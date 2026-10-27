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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

Kesuksesan Harry Kane di Ballon d'Or mengukuhkan status sang penyerang sebagai megabintang, pengakuan yang sudah lama layak ia terima

Setelah kurang dihargai sepanjang sebagian besar kariernya, kehebatan kapten timnas Inggris itu akhirnya diakui oleh dunia sepakbola.

Mark Doyle
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  • Hal-hal baik rupanya datang kepada mereka yang bersabar. Sesaat sebelum pukul 23.00 pada Senin malam, lebih dari satu jam setelah seremoni Ballon d'Or yang berlarut-larut itu seharusnya berakhir, Harry Kane diumumkan sebagai pemenang Bola Emas putra 2026. Seketika terlihat betapa besar arti penghargaan itu baginya.

    Kane menutupi wajah dengan kedua tangannya dan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Namun, bahkan setelah naik ke panggung London Palladium dan menyalami para pesaing utamanya dengan elegan, pemain asal Inggris itu masih kesulitan menemukan kata-kata, selain “Wow!” yang diulanginya berkali-kali.

    “Saya hampir kehabisan kata-kata,” kata sang penyerang. Ternyata, ia justru berbicara cukup panjang. Kane berbicara selama lebih dari 12 menit, sesuatu yang, sejujurnya, paling tidak diinginkan siapa pun pada penghujung acara yang sudah berlangsung berjam-jam. Meski begitu, sulit untuk tidak memberi Kane kesempatan menikmati sorotan, terutama karena sebagian besar waktunya di panggung ia habiskan untuk berterima kasih kepada orang-orang yang menurutnya telah membantunya mencapai momen itu.

    Begitulah Kane, sosok yang nyaris terlalu rendah hati. Sikap itu menunjukkan mengapa terpilihnya ia sebagai pemenang terasa begitu menyegarkan. Ketika para kandidat lain membicarakan peluang mereka untuk menang menjelang acara, Kane justru mengecilkan peluangnya sendiri. Ia sadar bahwa belum adanya gelar besar di level internasional ataupun klub dalam daftar prestasinya bisa merugikannya. Ia mungkin telah membawa Bayern meraih dua gelar domestik musim lalu, tetapi, seperti ditunjukkan mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino, ada risiko Kane akan “dihukum” karena belum pernah menjuarai Piala Dunia ataupun Liga Champions.

    Namun, jika ada satu hal yang kita ketahui, itu adalah para pemilih Ballon d'Or menempatkan gol di atas segalanya. Tidak ada yang mencetak lebih banyak gol daripada Kane (73) sepanjang musim 2025/26. Bahkan, hanya Lionel Messi yang pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di Eropa (81 pada 2011/12).

    Perdebatan mengenai kemenangan Kane tentu akan terus memanas, tetapi kemungkinan hanya di Madrid dan Barcelona. Sebab, seluruh dunia sepakbola lainnya mengakui bahwa kisah ketekunan dan kehebatannya memang layak dirayakan.

  • Bukan sekadar sensasi semusim

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    Kane menjalani musim pertama yang gemilang bersama Tottenham pada 2014/15, tetapi tidak semua orang yakin.

    Seperti diakui Kane sendiri kepada DAZN, "Saya tidak pernah menjadi sosok yang dianggap orang akan menjadi superstar seperti beberapa pemain sekarang."

    Bahkan setelah tampil sensasional dengan mencetak 21 gol dalam 34 penampilan untuk Tottenham pada musim 2014-15, masih ada yang menganggapnya sebagai pemain yang hanya bersinar semusim. "Saya tahu saya lebih dari itu," katanya saat itu, dan ia terbukti benar. Namun, Kane sendiri pun tidak benar-benar yakin akan menjadi peraih Ballon d'Or, setidaknya pada awalnya.

    Namun, Jose Mourinho melihat seluruh potensi Kane selama keduanya bersama di Tottenham. "Saya melihatmu berlatih kemarin dan saya tidak ragu bahwa kamu adalah seorang pemimpin. Itulah kesan saya," kata pelatih asal Portugal itu kepada Kane dalam percakapan terkenal yang ditampilkan dalam Amazon's 'All or Nothing', dokumenter tentang Tottenham. "Dunia memandang sepakbola Inggris dengan rasa hormat yang luar biasa, tetapi mereka masih menganggap para superstar sepakbola berasal dari tempat lain. Kita harus membangun statusmu ke arah itu."

    Tujuan itu kini telah tercapai. Namun, terlepas dari segala upaya Kane untuk berbagi pujian, pencapaian tersebut sesungguhnya berkat kegigihannya dan, mungkin sama pentingnya, keberaniannya.

  • Tak ada penyesalan

    TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-KANE
    AFP

    Kapten Inggris itu patut mendapat pujian atas keputusan beraninya meninggalkan London utara, tempat asalnya, untuk pindah ke Munich.

