Hal-hal baik rupanya datang kepada mereka yang bersabar. Sesaat sebelum pukul 23.00 pada Senin malam, lebih dari satu jam setelah seremoni Ballon d'Or yang berlarut-larut itu seharusnya berakhir, Harry Kane diumumkan sebagai pemenang Bola Emas putra 2026. Seketika terlihat betapa besar arti penghargaan itu baginya.

Kane menutupi wajah dengan kedua tangannya dan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Namun, bahkan setelah naik ke panggung London Palladium dan menyalami para pesaing utamanya dengan elegan, pemain asal Inggris itu masih kesulitan menemukan kata-kata, selain “Wow!” yang diulanginya berkali-kali.

“Saya hampir kehabisan kata-kata,” kata sang penyerang. Ternyata, ia justru berbicara cukup panjang. Kane berbicara selama lebih dari 12 menit, sesuatu yang, sejujurnya, paling tidak diinginkan siapa pun pada penghujung acara yang sudah berlangsung berjam-jam. Meski begitu, sulit untuk tidak memberi Kane kesempatan menikmati sorotan, terutama karena sebagian besar waktunya di panggung ia habiskan untuk berterima kasih kepada orang-orang yang menurutnya telah membantunya mencapai momen itu.

Begitulah Kane, sosok yang nyaris terlalu rendah hati. Sikap itu menunjukkan mengapa terpilihnya ia sebagai pemenang terasa begitu menyegarkan. Ketika para kandidat lain membicarakan peluang mereka untuk menang menjelang acara, Kane justru mengecilkan peluangnya sendiri. Ia sadar bahwa belum adanya gelar besar di level internasional ataupun klub dalam daftar prestasinya bisa merugikannya. Ia mungkin telah membawa Bayern meraih dua gelar domestik musim lalu, tetapi, seperti ditunjukkan mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino, ada risiko Kane akan “dihukum” karena belum pernah menjuarai Piala Dunia ataupun Liga Champions.

Namun, jika ada satu hal yang kita ketahui, itu adalah para pemilih Ballon d'Or menempatkan gol di atas segalanya. Tidak ada yang mencetak lebih banyak gol daripada Kane (73) sepanjang musim 2025/26. Bahkan, hanya Lionel Messi yang pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di Eropa (81 pada 2011/12).

Perdebatan mengenai kemenangan Kane tentu akan terus memanas, tetapi kemungkinan hanya di Madrid dan Barcelona. Sebab, seluruh dunia sepakbola lainnya mengakui bahwa kisah ketekunan dan kehebatannya memang layak dirayakan.