorang juara NBA, tetapi ia juga penggemar fanatik yang, seperti orang lain, mengekspresikan dukungannya di media sosial.

    Tentu saja, Hart tidak sendirian. Bintang seperti Jimmy Butler dan Steph Curry pernah terlihat menonton pertandingan di Eropa saat jeda musim mereka. Peraih penghargaan MVP dua kali, Steve Nash, dikenal sebagai penggemar berat sepak bola dan selama bertahun-tahun mempertemukan bintang dari kedua cabang olahraga melalui pertandingan amal Showdown miliknya. Bryant juga penggemar berat sepak bola. Ia menyempatkan diri menonton AC Milan, klub kesayangannya, sembari menjalin persahabatan dengan Ronaldinho.

    Ada pula para bintang yang datang dari Eropa. Bintang LA Lakers, Luka Doncic, termasuk yang paling antusias. Ia pernah bermain untuk tim basket Real Madrid sekaligus mendukung klub itu di lapangan sepak bola. Mantan pemain posisi center Pau Gasol memiliki hubungan serupa dengan Barcelona. Victor Wembanyama adalah satu dari 17 pemain Prancis yang masuk daftar pemain tim-tim NBA pada malam pembukaan musim ini. Seiring daftar pemain tim NBA semakin diisi pemain dari berbagai negara, hubungan antara kedua cabang olahraga itu pun semakin sulit diabaikan.

    Tidak semua hubungan itu harus diwujudkan dengan duduk di tribune atau memiliki saham di sebuah klub. Terkadang, hubungan itu terlihat langsung pada seragam. Kemitraan PSG dengan Jordan Brand, yang dimulai pada 2018, menghadirkan logo Jumpman milik Michael Jordan pada seragam salah satu klub sepak bola terbesar. Melalui kaus, sepatu dan koleksi pakaian lainnya, kerja sama itu memberi penggemar cara lain untuk menikmati kedua cabang olahraga sekaligus.

    Bagi sebagian bintang basket, sepak bola bukan sekadar kegemaran, melainkan juga peluang investasi.

  • Merambah ke ranah kepemilikan

    imago-sport-45045259.jpg
    Allstar

    Investasi LeBron James di Liverpool merupakan langkah yang sangat cerdik.

    Peluang investasi di cabang olahraga tradisional Amerika jumlahnya terbatas, sedangkan sepak bola global menawarkan peluang di berbagai tingkatan. Ingin bermitra dengan salah satu klub besar? Bisa, tetapi biayanya mahal. Ingin meniru kisah sukses Wrexham? Itu juga mungkin. Ada pula peluang yang lebih dekat dengan tempat tinggal untuk membangun sesuatu yang berarti bagi para investor di komunitas mereka.

    Sejumlah bintang NBA memilih jalur terakhir itu. Saat masih memperkuat Houston Rockets, James Harden dilaporkan mengakuisisi lima persen saham Houston Dynamo dan Houston Dash. Sementara itu, investasi sepak bola Giannis Antetokounmpo menjangkau kedua sisi Samudra Atlantik. Peraih dua gelar MVP NBA tersebut bergabung dengan kelompok pemilik Nashville SC bersama saudara-saudaranya pada 2023. Pada Februari 2026, ia juga membeli saham Chelsea Women dan bergabung dengan kelompok pemilik yang mencakup salah satu pendiri Reddit, Alexis Ohanian. Dengan demikian, keterlibatan Giannis kini mencakup MLS dan Women's Super League. Nash merupakan salah satu investor awal Vancouver Whitecaps di negara asalnya, Kanada, sebelum turut bergabung dengan kelompok pemilik RCD Mallorca. Legenda NBA Magic Johnson adalah salah satu pemilik pendiri Los Angeles FC, sementara Chris Paul menjadi bagian dari kelompok pemilik Angel City FC.