    Meski Kane telah membuktikan bahwa kesabaran membuahkan hasil, ia tidak akan memenangi Ballon d'Or seandainya tidak memutuskan meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Bayern Munich tiga tahun lalu.

    Ia selalu bermimpi meraih gelar bersama klub yang dibelanya sejak berusia 11 tahun. Namun, dengan berat hati ia menerima bahwa mimpi itu tidak akan terwujud dan semakin lama ia bertahan di Tottenham, semakin kecil peluangnya mengakhiri salah satu paceklik trofi paling terkenal dalam sepakbola. "Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak ingin pensiun lalu merasa masih bisa berbuat lebih banyak," ujarnya pada 2023.

    Tentu saja, ia lebih memilih bergabung dengan klub Premier League lain agar bisa tetap berada di Inggris. Pandangan umum saat itu adalah Kane bukan sosok yang cocok untuk berkembang di negara lain. Namun, ia yakin bisa beradaptasi, terinspirasi oleh kepindahan David Beckham ke Real Madrid pada 2003.

    "Dia idola saya," kata Kane kepada TNT Sports. "Kami bersekolah di tempat yang sama, tumbuh besar di daerah yang sama, dan dia kapten Inggris ketika saya masih kecil. Jadi, saya ingin mengikuti jejaknya [dengan bermain di luar negeri]. Saya tahu tidak banyak pemain Inggris yang melakukannya, tetapi itu keputusan terbaik yang pernah saya ambil." Kini, pernyataan itu sama sekali tidak bisa dibantah.

    Permainan dan status Kane meningkat ke level yang sama sekali berbeda sejak bergabung dengan Bayern. Meski sejak awal ia diperkirakan akan tampil gemilang di Bavaria, besarnya tekanan yang ia hadapi saat pertama kali tiba di Allianz Arena tidak boleh dilupakan.

  • “Biarkan kesuksesanmu yang berbicara”

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Pria berusia 33 tahun itu memang pantas menikmati momen saat dirinya menjadi pusat perhatian.

    Kane pada dasarnya menjadi pengganti Robert Lewandowski yang luar biasa, meski Bayern baru mendatangkannya belakangan. Namun, banyak orang mempertanyakan keputusan klub membayar £100 juta ($127 juta) untuk penyerang berusia 30 tahun. Menurut Lothar Matthaus, ia "terlalu tua dan terlalu mahal".

    Namun, Kane justru terbukti sebagai pembelian yang sangat menguntungkan. Sangat sedikit pemain dengan nilai transfer sembilan digit yang memberikan kontribusi mendekati kapten Inggris itu bagi klub mereka. Kane telah mencetak 156 gol dalam hanya 159 penampilan untuk Bayern, sebuah catatan yang sungguh mencengangkan.

    Namun, keberhasilan transfernya bukan sekadar soal angka. Segala hal yang terjadi sejak itu telah mengubah cara orang memandangnya, baik di Inggris maupun di seluruh dunia. Kane terlalu lama kurang dihargai, terutama karena ia tidak sesuai dengan gambaran sebagian orang tentang bagaimana pesepakbola kelas dunia seharusnya terlihat atau berbicara.

    Namun, Kane tidak pernah membiarkan para peragu menjatuhkan semangatnya, dan sudah sepantasnya ia meluangkan waktu untuk menikmati kejayaannya meraih Ballon d'Or. "Bekerja keraslah dalam diam," tulisnya di media sosial. "Biarkan kesuksesanmu yang bersuara." Dan di London Palladium pada Senin malam, namanyalah, bukan nama Kylian Mbappe, Lamine Yamal, atau Lionel Messi, yang bergema di seluruh arena.

    Memang, penghargaan individu bisa terasa kurang berarti dalam olahraga beregu. Namun, bagi Kane, Ballon d'Or merupakan pengakuan yang sudah lama dinantikan, perpaduan antara pembuktian diri dan pengakuan yang sangat memuaskan.

    Orang tentu berhak berpendapat bahwa pemain yang lebih baik pun belum pernah memenangi penghargaan tersebut. Bahkan, salah satunya berdiri tepat di sebelah kiri Kane. Namun, Thierry Henry merasa perlu memberikan penghormatan kepada pemain yang baru saja menjadi penerima Ballon d'Or tertua keempat, dan itu menunjukkan betapa berartinya pencapaian tersebut.

    "Saya akan selalu mendukung sesama orang Prancis. Namun, saya harus mengatakan sesuatu tentang Harry Kane: Saya telah menyaksikannya sejak awal," kata ikon Arsenal itu. "Ia harus berjuang sangat keras untuk mencapai apa yang telah diraihnya. Pemenang yang layak." Dan kini, pada usia 33 tahun, Kane telah menjadi megabintang sepakbola sejati.