    Namun, peluang itu tidak hanya ada di klub-klub besar. Stephon Castle membantu menghadirkan sepak bola ke Connecticut melalui CT United FC, sementara Carmelo Anthony pernah melakukan hal serupa lewat Puerto Rico FC sebelum NASL bubar. Ada pula Kawhi Leonard, yang investasinya di Rhode Island FC, yang sebelumnya tidak diungkapkan, terungkap dalam pemberitaan mengenai aktivitas bisnisnya di luar lapangan. Namun, investasi sepak bolanya tidak disebut dalam temuan NBA terkait pelanggaran batas gajinya. Meski demikian, contoh kepemilikan klub sepak bola paling terkenal oleh seorang bintang NBA bermula dari langkah besar.

     Pada 2011, LeBron James mengakuisisi saham minoritas di Liverpool melalui kemitraan pemasaran dengan Fenway Sports Group. Satu dekade kemudian, James dan mitra bisnisnya, Maverick Carter, menukar kepemilikan langsung mereka di Liverpool dengan saham di FSG sendiri, kelompok pemilik klub tersebut dan Boston Red Sox. Investasi yang bermula dari satu klub sepak bola itu telah menjadi bagian dari portofolio olahraga yang jauh lebih luas.

    Seperti biasa, langkah James sebagai pelopor menginspirasi orang lain. Kevin Durant menjadi bagian dari kelompok pemilik PSG dan Philadelphia Union, sementara Shai Gilgeous-Alexander baru-baru ini membeli saham Atletico Madrid. Larry Nance Jr. termasuk salah satu penggemar sepak bola terbesar di kalangan pemain NBA dan kini juga menjadi salah satu pemilik Leeds United.

    Meski demikian, porsi kepemilikan para pemain NBA umumnya kecil. Namun, ada banyak investor yang memberikan pengaruh besar di kedua cabang olahraga tersebut.

  • Para tokoh berpengaruh di kedua

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Keluarga Kroenke kini telah meraih trofi di beberapa cabang olahraga, termasuk sepakbola dan NBA.

    Beberapa tahun terakhir berjalan baik bagi Stan Kroenke. Selain menyaksikan kesuksesan Los Angeles Rams dan Denver Nuggets dalam beberapa tahun terakhir, Kroenke juga melihat Arsenal akhirnya mampu menembus kebuntuan dengan menjuarai Premier League yang telah lama dinantikan pada musim lalu. Kroenke tidak selalu menjadi sosok paling populer di London Utara, tetapi kini ia telah membantu klub itu kembali ke puncak Premier League.

    Kroenke, tentu saja, merupakan salah satu sosok paling berpengaruh di dunia olahraga. Banyak di antara mereka memiliki pengaruh di sepak bola dan, khususnya, NFL. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank, dan keluarga Hunt sama-sama memiliki investasi besar di NFL dan MLS, dua liga yang sejak lama memiliki keterkaitan karena penggunaan stadion bersama. Sementara itu, keluarga Glazer dan keluarga Khan termasuk di antara pemilik yang memiliki hubungan dengan NFL sekaligus Premier League.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemilik klub NBA juga mulai merambah sepak bola. Pemilik Philadelphia 76ers, David Blitzer, memiliki salah satu portofolio paling beragam. Ia mempunyai saham di Crystal Palace, Real Salt Lake, FC Augsburg, Brondby IF, dan Estoril Praia. Artinya, investasinya mencakup lima negara dan liga yang berbeda. Josh Harris, sesama pemilik 76ers, juga terlibat di Crystal Palace. Sementara itu, pemilik Brooklyn Nets, Joe Tsai, dan pemilik Golden State Warriors, Peter Guber, termasuk di antara investor LAFC.

    Keterkaitan berikutnya bisa lebih besar lagi. NBA dan FIBA tengah mengupayakan rencana liga bola basket Eropa yang ditargetkan dimulai pada 2027 dan menarik tawaran dari klub-klub sepak bola yang sudah ada. Hal itu dapat membawa hubungan kedua olahraga melampaui penggemar perorangan dan investor minoritas, dengan memberi klub sepak bola peran langsung dalam membangun kompetisi bola basket baru.

    Bagi investor, daya tariknya jelas: bola basket dan sepak bola mungkin merupakan dua olahraga global paling populer yang bisa dimainkan di negara mana pun. Bagi penggemar, keterkaitannya juga jelas, dan hubungan itu akan semakin luas seiring kedua olahraga makin terhubung.